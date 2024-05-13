Upplev mat- och dryckeskulturen i Niederösterreich
Njut av socialt umgänge

Niederösterreichs kök är lika mångsidigt som regionen själv: Aprikoser, vin och vallmo växer mellan Donau, skogar och vingårdar.

Niederösterreich är en provins full av mångfald, där varje region har sin egen unika charm. När man tänker på en resa längs Donau är Wachau-regionen ofta det första som kommer i åtanke. Här möts du av vackra stränder, fruktträdgårdar, vingårdar, idylliska byar och ett landskap som präglas av slott och kloster. I denna region är aprikossmaken en skatt som förädlas i små fabriker, restauranger och värdshus.

I Waldviertel doftar det av örter, kryddor och oljor, och de röda vallmofälten skapar en stark kontrast till de mörkgröna skogarna och de lugna karpdammarna. Weinviertel och Mostviertel är stolta över sina produkter, där Musten tillverkas av päron och de kärleksfullt kallar kornellkörsbären för "Dirndln".

Detta bördiga landskap är den perfekta platsen att njuta av livet. Här kan du låta dig drivas med, slå dig ner på ett värdshus eller en vingård och delta i det sociala livet – kanske under en middag på vingården eller vid en källarfestival.

Niederösterreich är uppdelat i sex regioner, var och en med sin egen karaktär: Waldviertel, Weinviertel, Donau Niederösterreich med Wachau, Mostviertel, Wienerwald och Wieneralperna.

Gourmettips i regionerna

Wachau-dalen

Waldviertel

Weinviertel

Mostviertel

Wiens skogar

Alperna i Wien

Upplev gasthauskulturen i Niederösterreich!

I Niederösterreich leder alla vägar till ett gasthaus. Oavsett om du vandrar längs Donau, besöker vingårdarna eller utforskar byarna, kommer du förr eller senare att stöta på gröna, ovala skyltar på husen med texten "Wirtshauskultur" (värdshuskultur). Det är då dags att stanna till och njuta av en god måltid. Tre saker kännetecknar ett äkta värdshus: en vänlig värdinna eller värd, ett stamgästbord och den ljuvliga doften av nylagad mat.

Värdshuskultur längs Donau i Niederösterreich

Med båt eller på cykel till eleganta värdshus på landet. Det är en gourmetresa till vingårdarna längs Donau, till fina viner och fluffiga aprikosdumplings. En resa från Nibelungengau, UNESCO:s världsarvslista Wachaumellan de mjuka kullarna i Wagram och Tullner Feld till den vilda naturen i Donau-Auen National Park.

Gasthauskultur i Waldviertel

I juli förvandlas Waldviertel till ett färgsprakande landskap när den blommande gråvallmon drar till sig uppmärksamhet med sina nyanser av rött, vitt, rosa och lila. Vallmons frön, som både kan smaka sött och salt, mals eller pressas till olja och är älskade av kockar för sin milda, nötaktiga smak. Vallmofrön kan användas på många sätt i matlagning – de fylls i dumplings, strudlar och knödel eller används för att rulla pasta.

Invånarna i Waldviertel är särskilt stolta över sin skapelse, vallmofrötält, en söt delikatess gjord på regionala produkter som potatis och vallmofrön.

Värdshuskultur i Weinviertel

I Weinviertel kan du alltid följa vinrankorna: till fots, på cykel eller med traktor genom vingårdarna. Det är anmärkningsvärt att en tredjedel av Österrikes vin produceras i denna region av 14 000 vinodlare. I Weinviertel källargångar mognar vinet djupt under jorden och väntar på att få avnjutas på Heurigen, på Middag i Weinviertel och naturligtvis på puben. Men det är inte bara vinrankor som frodas i den vidsträckta kuperade regionen norr om Wien mellan floderna Donau, March och Thaya - sparris och pumpa hittar också sin väg till krogarnas menyer.

Värdshuskultur i Mostviertel

I Mostviertel blommar tusentals päronträd i gamla fruktträdgårdar runt fyrkantiga gårdar. Längs Moststraße finns värdshus och cidertavernor där gästerna kan njuta av traditionella rätter och päroncider (jäst päronsaft). De röda kornellkörsbären - lokalbefolkningen i Mostviertel kallar dem "Dirndln" - förädlas till brandy, juice, sylt och chutney. I söder präglas landskapet av Ötschergräben med sina bisarra klippformationer och bubblande vatten samt bergen runt Ötscher, Hochkar och Dürrenstein. En fruktig och vild region, det är den Mostviertel.

Värdshuskultur i Wiens skogar och i de wienska alperna

Wienerwald och Wienalperna inspirerade en gång i tiden konstnärer att ta långa promenader och vandringar på landsbygden strax utanför staden Wien. Än idag märks det tydligt att människor tycker om att motionera i skogen och i bergen - på välskyltade vandrings- och cykelleder. Vandring och cykling är ännu mer avkopplande när det finns Värdshus som serverar mat och dryck: en mötesplats för njutbara pauser i en avslappnad atmosfär.

Kulinariska höjdpunkter i Niederösterreich

Mat och kultur

Musik och vin eller middag i vingården: lokalbefolkningen och gästerna njuter av festivaler i Waldviertel, Weinviertel och Mostviertel.

Kulinariska festivaler

Rundvandringar med kulinariska teman

Fluffiga dumplings, de finaste vinerna och källargångar som är fyllda av historia: Gästerna får lära känna de kulinariska läckerheterna på de utvalda rutterna.

Kulinariska resor

Stanna med vinet

Med utsikt över källargången eller inbäddad mellan vinrankorna, stilfullt modernt eller semester i en barock läsesal alldeles intill vinodlaren.

Semester på vingården

Kulinariska vinterupplevelser i Niederösterreich

Brunch i stugan i Mostviertel

Efter de första svängningarna på morgontimmarna ser du fram emot hutbrunch vid den värmande elden framför och inuti hytten.

Vintersport med en brunch i stugan

Matlagningsverkstad i Waldviertel

Det bästa sättet att tillaga Waldviertels ekologiska karp är att titta över axlarna på professionella kockar.

Matlagningskurs i Waldviertel

Äta och sova på ett värdshus

Förutom kulinariska läckerheter erbjuder värdshusägarna i Niederösterreichs värdshuskultur också högkvalitativa rum och personlig service.

Semester på värdshus

Vanliga frågor

Alla vägar i Niederösterreich leder till ett värdshus. Oavsett om det är längs Donau, i vingårdarna eller i byarna: Förr eller senare dyker det upp gröna, ovala skyltar på husen med orden "Wirtshauskultur" (värdshuskultur). Tre saker kännetecknar ett äkta värdshus: en värdinna eller värd, ett stambord och doften av god mat.

Wachau: Aprikosdumplings och Wachau-viner

Waldviertel: Bakad karp, potatisdumplings, vallmofrönudlar och öl

Weinviertel: hjortbröst med bakad pumpa, Marchfeld-sparris och Grüner Veltliner-vin

Mostviertel: fläskstek med dumplings och päroncider

Wienerwald: fasanbröst med kastanjefyllning och rödvin

Wienalperna: specialiteter från Schneebergland fläsk, äppelcider

Det här kanske också intresserar dig

Upptäck det bästa av Österrike