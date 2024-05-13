Niederösterreichs kök är lika mångsidigt som regionen själv: Aprikoser, vin och vallmo växer mellan Donau, skogar och vingårdar.

Niederösterreich är en provins full av mångfald, där varje region har sin egen unika charm. När man tänker på en resa längs Donau är Wachau-regionen ofta det första som kommer i åtanke. Här möts du av vackra stränder, fruktträdgårdar, vingårdar, idylliska byar och ett landskap som präglas av slott och kloster. I denna region är aprikossmaken en skatt som förädlas i små fabriker, restauranger och värdshus.

I Waldviertel doftar det av örter, kryddor och oljor, och de röda vallmofälten skapar en stark kontrast till de mörkgröna skogarna och de lugna karpdammarna. Weinviertel och Mostviertel är stolta över sina produkter, där Musten tillverkas av päron och de kärleksfullt kallar kornellkörsbären för "Dirndln".

Detta bördiga landskap är den perfekta platsen att njuta av livet. Här kan du låta dig drivas med, slå dig ner på ett värdshus eller en vingård och delta i det sociala livet – kanske under en middag på vingården eller vid en källarfestival.

Niederösterreich är uppdelat i sex regioner, var och en med sin egen karaktär: Waldviertel, Weinviertel, Donau Niederösterreich med Wachau, Mostviertel, Wienerwald och Wieneralperna.