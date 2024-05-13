奥地利的山川与湖泊
身体、思想和灵魂的神奇力量
高山与湖泊的交融对身体、思想和灵魂都有特别神奇的影响，感受这种高山生活方式和亲近大自然的感觉是独一无二的。
体验山川湖海，忘却日常繁琐
在奥地利，人们常常选择大自然的步伐。众所周知的高山生活方式在这里有着悠久的传统，因为奥地利人一直热爱他们的山脉和湖泊。在大多数地区，这种热情是休闲计划的自然组成部分。大自然的鬼斧神工和奥地利人民的精心呵护，在这里可以体验到许多活动：远足、高海拔路径、安全的摩天轮和宽阔的山地自行车道。奥地利山区--一个梦想！阿尔卑斯山脉纵横交错，巍峨的山脉与山谷、森林、草地、高山牧场和清澈的高山湖泊交相辉映。在这些景观中，村庄和城镇星罗棋布，使不同地区各具特色，丰富的文化与阿尔卑斯环境紧密相连。
沉浸在奥地利的水上王国
奥地利山水相依。您可以在高山溪流、滔滔江河、湖泊浴场和雷鸣般的瀑布中体验这种珍贵的元素。水质清澈纯净，因为奥地利的水来自泉水和地下水，作为世界上水资源最丰富的国家之一，奥地利拥有丰富的水资源。
在山间或水边度假
在哪里可以感受到阿尔卑斯山的生活方式？
我们为何会被大山吸引？
在大自然中享受运动的快乐
奥地利极限登山家和登山先锋彼得-哈伯勒说：“行走、移动、爬山和下山，这与生活息息相关”。事实上，我们都知道这种感觉，在大自然中锻炼会让我们更平静、更快乐。大自然有镇静作用，促进血液循环，解放思想。
阳光明媚，微风拂面，四周的高山巨石令人印象深刻。徒步开始时，您的注意力会集中在谈话或自己的想法上，然后越来越多地集中在道路上，最后就只剩下大自然了。突然间，日常生活远离了我们，此时此刻才是最重要的。大山有一种神奇的魔力，人们无需刻意寻找，就能发现自己身在其中： 诚实、真实和一切都正确的地方。
奥地利：高山花园
高山和高山牧场之国
八个阿尔卑斯山国家共同拥有欧洲最高的山脉，巨大的岩体绵延约20万平方公里。
奥地利的阿尔卑斯山面积最大，占29%，其间还有众多高山牧场。
高山牧场在奥地利有着数百年的传统。自然界的生物多样性、动物和人类都从这一循环中受益。因此，阿尔卑斯山牧场被视为充满活力的栖息地，对心灵和感官都很有价值。
高山牧场，充满活力的栖息地
我最喜欢做的事情就是到大自然中去，接触大自然的各种元素，寻找内心的平静。突然间，你又能看到简单而美好的事物了。Guido Unterwurzacher, 蒂罗尔登山向导和极限登山运动员
阿尔卑斯山八个壮美且适合游泳的高山湖泊
前往山间湖泊的六个徒步旅行线路
在奥地利，保护水源的纯净是环保意识和责任感的首要任务，可持续发展措施保持了水域的清洁：88%的奥地利浴场被评为“优秀”。