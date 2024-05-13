Upplev mat- och dryckeskulturen i Niederösterreich
Njut av socialt umgänge
Niederösterreich är en provins full av mångfald, där varje region har sin egen unika charm. När man tänker på en resa längs Donau är Wachau-regionen ofta det första som kommer i åtanke. Här möts du av vackra stränder, fruktträdgårdar, vingårdar, idylliska byar och ett landskap som präglas av slott och kloster. I denna region är aprikossmaken en skatt som förädlas i små fabriker, restauranger och värdshus.
I Waldviertel doftar det av örter, kryddor och oljor, och de röda vallmofälten skapar en stark kontrast till de mörkgröna skogarna och de lugna karpdammarna. Weinviertel och Mostviertel är stolta över sina produkter, där Musten tillverkas av päron och de kärleksfullt kallar kornellkörsbären för "Dirndln".
Detta bördiga landskap är den perfekta platsen att njuta av livet. Här kan du låta dig drivas med, slå dig ner på ett värdshus eller en vingård och delta i det sociala livet – kanske under en middag på vingården eller vid en källarfestival.
Niederösterreich är uppdelat i sex regioner, var och en med sin egen karaktär: Waldviertel, Weinviertel, Donau Niederösterreich med Wachau, Mostviertel, Wienerwald och Wieneralperna.
Gourmettips i regionerna
I Niederösterreich leder alla vägar till ett gasthaus. Oavsett om du vandrar längs Donau, besöker vingårdarna eller utforskar byarna, kommer du förr eller senare att stöta på gröna, ovala skyltar på husen med texten "Wirtshauskultur" (värdshuskultur). Det är då dags att stanna till och njuta av en god måltid. Tre saker kännetecknar ett äkta värdshus: en vänlig värdinna eller värd, ett stamgästbord och den ljuvliga doften av nylagad mat.
Värdshuskultur längs Donau i Niederösterreich
Med båt eller på cykel till eleganta värdshus på landet. Det är en gourmetresa till vingårdarna längs Donau, till fina viner och fluffiga aprikosdumplings. En resa från Nibelungengau, UNESCO:s världsarvslista Wachaumellan de mjuka kullarna i Wagram och Tullner Feld till den vilda naturen i Donau-Auen National Park.
Värdarna Manuela och Christian Wildeis serverar Wachau-köket: Kirchenwirt Weißenkirchen
På Donaus högra strand är Philipp Essls matlagning traditionell, men inte gammaldags: Landgasthaus Essl, Rührsdorf
Familjen Engels lantliga värdshus är populärt bland cyklister: Landgasthof "Zur schönen Wienerin", Marbach an der Donau
Gasthauskultur i Waldviertel
I juli förvandlas Waldviertel till ett färgsprakande landskap när den blommande gråvallmon drar till sig uppmärksamhet med sina nyanser av rött, vitt, rosa och lila. Vallmons frön, som både kan smaka sött och salt, mals eller pressas till olja och är älskade av kockar för sin milda, nötaktiga smak. Vallmofrön kan användas på många sätt i matlagning – de fylls i dumplings, strudlar och knödel eller används för att rulla pasta.
Invånarna i Waldviertel är särskilt stolta över sin skapelse, vallmofrötält, en söt delikatess gjord på regionala produkter som potatis och vallmofrön.
Vill du ha en förrätt, huvudrätt eller dessert med vallmofrön? Mohnwirt Neuwiesinger, Sallingberg
Hirsch 28 Wirtshaus svär vid kombinationen av vallmofrön och plommon: HIRSCH28 WIRTShaus & delikatESSEN, Groß Gerungs
Legendarisk: Waldviertel vallmofrökaka och utmärkt ölkultur: Gasthof "Zum Goldenen Löwen", Maria Taferl
Värdshuskultur i Weinviertel
I Weinviertel kan du alltid följa vinrankorna: till fots, på cykel eller med traktor genom vingårdarna. Det är anmärkningsvärt att en tredjedel av Österrikes vin produceras i denna region av 14 000 vinodlare. I Weinviertel källargångar mognar vinet djupt under jorden och väntar på att få avnjutas på Heurigen, på Middag i Weinviertel och naturligtvis på puben. Men det är inte bara vinrankor som frodas i den vidsträckta kuperade regionen norr om Wien mellan floderna Donau, March och Thaya - sparris och pumpa hittar också sin väg till krogarnas menyer.
Harald och Sonja Pollak serverar Weinviertels gourmetkök: Pollak's Wirtshaus - Der Retzbacherhof, Unterretzbach
Viltspecialiteter från den egna jakten och vin från den historiska vinkällaren: Gasthaus Zum Grünen Baum, Zistersdorf
Ett populärt värdshus mitt i det mjukt böljande Weinviertel: Gasthaus Weiler, Laa an der Thaya
Värdshuskultur i Mostviertel
I Mostviertel blommar tusentals päronträd i gamla fruktträdgårdar runt fyrkantiga gårdar. Längs Moststraße finns värdshus och cidertavernor där gästerna kan njuta av traditionella rätter och päroncider (jäst päronsaft). De röda kornellkörsbären - lokalbefolkningen i Mostviertel kallar dem "Dirndln" - förädlas till brandy, juice, sylt och chutney. I söder präglas landskapet av Ötschergräben med sina bisarra klippformationer och bubblande vatten samt bergen runt Ötscher, Hochkar och Dürrenstein. En fruktig och vild region, det är den Mostviertel.
Värden Hermann Froschauer förädlar säsongsbetonade produkter till fina rätter: Gasthof "Zur Donaubrücke", Ardagger
Förutom stekt vildsvin erbjuder Martin Teufls värdshus också vegetariska rätter: Gasthof Teufl, Purgstall an der Erlauf
Hemlagad mat med grönsaker och örter från värdinnan Petra Haselsteiners trädgård: Gasthaus zur Post, Texingtal
Värdshuskultur i Wiens skogar och i de wienska alperna
Wienerwald och Wienalperna inspirerade en gång i tiden konstnärer att ta långa promenader och vandringar på landsbygden strax utanför staden Wien. Än idag märks det tydligt att människor tycker om att motionera i skogen och i bergen - på välskyltade vandrings- och cykelleder. Vandring och cykling är ännu mer avkopplande när det finns Värdshus som serverar mat och dryck: en mötesplats för njutbara pauser i en avslappnad atmosfär.
Vandra, njut och njut längs 1st Vienna Water Pipeline Trail: En njutningsfull mil i Vienna Woods termiska region
Hemlagad mat, ackompanjerad av viner från vingården Thallern: Heiligenkreuz Abbey Inn
Ett rustikt värdshus från 1600-talet med kreativ matlagning: Wirtshaus Grüner Baum, Kirchberg am Wechsel
Kulinariska höjdpunkter i Niederösterreich
Mat och kultur
Musik och vin eller middag i vingården: lokalbefolkningen och gästerna njuter av festivaler i Waldviertel, Weinviertel och Mostviertel.
Rundvandringar med kulinariska teman
Fluffiga dumplings, de finaste vinerna och källargångar som är fyllda av historia: Gästerna får lära känna de kulinariska läckerheterna på de utvalda rutterna.
Kulinariska vinterupplevelser i Niederösterreich
Brunch i stugan i Mostviertel
Efter de första svängningarna på morgontimmarna ser du fram emot hutbrunch vid den värmande elden framför och inuti hytten.
Matlagningsverkstad i Waldviertel
Det bästa sättet att tillaga Waldviertels ekologiska karp är att titta över axlarna på professionella kockar.