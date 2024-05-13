Three cyclists on a path through vineyards, Danube and Weißenkirchen in background, Wachau.
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Donau
En flod av historia, kulturlandskap och arkitektoniska mästerverk

Donau sträcker sig 350 kilometer genom Österrike och har format ett av Europas vackraste kulturlandskap.

Mellan Passau och Bratislava flyter Donau genom Oberösterreich, Niederösterreich och Wien. Den ikoniska Schlögener-slingan, formad av vind och vatten över miljontals år, är en av flodens mest kända landmärken.

Redan under romartiden fungerade Donau som en viktig transportled för varor och idéer. Dess milda mikroklimat och bördiga jord lockade tidigt bosättare som byggde slott, kloster och städer. Detta skapade ett unikt kulturlandskap längs flodens stränder.

Mellan Passau och Bratislava flyter Donau genom Oberösterreich, Niederösterreich och Wien. Den ikoniska Schlögener-slingan, formad av vind och vatten under miljontals år, är ett av flodens mest imponerande landmärken.

Redan under romartiden var Donau en central handelsväg där varor och idéer färdades. Det gynnsamma mikroklimatet och den bördiga jorden lockade tidiga bosättare, som byggde slott, kloster och städer – och formade det unika kulturlandskap som präglar flodens stränder än idag.

Info om Donau
Längd:2.850 flodkilometer, varav 350 rinner genom Österrike
Källa: Schwarzwald i Tyskland
Flodmynning:Svarta havet
Förlopp:väst till öst
Rinner genom 9 länder förutom Österrike:Tyskland, Slovakien, Ungern, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Ukraina, Moldavien

"An der schönen blauen Donau" – en vals som blev Österrikes inofficiella nationalsång

Johann Strauss den yngres berömda vals började sin världsturné strax efter premiären den 15 februari 1867. Idag är den ett stående inslag i nyårskonserten i Musikvereins Stora sal i Wien och en symbol för österrikisk musiktradition.

Donau ur alla perspektiv

Höjdpunkterna

Utsikt över Donau från Schlögen

Vacker utsikt längs Donau

Augustinerklostret St Florian

Aggsteins slottsruin

Klostret Göttweig

Krems vid Donau

Klostret Klosterneuburg

Aktiviteter längs Donau

Boenden utöver det vanliga

Designhotel Spinnerei i Linz

Steigenberger Hotel & Spa, Krems

Hotell Donauschlinge

Hotell Schloss Dürnstein i Wachau

Hotell Wesenufer

Hilton Wien Waterfront

Naturområde mellan Wien och Slovakien

Nationalparken Donau-Auen

Nationalparken Donau-Auen sträcker sig från Wien till floden Moravas mynning vid gränsen till Slovakien. Här flyter Donau fritt över 36 kilometer och formar ett varierat landskap som är hem för över 60 fiskarter, kungsfiskare, havsörnar, bävrar, sköldpaddor, sällsynta orkidéer och ett myller av insektsarter.

Besökare har fri tillgång till reservatet, men det är viktigt att hålla sig till markerade vandringsleder och godkända cykelvägar. För en djupare upplevelse av områdets unika natur erbjuder nationalparkens rangers guidade vandringar och turer med jolle.

Våtmarker i Donaus nationalpark

Vanliga frågor

Donau rinner från väst till öst och korsar Österrike på en sträcka av cirka 350 kilometer, vilket gör den till en viktig livlina för landet. Den förbinder historiska städer, naturreservat och kulturskatter.

Den rinner in i landet vid Jochenstein i Oberösterreich och flyter först genom staden Linz till Schlögener Schlinge.

Längre österut slingrar den sig genom det berömda Wachau som finns med på UNESCO:s världsarvslista och är känt för sina pittoreska vingårdar och slottsruiner.

Den når sedan Wien innan den fortsätter genom Donau-Auen nationalpark nationalpark och lämnar slutligen landet vid Hainburg på gränsen till Slovakien.

Dessa platser visar mångfalden i Donauregionen i Österrike:

  • Linz: Huvudstaden i Oberösterreich, "City of Media Arts", imponerar med sitt moderna kulturutbud, inklusive Ars Electronica Centre och Lentos Art Museum.

  • Klostret i Melk: Det barocka benediktinerklostret tornar upp sig högt över Donau.

  • Wachau: UNESCO:s världsarvslista mellan Melk och Krems är känd för sina branta vingårdar och historiska slott som Dürnstein- och Aggstein-ruinerna.

  • Krems: Imponerar med sin gamla stad, konstgalleriet Kunsthalle Krems och små vingårdar.

  • Wien: Huvudstaden kombinerar Donaus stränder med stadsliv. Donaukanalen är en hotspot för konst och gastronomi, medan Gamla Donau lockar besökare med sina båtar och stränder. Danube Island är ett populärt lokalt rekreationsområde.

  • Nationalparken Donaus våtmarker: Mellan Wien och Bratislava ligger en av de sista stora flodslättskogarna i Centraleuropa, hem för fascinerande flora och fauna och perfekt för naturvandringar.

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