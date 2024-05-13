Illuminated town hall with clock tower and modern glass dome at St. Pölten town square at dusk.
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St. Pölten
Österrikes yngsta delstatshuvudstad, där barock möter modernitet

St. Pölten, huvudstaden i Niederösterreich, är full av kontraster: Romerska spår och keltiska influenser möter barock, jugendstil och modern arkitektur.

En glimt in i framtiden

St. Pölten, Österrikes yngsta delstatshuvudstad, blickar framåt med en dynamisk blandning av tradition och innovation. I det moderna Festspielhaus presenteras en bred repertoar av klassisk och modern musik, dans och performance. Det innovativa regeringsdistriktet, med det arkitektoniskt slående "Landtagsschiff", speglar stadens framåtblickande karaktär. Kulturkvarteret, med Landesmuseum och Klangturm, är ytterligare exempel på modern arkitektonisk utveckling. Omvandlingen av det barocka Rathausplatz av arkitekten Boris Podrecca illustrerar hur historien och framtiden förenas i en konstant utveckling.

En huvudstad i barockstil

St. Pölten vilar på en historisk grund och har Österrikes äldsta dokumenterade stadsrättigheter, utfärdade av biskop Konrad av Passau år 1159. St. Pölten är också en barockarkitekturens huvudstad. När byggmästaren Jakob Prandtauer flyttade hit 1689 inleddes en byggboom som förvandlade staden, och många av byggnaderna från den perioden finns fortfarande kvar som ett arv från denna tid.

Info om St. Pölten
Invånare:Ca 58.860 (2024)
Huvudstad i: Niederösterreich
Area:108.44 km²
Bäst utsikt: Klangturm (77 meter)

Niederösterreich Card

Köp av Niederösterreich gästkort ger gratis inträde till cirka 350 attraktioner i hela delstaten.

St. Pölten i bilder

Höjdpunkterna

Julmarknad: Festlig stämning i Gamla stan

Den barocka gamla stan: St. Pöltens stolthet

Festspielhaus: musik, teater och dans

Museum Niederösterreich: historia och natur

Klangturm: den vackraste utsikten över staden

Aktiviteter i och runt St. Pölten

Utvalda turer och utflykter

Upptäck staden på en nattväktartur

Stadsturer med guide eller via smartphone-app

Sevärdheter i närområdet

Minnesvärda events

Julmarknader under advent i gamla stan

Stämningsfull musik, varm glögg, lokala specialiteter, hantverk och en Perchten-show: Julmarknaden är en traditionell höjdpunkt.

Advent

Musik och teater på Festspielhaus St. Pölten

Klassisk musik, jazz och pop, dans och sång, teater och performance: Förstklassiga föreställningar som tilltalar både unga publik och klassiska musikentusiaster.

Festspielhaus

Regionala recept

Hjortstek med servettknödel och aroniabär

Njut av vår långkokta hjortstek med servettknödel och aroniabär, inspirerad av Österrikes matkultur.

Hjortstek med servettknödel och aroniabär

Griessnockerlsuppe

Hemligheten bakom denna klassiska österrikiska soppa är mannagryn och smör. Dessa ingredienser ger en snabb och väldoftande griessnockerlsoppa.

Griessnockerlsuppe

Heurigenröra à la Liptauer

Ett recept från det traditionella österrikiska Heurigen-köket, där man njuter av lokala viner och enkel mat i vingårdarnas närhet. Denna snabblagade klassiker är enkel att tillaga.

Heurigenröra à la Liptauer

Ångkokt havskatt med rotkörvel och svampskum

På vintern utgör rotgrönsaker huvudingrediensen i många maträtter. Njut av detta unika recept med rotkörvel som efterliknar kastanj i smaken!

Ångkokt havskatt med rotkörvel och svampskum

Marillenknödel från Wachau

Upptäck hemligheten bakom äkta Wachau aprikosknödel!

Marillenknödel från Wachau

Österrikiska pannkakor med aprikosfyllning

Palatschinken, eller pannkakor, serveras med olika fyllningar. I detta recept används aprikosmarmelad för en söt och fruktig twist.

Österrikiska pannkakor med aprikosfyllning
Hållbarhetstips

Vad kan vi göra för att skydda miljön i staden?

Resor till och från Österrike med tåg.

Använd kollektivtrafiken.

Låna stadscyklar.

Dra nytta av cykeluthyrning på hotell.

Använd återfyllningsbara dricksflaskor.

Ta hand om avfall (pappersnäsdukar, förpackningar, engångsflaskor etc.) på rätt sätt.

Välj bort daglig rumsstädning och byte av handdukar.

Boka boende med miljöcertifiering.

Niederösterreichs topprestauranger

Traditionella värdshus, tavernor och restauranger

Niederösterreich har en livlig kulinarisk scen - modern och lite experimentell, men alltid jordnära. De prisbelönta restaurangerna här är inte bara en fröjd för ögat utan också en fröjd för smaklökarna, från Waldviertel till Weinviertel och från Wachau till Wienerwald. Här hittar du fantastiska lokala specialiteter och kreativa kockar som verkligen låter regionens bästa råvaror skina i sina rätter.

I värdshusen samlas gästfrihet, karismatiska värdar och enastående regionala rätter - krispig fläskstek, Marchfeld sparris och läcker aprikosknödel från Wachau.

Vanliga frågor

St. Pölten erbjuder massor av aktiviteter och sevärdheter - oavsett om du gillar kultur eller sport. Från slott och palats till äventyrsvärldar och museer, från panoramautsiktspunkter till utkikstorn:

Floden Traisen har sitt ursprung i Traisental, flyter genom St Pölten och förenas med Donau. På båda sidor om Traisendammen finns ett vackert flodlandskap med löp- och cykelvägar. Området är också perfekt för rullskridskoåkning och promenader.

Med ett Museum Card kan du besöka alla museer och utställningslokaler i St. Pölten året runt med bara en biljett. Gratis inträde ger möjlighet till ett engångsbesök på följande institutioner:

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