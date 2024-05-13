فيينا مدينة يغلب عليها الطابع الامبراطوري القديم، إلا انها حديثة أيضاً. لو أنك زرتها، فسوف تكتشف أوجه عديدة للثقافة. فالتاريخ موجود والتقاليد العريقة موضع تقدير.

فيينا الإمبراطورية.. فيينا الحديثة

يشعر زوار المدينة بأنهم محاطون بمزيج رائع من التاريخ والثقافة. فنهر الدانوب والغابات يجعلا من فيينا مدينة مميزة.

حيث يغمر زوار المدينة مزيج ساحر من التاريخ والثقافة. فنهر الدانوب وغابة فيينا الخضراء التي تطل على الغرب يشكلا قلب المدينة.

بينما المباني التاريخية تحدثنا عن ماضيها المجيد. فقصر شونبرون الرائع وقصر هوفبورغ ينقلا الزوار إلى عصر هابسبورغ، بينما تطل كاتدرائية القديس ستيفن المهيبة على البلدة القديمة.

ورغم ذلك تعد فيينا مركزا للفن المعاصر. فهي تحتوي على بعض المتاحف مثل متحف تاريخ الفن ومتحف بيلفيدير اللذان يضمان مجموعات فنية مشهورة عالميًا.

وتتضح الحركة المعاصرة بالمدينة في حي المتاحف الذي يعد أحد أكبر المجمعات الثقافية في العالم. والذي يضم عدداً كبيراً من المقاهي التي تشتهر براحتها وتقاليدها الأدبية، حيث يمكنك تجربة سحر وثقافة فيينا عن قرب.

كما يمزج متنزه براتر، ذو العجلة الدوارة الشهيرة، بين الطبيعة والترفيه. مما يجعل الجانب الحديث من فيينا ساحراً بنفس قدر مبانيها الباروكية الفخمة.

في فيينا تلتقي التقاليد والروح المعاصرة، مما يمنح للمدينة فرادتها وتميزها.