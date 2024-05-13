كيف تصل إلى النمسا وكيف تتنقل فيها

السفر عبر الطائرة

توفر النمسا، البلد الذي يقع في قلب أوروبا، شبكة مثالية من رحلات طيران. فبالإضافة إلى فيينا، المركز، هناك مطارات أخرى ذات تسيّر رحلات دولية.