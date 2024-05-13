St. Pölten
Österrikes yngsta delstatshuvudstad, där barock möter modernitet
Introduction
En glimt in i framtiden
St. Pölten, Österrikes yngsta delstatshuvudstad, blickar framåt med en dynamisk blandning av tradition och innovation. I det moderna Festspielhaus presenteras en bred repertoar av klassisk och modern musik, dans och performance. Det innovativa regeringsdistriktet, med det arkitektoniskt slående "Landtagsschiff", speglar stadens framåtblickande karaktär. Kulturkvarteret, med Landesmuseum och Klangturm, är ytterligare exempel på modern arkitektonisk utveckling. Omvandlingen av det barocka Rathausplatz av arkitekten Boris Podrecca illustrerar hur historien och framtiden förenas i en konstant utveckling.
En huvudstad i barockstil
St. Pölten vilar på en historisk grund och har Österrikes äldsta dokumenterade stadsrättigheter, utfärdade av biskop Konrad av Passau år 1159. St. Pölten är också en barockarkitekturens huvudstad. När byggmästaren Jakob Prandtauer flyttade hit 1689 inleddes en byggboom som förvandlade staden, och många av byggnaderna från den perioden finns fortfarande kvar som ett arv från denna tid.
Niederösterreich Card
Köp av Niederösterreich gästkort ger gratis inträde till cirka 350 attraktioner i hela delstaten.
St. Pölten i bilder
Höjdpunkterna
Aktiviteter i och runt St. Pölten
Utvalda turer och utflykter
Minnesvärda events
Julmarknader under advent i gamla stan
Stämningsfull musik, varm glögg, lokala specialiteter, hantverk och en Perchten-show: Julmarknaden är en traditionell höjdpunkt.
Regionala recept
Hjortstek med servettknödel och aroniabär
Njut av vår långkokta hjortstek med servettknödel och aroniabär, inspirerad av Österrikes matkultur.
Griessnockerlsuppe
Hemligheten bakom denna klassiska österrikiska soppa är mannagryn och smör. Dessa ingredienser ger en snabb och väldoftande griessnockerlsoppa.
Heurigenröra à la Liptauer
Ett recept från det traditionella österrikiska Heurigen-köket, där man njuter av lokala viner och enkel mat i vingårdarnas närhet. Denna snabblagade klassiker är enkel att tillaga.
Ångkokt havskatt med rotkörvel och svampskum
På vintern utgör rotgrönsaker huvudingrediensen i många maträtter. Njut av detta unika recept med rotkörvel som efterliknar kastanj i smaken!
Vad kan vi göra för att skydda miljön i staden?
Resor till och från Österrike med tåg.
Använd kollektivtrafiken.
Låna stadscyklar.
Dra nytta av cykeluthyrning på hotell.
Använd återfyllningsbara dricksflaskor.
Ta hand om avfall (pappersnäsdukar, förpackningar, engångsflaskor etc.) på rätt sätt.
Välj bort daglig rumsstädning och byte av handdukar.
Boka boende med miljöcertifiering.
Traditionella värdshus, tavernor och restauranger
Niederösterreich har en livlig kulinarisk scen - modern och lite experimentell, men alltid jordnära. De prisbelönta restaurangerna här är inte bara en fröjd för ögat utan också en fröjd för smaklökarna, från Waldviertel till Weinviertel och från Wachau till Wienerwald. Här hittar du fantastiska lokala specialiteter och kreativa kockar som verkligen låter regionens bästa råvaror skina i sina rätter.
I värdshusen samlas gästfrihet, karismatiska värdar och enastående regionala rätter - krispig fläskstek, Marchfeld sparris och läcker aprikosknödel från Wachau.