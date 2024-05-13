奥地利各联邦州
滑雪与冬季魔力，高山美食与养生之间的冬季假期
滑雪、越野滑雪和温和的冬季活动、高山和湖泊、健康和阿尔卑斯美食。奥地利的九个联邦州为带孩子的家庭、独自旅行者、朋友和情侣提供了丰富多彩的活动。
布尔根兰州
在阳光明媚的布尔根兰州，向往宁静和自然的人们可以在冬季假期找到自己想要的东西。您不仅可以在舒适的温泉中享受健康，还可以在新锡德尔湖（Neusiedl）上滑冰，或在新锡德尔湖-塞温克尔国家公园（Lake Neusiedl - Seewinkel National Park）中冬季漫步。
克恩顿州
这个最南端的联邦州以湖泊闻名，这里的人们被认为特别热爱生活和大自然。
温和的气候为自然界的一切活动敞开了大门：滑雪、越野滑雪或在天然冰面上滑冰。
下奥地利州
下奥地利州的冬季是最和谐的季节。在奥地利东北部，如诗如画的大自然在等待着您。
雪鞋健行等快乐体验让寒风凛冽的日子充满了温暖人心的情感。毕竟，还有什么能比一起体验雪中活动更好呢？
上奥地利州
视觉环境会影响人的灵魂和思想吗？上奥地利州的人们认为确实如此。从浪漫的萨尔茨卡默古特（Salzkammergut）到前卫的米尔维特尔（Mühlviertel），奥地利一些风景最优美的地区都位于这里，在这里您的心灵会 “豁然开朗”。顺便提一下，这些安静舒适的地方也有自己的名字： Gschmå-Platzl。
萨尔茨堡州
萨尔茨堡州人热爱大自然和各种户外运动。阿尔卑斯山麓的湖泊、森林和山脉美不胜收，怎能不让人心旷神怡？
在莫扎特之城，文化和建筑瑰宝熠熠生辉。
施泰尔马克州
该州是 “奥地利的绿色心脏”，施泰尔马克州拥有全国最高的森林覆盖率，即使在白茫茫的冬季也不例外：
在施泰尔马克州经过精心修整的越野赛道上，迎着清晨和煦的阳光，尽情挥洒汗水。有回声？那是声欢呼！
蒂罗尔州
幸福生活在山中，蒂罗尔人对此深信不疑。蒂罗尔是快节奏趣味运动的天然背景，从雪上飞碟、单板滑雪到雪上运动和滑雪板，蒂罗尔人追求的是动作、肾上腺素和速度。除了滑雪、单板滑雪和越野滑雪等经典运动外，这些运动在蒂罗尔已经风靡了一段时间。
这也难怪，蒂罗尔州位于阿尔卑斯山的腹地，奥地利最高峰大钟山（Großglockner）的一部分高耸入云。
福拉尔贝格州
阳光、白雪、精心修整的斜坡：奥地利最小的州在冬季度假方面的传统优势显而易见。
动感十足的转弯、舒适的雪道体验或梦幻般的滑雪之旅，所有这一切，都在福拉尔贝格等待着您。当然还少不了一盘Kässpätzle。
维也纳
维也纳是世界上最环保的城市，维也纳的生活质量特别高，维也纳是音乐、艺术和文化之都。
而维也纳正是这样一种生活态度的混合体，使得这座城市如此讨人喜欢：一份宁静、一些魅力、一点 “抱怨”（心情不好）和传奇的 “Schmäh”（一种特殊的 幽默）。
如何协调气候保护与寒假之间的关系？
选择可持续发展的滑雪胜地
预订环保认证酒店
在有机农场度过冬季假期
规划您的火车之旅
在滑雪胜地使用可持续交通工具
租用符合环保标准的滑雪设备
留在滑雪道上（为了大自然）！
享用地方特色、季节性有机食品
尝试冬季慢活动