المعالم والثقافة والهندسة المعمارية بالإضافة إلى المطاعم والأماكن السحرية والناس، كلها عناصر تجعل كل مدينة من مدن النمسا مميزة بحق.

إن الشعور بطاقة المدينة النابضة بالحياة هو تجربة غنية حقاً. هذا وتتمتع كل عاصمة من عواصم المقاطعات التسعة في النمسا بأجوائها المميزة التي تنفرد بها ذلك، حيث يتشكل هذا السحر الحضري من المعالم البارزة، والكنوز الثقافية، والهندسة المعمارية الرائعة، بالإضافة إلى المقاهي، والمطاعم، والأماكن الخاصة، والأحياء الفريدة – وبالطبع، الناس الذين يعيشون هناك.

وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ النمسا الطويل أسفر عن ثروة من المعالم المميزة، بدءاً من القصور الرائعة، والقلعات، والأديرة، وصولاً إلى المدن التاريخية. كما أن تراثها الثقافي لا يقلّ أهميةً عن العديد من المعالم الثقافية الحديثة.