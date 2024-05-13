Skidåkning och wellness: från pisten till spaanläggningen
Föreställ dig att du spenderar dagen med att susa nerför snötäckta backar, andas in den krispiga bergsluften och känna den uppfriskande kylan bita lätt i kinderna. Men det är bara början på din drömlika vintersemester. När solen börjar sjunka och skymningen lägger sig över alperna, väntar en oas av avkoppling och njutning precis intill skidbacken.
De österrikiska skidorterna är inte bara kända för sina perfekta pister, utan även för sina förstklassiga wellnessfaciliteter. Tänk dig att glida ner i ett ångande termalbad, där det varma vattnet omfamnar dina trötta muskler och får dagens ansträngningar att försvinna. Eller att låta en avkopplande massage skölja bort alla spänningar medan du blickar ut över de snötäckta bergen.
Och vad vore en vintersemester utan den där magiska kontrasten mellan kyla och värme? Efter en stund i den friska, kalla luften, finns inget bättre än att koppla av i en finsk bastu, där värmen sprider sig långsamt och ger dig en inre ro. Denna unika blandning av aktiviteter gör en vinterresa till Österrike till en oförglömlig upplevelse – en resa där varje dag avslutas med en känsla av fullständig tillfredsställelse och inre balans.
Aqua Dome Alpine Spa i Tyrolen
För dig som söker en perfekt balans mellan adrenalin och avkoppling är Aqua Dome oslagbart. Mitt i Tyrolens hjärta, omgiven av snötäckta alptoppar, erbjuder Aqua Dome en lugnande tillflykt efter en dag i skidbackarna. De stora utomhuspoolerna, fyllda med varmt, mineralrikt vatten, ger en känsla av total avkoppling. Den kristallformade kupolen, bastur, spabehandlingar och en mysig lounge förstärker upplevelsen av modern elegans i en traditionell alpmiljö. För familjer finns även ”Alpen Arche Noah” där barnen kan roa sig med rutschbanor och vattenlek. Aqua Dome är mer än ett wellnesscenter – det är en plats där hela familjen kan slappna av och njuta.
Felsentherme Bad Gastein i SalzburgerLand
I 3 000 år har det värdefulla termiska vattnet i Felsentherme Bad Gastein färdats genom Hohe Tauerns djupa berglager och nu bubblar det upp till ytan. Detta vatten är perfekt för att slappna av trötta muskler efter en dag på skidor i Gasteins skidområde. Termalbadet i Bad Gastein ligger vackert omgivet av berg och erbjuder både inomhus- och utomhuspooler fyllda med lugnande termiskt vatten. Här finns även en rymlig bastuavdelning för avkoppling. Det finns särskilda områden för familjer och barn, så att även de små vintersportentusiasterna kan njuta fullt ut.
GrimmingTherme i Bad Mitterndorf i Steiermark
GrimmingTherme i Bad Mitterndorf är det perfekta stället att koppla av efter en dag i Tauplitzalms skidområde. Det mineralrika vattnet kommer från naturliga termiska källor som finns djupt under jordens yta. Spaet har tre inomhuspooler och fyra utomhuspooler, samt relaxavdelningar på fem nivåer. I den stora bastuavdelningen kan du släppa spänningarna nästan automatiskt. För extra avkoppling kan du boka en massage med varma stenar eller en kosmetisk behandling. Barnen har sitt eget område, där de kan njuta av jätterutschkanan och leka i vattnet.
Römerbad Bad Kleinkirchheim i Kärnten
Römerbadet ligger i Kärnten, nära de 103 kilometer långa skidpistarna i Bad Kleinkirchheim. Efter en dag på skidor eller snowboard är Römerbad det perfekta stället för avkoppling. Termalbadet är uppdelat på tre nivåer, med områden för aktivitet, avslappning och wellness. Spaavdelningen har 13 bastur, och muskler och leder kan slappna av i massagecentret eller i de inomhus- och utomhuspooler som fylls med termiskt vatten. För att hela familjen ska kunna njuta, finns det en barnpool med bubbelpool på golvet och vattenstrålar för de yngre gästerna.
