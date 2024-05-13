Snow-covered Albertinaplatz Vienna at dusk, fiaker, State Opera and illuminated Albertina in background
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Wien på vintern
Där konst, kultur och livsglädje möts

På sommaren
Vinter i Wien: Från julmarknad till nyårskonsert – mellan skridskobana, museum och kafé väntar oförglömliga vinteraktiviteter på er.

"När man ger sig ut på en resa finns det alltid historier att berätta". På vintern i Wien är det enkelt att hitta spännande upplevelser, speciellt under vintern!

Staden bjuder på en rik historia med historiska platser, borgar och museer som passar hela familjen. Här får du möjlighet att upptäcka konst och kultur på ett inspirerande och engagerande sätt. Det finns alltid något nytt att lära sig där varje besök kan väcka nyfikenheten hos alla åldrar.

För den som vill ha omväxling finns det också en livlig isbana framför stadshuset, där du kan åka skridsko eller prova på curling utanför MuseumsQuartier - kanske som förberedelse inför nyårsafton. Wien erbjuder verkligen en mängd aktiviteter som gör vintern magisk!

Info om Wien
Invånare:ca 1,8 miljoner (största staden i Österrike)
Landets huvudstad:Wien är både delstat och huvudstad
Yta:ca 415 km2
Höjd över havet:151 m (Lobau) till 542 m (Hermannskogel)
Utsiktspunkt:Donautornet, Stefansdomen, Hermannskogel

Wiens gigantiska pariserhjul är ett av de äldsta i världen och erbjuder en spektakulär vy över staden. En ikonisk symbol för Wien och en av Praters höjdpunkter.

Wien på vintern ur alla perspektiv

Höjdpunkterna

Jättepariserhjulet - vintertur: glittrande utsikter

Spanska ridskolan: ridkonst och elegans

Belvedere-palatset: vinterprakt, adventsmagi och mästerverk

Musikverein Wien: Konsertmagi och festliga toner

Slottet Schönbrunn i vinterkläder: en promenad genom tiden

Wiens statsopera: Glans och operans magi

Stefansdomen: Vintermagi i hjärtat av staden

Konsthistoriska museet:glansfulla mästerverk

Upplevelser i och omkring Wien

Utvalda turer och utflykter

Upplevelser med häst-och vagn

Guidade stadsrundturer

Wien på tre dagar

Från jugend till modernism

Stadtrundfahrten mit Vienna Sightseeing

Utflykter i Wiens omgivningar

Nyår i Wien

Kultur, valser och en världsberömd konsert

Vid årsskiftet strålar Wien i festlig prakt. Nyårsleden lockar besökare med livliga stånd, musik, ljus och doften av punsch och rostade mandlar fyller gatorna. Den världsberömda nyårskonserten med Wiens filharmoniker utgör höjdpunkten och markerar början på det nya året – en perfekt symbol för den wienska kulturen och glädjen!

Firandet börjar tidigt på nyårsafton, människor i alla åldrar samlas för att ta farväl av det gamla året med dans och livemusik. Gatorna fylls av valsmusik och hela staden förvandlas till en festlig scen. Strax före midnatt går folkmassorna till de bästa utsiktsplatserna för att njuta av fyrverkerierna som lyser upp den mörka himlen. Tillsammans ringar de in det nya året – ett ögonblick som verkligen fångar den wieniska andan.

Nyårsafton i WienNyårstraditioner i Österrike
Musiken omringar dig

Wien: Musikens stad

I musikens stad är Wiener Philharmoniker ett av Wiens mest kända kulturella symboler. Dirigenter från hela världen anser det vara en stor ära att leda nyårskonserten i den "gyllene salen" Musikverein, ett akustiskt mästerverk där musiken verkligen får liv. Dessutom förtrollar ens Wiens gosskör publiken över hela världen med sin vackra sång, vilket gör att Wiens musiktradition fortsätter att blomstra.

Wien erbjuder mer än bara klassisk musik, jazz på Porgy & Bess och elektroniska slag längs Donaukanalen.

På julafton förvandlas Wiens kyrkor till rum fyllda med magiska ljud. Oavsett om det handlar om klassiska körer eller festlig orgelmusik, skapar dessa konserter en reflekterande atmosfär som sprider julmagi.

