Restauranger i Tyrolen

Upplev den berömda tyrolska gästfriheten när du besöker ett traditionellt värdshus eller en välrenommerad exklusiv restaurang.

Från enkel och traditionell mat till franska influenser och innovativa rätter: Tyrolens stjärn- och haubenkök använder gärna lokala råvaror, men har ändå en internationell prägel. Det är inte en motsägelse, utan snarare resultatet av skickliga kockar med stora idéer och kärlek till mat.

Kitzbüheler Alpen, Karwendelbergen och Zugspitze: Tyrolen är verkligen ett bergsland. Här finns inte bara majestätiska berg utan också vackra dalar. Naturen är fantastisk överallt och här hittar du flera restauranger där du kan njuta av lokala råvaror som odlas i närheten, så som på markerna uppe i Alperna.

Tyrolska speckknödel, kässpätzle och schlutzkrapfen (fyllda degknyten): Förutom dessa klassiska tyrolska rätter hittar du också nya, internationella och ibland exotiska maträtter på borden i de ofta mysiga och ibland moderna restaurangerna. Vad som förenar alla dessa ställen? Den berömda tyrolska gästfriheten. Griaß di!