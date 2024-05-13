ركوب الدراجات الترفيهية في النمسا
عندما تتحول الوجهة إلى رحلة بحد ذاتها

إلى جانب الطرق، ستسعدك الطبيعة، والبلدات، والإقامات المريحة، والمعالم التاريخية، مع شعور بالخفّة يرافقك على الدوام.

السفر مع شعور بالخفة

يتيح لك ركوب الدراجات في النمسا تجربة جوهر الحياة النمساوية بكل حواسك: شعور بالحرية، وامتلاء بالفرح، وفضول حول ما قد يحمله لك اليوم. فالخفة هي رفيق دائم على طول الطرق، وهنا يمكنك أن تركب دراجتك بالوتيرة التي تناسبك عبر القرى الساحرة والمعالم التاريخية العريقة، حيث تسرد القلاع والكنائس المهيبة قصصاً من أزمان بعيدة. كما تقدم الطبيعة مشاهد فريدة تتحي لك القيادة على طول الأنهار، بينما تدور حول البحيرات البلورية، حيث يبهرك التنوع الطبيعي الغني. هذا وتتيح لك مسارات الدراجات العديدة المعلّمة والتي يتم الاعتناء بها جيداً، اختيار مستوى التحدي الذي يناسبك، بدءاً من السهل وصولاً إلى المستوى الرياضي.

إن ركوب الدراجات الترفيهية في النمسا يغمرك بسرعة في متعة الحياة التي يدعوك إليها حس الضيافة الدافئة هنا. وعندما يحين وقت أخذ قسط من الراحة، فإن الاستمتاع بالمأكولات اللذيذة والمشروبات المنعشة والمناظر الخلابة لكروم العنب تبرز شغف النمسا الحقيقي بمتع الحياة.

نصائح لحماية المناخ

كيف يمكننا حماية البيئة والمناخ؟

باختيارك للدراجة الهوائية، تكون قد التزمت بالفعل بالاستدامة. وفيما يلي خمس نصائح لزيادة مساهمتك في حماية البيئة والمناخ أثناء جولتك على الدراجة:

  • احترام الطبيعة. ابق على المسارات المحددة وخذ قمامتك معك.

  • مراقبة الحيوانات فقط من مسافة بعيدة. وهذا لا يشمل إطعام الأسماك والطيور المائية، فبقايا الطعام يمكن أن تضر الحيوانات.

  • استخدم فقط مناطق الشاطئ المفتوحة للسباحة، وبهذه الطريقة تبقى الحيوانات المتكاثرة على الشاطئ دون إزعاج.

  • اشرب كثيراً - لكن اشرب بشكل صحيح. خذ معك زجاجة ماء قابلة لإعادة التعبئة خلال جولتك، حيث تتمتع النمسا بمياه الصنبور الممتازة.

  • اجعل الأطفال متحمسين للطبيعة، لنهم يقدّرون ما يعرفونه.

أسئلة شائعة

قد يتم تطبيق حدود السرعة على بعض المسارات في النمسا، لذا تأكد من اتباع اللوائح المحلية والانتباه إلى لافتات الممرات. للاستمتاع تماماً بعطلة ركوب الدراجات في النمسا، اضبط سرعتك دائماً لتتناسب مع قدرتك وإمكانية الرؤية والتضاريس.

هل تخطط لركوب الدراجة في المدن؟ توفر العديد من المدن النمساوية شبكة دراجات متطورة وموقّعة. ففي المناطق الحضرية، يتم تقييد حدود السرعة لراكبي الدراجات من خلال لوائح المرور المحلية. تأكد من تكييف سرعتك مع ظروف حركة المرور من حولك.

عند ركوب الدراجات في النمسا، يُسمح بحد أدنى للكحول في الدم يبلغ 0.8‰. ومع ذلك، فإن سلامتك وسلامة الآخرين يجب أن تأتي دائماً في المقام الأول!

يُسمح لك باصطحاب كلبك على الدراجة في النمسا. ومع ذلك، يجب عليك التأكد من عدم حدوث أي شيء لصديقك ذو الأرجل الأربعة لحيوانك الأليف – من خلال استخدام مقطورة مناسبة للكلاب أو سلة نقل مناسبة. هذا ويُرجى منك ألا تدع كلبك يركض بجانبك أثناء ركوب الدراجة!

يجب على الأطفال حتى سن 12 عاماً ارتداء خوذة عند ركوب الدراجات في النمسا. واعتباراً من سن 12 عاماً وما فوق، لا توجد متطلبات عامة لاستخدام الخوذة لراكبي الدراجات في النمسا - ومع ذلك، يُوصى بارتدائها لأسباب تتعلق بالسلامة. وتذكر أنه يمكنك استعارة خوذة من متجر لتأجير الدراجات.

يُسمح لك بركن دراجتك في جميع الأماكن العامة، لكن تأكد من أن تُبقي جميع المسارات خالية وأن دراجتك غير معرضة للسقوط. ستجد في العديد من المدن والبلدات وبيوت الضيافة والفنادق أماكن خاصة لوقوف الدراجات - وغالباً ما تتضمن محطات شحن لدراجتك الإلكترونية.

نعم، يُسمح لك عموماً بالقيادة إلى جانب سائق آخر في النمسا، طالما أن مسار الدراجة والطريق والظروف تسمح بذلك.

بينما يتعلق ركوب الدراجات بالمتعة، فإن سلامتك وسلامة الآخرين تأتي في المقام الأول. ولهذا السبب يجب أن تتوافق دراجتك مع لوائح المرور النمساوية. وهذا يعنى:

  • يجب أن تكون فرامل دراجتك سليمة.

  • أنت بحاجة إلى ضوء أمامي وضوء خلفي أحمر إذا كنت تقود الدراجة ليلاً.

  • يجب أن تكون دراجتك مزودة بعاكسات صفراء على إطاراتها.

  • مطلوب أيضاً أن تكون مزودة بجرس.

 

من ناحية ثانية، إذا قمت بتأجير دراجة هوائية في النمسا، كن على ثقة من أنها تخضع للصيانة الجيدة وأنها تلبي جميع التعليمات اللازمة.

