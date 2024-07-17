Det finns flera charmiga gästgiverier, ställen med fantastisk utsikt och restauranger av högsta klass i Oberösterreich som är värda att besökas.

Oberösterreichs bästa restauranger är verkligen imponerande. I delstaten finns många prisbelönta restauranger där maten är både kreativ och traditionell, och där råvarorna från denna vackra region förädlas på ett mästerligt sätt. Vi kan lova att ni blir nöjda!

Attersee, Traunsee och Hallstätter See är bara tre av de över 70 sjöarna i Salzkammergut, där det finns en livlig gastronomi som inte bara förädlar färsk fisk. Utsikten över sjöarna och bergen är fantastisk! Även på mer undangömda platser i naturen och i mysiga innergårdar hittar du kulinariska pärlor som behärskar sitt hantverk och vet hur man överraskar.

"Hock di her!" är den vänliga frasen som ofta möter dig när du kommer till de österrikiska gästgiverierna. Här är stämningen alltid trivsam, och regionens livsglädje märks verkligen. Maten är klassisk husmanskost på hög nivå, ofta med en modern twist. Smaklig måltid!