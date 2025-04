Habsburgarna i Österrike

Under sin långa regeringstid bodde Habsburgarna på många olika platser – beroende på tidsepok, politisk tyngd och personliga preferenser.

Dynastin har sitt ursprung i Habsburgs slott i nuvarande kantonen Aargau i Schweiz. Därifrån utsträckte de sin makt över stora delar av Europa under medeltiden. I takt med att de blev den ledande dynastin i Centraleuropa blev Wien det politiska och kulturella navet i imperiet. Hofburg-palatset i Wien tjänade som huvudresidens i århundraden, medan Schönbrunns slott fungerade som sommarresidens.

Andra städer fick också betydelse. Innsbruck blev residensstad under 1400-talet med hertig Fredrik IV. Prag blev det kejserliga centrumet under Rudolf II, och under dubbelmonarkin var även Budapest och Pressburg (nuvarande Bratislava) viktiga residensorter.

Ett av de mest omtyckta sommarresidensen var den kejserliga villan i Bad Ischl, där kejsar Franz Joseph I tillbringade sina somrar i många år.

Sammanlagt bodde Habsburgarna i ett stort antal slott, palats och residens – från medeltida borgar till barockens praktbyggnader – alla bär de på berättelser om en dynasti som präglade Europas historia i över sex sekler.