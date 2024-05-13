Vinter i Wien: Från julmarknad till nyårskonsert – mellan skridskobana, museum och kafé väntar oförglömliga vinteraktiviteter på er.

"När man ger sig ut på en resa finns det alltid historier att berätta". På vintern i Wien är det enkelt att hitta spännande upplevelser, speciellt under vintern!

Staden bjuder på en rik historia med historiska platser, borgar och museer som passar hela familjen. Här får du möjlighet att upptäcka konst och kultur på ett inspirerande och engagerande sätt. Det finns alltid något nytt att lära sig där varje besök kan väcka nyfikenheten hos alla åldrar.

För den som vill ha omväxling finns det också en livlig isbana framför stadshuset, där du kan åka skridsko eller prova på curling utanför MuseumsQuartier - kanske som förberedelse inför nyårsafton. Wien erbjuder verkligen en mängd aktiviteter som gör vintern magisk!