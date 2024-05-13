可持续旅行
奥地利的绿色假期
在奥地利，自然是基调。森林和高山牧场得到呵护，水域保持清洁，景观受到保护，生物多样性得到促进。奥地利的各个地区和东道主展示了如何为子孙后代的利益而思考和行动。作为这一责任的一部分，可持续发展的创新，如移动概念和可再生能源的使用，都在不断发展。
在奥地利，无论是在山区、高山牧场，还是在水边或森林中，您都可以轻松地沉浸在未受污染的纯净大自然中，生活在这里的人们为此做出了重大贡献。他们特别认真地履行自己的职责，对所有自然宝藏进行可持续的保护。
“可持续旅行"指的是什么?
任何人都希望将自己在家中的幸福感与对环境的责任协调起来，自然也希望自己的旅行是可持续的。绿色度假意味着在尊重自然、保护气候以及与度假地居民保持良好关系的前提下，激发灵感，体验美好：
可持续旅游意味着以尊重和负责的态度对待未受破坏的自然和精心呵护的人文景观；
可持续发展的旅行者选择经过环保认证的住宿和软性交通工具；
可持续发展的旅行者乐于相互理解，并且可以信赖无障碍环境和包容性。
可持续旅行小贴士和信息
奥地利的Fair Play
正义的关键往往在于良好的合作，这就是奥地利作为一个度假胜地的原因：公平竞争，建立一个包容的社会，让每个人都承担起责任。
谁为社会文化可持续性的公平竞争做出了贡献？
客人：那些尽量减少碳足迹并考虑到他人福祉的人就是可持续的旅行者；
东道主：那些致力于在无障碍和包容性方面相互理解的人，同时也致力于为自己的团队创造公平的环境；
地区：这些地区拥有完整的地貌、清洁的水源、可再生能源和古迹保护，确保采取气候友好型措施。
几代人的假日
在奥地利，受保护的景观、洁净的浴湖和自然区域为自然奠定了基调。作为有机农业的先驱，奥地利在欧洲有机农田排名中也位居前列，其中生物多样性发挥了重要作用。
在许多地方，人们对生态宝藏都有很高的认识，并做出相应的承诺。精心照料森林和山地牧场，保持水体清洁，保护自然区域。保护这些人类、动物和植物的栖息地具有前瞻性。奥地利能够毫不费力地在个人福祉与责任之间架起一座桥梁，这是多么美妙的事情。