Minnesvärda events

BLICKFANG Wien

2025-11-07 – 2025-11-09
MAK, Wien

Den internationella mässan för möbler, smycken och mode gör design i alla dess former begriplig: med specialutställningar och workshops, många utställare och produkter som presenteras för första gången på MAK – Museum für angewandte Kunst.

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VIENNA ART WEEK

2025-11-07 – 2025-11-14
Olika platser, Wien

Wien Art Week firar sitt 20-årsjubileum 2025 och erbjuder som varje år över 100 programpunkter med fri entré. Utställningar, guidade turer, föreläsningar och föreställningar visar upp mångfalden i Wiens konstscen från nutid till barock.

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KlezMORE Festival Vienna

2025-11-07 – 2025-11-14
Olika platser, Wien

Programmet spänner från moderna tolkningar av klezmermusik med alla dess möjligheter till bevarande av mångfalden i dess traditionella former.

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Julmarknader

Wien

Glühwein, rostade kastanjer och handgjorda konstverk skapar en festlig atmosfär. Under ljusslingor och vid punschstånd blir staden en inbjudande plats, full av julglädje.

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Kyrkokonserter i Wien

Festliga kyrkokonserter med körer, orgelmusik och klassiska stycken i historiska lokaler, så som Stephansdom, skapar en eftertänksam och magisk atmosfär.

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Nyårskonsert med Wiens filharmoniska orkester

2026-01-01
Musikverein, Wien

En världsberömd höjdpunkt som ringer in det nya året med valser och wiensk charm.

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Wiener Eistraum

2026-01-22 – 2026-03-08
Rådhustorget, Wien

Den upplysta fasaden på stadshuset utgör en stämningsfull bakgrund för Vienna Ice Dream. Den 10 000 m² stora ytan erbjuder skridskoåkare ett förtrollande islandskap.

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Operabal i Wien

2026-02-12
Staatsoper, Wien

Glamour, vals och elegans i perfektion. En hyllning till högkultur, där tradition och livsglädje förvandlar operahuset till en glittrande balsal.

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Int. Akkordeon Festival

2026-02-21 – 2026-03-15
Olika platser, Wien

Den internationella dragspelsfestivalen är en månadslång kulturfestival i Wien med österrikiska och internationella dragspelare och ensembler som representerar alla musikstilar.

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HipHop Ball

2026-03-14
Palais Niederösterreich, Wien

Här dansar du vals till hiphop-beats: eleganta klänningar och smokings möter sneakers och kepsar. Live-DJ:ar, rap och beatboxing förvandlar den klassiska balen till en urban hyllning till mångfald och inkludering.

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Berömda personligheter

Ljudet av Schubert i Wien

Schuberts melodier utgör en tidlös hyllning till hans hemstad men det finns alltid en viss sorg i hans musik.

Franz Schubert

Wiens filharmoniska orkester

Wiener Philharmoniker är en av världens mest kända orkestrar, berömd för sin musik och tradition. Deras konserter bjuder på en magisk upplevelse.

Wiens filharmoniska orkester

Mozart

Ta en promenad i Mozarts Wien – från slottet Schönbrunn till St. Marx kyrkogård.

Wolfgang Amadeus Mozart

Beethoven

Efter att ha valt Wien som sitt adoptivhem tillbringade Beethoven större delen av sitt liv i staden.

Ludwig van Beethoven

Johann Strauss

År 2025 skulle valsens kung, Johann Strauss II, ha fyllt 200 år!

Johann Strauss

Regionala recept

Sachertårta

Med det här receptet får du en Sachertorte precis som originalet från Wien. Hemligheten är att hälla glasyren över kakan i ett svep.

Sachertårta

Fiakergulasch- gulasch på österrikiskt vis

Med det här receptet blir Fiakergulasch lika smakrik och god som originalet från Wien. Denna variant av den klassiska gulaschen serveras med korv, stekt ägg och inlagda gurkor för en extra smakupplevelse.

Fiakergulasch- gulasch på österrikiskt vis

Apfelstrudel

Med det här receptet smakar och lyckas du med äppelstrudel som om den vore från Wien. Hemligheten ligger i fyllningen: äpplen, russin, nötströssel och kanel.

Apfelstrudel

Altwiener Germgugelhupf- österrikisk sockerkaka

Prova detta recept så får du ta del av Österrikes variant på sockerkaka, Gugelhupf, som är en stor klassiker. Det bästa med just detta recept- det går snabbt och smakar så gott!

