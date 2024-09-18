يمكنك السفر إلى النمسا على مدار السنة، مع فصول الشتاء الباردة والصيف الدافئ والربيع والخريف المعتدلين، فهنالك دائماً الكثير مما يمكنك فعله ورؤيته:

• من الربيع إلى الخريف: استمتع بدرجات حرارة معتدلة واكتشف مدن النمسا وطبيعتها. استخدم الوقت للقيام برحلات داخل المدينة إلى فيينا أو على طول بحيرة نيوسايدل لممارسة الرياضات المائية مثل ركوب الأمواج.

• الشتاء: انغمس في عالم الثلوج في النمسا واستمتع بتجربة الرياضات الشتوية المثيرة. فاعتباراً من نهاية نوفمبر، توفر البلاد ثلوجاً مضمونة، وبخاصةٍ في جبال الألب التيرولية وسالزبورغرلاند، وهي المنطقة المثالية لقضاء عطلات التزلج.