Har du någonsin upplevt en choklad- eller honungsinfusion? Bastun erbjuder flera speciella infusioner per dag.
TAUERN SPA Zell am See - Kaprun i SalzburgerLand
Efter en dag på Kitzsteinhorn är TAUERN SPA i Zell am See-Kaprun det perfekta stället för att värma upp och återhämta dig. Här finns 12 pooler, inklusive aktiva pooler, kaskader och grottor, som hjälper till att återuppliva både kropp och själ. Fokus ligger på helhetsavkoppling. Utomhuspoolen med panoramautsikt över de omgivande bergstopparna är särskilt imponerande, särskilt på vintern. Familjer trivs också här, med separata barnområden som har rutschkanor och lekområden för de yngsta. För den som vill svettas, finns en bastuavdelning där du kan återhämta dig med salt-, vitamin- och skönhetbehandlingar samt musik.
Therme St. Kathrein i Kärnten
Kathrein i Kärnten, nära skidorten Bad Kleinkirchheim, är perfekt för familjer. Äventyrsbassängen har plaskdamm, bubbelpooler och strömmar som erbjuder mycket skoj. Den 86 meter långa rutschkanan Nockberg, som är öppen året runt, är särskilt imponerande. Det uppvärmda tornet ser till att alla håller sig varma även när det är kallt.
För den som vill koppla av i bastun finns flera alternativ: utomhusbastu, grottbastu, ångbastu, finsk bastu och örtbastu. Det romerska rummet är extra avkopplande med sina uppvärmda stensängar och en rumstemperatur på 40 °C. Därefter du ta en tupplur framför den öppna spisen eller unna dig en skönhetsbehandling.
Erlebnis-Therme Amadé i SalzburgerLand
Erlebnis-Therme Amadé i SalzburgerLand ligger bara några minuter från skidområdet Ski amadé och erbjuder både action och avkoppling. Du kan koppla av i saltvattenpoolen, som har en salthalt som liknar den i Döda havet. Bastuavdelningen är rymlig och har olika temabastur, ångbad och en utomhuspool med saltvatten. För extra avkoppling kan du boka en ayurvedisk massage. Om du är hungrig efteråt, erbjuder termalbadets restaurang både regionala och internationella rätter.
Barnen kommer att älska de olika rutschkanorna, inklusive den spännande looping-rutschkanan med raketuppskjutning. För de minsta finns grunda pooler med vattenleksaker och babyrutschkanor.
Erlebnis-Therme Zillertal i Tyrolen
Om du vill ta en paus från skidområdet Hochfügen-Hochzillertal, erbjuder Erlebnis-Therme Zillertal allt du behöver. Här finns sex pooler: en sportpool, en uppvärmd utomhuspool med saltvatten, en äventyrspool och en barnpool.
Termalbadet är särskilt bra för barnfamiljer. De yngre gästerna kan njuta av barnområdet med vattenspel och babypool. Vågrutschbanan erbjuder extra skoj, medan den 133 meter långa däckrutschkanan är särskilt spännande.
För vuxna finns en rymlig wellnessavdelning med flera bastur och ångbad. Efter en dag i skidbackarna är detta den perfekta platsen för att koppla av och återhämta dig.
De bästa tipsen för bastun
Det är allmänt känt att man inte ska bada bastu direkt efter en tung måltid. Även efter träning är det bra att vänta tills pulsen har återgått till det normala innan du går in i bastun.
När du badar bastu är det bäst att ligga på rygg så att hela kroppen befinner sig i samma temperaturzon. Två minuter innan du lämnar bastun, bör du resa dig upp och sätta dig på en av de lägre bänkarna. Detta hjälper cirkulationen att förbereda sig för att stå upp och för att vänja sig vid den lägre temperaturen utanför bastun. Håll bastubesöket till max 20 minuter.