Introduction
Floden Salzach flyter lugnt genom centrala Salzburg och delar staden i två delar: den romantiska, historiska gamla stan och den livliga nya stan. Fästningen Hohensalzburg reser sig över hustaken på Festungsberg och erbjuder en imponerande bakgrund. Nära stadens centrum ligger även Mönchsberg, ett populärt naturreservat med fantastiska utsikter och ett stort nätverk av vandringsleder—perfekt för att komma bort från stadens liv och rörelse.
Mozart och det musikaliska arvet
Salzburg är starkt förknippat med Wolfgang Amadeus Mozart, och hans musikaliska arv lever vidare i staden. Här stöter du på spår av Salzburgs mest berömda son överallt: i Salzburgs katedral där han döptes, i hans födelseplats på den pittoreska Getreidegasse, och i Mozarts bostad där han bodde i åtta år. Mozartveckan och många klassiska konserter utgör en viktig del av Salzburgs årliga kulturkalender.
Salzburg-kortet Salzburg-kortet inkluderar gratis inträde till alla sevärdheter och museer, gratis användning av kollektivtrafik och rabatter på platser i hela staden.
Möt Salzburg
Höjdpunkterna
Salzburgs traditionella dräkt, "Tracht"
Dirndlklänningar, lederhosen och "Joppe"-jackor var en gång i tiden de traditionella kläderna för landsbygdsbefolkningen i Salzburg. Idag bärs dessa traditionella dräkter ("Tracht") både i staden och på landsbygden vid många olika typer av högtider och traditionella evenemang. Det märks också på utbudet av skräddare och butiker som säljer traditionella kläder i Salzburg.
Salzburg och dess berg
Salzburg omges av flera berg som är perfekta för vandring och promenader. Oavsett om du vill ta en lugn promenad på eftermiddagen eller ge dig ut på en utmanande dagsutflykt, erbjuder Salzburgs "stadsberg" en fantastisk panoramautsikt över gamla stan, floden Salzach och de omgivande områdena.
Gaisberg och Untersberg, som kan nås med linbana, är populära för flerdagsturer där man kan övernatta i en bergsstuga. Festungsberg samt de närliggande Mönchsberg och Kapuzinerberg passar utmärkt för enklare familjevänliga promenader.
Minnesvärda events
Berömda personligheter
Wolfgang Amadeus Mozart
Tusentals gäster kommer till Salzburg varje år för att se var en av världens mest berömda kompositörer levde.
Franz Xaver Gruber
Kompositör av julsången "Stilla natt, heliga natt", en symbol för fred och solidaritet.
Sound of Music
Familjen von Trapp är en odödlig del av Salzburgs historia, men många detaljer om deras verkliga liv är mindre kända. Visste du till exempel att familjen förlorade sin förmögenhet 1933? Maria von Trapp tvingades avskeda tjänstefolket, och familjen flyttade in i en mindre bostad. Deras tidigare hem hyrdes ut, och en dag hörde en gäst barnen sjunga. Han föreslog att de skulle delta i en folkmusiktävling – ett avgörande ögonblick som blev startskottet för deras musikaliska resa. En resa som så småningom inspirerade till ett av världens mest älskade musikaler: The Sound of Music.
Filmen och musikalen har gjort sånger som Edelweiss, Do-Re-Mi och My Favorite Things odödliga. Generation efter generation fortsätter att sjunga med, och Salzburg lockar besökare från hela världen som vill vandra i filmens fotspår. Från det vackra rokokoslottet Leopoldskron till de ikoniska Mirabell-trädgårdarna – staden är fylld av platser som för tankarna till berättelsen om familjen von Trapp.
Vill du uppleva historien på nära håll? En The Sound of Music-tur tar dig med på en resa genom Salzburg och familjens fascinerande öde. Ett måste för alla som älskar musik, historia och filmklassiker.
Mat och dryck i Salzburg
Regionala recept
Griessnockerlsuppe
Hemligheten bakom denna klassiska österrikiska soppa är mannagryn och smör. Dessa ingredienser ger en snabb och väldoftande griessnockerlsoppa.
Öringfilé med skogssvamp
Skogssvamparna och de färska örterna är hemligheten i detta recept. Det här receptet är perfekt för finsmakare och är enkelt att laga.
Bluntau-röding med rotfrukter
Receptet på röding med rotfrukter och pepparrot kommer från Steiermark. Bluntau-rödingen, en korsning mellan bäckröding och röding, odlas i Bluntau-dalen.
Salzburger Nockerl
Grunderna i Salzburgs kök bygger på enkla ingredienser och recept som kan förfinas och varieras på många sätt. Här njuter man av läckra rätter med kött från lamm och kor som betat på alpängarna, samt delikata viltspecialiteter. Den mest kända specialiteten från Salzburg är dock den fluffiga desserten Salzburger Nockerl.
Marmorgugelhupf
Gugelhupf är en klassiker i det österrikiska köket. Med det här receptet är kakan snabb och enkel att göra.
Buchteln- fluffiga syltbullar med vaniljsås
Den klassiska vinterdesserten "Buchteln" är ugnsbakade vetebullar, fyllda med antingen plommon- eller aprikosmarmelad, och serveras med vaniljsås. Men vad är den "rätta" fyllningen egentligen? Debatten har pågått i årtionden över hela Österrike, och vi säger varför välja? Både plommon och aprikos är lika ljuvliga! Testa själv och upptäck din favorit.
Boenden utöver det vanliga
Bevarande av historiska byggnader och monument
Salzburg och andra österrikiska städer lägger stor vikt vid att bevara historiska byggnader och monument. Detta sker inte bara av kulturella skäl utan bidrar även till klimatskydd. Hur då?
Att bevara äldre byggnader hjälper till att spara resurser, eftersom det minskar behovet av nya byggprojekt.
Bevarandet av historiska byggnader stärker dessutom den regionala identiteten och berikar kulturlivet, vilket har en viktig sociokulturell funktion.
Många av dessa byggnader uppfördes ursprungligen med naturmaterial från närområdet. Vid restaurering används ofta samma typer av material för att behålla byggnadernas unika karaktär.
Ur ett ekologiskt perspektiv innebär färre nybyggen också att djurs och växters livsmiljöer kan skyddas bättre.