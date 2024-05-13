可持续旅游意味着关注自然、保护气候和良好共处。在奥地利，可持续度假是一件轻而易举的事。

在奥地利，自然是基调。森林和高山牧场得到呵护，水域保持清洁，景观受到保护，生物多样性得到促进。奥地利的各个地区和东道主展示了如何为子孙后代的利益而思考和行动。作为这一责任的一部分，可持续发展的创新，如移动概念和可再生能源的使用，都在不断发展。

在奥地利，无论是在山区、高山牧场，还是在水边或森林中，您都可以轻松地沉浸在未受污染的纯净大自然中，生活在这里的人们为此做出了重大贡献。他们特别认真地履行自己的职责，对所有自然宝藏进行可持续的保护。