Salzburg old town with cathedral, church spires and Hohensalzburg Fortress on wooded cliffs, green mountains in background.
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Salzburg
Sommar i Mozartstaden

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Den charmiga barockstaden Salzburg, med sin fästning, katedral och sina sevärdheter, erbjuder kulturupplevelser i världsklass.

Floden Salzach flyter lugnt genom centrala Salzburg och delar staden i två delar: den romantiska, historiska gamla stan och den livliga nya stan. Fästningen Hohensalzburg reser sig över hustaken på Festungsberg och erbjuder en imponerande bakgrund. Nära stadens centrum ligger även Mönchsberg, ett populärt naturreservat med fantastiska utsikter och ett stort nätverk av vandringsleder—perfekt för att komma bort från stadens liv och rörelse.

Mozart och det musikaliska arvet

Salzburg är starkt förknippat med Wolfgang Amadeus Mozart, och hans musikaliska arv lever vidare i staden. Här stöter du på spår av Salzburgs mest berömda son överallt: i Salzburgs katedral där han döptes, i hans födelseplats på den pittoreska Getreidegasse, och i Mozarts bostad där han bodde i åtta år. Mozartveckan och många klassiska konserter utgör en viktig del av Salzburgs årliga kulturkalender.

Snabbfakta om Salzburg
Befolkning:ca 158.400 (år 2024)
Provins:SalzburgerLand
Areal:65.7 km²
Favoritutsiktspunkt:Richterhöhe på berget Mönchsberg (507 m)

Salzburg-kortet Salzburg-kortet inkluderar gratis inträde till alla sevärdheter och museer, gratis användning av kollektivtrafik och rabatter på platser i hela staden.

Möt Salzburg

Höjdpunkterna

Den ursprungliga "Mozartkugeln" från Fürst konditori

Kloster, kyrkor och kyrkogårdar

Salzburgs historiska centrum, "DomQuartier"

Museet för modern konst på berget Mönchsberg

Butiker som säljer traditionella Salzburg-dräkter

Rupertikirtag: Traditionell septemberfestival

Salzburgs Walk of Modern Art (promenad för modern konst)

Aktiviteter i och runt Salzburg

Traditionellt och smart

Salzburgs traditionella dräkt, "Tracht"

Dirndlklänningar, lederhosen och "Joppe"-jackor var en gång i tiden de traditionella kläderna för landsbygdsbefolkningen i Salzburg. Idag bärs dessa traditionella dräkter ("Tracht") både i staden och på landsbygden vid många olika typer av högtider och traditionella evenemang. Det märks också på utbudet av skräddare och butiker som säljer traditionella kläder i Salzburg.

Köpa tracht i Salzburg

Dagsutflykter i omgivningarna

Promenera, vandra, njut

Salzburg och dess berg

Salzburg omges av flera berg som är perfekta för vandring och promenader. Oavsett om du vill ta en lugn promenad på eftermiddagen eller ge dig ut på en utmanande dagsutflykt, erbjuder Salzburgs "stadsberg" en fantastisk panoramautsikt över gamla stan, floden Salzach och de omgivande områdena.

Gaisberg och Untersberg, som kan nås med linbana, är populära för flerdagsturer där man kan övernatta i en bergsstuga. Festungsberg samt de närliggande Mönchsberg och Kapuzinerberg passar utmärkt för enklare familjevänliga promenader.

Minnesvärda events

Salzburgs festspel

En av världens viktigaste festivaler för opera, musik och drama.

Festspelen i Salzburg

Mozartveckan

I Salzburg inleds det nya året traditionsenligt med Mozartveckan.

Mozartveckan

Dockteater

Salzburgs traditionella dockteater kan se tillbaka på en över 100 år lång historia.

Dockteater

Teatern Felsenreitschule

Unik teater belägen i ett nedlagt stenbrott.

Felsenreitschule

Berömda personligheter

Wolfgang Amadeus Mozart

Tusentals gäster kommer till Salzburg varje år för att se var en av världens mest berömda kompositörer levde.

Läs mer om Mozart

Franz Xaver Gruber

Kompositör av julsången "Stilla natt, heliga natt", en symbol för fred och solidaritet.

Lär dig mer om Gruber

Pastor Joseph Mohr

Joseph Mohr skrev texten till det som skulle bli "Stilla natt, heliga natt", en sång som förenar människor över gränser och språk.

Läs mer om Joseph Mohr
Familjen von Trapp - en legend

Sound of Music

Familjen von Trapp är en odödlig del av Salzburgs historia, men många detaljer om deras verkliga liv är mindre kända. Visste du till exempel att familjen förlorade sin förmögenhet 1933? Maria von Trapp tvingades avskeda tjänstefolket, och familjen flyttade in i en mindre bostad. Deras tidigare hem hyrdes ut, och en dag hörde en gäst barnen sjunga. Han föreslog att de skulle delta i en folkmusiktävling – ett avgörande ögonblick som blev startskottet för deras musikaliska resa. En resa som så småningom inspirerade till ett av världens mest älskade musikaler: The Sound of Music.

