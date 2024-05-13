Donau sträcker sig 350 kilometer genom Österrike och har format ett av Europas vackraste kulturlandskap.

Mellan Passau och Bratislava flyter Donau genom Oberösterreich, Niederösterreich och Wien. Den ikoniska Schlögener-slingan, formad av vind och vatten över miljontals år, är en av flodens mest kända landmärken.

Redan under romartiden fungerade Donau som en viktig transportled för varor och idéer. Dess milda mikroklimat och bördiga jord lockade tidigt bosättare som byggde slott, kloster och städer. Detta skapade ett unikt kulturlandskap längs flodens stränder.

Mellan Passau och Bratislava flyter Donau genom Oberösterreich, Niederösterreich och Wien. Den ikoniska Schlögener-slingan, formad av vind och vatten under miljontals år, är ett av flodens mest imponerande landmärken.

Redan under romartiden var Donau en central handelsväg där varor och idéer färdades. Det gynnsamma mikroklimatet och den bördiga jorden lockade tidiga bosättare, som byggde slott, kloster och städer – och formade det unika kulturlandskap som präglar flodens stränder än idag.