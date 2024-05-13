Sound of Music

Familjen von Trapp är en odödlig del av Salzburgs historia, men många detaljer om deras verkliga liv är mindre kända. Visste du till exempel att familjen förlorade sin förmögenhet 1933? Maria von Trapp tvingades avskeda tjänstefolket, och familjen flyttade in i en mindre bostad. Deras tidigare hem hyrdes ut, och en dag hörde en gäst barnen sjunga. Han föreslog att de skulle delta i en folkmusiktävling – ett avgörande ögonblick som blev startskottet för deras musikaliska resa. En resa som så småningom inspirerade till ett av världens mest älskade musikaler: The Sound of Music.

Filmen och musikalen har gjort sånger som Edelweiss, Do-Re-Mi och My Favorite Things odödliga. Generation efter generation fortsätter att sjunga med, och Salzburg lockar besökare från hela världen som vill vandra i filmens fotspår. Från det vackra rokokoslottet Leopoldskron till de ikoniska Mirabell-trädgårdarna – staden är fylld av platser som för tankarna till berättelsen om familjen von Trapp.

Vill du uppleva historien på nära håll? En The Sound of Music-tur tar dig med på en resa genom Salzburg och familjens fascinerande öde. Ett måste för alla som älskar musik, historia och filmklassiker.