Filmen och musikalen har gjort sånger som Edelweiss, Do-Re-Mi och My Favorite Things odödliga. Generation efter generation fortsätter att sjunga med, och Salzburg lockar besökare från hela världen som vill vandra i filmens fotspår. Från det vackra rokokoslottet Leopoldskron till de ikoniska Mirabell-trädgårdarna – staden är fylld av platser som för tankarna till berättelsen om familjen von Trapp.

Vill du uppleva historien på nära håll? En The Sound of Music-tur tar dig med på en resa genom Salzburg och familjens fascinerande öde. Ett måste för alla som älskar musik, historia och filmklassiker.

Mat och dryck i Salzburg

Salzburgs 11 bryggerier

Utmärkta ölpubar som Weisse, Fuxn eller Stieglkeller är flaggskepp för Salzburgs höga bryggerikonst.

Prisbelönta ölpubar

Regionala recept

Griessnockerlsuppe

Hemligheten bakom denna klassiska österrikiska soppa är mannagryn och smör. Dessa ingredienser ger en snabb och väldoftande griessnockerlsoppa.

Griessnockerlsuppe

Öringfilé med skogssvamp

Skogssvamparna och de färska örterna är hemligheten i detta recept. Det här receptet är perfekt för finsmakare och är enkelt att laga.

Öringfilé med skogssvamp

Bluntau-röding med rotfrukter

Receptet på röding med rotfrukter och pepparrot kommer från Steiermark. Bluntau-rödingen, en korsning mellan bäckröding och röding, odlas i Bluntau-dalen.

Bluntau-röding med rotfrukter

Salzburger Nockerl

Grunderna i Salzburgs kök bygger på enkla ingredienser och recept som kan förfinas och varieras på många sätt. Här njuter man av läckra rätter med kött från lamm och kor som betat på alpängarna, samt delikata viltspecialiteter. Den mest kända specialiteten från Salzburg är dock den fluffiga desserten Salzburger Nockerl.

Salzburger Nockerl

Marmorgugelhupf

Gugelhupf är en klassiker i det österrikiska köket. Med det här receptet är kakan snabb och enkel att göra.

Marmorgugelhupf

Buchteln- fluffiga syltbullar med vaniljsås

Den klassiska vinterdesserten "Buchteln" är ugnsbakade vetebullar, fyllda med antingen plommon- eller aprikosmarmelad, och serveras med vaniljsås. Men vad är den "rätta" fyllningen egentligen? Debatten har pågått i årtionden över hela Österrike, och vi säger varför välja? Både plommon och aprikos är lika ljuvliga! Testa själv och upptäck din favorit.

Buchteln- fluffiga syltbullar med vaniljsås

Boenden utöver det vanliga

Arthotel Blaue Gans

Hotell Goldener Hirsch

Hotel Sacher Salzburg

Att göra städer hållbara

Bevarande av historiska byggnader och monument

Salzburg och andra österrikiska städer lägger stor vikt vid att bevara historiska byggnader och monument. Detta sker inte bara av kulturella skäl utan bidrar även till klimatskydd. Hur då?

  • Att bevara äldre byggnader hjälper till att spara resurser, eftersom det minskar behovet av nya byggprojekt.

  • Bevarandet av historiska byggnader stärker dessutom den regionala identiteten och berikar kulturlivet, vilket har en viktig sociokulturell funktion.

  • Många av dessa byggnader uppfördes ursprungligen med naturmaterial från närområdet. Vid restaurering används ofta samma typer av material för att behålla byggnadernas unika karaktär.

  • Ur ett ekologiskt perspektiv innebär färre nybyggen också att djurs och växters livsmiljöer kan skyddas bättre.

Vanliga frågor

  • Fästningen Hohensalzburg

  • Mozarts födelseplats

  • Mirabell-trädgårdarna

  • Salzburgs katedral

  • Gränden Getreidegasse

  • Slottet Hellbrunn

  • Residenzplatz-torget

  • Stiegl bryggeri

  • Museum för modern konst

  • Salzburgs julmarknad

Med Salzburg Card får du gratis inträde till sevärdheter, gratis användning av kollektivtrafiken och rabatter på olika platser i staden.

Två till tre dagar är perfekt för en avslappnad första vistelse, beroende på hur många av sevärdheterna du vill uppleva.

Att besöka fästningen Hohensalzburg tar vanligtvis 1,5 till 2 timmar, beroende på din takt. Om du vill ta dig tid att lära dig om fästningens detaljer och historia kan du stanna lite längre, till exempel genom att ta en av de guidade turerna, som varar mellan 30 och 75 minuter.

Salzburg erbjuder en lyckad blandning av utomhusupplevelser, kultur och stadsliv.

  • Vandring

  • Cykling

  • Dagsutflykter till sjön Wolfgangsee

  • Hellbrunn slott

  • Hohensalzburgs fästning

  • Stadsrundturer

  • Kulturella höjdpunkter som konserter, operor och teaterföreställningar, t.ex. på Mozarteum eller Salzburg Landestheater

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