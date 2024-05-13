Nyårsfirande i Österrike
Österrike dansar in det nya året med vals, traditioner och fyrverkerier.

Fira in det nya året som du vill – med vals i palatssalarnas glans eller i vimlet på stadens gator bland musik, skratt och fyrverkerier.

Nyårsafton och nyårsdagen i Österrike förenar tradition och nutid på ett unikt sätt. Vid midnatt klingar Donauvalsen medan glasen höjs och fyrverkerierna lyser upp himlen över städer och byar. Gamla nyårsritualer som tenn­gjutning och rökelse skapar en känsla av mening och förnyelse – en blick in i framtiden och en önskan om lycka och beskydd.

Samtidigt växer nya traditioner fram: från nyårssimning i iskalla sjöar till stora stadsevenemang med konserter och ljusshower. Dessa stunder förenar generationer, låter unga och gamla fira tillsammans och visar hur väl tradition och modern livsstil möts i Österrike.

Oavsett om ni dansar på gatan, skålar in året på ett kafé eller delar en korv vid en korvkiosk – nyårsnatten visar Österrike från sin allra charmigaste sida.

Upplev nyårsafton i Österrikes städer: från Wien - Bregenz

Bregenz

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

St. Pölten

Wien

Fira nyår i Österrikes delstater

Kärnten

Niederösterreich

Oberösterreich

SalzburgerLand

Steiermark

Tyrolen

Vorarlberg

Wien

Nyårsafton utan fyrverkerier

En hållbar nyårsafton i Kleinwalsertal

Allt fler väljer bort fyrverkerier och smällare på nyårsafton för att värna människor, djur och natur. Kleinwalsertal har varit en pionjär inom detta område och firar sedan flera år tillbaka nyår utan fyrverkerier – istället bjuds det på en stor utomhusfest.

Detta miljövänliga firande är både stämningsfullt och omtänksamt. Det skyddar naturen och djurlivet, minskar föroreningarna och skapar nya traditioner som lyfter fram gemenskap och hållbarhet.

Nyår i Kleinwalsertal

De mest populära traditionerna och sederna kring årsskiftet

I Österrike prägades nyårsfirandet av traditioner som att dansa vals, ge lyckobringande gåvor och gjuta tenn. Vid midnatt spelades Johann Strauss Donauvals, medan rökning av hus och gård skulle bringa lycka under det nya året.

Wienervals

Vid midnatt valsar österrikarna traditionsenligt in det nya året till tonerna av Johann Strauss "Blå Donau" som spelas på gator över hela landet.

Vals in i det nya året

Lyckoarmband

På nyårsafton ger folk fyrklöver, grisfigurer eller sotare som lyckoamuletter för att önska sina nära och kära lycka och framgång under det nya året.

Smälta tenn

Smält tenn hälls i vatten och den resulterande formen tolkas för att förutsäga det kommande året. Figuren tros ge ledtrådar om tur, framgång etc.

Rauchnächte

Under Rauhnächte bränns örter för att röka ut hem och innergårdar, driva bort onda andar och bringa lycka för det kommande året.

Blygjutning är historia - av goda skäl! På grund av hälsoriskerna förbjöds den gamla ritualen. Nu gjuter vi tenn eller vax och startar det nya året på ett säkert sätt – det är fortfarande roligt, men mer hållbart!

En strålande start på det nya året

Wienerfilharmonikernas nyårskonsert

Nyårskonserten i Musikverein i Wien är för många det självklara sättet att inleda det nya året. För världens främsta dirigenter är det en stor ära att få leda denna traditionsrika konsert, som framförs av en av världens mest berömda orkestrar – Wiener Philharmoniker.

Musikvereins ”Große Saal” räknas inte bara som Wiens vackraste konsertsal, utan också som ett tekniskt mästerverk med en akustik i världsklass. Höjdpunkten kommer som alltid med den medryckande Radetzky-marschen, där dirigenten leder publikens applåder och sprider glädje i hela salen.

Biljetterna till nyårskonserten är mycket eftertraktade och lottas därför ut via Wiener Philharmonikernas webbplats. Anmälan till lotteriet är öppen varje år från januari till februari, så att musikälskare från hela världen får samma chans att uppleva denna ikoniska konsert.

MusikvereinWiener Philharmoniker

Specialevenemang på nyårsafton

Silvesterpfad

2025-12-31 – 2026-01-01
Wien centrum, Wien

Silvesterpfad startar den 31 december kl. 14 och slutar den 1 januari kl. 2. Vals, hitlåtar och fyrverkerier vid midnatt inbjuder till dans på gatorna.

Silvesterpfad

Operetten ”Die Fledermaus”

2025-12-31 – 2026-01-01
Wiener Staatsoper Opernring 2 Opernring, 1010 Wien

På nyårsafton och den 1 januari arrangerar Wiener Staatsoper och Volksoper föreställningar av Johann Strauss ”Die Fledermaus”.

Wiener Staatsoper

Nordkette Bergsilvester

2025-12-31 – 2026-01-01
Nordkette, 6022 Innsbruck

Fira nyår på Nordkette högt över Innsbruck och njut av hisnande vyer, spektakulära fyrverkerier och coola beats under bar himmel.

Nordkette Bergsilvester

Nyårsafton i Hochötz

2025-12-31 – 2026-01-01
Panoramarestaurant Hochötz, 6433 Hochötz

Fira nyårsafton i bergen i Hochötz med fantastisk utsikt och fyrverkerier på 2 000 meters höjd. Musik, dans och vinterstämning vid årsskiftet.

