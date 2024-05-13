كيف تصل إلى النمسا وكيف تتنقل فيها
السفر بسرعة وبشكل مريح في جميع أنحاء البلاد!
تساهم شبكة النقل العام المتطورة في تسهيل وتسريع الوصول من مكان إلى آخر داخل الدولة بفضل رحلات الطيران والقطارات والحافلات.
توفر النمسا شبكة طرق ممتازة ومثالية لجميع مستخدمي الطريق. وبدورنا نقدم نصائح لرحلة آمنة، ومعلومات حول أنظمة المرور ورسوم المرور على الطرق السريعة وطرق النقل، بالإضافة إلى ملصقات المرور وخدمة غو- بوكس.
الوصول عبر السيارات والدراجات النارية
إغلاق نفق أرلبيرغ
سيتم إغلاق نفق أرلبيرغ على الطريق السريع أس 16 أرلبيرغ بين تيرول وفورارلبرغ أمام جميع حركة المرور في الفترة من 15 أبريل إلى 22 نوفمبر 2024 في كلا الاتجاهين.
ستجد هنا نظرة عامة على محطات الشحن الإلكتروني في النمسا:
وسائل النقل الكهربائية في النمسا
لمحة موجزة عن أهم أرقام الطوارئ
• رقم الطوارئ الأوروبي: 112
• أرقام الطوارئ في النمسا:
• قسم الإطفاء: 122
• الشرطة: 133
• الإنقاذ: 144
خدمات الأعطال الطارئة في النمسا:
• أو أي أم تي سي: 120
• أي آر بي أو: 123
الإنقاذ الجبلي: 140