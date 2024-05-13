体验蒂罗尔州的美食
享受原汁原味
一起上山
蒂罗尔奶酪、黄油和熏肉不仅在山间牧场或登山时作为零食食用美味可口。典型的蒂罗尔美食依靠的是风味十足的地方食材，无论是在山间牧场和小屋，还是在朴实的客栈和高级餐厅。
在蒂罗尔州，土豆牛肉（Gröstl）、浓汤饺子（Kaspressknödel） 或甜甜圈（Schlutzkrapfen）正等待着饥肠辘辘的山区爱好者。在阿尔卑斯山的小型奶制品厂、水果农场和面包房里，当地人精心制作蒂罗尔美食。游客不仅可以品尝到高山上生产的优质食品，还可以用自己的所有感官来体验。在蒂罗尔阿尔卑斯牧场上，他们可以尽情享受山区的热情好客，或惊叹于蒂罗尔阿尔卑斯奶酪或灰奶酪的制作工艺。在阿尔卑斯香草之旅（Alpine Herb Tour）或蒂罗尔杜松子酒之路（Tyrolean Schnapps Route）上，他们可以捕捉到当地优质产品的风味。
整个村庄都在蒸馏白兰地，而不是烈酒
村里有50家酿酒厂，专门生产优质白兰地。蒂罗尔州斯坦兹酿酒村约有650名居民，约150户家庭，其中90家酿酒厂生产优质白兰地。
这里海拔1040米，是欧洲海拔最高的水果种植区。阳光充足的地理位置和巧妙的灌溉确保了水果的风味和含糖量。与杜松子酒不同，白兰地只使用完全成熟且果实含量达到100%的水果。行家们可以在酒杯中闻到斯坦泽-茨韦施克（Stanzer Zwetschke），口感柔滑绵长。
山间牧场的生活：从大城市到山间小屋
放弃习惯的一切，在高山牧场上重新开始生活是一种怎样的体验？克拉拉∙蒂佩尔特（Clara Tippelt）勇敢地迈出了这一步，并在奥地利找到了自己的新家，成为蒂罗尔山区一家客栈的女主人。
生活有时会出现意想不到的转折。当克拉拉爱上奥地利广袤的群山时，大城市的束缚已经让她有些窒息。于是，她毫不犹豫地买下了因斯布鲁克附近帕采尔科菲尔（Patscherkofel）上的 博舍本山间小屋（Boschebenhütte） ，并在这里创建了自己新的生活中心。
对克拉拉来说，没有什么比清晨在群山之中醒来，与客人分享她在大自然中的生活更惬意的事了。正如她所说的那样，大山帮助她和每一位到访者将思绪带入此时此地，并充分品味当下之美。