En smakupplevelse: De bästa restaurangerna i Tyrolen
Från enkel och traditionell mat till franska influenser och innovativa rätter: Tyrolens stjärn- och haubenkök använder gärna lokala råvaror, men har ändå en internationell prägel. Det är inte en motsägelse, utan snarare resultatet av skickliga kockar med stora idéer och kärlek till mat.
Kitzbüheler Alpen, Karwendelbergen och Zugspitze: Tyrolen är verkligen ett bergsland. Här finns inte bara majestätiska berg utan också vackra dalar. Naturen är fantastisk överallt och här hittar du flera restauranger där du kan njuta av lokala råvaror som odlas i närheten, så som på markerna uppe i Alperna.
Tyrolska speckknödel, kässpätzle och schlutzkrapfen (fyllda degknyten): Förutom dessa klassiska tyrolska rätter hittar du också nya, internationella och ibland exotiska maträtter på borden i de ofta mysiga och ibland moderna restaurangerna. Vad som förenar alla dessa ställen? Den berömda tyrolska gästfriheten. Griaß di!
Restauranger i Tyrolen
Sigwart’s Tiroler Weinstuben i Brixlegg har drivits i sex generationer. Här förädlar Traudi Sigwart råvaror från skogen och den egna trädgården med stor känsla.
Det femstjärniga hotellet Superior Hotel Trofana Royals restaurang Paznaunerstube Ischgl är Martin Sieberers rike sedan 1996. Hans rätter kombinerar det bästa från både internationella och lokala ingredienser.
Benjamin Parth, en ung haubenkock, serverar exklusiva fransk-inspirerade menyer på hotellet Ysclas restaurang Stüva.
Alexander Fankhauser, känd från österrikisk tv, skapar moderna tolkningar av tyrolska rätter på Alexander Hotel Lamark i Zillertal.
I Zillertal finns också Peter Fankhausers vegetariska och veganska restaurang GuatzEssen, där allt följer mottot "från gård till bord."
Exklusiva restauranger i Tyrolen
På Gründler’s Gourmetstüberl i Achenkirch serveras det bästa från Karwendel-regionen, där rätterna präglas av elegans.
Fisk och vilt från omgivningen står i fokus hos Marco Gatterer på Berggericht men även de bästa internationella råvarorna förädlas med skicklighet i den historiska byggnaden i Kitzbühel. Ett liknande kulinariskt koncept erbjuds på Postamt i Hotel Post i Steeg där Florian Obwegeser serverar sin Alpine Cuisine i den mysiga Zirbenstube.
På Grander i Wattens fokuserar Thomas Grander på fina regionala och säsongsbetonade råvaror som han förvandlar till smakrika och varierade menyer.
Stubn 1972 i Hotel Sportalm, Kirchberg är känd för sin franska matlagning som Bernhard Hochkogler skickligt kombinerar med lokala råvaror – med utsökta desserter som en härlig avslutning.
Restauranger med särskilda atmosfärer
Zugspitzens mäktiga berg ser ut som ett konstverk, du kan njuta av den fantastiska utsikten från solterrassen på Hotel Post i Lermoos innan du provar deras typiska alpina rätter med internationella smaker.
I nationalparken Hohe Tauern hittar du Rauter Stube, där de serverar säsongens mat från regionen och klassiska tyrolska rätter.
Restaurang Oniriq i Innsbruck bjuder på en skandinavisk atmosfär och serverar mycket vegetariskt och fermenterat.
Gannerhof i Villgratental är ett naturparadis där tiden går långsamt och du kan njuta av lokalt inspirerad mat på hög nivå.
På Tannenhof i St. Anton am Arlberg föder chefskocken Gustav Jantscher själv upp duvor, fasaner och kaniner, och hans matlagning har också franska influenser. Dessutom har du en fantastisk utsikt över bergen!
Restauranger med unika utsikter
På över 2.000 meters höjd är den nyrenoverade Verwallstube i St. Anton am Arlberg är en av Europas högst belägna gourmetrestauranger. Här bjuds det på kreativa och ambitiösa rätter med exklusiva ingredienser.
Ännu högre upp, på över 3.000 meters höjd, ligger Ice Q i Sölden. Här kan du njuta av en spektakulär utsikt över Ötztalens berg och en meny med regionala rätter med en internationell touch.
På Hotel Unterlechner i St. Jakob fokuserar Esskultur på bioingredienser som till 99% är regionala. Här kan du njuta av Slow-Food i en lugn miljö med utsikt över bergen.
Vincena i Lavant ligger direkt vid golfbanan och kombinerar internationella ingredienser med säsongsprodukter från regionen på ett kreativt sätt.
På Kaiserhof i Ellmau är det nästan så att den imponerande utsikten över Kaisergebirge får mer uppmärksamhet än de välkomponerade regionala rätterna.
Värdshus i Tyrolen
På Interalpen Hotel Tyrol i Telfs-Buchen kan du njuta av klassiska österrikiska rätter i en finare miljö. Här finns också internationella rätter.
I Alpin Resort Sacher Seefeld erbjuder "Der Max" en exklusiv matupplevelse där tradition och innovation balanseras perfekt.
På Grunstube i Hotel Bergblick, som är inspirerat av naturen i Tannheimer Tal, lagar Peter Reithmayr mat med stor passion.
Att få ett av de 12 platserna i Wilderer Gourmetstube på Hotel Das Karwendel i Pertisau vid Achensee är en unik chans. Här serverar Stefanie Rieser fantasifulla rätter och tänjer gärna på gränserna för att överraska dig som gäst.
Krogar i Tyrolen
Blaue Quelle i Erl är en traditionell värdshus med tre hemtrevliga rum, där di kan njuta av både klassisk regional mat och exotiska rätter.
På Heleni i Zell am Ziller serveras regional mat i en vacker gammal rum med cederträ, där rätterna tolkas på ett modernt sätt och är både oförändrade och raka.
s’Pfandl i Reith vid Kitzbühel erbjuder en hemtrevlig och mysig miljö och har i nästan 40 år serverat autentisk österrikisk mat.
På R35 i Ladis är traditionen fortfarande stark, och Patrick Landerer tillreder regionala rätter på ett innovativt sätt med känsla för estetik.
Bio-Hotel Stanglwirt vid foten av Wilden Kaiser i Ellmau erbjuder pålitlig, traditionell värdshuskost. Här kommer ost, smör, mjölk och mer från de egna ekologiska jordbruken.