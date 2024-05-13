在奥地利滑雪橇
滑上去再滑下来，全家人都能乐在其中！

步行、乘坐缆车或雪橇出租车。到达山顶后，凉爽的雪橇滑道和小木屋在等着您。乘坐雪橇时还能欣赏到美丽的景色！

奥地利人喜欢冬天，喜欢舒适的家庭郊游，喜欢丰盛的点心，喜欢雪，当然也喜欢在清新的空气中和山间尽情玩耍。雪橇运动将所有这些融为一体。这就是为什么雪橇在奥地利如此受欢迎，而且在大多数阿尔卑斯地区都很发达的原因。但即使在维也纳， 在相当大的山丘上、公园里或市郊也有雪橇滑道

徒步上山是一种运动体验，在天然雪橇滑道上下坡或在夜间雪橇滑道上打招呼，则是一种冒险体验。如果有缆车或雪橇出租车，这也是一次适合家庭的体验。无论如何到达起点，一旦到达山顶，等待您的通常是周围群山的壮丽全景。

当然，雪橇爱好者还可以选择自己的目的地，以便 计划在山间小屋停留，品尝奶酪饺子汤皇帝煎饼（Kaiserschmarren）。奥地利各地的雪橇道多种多样，既适合带孩子的家庭，也适合经验丰富的雪橇爱好者。在这里，您可以尽情体验典型的奥地利冬季风情，感受欢声笑语和亲密无间。

奥地利五大顶级雪橇滑道

在克恩顿州玩雪橇

克恩顿州夜间滑雪：月光下的滑雪乐趣

在克恩顿州的霍赫陶恩国家公园地区，精心修整的雪橇滑道静候您的光临。如果您想体验更刺激的冒险，还可以选择夜间雪橇滑道。

克恩顿州夜间滑雪

纳斯菲尔德-普塞格尔湖的栖息地

悠闲漫步至滑雪的起点，您会为即将开始的乐趣而兴奋不已，雪橇租赁服务也会在起点处提供。

纳斯菲尔德-普塞格尔湖

卡奇山利瑟-马尔塔山谷地区

雪橇是克恩顿州卡奇山地区冬季假期不可或缺的一部分，山谷或山上都有天然雪橇滑道，路线十分多元。

卡奇山利瑟-马尔塔山谷

在巴德克莱恩基希海姆玩雪橇

无论您喜欢什么在这里都可以实现，白天玩雪橇，亦或喜欢夜晚的滑道。

巴德克莱恩基希海姆

在上奥地利州玩雪橇

巴德戈伊瑟恩的旱雪橇滑道

巴德戈伊瑟恩已经举办了世界自然赛道雪橇锦标赛，特罗肯坦赛道是其中的亮点之一。

旱雪橇滑道

佐滕斯贝格的天然雪橇滑道

在皮恩-普里尔度假区玩雪橇，如果您选择佐特拥有泛光照明的天然雪橇滑道，就能体会到冬季夜间娱乐活动的快乐。

佐滕斯贝格的天然雪橇滑道

欣特斯托德天然雪橇滑道

距离市中心不远处的天然雪橇滑道一直亮灯到晚上11点，无论白天还是黑夜，这里老少皆宜的雪橇滑道都乐趣无穷。

欣特斯托德天然雪橇滑道

在萨尔茨堡州玩雪橇

维尔德科格尔山竞技场

多么奇妙的冒险！世界上最长的灯光雪橇滑道就在这里，全长14公里，海拔落差1300米，灯光一直亮到晚上10点。

维尔德科格尔山竞技场

韦尔芬翁

急速上升，高速下降。这是天然雪橇滑道众多弯道的特点。如果您想舒适地旅行，可以预订雪橇出租车。

韦尔芬翁

瓦格赖恩-克雷纳尔

这个天然雪橇滑道位于海拔1758米处，步行即可到达，是萨尔茨堡运动项目中最长的滑道。当然，您可以在克雷纳尔小屋租用雪橇。

瓦格赖恩-克雷纳尔

滨湖采尔-卡普伦地区

无论是与家人共度一天，还是在月光下浪漫地乘坐雪橇，各种雪橇滑道都能带给您无穷乐趣。

滨湖采尔-卡普伦地区

萨尔茨堡萨尔察赫山谷

萨尔茨堡萨尔察赫山谷拥有近10公里的天然雪橇滑道，并提供雪橇租赁服务。

萨尔茨堡萨尔察赫山谷

萨尔巴赫地区

在斯皮尔伯格豪斯、迈萨尔姆或雷特科格尔3条不同的雪橇滑道上体验雪橇乐趣。在这里，您还可以在泛光灯的照明下享受夜间雪橇的乐趣。

萨尔巴赫地区

在下奥地利州玩雪橇

塞默灵雪橇滑行探险之旅

这条隧道长3公里，夜间照明良好，隧道内建有奇妙的建筑、隧道和魔幻灯光效果。塞默灵因此成为了一座名副其实的魔幻山。

塞默灵雪橇滑行探险之旅

在安娜贝格玩雪橇

蒂罗尔科格尔的天然雪橇滑道远离滑雪胜地的喧嚣，步行到山顶大约需要2个小时。从这里滑下山谷，感觉可太棒了!

