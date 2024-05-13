步行、乘坐缆车或雪橇出租车。到达山顶后，凉爽的雪橇滑道和小木屋在等着您。乘坐雪橇时还能欣赏到美丽的景色！

奥地利人喜欢冬天，喜欢舒适的家庭郊游，喜欢丰盛的点心，喜欢雪，当然也喜欢在清新的空气中和山间尽情玩耍。雪橇运动将所有这些融为一体。这就是为什么雪橇在奥地利如此受欢迎，而且在大多数阿尔卑斯地区都很发达的原因。但即使在维也纳， 在相当大的山丘上、公园里或市郊也有雪橇滑道 。

徒步上山是一种运动体验，在天然雪橇滑道上下坡或在夜间雪橇滑道上打招呼，则是一种冒险体验。如果有缆车或雪橇出租车，这也是一次适合家庭的体验。无论如何到达起点，一旦到达山顶，等待您的通常是周围群山的壮丽全景。

当然，雪橇爱好者还可以选择自己的目的地，以便 计划在山间小屋停留，品尝奶酪饺子汤和皇帝煎饼（Kaiserschmarren）。奥地利各地的雪橇道多种多样，既适合带孩子的家庭，也适合经验丰富的雪橇爱好者。在这里，您可以尽情体验典型的奥地利冬季风情，感受欢声笑语和亲密无间。