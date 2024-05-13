Österrikes kloster och stift är platser där man kan stanna upp och finna ro. De har ett ovärderligt kulturellt värde och fungerar som oaser av stillhet.

Hitta frid, upplev naturen och känn historiens vingslag

Det finns gott om bokstavligen himmelska utflyktsmål i Österrike: de mest magnifika klostren och klostren är spridda över hela landet, varje enskild byggnad är en juvel av helig arkitektur och rymmer omfattande kulturskatter. Bibliotek av högsta värde, utsmyckade marmorsalar och museer lockar alla med intresse för (konst)historia. Behovet av inre kontemplation, stillhet och andlig reträtt tillfredsställs på historiskt intressanta platser, och entusiasmen för konst och arkitektur får utlopp.

Många kloster och abbedier grundades under medeltiden. Den händelserika historien under de olika epokerna kan ses i ombyggnaderna, som främst ägde rum under barockperioden. Många kloster och abbedier är idag populära kulturplatser, andra erbjuder fasteseminarier, medan andra är kända för sin hembryggda öl, delikatesser eller underbara örtagårdar.