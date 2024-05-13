高山与湖泊的交融对身体、思想和灵魂都有特别神奇的影响，感受这种高山生活方式和亲近大自然的感觉是独一无二的。

体验山川湖海，忘却日常繁琐

在奥地利，人们常常选择大自然的步伐。众所周知的高山生活方式在这里有着悠久的传统，因为奥地利人一直热爱他们的山脉和湖泊。在大多数地区，这种热情是休闲计划的自然组成部分。大自然的鬼斧神工和奥地利人民的精心呵护，在这里可以体验到许多活动：远足、高海拔路径、安全的摩天轮和宽阔的山地自行车道。奥地利山区--一个梦想！阿尔卑斯山脉纵横交错，巍峨的山脉与山谷、森林、草地、高山牧场和清澈的高山湖泊交相辉映。在这些景观中，村庄和城镇星罗棋布，使不同地区各具特色，丰富的文化与阿尔卑斯环境紧密相连。

沉浸在奥地利的水上王国

奥地利山水相依。您可以在高山溪流、滔滔江河、湖泊浴场和雷鸣般的瀑布中体验这种珍贵的元素。水质清澈纯净，因为奥地利的水来自泉水和地下水，作为世界上水资源最丰富的国家之一，奥地利拥有丰富的水资源。