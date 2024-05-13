蒂罗尔人深谙此道：世世代代的蒂罗尔人巧妙地将蒂罗尔特色美食与新颖、富有想象力的创意相结合。

一起上山

蒂罗尔奶酪、黄油和熏肉不仅在山间牧场或登山时作为零食食用美味可口。典型的蒂罗尔美食依靠的是风味十足的地方食材，无论是在山间牧场和小屋，还是在朴实的客栈和高级餐厅。

在蒂罗尔州，土豆牛肉（Gröstl）、浓汤饺子（Kaspressknödel） 或甜甜圈（Schlutzkrapfen）正等待着饥肠辘辘的山区爱好者。在阿尔卑斯山的小型奶制品厂、水果农场和面包房里，当地人精心制作蒂罗尔美食。游客不仅可以品尝到高山上生产的优质食品，还可以用自己的所有感官来体验。在蒂罗尔阿尔卑斯牧场上，他们可以尽情享受山区的热情好客，或惊叹于蒂罗尔阿尔卑斯奶酪或灰奶酪的制作工艺。在阿尔卑斯香草之旅（Alpine Herb Tour）或蒂罗尔杜松子酒之路（Tyrolean Schnapps Route）上，他们可以捕捉到当地优质产品的风味。