在安娜贝格玩雪橇

韦希瑟尔山麓的圣科罗纳

所有雪橇爱好者一旦踏入韦希瑟尔竞技场的冬季冒险乐园，就可以尽情地撒欢玩耍。

韦希瑟尔山麓的圣科罗纳

在施泰尔马克州玩雪橇

施拉德明-达赫斯坦地区

雪橇运动也许是该地区除滑雪之外最受欢迎的运动，白天喜欢玩雪橇的人也一定会爱上夜间的雪橇运动。

施拉德明-达赫斯坦地区

里蒂斯贝格

在泛光照明优良的雪道上享受3.5公里的雪橇乐趣。乘坐缆车到达山顶，那里有雪橇租赁以及茶点。

里蒂斯贝格

加尔斯特伯格

如果您想在5公里长的天然雪橇滑道上体验冬季运动的魔力，那么加尔斯特伯格就是您的理想之选。这条雪橇滑道蜿蜒曲折，速度极快，适合白天和晚上滑雪橇。

加尔斯特伯格

在蒂罗尔州玩雪橇

齐勒河谷

无论是在阳光下还是在星空下，齐勒河谷48公里经过整修的雪橇滑道，其中28公里在夜间都有良好的照明。

齐勒河谷

史度拜冰川

在斯图拜山谷，12条雪橇滑道等待您的光临，它们都获得了天然雪橇滑道质量认证。其中一些在夜间有照明。

史度拜冰川

蒂罗尔高地

蒂罗尔最长的雪橇滑道位于瑙德斯，全长8公里。您可以乘坐缆车舒适地到达海拔2200米的起点，雪橇可在山顶站租用。

蒂罗尔高地

伊施格尔

伊施格尔的雪橇滑道由Silvrettabahn缆车运营，白天关闭，而2320米高空的7公里夜间雪橇滑道尤其受到雪橇运动爱好者的青睐。

伊施格尔

可持续发展建议

如何协调气候保护和冬季假期之间的关系？

  • 选择可持续发展的滑雪胜地

  • 预订环保认证酒店

  • 在有机农场度过冬季假期

  • 规划您的火车之旅

  • 在滑雪胜地使用可持续交通工具

  • 租用符合生态标准的滑雪设备

  • 为保护自然尽量在滑雪道上滑行

  • 品尝地方、时令和有机食品

  • 尝试冬季慢项目

冬季度假的可持续性

在福拉尔贝格州玩雪橇

格洛斯瓦塞尔塔尔生物圈保护区

在松塔格-斯坦，一条4.8公里长的雪橇滑道从缆车山顶站出发，途经多个阿尔卑斯山地区，最终抵达缆车山顶站。

格洛斯瓦塞尔塔尔生物圈保护区

拉特恩斯

这条路线蜿蜒曲折，全长4公里，海拔落差355米，您可以乘坐火车或步行轻松抵达起点。

拉特恩斯

布雷根茨沃尔德

布雷根茨沃尔德的自然雪橇滑道白天适合儿童玩耍，晚上则适合三五好友一起滑下山谷。

布雷根茨沃尔德

蒙塔丰的戈尔姆

冲入弯道！这条3公里长的天然雪橇滑道有21个弯道，坡度最高可达13%，令人印象深刻，雪橇可在万丹斯租用。

蒙塔丰的戈尔姆

常见问题

世界上最长的灯光雪橇滑道位于萨尔茨堡的维尔德科格尔山竞技场，全长14公里，海拔高度相差1300米，照明一直持续到晚上10点。

维尔德科格尔山竞技场

是的，您可以在维也纳玩雪橇！如果雪量充足，维也纳有几座雪橇山，玩雪橇的热门地点包括

  • 沃尔特草原

  • 普拉特的耶稣会草地

  • 德内公园的咖啡屋山丘

  • 上拉温泉花园

  • 沙夫贝格

  • 波茨林斯多夫宫殿公园

  • 科本兹尔 / 阿姆希姆尔

  • 莱因茨动物园

  • 土耳其人公园

在维也纳玩雪橇

萨尔茨堡州的夜间雪橇运动

蒂罗尔州的夜间雪橇运动

施泰尔马克州的夜间雪橇运动

上奥地利的夜间雪橇运动

下奥地利州的夜间雪橇运动

福拉尔贝格州的夜间雪橇运动

奥地利五大顶级雪橇滑道

卡奇山-利瑟山-马尔塔山谷地区：无论白天还是夜晚都可以玩雪橇

蒂罗尔州卡文德尔银色地区拥有蒂罗尔州最长的雪橇滑道

霍赫柯尼希地区：适合全家参与的快速雪橇运动

穆劳地区：自然公园的缆车环线或雪橇滑道

布兰德纳山谷：从夜间雪橇到雪地探险之旅

