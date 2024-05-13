Nyårsfirande i Österrike
Österrike dansar in det nya året med vals, traditioner och fyrverkerier.
Nyårsafton och nyårsdagen i Österrike förenar tradition och nutid på ett unikt sätt. Vid midnatt klingar Donauvalsen medan glasen höjs och fyrverkerierna lyser upp himlen över städer och byar. Gamla nyårsritualer som tenngjutning och rökelse skapar en känsla av mening och förnyelse – en blick in i framtiden och en önskan om lycka och beskydd.
Samtidigt växer nya traditioner fram: från nyårssimning i iskalla sjöar till stora stadsevenemang med konserter och ljusshower. Dessa stunder förenar generationer, låter unga och gamla fira tillsammans och visar hur väl tradition och modern livsstil möts i Österrike.
Oavsett om ni dansar på gatan, skålar in året på ett kafé eller delar en korv vid en korvkiosk – nyårsnatten visar Österrike från sin allra charmigaste sida.
Upplev nyårsafton i Österrikes städer: från Wien - Bregenz
Fira nyår i Österrikes delstater
Nyårsafton utan fyrverkerier
En hållbar nyårsafton i Kleinwalsertal
Allt fler väljer bort fyrverkerier och smällare på nyårsafton för att värna människor, djur och natur. Kleinwalsertal har varit en pionjär inom detta område och firar sedan flera år tillbaka nyår utan fyrverkerier – istället bjuds det på en stor utomhusfest.
Detta miljövänliga firande är både stämningsfullt och omtänksamt. Det skyddar naturen och djurlivet, minskar föroreningarna och skapar nya traditioner som lyfter fram gemenskap och hållbarhet.
De mest populära traditionerna och sederna kring årsskiftet
Wienervals
Vid midnatt valsar österrikarna traditionsenligt in det nya året till tonerna av Johann Strauss "Blå Donau" som spelas på gator över hela landet.
Lyckoarmband
På nyårsafton ger folk fyrklöver, grisfigurer eller sotare som lyckoamuletter för att önska sina nära och kära lycka och framgång under det nya året.
Smälta tenn
Smält tenn hälls i vatten och den resulterande formen tolkas för att förutsäga det kommande året. Figuren tros ge ledtrådar om tur, framgång etc.
Blygjutning är historia - av goda skäl! På grund av hälsoriskerna förbjöds den gamla ritualen. Nu gjuter vi tenn eller vax och startar det nya året på ett säkert sätt – det är fortfarande roligt, men mer hållbart!
En strålande start på det nya året
Wienerfilharmonikernas nyårskonsert
Nyårskonserten i Musikverein i Wien är för många det självklara sättet att inleda det nya året. För världens främsta dirigenter är det en stor ära att få leda denna traditionsrika konsert, som framförs av en av världens mest berömda orkestrar – Wiener Philharmoniker.
Musikvereins ”Große Saal” räknas inte bara som Wiens vackraste konsertsal, utan också som ett tekniskt mästerverk med en akustik i världsklass. Höjdpunkten kommer som alltid med den medryckande Radetzky-marschen, där dirigenten leder publikens applåder och sprider glädje i hela salen.
Biljetterna till nyårskonserten är mycket eftertraktade och lottas därför ut via Wiener Philharmonikernas webbplats. Anmälan till lotteriet är öppen varje år från januari till februari, så att musikälskare från hela världen får samma chans att uppleva denna ikoniska konsert.
Specialevenemang på nyårsafton
Silvesterpfad
Silvesterpfad startar den 31 december kl. 14 och slutar den 1 januari kl. 2. Vals, hitlåtar och fyrverkerier vid midnatt inbjuder till dans på gatorna.
Operetten ”Die Fledermaus”
På nyårsafton och den 1 januari arrangerar Wiener Staatsoper och Volksoper föreställningar av Johann Strauss ”Die Fledermaus”.
Nordkette Bergsilvester
Fira nyår på Nordkette högt över Innsbruck och njut av hisnande vyer, spektakulära fyrverkerier och coola beats under bar himmel.
Nyårsafton i Hochötz
Fira nyårsafton i bergen i Hochötz med fantastisk utsikt och fyrverkerier på 2 000 meters höjd. Musik, dans och vinterstämning vid årsskiftet.
Nyårsafton och nyårsdagen på Hohen Salve
Häpnadsväckande panoramautsikt, spektakulära fyrverkerier och musik: en unik fest högt uppe i de tyrolska Alperna.
Nyårsafton vid Donau i Linz
Nyårsafton vid Donau är en upplevelse: med musik, en festmeny och en fantastisk utsikt över fyrverkerierna vid midnatt.
Nyårsafton vid Donau i Wien
Nyårsafton vid Donau är en upplevelse: med musik, en festmeny och en fantastisk utsikt över fyrverkerierna vid midnatt.
Nyårskonsert på Festung Hohensalzburg
En festlig stämning högt över staden: verk från Mozart till Strauss ackompanjerar årsskiftet i en historisk miljö.
Aperschnalzer
Aperschnalzer (aper = snöfri) kommer till stadens centrum med 4 kg tunga och 4 m långa piskor för att upprätthålla den tradition som har praktiserats sedan 1925.
Nyårsdagsbad i sjön Achensee
Modiga själar hoppar i det iskalla vattnet för att ”känna kylan” vid sjön Achensee, simmar till nyårsklockan och ringer in det nya året.
Nyårsdagsbad i sjön Wörthersee
Hoppet i det 5 °C kalla vattnet symboliserar ny energi i det nya året. Den 50 meter långa banan startar precis framför Villa Bulfon.
Wienervals
Efter Beethovens och Schuberts död inleddes en ny epok i Wiens musikliv – den som kom att präglas av Strauss-dynastin. Johann Strauss komponerade sin första vals redan som sexåring, och när han senare tog över efter sin far som dirigent nådde hans musik långt utanför Wiens gränser. Från och med 1863 ledde han samtliga kejserliga hovbaler och skrev därmed ett nytt kapitel i stadens danshistoria.
Wienervalsen, som 2017 upptogs på UNESCO:s lista över immateriella kulturarv, betraktades länge som opassande. Först i samband med Wienkongressen 1815 vann den acceptans, och under Gründerzeit-eran fick den sin verkliga blomstring när borgarklassen öppnade sina salonger för dans och musik. Tack vare Johann Strauss lever wienervalsen vidare än idag – som en självklar och älskad del av Österrikes kulturella arv.