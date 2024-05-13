Donau
En flod av historia, kulturlandskap och arkitektoniska mästerverk
Introduction
Mellan Passau och Bratislava flyter Donau genom Oberösterreich, Niederösterreich och Wien. Den ikoniska Schlögener-slingan, formad av vind och vatten över miljontals år, är en av flodens mest kända landmärken.
Redan under romartiden fungerade Donau som en viktig transportled för varor och idéer. Dess milda mikroklimat och bördiga jord lockade tidigt bosättare som byggde slott, kloster och städer. Detta skapade ett unikt kulturlandskap längs flodens stränder.
Mellan Passau och Bratislava flyter Donau genom Oberösterreich, Niederösterreich och Wien. Den ikoniska Schlögener-slingan, formad av vind och vatten under miljontals år, är ett av flodens mest imponerande landmärken.
Redan under romartiden var Donau en central handelsväg där varor och idéer färdades. Det gynnsamma mikroklimatet och den bördiga jorden lockade tidiga bosättare, som byggde slott, kloster och städer – och formade det unika kulturlandskap som präglar flodens stränder än idag.
"An der schönen blauen Donau" – en vals som blev Österrikes inofficiella nationalsång
Johann Strauss den yngres berömda vals började sin världsturné strax efter premiären den 15 februari 1867. Idag är den ett stående inslag i nyårskonserten i Musikvereins Stora sal i Wien och en symbol för österrikisk musiktradition.
Donau ur alla perspektiv
Höjdpunkterna
Boenden utöver det vanliga
Nationalparken Donau-Auen
Nationalparken Donau-Auen sträcker sig från Wien till floden Moravas mynning vid gränsen till Slovakien. Här flyter Donau fritt över 36 kilometer och formar ett varierat landskap som är hem för över 60 fiskarter, kungsfiskare, havsörnar, bävrar, sköldpaddor, sällsynta orkidéer och ett myller av insektsarter.
Besökare har fri tillgång till reservatet, men det är viktigt att hålla sig till markerade vandringsleder och godkända cykelvägar. För en djupare upplevelse av områdets unika natur erbjuder nationalparkens rangers guidade vandringar och turer med jolle.