Nyårsafton i Hochötz

Nyårsafton och nyårsdagen på Hohen Salve

2025-12-30 – 2026-01-01
Kitzbühler Alpen, Hohe Salve

Häpnadsväckande panoramautsikt, spektakulära fyrverkerier och musik: en unik fest högt uppe i de tyrolska Alperna.

Hohe Salve

Nyårsafton vid Donau i Linz

2025-12-31 – 2026-01-01
Donaupark vid konstmuseet Lentos, 4020 Anlöpsplatsen Wurm & Noé i Linz

Nyårsafton vid Donau är en upplevelse: med musik, en festmeny och en fantastisk utsikt över fyrverkerierna vid midnatt.

Donaukryssning Wurm&Köck

Nyårsafton vid Donau i Wien

2025-12-31 – 2026-01-01
Reichsbrücke vid Handelskai, Schiffsstation Wien

Nyårsafton vid Donau är en upplevelse: med musik, en festmeny och en fantastisk utsikt över fyrverkerierna vid midnatt.

DDSG Blå Donau

Nyårskonsert på Festung Hohensalzburg

2025-12-31
Fästningen Hohensalzburg, Salzburg

En festlig stämning högt över staden: verk från Mozart till Strauss ackompanjerar årsskiftet i en historisk miljö.

Fästningen Hohensalzburg

Aperschnalzer

2026-01-01
Linzer Landhaus Landhausplatz 1, 4020 Linz

Aperschnalzer (aper = snöfri) kommer till stadens centrum med 4 kg tunga och 4 m långa piskor för att upprätthålla den tradition som har praktiserats sedan 1925.

Linz

Nyårsdagsbad i sjön Achensee

2025-12-31
Promenade Pertisau vid Achensee, 6213 Pertisau

Modiga själar hoppar i det iskalla vattnet för att ”känna kylan” vid sjön Achensee, simmar till nyårsklockan och ringer in det nya året.

Pertisau

Nyårsdagsbad i sjön Wörthersee

2026-01-01
Bulfon Bad Am Corso 9-11, 9220 Velden vid Wörthersee

Hoppet i det 5 °C kalla vattnet symboliserar ny energi i det nya året. Den 50 meter långa banan startar precis framför Villa Bulfon.

Velden

Nyårskonsert med Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich

2026-01-03 – 2026-01-09
"Großer Saal" Wiener Musikverein

En festlig start på det nya året: i den stora salen i Musikverein i Wien gör valser och klassiska mästerverk årsskiftet oförglömligt.

Tonkünstler nyårskonsert

Wienervals

Efter Beethovens och Schuberts död inleddes en ny epok i Wiens musikliv – den som kom att präglas av Strauss-dynastin. Johann Strauss komponerade sin första vals redan som sexåring, och när han senare tog över efter sin far som dirigent nådde hans musik långt utanför Wiens gränser. Från och med 1863 ledde han samtliga kejserliga hovbaler och skrev därmed ett nytt kapitel i stadens danshistoria.

Wienervalsen, som 2017 upptogs på UNESCO:s lista över immateriella kulturarv, betraktades länge som opassande. Först i samband med Wienkongressen 1815 vann den acceptans, och under Gründerzeit-eran fick den sin verkliga blomstring när borgarklassen öppnade sina salonger för dans och musik. Tack vare Johann Strauss lever wienervalsen vidare än idag – som en självklar och älskad del av Österrikes kulturella arv.

UNESCO:s immateriella kulturarvJohann Strauss Son

Mat & dryck för nyårsafton

På nyårsafton samlas familj och vänner för att äta mysiga måltider som fondue eller raclette, tillsammans med ett glas mousserande vin. Lyckoamuletter av marsipan eller choklad är ett måste, eftersom de symboliserar välstånd och lycka under det nya året.

FAQ

Nyårsafton i Österrike innebär traditionella seder som att dansa vals, böja bly, bränna rökelse i huset och trädgården och ge lyckobringande amuletter i present.

På grund av den stora efterfrågan på biljetter till nyårskonserten lottas dessa ut i början av året exklusivt via Wiener Philharmonikernas webbplats. Detta säkerställer att gäster från hela världen har samma chans. Från januari till februari tas anmälningar emot för deltagande i biljettlotteriet.

På nyårsafton är en gemensam måltid en del av festligheterna. Fondue och raclette är populära rätter. Många familjer lagar också festliga menyer med regionala specialiteter – från rejäla kötträtter till typiska vinterrätter. Vid midnatt skålar man nästan överallt med ett glas mousserande vin. Förutom de rejäla rätterna har även söta symboler sin plats: små marzipanlyckobringare, sotare eller chokladhästskor.

Österrike erbjuder ett brett utbud av evenemang vid årsskiftet, allt från festliga traditioner till moderna firanden. I Wien förvandlas stadskärnan till en stor scen med dansgolv, musik och matstånd under Silvesterpfad. Det är klassiskt som vanligt på statsoperan med en föreställning av ”Fledermaus”, medan den berömda nyårskonserten bjuder på musikalisk prakt på nyårsdagen. Även i regionerna finns det speciella höjdpunkter vid årsskiftet: i Tyrolen lockar Bergsilvester besökare till Nordkette, i Linz lyser ”Silvester auf der Donau” upp längs floden och i Salzburg skapar konserten på fästningen Hohensalzburg en extraordinär atmosfär. Om du är sportig och modig kan du våga dig ut i det iskalla vattnet vid nyårssimningen i Wörthersee eller nyårssimningen i Achensee.

Det här kanske också intresserar dig

Upptäck det bästa av Österrike