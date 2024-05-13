Fira in det nya året som du vill – med vals i palatssalarnas glans eller i vimlet på stadens gator bland musik, skratt och fyrverkerier.

Nyårsafton och nyårsdagen i Österrike förenar tradition och nutid på ett unikt sätt. Vid midnatt klingar Donauvalsen medan glasen höjs och fyrverkerierna lyser upp himlen över städer och byar. Gamla nyårsritualer som tenn­gjutning och rökelse skapar en känsla av mening och förnyelse – en blick in i framtiden och en önskan om lycka och beskydd.

Samtidigt växer nya traditioner fram: från nyårssimning i iskalla sjöar till stora stadsevenemang med konserter och ljusshower. Dessa stunder förenar generationer, låter unga och gamla fira tillsammans och visar hur väl tradition och modern livsstil möts i Österrike.

Oavsett om ni dansar på gatan, skålar in året på ett kafé eller delar en korv vid en korvkiosk – nyårsnatten visar Österrike från sin allra charmigaste sida.