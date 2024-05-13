Introduction
"När man ger sig ut på en resa finns det alltid historier att berätta". På vintern i Wien är det enkelt att hitta spännande upplevelser, speciellt under vintern!
Staden bjuder på en rik historia med historiska platser, borgar och museer som passar hela familjen. Här får du möjlighet att upptäcka konst och kultur på ett inspirerande och engagerande sätt. Det finns alltid något nytt att lära sig där varje besök kan väcka nyfikenheten hos alla åldrar.
För den som vill ha omväxling finns det också en livlig isbana framför stadshuset, där du kan åka skridsko eller prova på curling utanför MuseumsQuartier - kanske som förberedelse inför nyårsafton. Wien erbjuder verkligen en mängd aktiviteter som gör vintern magisk!
Wiens gigantiska pariserhjul är ett av de äldsta i världen och erbjuder en spektakulär vy över staden. En ikonisk symbol för Wien och en av Praters höjdpunkter.
Wien på vintern ur alla perspektiv
Höjdpunkterna
Upplevelser i och omkring Wien
Utvalda turer och utflykter
Kultur, valser och en världsberömd konsert
Vid årsskiftet strålar Wien i festlig prakt. Nyårsleden lockar besökare med livliga stånd, musik, ljus och doften av punsch och rostade mandlar fyller gatorna. Den världsberömda nyårskonserten med Wiens filharmoniker utgör höjdpunkten och markerar början på det nya året – en perfekt symbol för den wienska kulturen och glädjen!
Firandet börjar tidigt på nyårsafton, människor i alla åldrar samlas för att ta farväl av det gamla året med dans och livemusik. Gatorna fylls av valsmusik och hela staden förvandlas till en festlig scen. Strax före midnatt går folkmassorna till de bästa utsiktsplatserna för att njuta av fyrverkerierna som lyser upp den mörka himlen. Tillsammans ringar de in det nya året – ett ögonblick som verkligen fångar den wieniska andan.
Wien: Musikens stad
I musikens stad är Wiener Philharmoniker ett av Wiens mest kända kulturella symboler. Dirigenter från hela världen anser det vara en stor ära att leda nyårskonserten i den "gyllene salen" Musikverein, ett akustiskt mästerverk där musiken verkligen får liv. Dessutom förtrollar ens Wiens gosskör publiken över hela världen med sin vackra sång, vilket gör att Wiens musiktradition fortsätter att blomstra.
Wien erbjuder mer än bara klassisk musik, jazz på Porgy & Bess och elektroniska slag längs Donaukanalen.
På julafton förvandlas Wiens kyrkor till rum fyllda med magiska ljud. Oavsett om det handlar om klassiska körer eller festlig orgelmusik, skapar dessa konserter en reflekterande atmosfär som sprider julmagi.
Minnesvärda events
BLICKFANG Wien
Den internationella mässan för möbler, smycken och mode gör design i alla dess former begriplig: med specialutställningar och workshops, många utställare och produkter som presenteras för första gången på MAK – Museum für angewandte Kunst.
VIENNA ART WEEK
Wien Art Week firar sitt 20-årsjubileum 2025 och erbjuder som varje år över 100 programpunkter med fri entré. Utställningar, guidade turer, föreläsningar och föreställningar visar upp mångfalden i Wiens konstscen från nutid till barock.
KlezMORE Festival Vienna
Programmet spänner från moderna tolkningar av klezmermusik med alla dess möjligheter till bevarande av mångfalden i dess traditionella former.
Julmarknader
Glühwein, rostade kastanjer och handgjorda konstverk skapar en festlig atmosfär. Under ljusslingor och vid punschstånd blir staden en inbjudande plats, full av julglädje.
Kyrkokonserter i Wien
Festliga kyrkokonserter med körer, orgelmusik och klassiska stycken i historiska lokaler, så som Stephansdom, skapar en eftertänksam och magisk atmosfär.
Nyårskonsert med Wiens filharmoniska orkester
En världsberömd höjdpunkt som ringer in det nya året med valser och wiensk charm.
Wiener Eistraum
Den upplysta fasaden på stadshuset utgör en stämningsfull bakgrund för Vienna Ice Dream. Den 10 000 m² stora ytan erbjuder skridskoåkare ett förtrollande islandskap.
Operabal i Wien
Glamour, vals och elegans i perfektion. En hyllning till högkultur, där tradition och livsglädje förvandlar operahuset till en glittrande balsal.
Int. Akkordeon Festival
Den internationella dragspelsfestivalen är en månadslång kulturfestival i Wien med österrikiska och internationella dragspelare och ensembler som representerar alla musikstilar.
Berömda personligheter
Ljudet av Schubert i Wien
Schuberts melodier utgör en tidlös hyllning till hans hemstad men det finns alltid en viss sorg i hans musik.
Wiens filharmoniska orkester
Wiener Philharmoniker är en av världens mest kända orkestrar, berömd för sin musik och tradition. Deras konserter bjuder på en magisk upplevelse.
Beethoven
Efter att ha valt Wien som sitt adoptivhem tillbringade Beethoven större delen av sitt liv i staden.
Regionala recept
Sachertårta
Med det här receptet får du en Sachertorte precis som originalet från Wien. Hemligheten är att hälla glasyren över kakan i ett svep.
Fiakergulasch- gulasch på österrikiskt vis
Med det här receptet blir Fiakergulasch lika smakrik och god som originalet från Wien. Denna variant av den klassiska gulaschen serveras med korv, stekt ägg och inlagda gurkor för en extra smakupplevelse.
Apfelstrudel
Med det här receptet smakar och lyckas du med äppelstrudel som om den vore från Wien. Hemligheten ligger i fyllningen: äpplen, russin, nötströssel och kanel.
Altwiener Germgugelhupf- österrikisk sockerkaka
Prova detta recept så får du ta del av Österrikes variant på sockerkaka, Gugelhupf, som är en stor klassiker. Det bästa med just detta recept- det går snabbt och smakar så gott!
Recept wienerschnitzel
Det här receptet är alltid tillförlitligt och smakar precis som originalet från Wien
Boenden utöver det vanliga
Hållbarhet i Wien
Träden
"Wiens stadsträdgårdar" (kommunal enhet) ansvarar för att sköta och underhålla nästan en halv miljon träd. Det handlar om 95 000 träd längs gator och i alléerna, 188 400 träd i parker, 1 900 träd i industriområden och cirka 200 000 skogsträd, inklusive dem i Wiener Prater.
Urbana gårdar
Överraskande nog finns det cirka 800 stadsodlingar i Wien. De producerar mer gurkor än resten av Österrike tillsammans och bidrar avsevärt till skörden av auberginer, persilja, tomater och paprika.
Grönområden
Tack vare Wiens skogar och Donaus våtmarker är nästan hälften av Wiens totala yta grönområden. Hietzing-distriktet är det grönaste, med cirka 70% grön yta.
Hållbara transportmedel
Wien har 162 kollektivtrafiklinjer som används av över 966 miljoner passagerare varje år. 73% av invånarna använder kollektivtrafik för att ta sig till jobbet, 44% går, 13% cyklar och endast 33% kör bil.
Vienna City Card, Vienna Pass och Vienna Flexi Pass
Du som besökare får rabatter, gratis inträde, tillgång till kollektivtrafik och flera specialerbjudanden redan från första dagen på din vistelse.