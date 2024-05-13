كيف تصل إلى النمسا وكيف تتنقل فيها
السفر بسرعة وبشكل مريح في جميع أنحاء البلاد!

تساهم شبكة النقل العام المتطورة في تسهيل وتسريع الوصول من مكان إلى آخر داخل الدولة بفضل رحلات الطيران والقطارات والحافلات.
الوصول عبر القطار

عطلا من دون سيارات

يمكنك الوصول بشكل مريح بالقطار واستكمال طريقك إلى الفندق ومنه إلى أماكن الجولات السياحية بفضل التنقل الذكي الذي يضمن راحة تامة للبشر وحماية مثالية للبيئة.

الوصول عبر السيارات والدراجات النارية

توفر النمسا شبكة طرق ممتازة ومثالية لجميع مستخدمي الطريق. وبدورنا نقدم نصائح لرحلة آمنة، ومعلومات حول أنظمة المرور ورسوم المرور على الطرق السريعة وطرق النقل، بالإضافة إلى ملصقات المرور وخدمة غو- بوكس.

إغلاق نفق أرلبيرغ

سيتم إغلاق نفق أرلبيرغ على الطريق السريع أس 16 أرلبيرغ بين تيرول وفورارلبرغ أمام جميع حركة المرور في الفترة من 15 أبريل إلى 22 نوفمبر 2024 في كلا الاتجاهين.

تعرف على الطرقات البديلة ومزيد من المعلومات

وسائل النقل الكهربائية في النمسا

ستجد هنا نظرة عامة على محطات الشحن الإلكتروني في النمسا:
أفضل شبكة من رحلات الطيران

السفر عبر الطائرة

توفر النمسا، البلد الذي يقع في قلب أوروبا، شبكة مثالية من رحلات طيران. فبالإضافة إلى فيينا، المركز، هناك مطارات أخرى ذات تسيّر رحلات دولية.

أنظمة الدخول والجمارك

لمحة موجزة عن أهم أرقام الطوارئ

• رقم الطوارئ الأوروبي: 112

• أرقام الطوارئ في النمسا:

• قسم الإطفاء: 122

• الشرطة: 133

• الإنقاذ: 144

 

خدمات الأعطال الطارئة في النمسا:

• أو أي أم تي سي: 120

• أي آر بي أو: 123

الإنقاذ الجبلي: 140