Altwiener Germgugelhupf- österrikisk sockerkaka

Recept wienerschnitzel

Det här receptet är alltid tillförlitligt och smakar precis som originalet från Wien

Till receptet

Tafelspitz

Med detta recept får du en Tafelspitz som smakar likt originalet från Wien. Hemligheten är att skiva nötköttet tvärs över köttets fiberriktnin. Servera med gräslökssås.

Tafelspitz

Boenden utöver det vanliga

Boutiquehotel Harmonie: 4-stjärnigt hotell med konstkoncept

Hotel Sans Souci: Design av yoo med 5 stjärnor

Boutiquehotel Stadthalle: 3-stjärnigt ekohotell

Hotel Daniel: Designhotell nära Belvedere

Hotel Sacher: Historisk atmosfär bakom operan 5 stjärnor

Andaz Vienna Am Belvedere: Modern konst och design

Hilton Vienne Waterfront: Historisk byggnad vid Donau

Boutique Hotel Altstadt Vienna: modern konst och 4 stjärnor

Gröna Wien

Hållbarhet i Wien

Träden

"Wiens stadsträdgårdar" (kommunal enhet) ansvarar för att sköta och underhålla nästan en halv miljon träd. Det handlar om 95 000 träd längs gator och i alléerna, 188 400 träd i parker, 1 900 träd i industriområden och cirka 200 000 skogsträd, inklusive dem i Wiener Prater.

Urbana gårdar

Överraskande nog finns det cirka 800 stadsodlingar i Wien. De producerar mer gurkor än resten av Österrike tillsammans och bidrar avsevärt till skörden av auberginer, persilja, tomater och paprika.

Grönområden

Tack vare Wiens skogar och Donaus våtmarker är nästan hälften av Wiens totala yta grönområden. Hietzing-distriktet är det grönaste, med cirka 70% grön yta.

Hållbara transportmedel

Wien har 162 kollektivtrafiklinjer som används av över 966 miljoner passagerare varje år. 73% av invånarna använder kollektivtrafik för att ta sig till jobbet, 44% går, 13% cyklar och endast 33% kör bil.

Njut av hållbart resande i Wien

Vienna City Card, Vienna Pass och Vienna Flexi Pass

Du som besökare får rabatter, gratis inträde, tillgång till kollektivtrafik och flera specialerbjudanden redan från första dagen på din vistelse.

Wiens stadskort

Wien Pass

Wien Flexi Pass

Vanliga frågor

  • Prater

  • Spanska ridskolan

  • Belvedere slott

  • Musikverein

  • Slottet Schönbrunn

  • Wiener Staatsoper

  • Stefansdomen

  • Konsthistoriska museet

I Wien finns det ett brett utbud av aktiviteter, från museibesök och julmarknader till sporter som skridskoåkning, kälkåkning och curling.

På webbplatsen för Wiens turistbyrå hittar du en omfattande kalender med evenemang.

Wiens unika karaktär ligger i dess blandning av konst, kultur, arkitektur, musik och charmig karaktär. Här hålls traditionen vid liv samtidigt som den kombineras med moderna element.

5 skäl till varför Wien erbjuder så hög livskvalitet

  1. Det är nära till grönområden
    Du kan nå ett närliggande rekreationsområde, till exempel Donauön, på bara 15 minuter från stadens centrum.

  2. Kollektivtrafiken fungerar smidigt
    Kollektivtrafik som spårvagnar, bussar och U-Bahn finns tillgängligt. U-Bahn kör till och med hela natten på helgerna.

  3. Rent dricksvatten från kranen
    Stadens dricksvatten kommer direkt från de niederösterreichischska och steiriska alperna genom högkvalitativa rörledningar.

  4. Staden är fläckfri
    Gator, parker och offentliga utrymmen är skinande rena tack vare utmärkt underhåll.

  5. Avslappnat tempo
    Wiens kaffehus och vintavernor har länge uppmuntrat till en avslappnad mentalitet, "i Wien är det ingen brådska."

Förutom julmarknader lockar konserter i Wiens statsopera, i konserthuset eller i Musikverein. En höjdpunkt är den världsberömda nyårskonserten med Wiens filharmoniker. Den som tillbringar nyårsafton i stadens centrum kan uppleva Silvesterpfad med musik och dans under bar himmel. Även de traditionsrika Wienbalerna bjuder på glansfulla stunder under vintern.

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