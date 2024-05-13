可持续旅行
奥地利的绿色假期

可持续旅游意味着关注自然、保护气候和良好共处。在奥地利，可持续度假是一件轻而易举的事。

在奥地利，自然是基调。森林和高山牧场得到呵护，水域保持清洁，景观受到保护，生物多样性得到促进。奥地利的各个地区和东道主展示了如何为子孙后代的利益而思考和行动。作为这一责任的一部分，可持续发展的创新，如移动概念和可再生能源的使用，都在不断发展。

在奥地利，无论是在山区、高山牧场，还是在水边或森林中，您都可以轻松地沉浸在未受污染的纯净大自然中，生活在这里的人们为此做出了重大贡献。他们特别认真地履行自己的职责，对所有自然宝藏进行可持续的保护。

保护环境与和谐相处

“可持续旅行"指的是什么?

任何人都希望将自己在家中的幸福感与对环境的责任协调起来，自然也希望自己的旅行是可持续的。绿色度假意味着在尊重自然、保护气候以及与度假地居民保持良好关系的前提下，激发灵感，体验美好：

  • 可持续旅游意味着以尊重和负责的态度对待未受破坏的自然和精心呵护的人文景观；

  • 可持续发展的旅行者选择经过环保认证的住宿和软性交通工具；

  • 可持续发展的旅行者乐于相互理解，并且可以信赖无障碍环境和包容性。

可持续旅行小贴士和信息

以人为本

奥地利的Fair Play

正义的关键往往在于良好的合作，这就是奥地利作为一个度假胜地的原因：公平竞争，建立一个包容的社会，让每个人都承担起责任。

谁为社会文化可持续性的公平竞争做出了贡献？

  • 客人：那些尽量减少碳足迹并考虑到他人福祉的人就是可持续的旅行者；

  • 东道主：那些致力于在无障碍和包容性方面相互理解的人，同时也致力于为自己的团队创造公平的环境；

  • 地区：这些地区拥有完整的地貌、清洁的水源、可再生能源和古迹保护，确保采取气候友好型措施。

珍爱自然，保护自然

几代人的假日

在奥地利，受保护的景观、洁净的浴湖和自然区域为自然奠定了基调。作为有机农业的先驱，奥地利在欧洲有机农田排名中也位居前列，其中生物多样性发挥了重要作用。

在许多地方，人们对生态宝藏都有很高的认识，并做出相应的承诺。精心照料森林和山地牧场，保持水体清洁，保护自然区域。保护这些人类、动物和植物的栖息地具有前瞻性。奥地利能够毫不费力地在个人福祉与责任之间架起一座桥梁，这是多么美妙的事情。

在奥地利的大自然中度假

流动性和资源保护

可持续的冬季假期

可持续的冬季假期是否可能实现？在奥地利，答案是肯定的。 一方面是每位游客的承诺，另一方面是整个地区的巨大变化和发展。阿尔卑斯山地区的许多冬季运动度假村都是滑雪运动与自然和谐相处的先驱。这是一种将人、动物和自然同等对待的方式，因此也是对后代的一种关爱。

我们已经采取了许多措施：从通过软交通减少二氧化碳排放量、使用可再生能源到节约造雪资源。

气候和能源示范区可持续的缆车

常见问题

可持续度假意味着在尊重自然、保护气候和与当地人互动的同时体验美好的事物。从湖边游泳到冬季度假，从参观餐厅到文化之旅。可持续旅游减少了碳足迹，并考虑到了各种角度。

  • 生态：奥地利拥有未受破坏的风景和洁净的水域，可持续旅游意味着在享受这些自然瑰宝的同时，也要尊重自然、保护自然。

  • 经济：可再生能源和创新的气候保护理念是奥地利旅游业的特点，气候中和住宿和软性交通有助于实现可持续旅游。

  • 社会：以理解和包容为中心，无障碍环境得到推广和不断发展。

  • 价值观以环保、社会和文化基础

  • 注重季节性、地方性和有机食品

  • 深思熟虑的能源概念

  • 节约资源的措施

  • 低能耗照明

  • 中水回用系统

  • 参与地区社区、文化和传统活动

  • 家具和纺织品采用天然材料

  • 生物气候建筑标准（如良好的隔热性能）

  • 改善二氧化碳平衡

  • 协调游客、当地居民和自然的需求

不再允许通过抵消项目实现气候中和，“气候中和”一词只能在以下情况下使用：

  • ......根据《温室气体议定书》制定一份完整的排放平衡表（范围1-3）。

  • ......提交一份实现气候中立的具体行动计划（包括时间和资源规划），其中包括避免和减少措施以及最终的补偿措施

  • ......获得独立、公认机构的认证，确认气候中立。

  • ... 所有信息都方便客人获取，即透明发布。

能够抵消全球变暖总体负平衡的产品、服务或项目被称为“气候正效应”，例如，这意味着一家酒店抵消的二氧化碳排放量超过了其自身造成的排放量，这种超额补偿会对气候产生积极影响。

“气候友好型”是一种笼统的环保说法，因此，如果不对实际采取的措施作进一步解释，就会产生误导，不同客人对气候友好型的理解也不尽相同。

您可能也会感兴趣