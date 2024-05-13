St. Pölten, huvudstaden i Niederösterreich, är full av kontraster: Romerska spår och keltiska influenser möter barock, jugendstil och modern arkitektur.

En glimt in i framtiden

St. Pölten, Österrikes yngsta delstatshuvudstad, blickar framåt med en dynamisk blandning av tradition och innovation. I det moderna Festspielhaus presenteras en bred repertoar av klassisk och modern musik, dans och performance. Det innovativa regeringsdistriktet, med det arkitektoniskt slående "Landtagsschiff", speglar stadens framåtblickande karaktär. Kulturkvarteret, med Landesmuseum och Klangturm, är ytterligare exempel på modern arkitektonisk utveckling. Omvandlingen av det barocka Rathausplatz av arkitekten Boris Podrecca illustrerar hur historien och framtiden förenas i en konstant utveckling.

En huvudstad i barockstil

St. Pölten vilar på en historisk grund och har Österrikes äldsta dokumenterade stadsrättigheter, utfärdade av biskop Konrad av Passau år 1159. St. Pölten är också en barockarkitekturens huvudstad. När byggmästaren Jakob Prandtauer flyttade hit 1689 inleddes en byggboom som förvandlade staden, och många av byggnaderna från den perioden finns fortfarande kvar som ett arv från denna tid.