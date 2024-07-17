De bästa restaurangerna i Oberösterreich
Oberösterreichs bästa restauranger är verkligen imponerande. I delstaten finns många prisbelönta restauranger där maten är både kreativ och traditionell, och där råvarorna från denna vackra region förädlas på ett mästerligt sätt. Vi kan lova att ni blir nöjda!
Attersee, Traunsee och Hallstätter See är bara tre av de över 70 sjöarna i Salzkammergut, där det finns en livlig gastronomi som inte bara förädlar färsk fisk. Utsikten över sjöarna och bergen är fantastisk! Även på mer undangömda platser i naturen och i mysiga innergårdar hittar du kulinariska pärlor som behärskar sitt hantverk och vet hur man överraskar.
"Hock di her!" är den vänliga frasen som ofta möter dig när du kommer till de österrikiska gästgiverierna. Här är stämningen alltid trivsam, och regionens livsglädje märks verkligen. Maten är klassisk husmanskost på hög nivå, ofta med en modern twist. Smaklig måltid!
Topprestauranger i Oberösterreich
Philip Rachinger på Mühltalhof visar att man kan kombinera nytänkande och traditionell matlagning. Med en avslappnad stil och ibland utan meny, serverar han mat av högsta klass.
Max Schellerer på Tanglberg lagar franskinspirerade rätter som är lika imponerande som de moderna konstverken i galleriet – en plats för finsmakare.
På Das Verdi i Linz lagar far och son mat tillsammans. De blandar regionala smaker med medelhavsinfluenser. Deras fiskrätter är särskilt värda att prova.
I Waldschänke, som drivs av mor och son, serveras mat från regionens bästa råvaror och på sommaren kan man njuta av den i en vacker trädgård.
Lukas Kienbauer bjuder på avslappnad gourmetmat med fokus på lokala och säsongsbetonade rätter med en internationell touch – här ska man känna sig som hemma hos goda vänner.
Exklusiva restauranger i Oberösterreich
Lukas Kapeller och Michael Schlöglhofer har öppnat en ny och imponerande designrestaurang i Steyr där konst och mat möts. Maten är spännande, ärlig och välgjord.
Holzpoldl i Lichtenberg är en restaurang som kombinerar lantlig charm med gourmetmat. Manuel Grabner håller alltid sig till enkla och rena smaker.
Kammer5 ligger på en gammal bondgård i Innviertel och serverar en blandning av lokala och franska rätter.
På Rossbarth i Linz handlar det om enkel och ren mat i en avslappnad miljö.
Gasthof Rahofer i Kronstorf är en välkänd restaurang som använder de bästa lokala råvarorna.
Göttfried i Linz är en etablerad restaurang som serverar ärlig husmanskost med internationella inslag.
Restauranger med unik atmosfär i Oberösterreich
Den vackra trädgården med utsikt över Attersee är skäl nog att besöka Bräu, och att den traditionella maten med färsk fisk från sjön dessutom är utsökt är en dubbelvinst.
Bootshaus vid Traunsee är känt långt utanför Salzkammergut där Lukas Nagl är en mästare på att tillaga både fisk och kött.
På Hotel Post i Traunkirchen finns en nyöppen köksavdelning, Beletage, där man serverar "soulkitchen att dela på". Det är perfekt för att njuta av utsikten över bergen och den livliga husmanskosten i Poststube 1327.
Restaurang Rau vid Kalkalpernas erbjuder en fantastisk "nature-based cuisine" som verkligen är en upplevelse.
På Poll’s Kaiserterrasse i det berömda Weißen Rössl vid Wolfgangsee är atmosfären mer elegant, med några av ingredienserna från egen produktion och en underbar utsikt över sjön.
Restauranger med unik utsikt i Oberösterreich
Bergergut ligger i Afiesl, en liten ort i Mühlviertel. Den regionala, hantverksmässigt noggranna maten är så utsökt att människor reser långväga för att njuta av den. Höjdpunkten är det nybakade brödet.
På det idylliska Landhaus zu Appesbach serveras eleganta klassiker och nästan bortglömda rätter med Wolfgangsee i bakgrunden.
Direkt vid Mondsee ligger restaurangen Lackner där du kan njuta av färsk fisk från sjön, vilt och traditionella bakverk från regionen.
En särskild upplevelse är att besöka Siriuskogl i Bad Ischl, där Christoph „Krauli“ Held med ett engagerat, ungt team serverar kreativ och ibland okonventionell regionalkost med en fantastisk utsikt över Salzkammergut.
Till Therme Geinberg hör Geinberg5, en restaurang vid Seerosenteich som fokuserar på de bästa ingredienserna från regionen.
Gästgiverier i Oberösterreich
På Schloss Hochhaus i Vorchdorf finns ett smakfullt inrett gästgiveri som erbjuder ett Wirtshauskök.
Steegwirt i Bad Goisern är en institution vid Hallstättersee där klassiska rätter serveras med moderna inslag. I deras maträtter används alla delar av djuret.
Kirchenwirt Diersbach ger traditionella rätter en kreativ twist, där smaker och texturer mästerligt balanseras.
Wirt z’Kraxenberg i Kirchheim erbjuder enkla, puristiska rätter med en säsongsbetonad meny som byts ut varje månad.
I Mühlviertel har Keplingerwirt gjort sig ett namn – i över 30 år har de gäster lockats som uppskattar en jordnära och kvalitetsmedveten matlagning. Du bör prova Grammeltascherl med surkål.
Värdshus i Oberösterreich
På Goldenen Hirschen i Gmunden kombinerar den nya kökschefen Christoph Parzer traditionell Wirtshausmat med fine dining. Här kan du njuta av rätter som fisk från Traunsee och saftiga biffar.
Om du gillar genuin säsongsbetonad mat med innovativa inslag, bör du besöka Schmiede i lilla Pfaffing där rätterna ofta överraskar.
Moser Alm i Mönchdorf erbjuder en fin blandning av exklusiva och traditionella rätter och säger: "Vi satsar på mat som får en att tänka efter."
På Bergpfeffer i Vorderstoder serveras mat med stark lokal prägel och vinmenyn är fantastisk.
Restaurang Rahofer i Steyr, som har varit en kulinarisk institution i nästan 40 år, erbjuder medelhavsinspirerade rätter i en charmig innergård som ger en känsla av Dolce Vita.