أنظمة الدخول والجمارك في النمسا
يرجى أخذ العلم بأن المسافرين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا سيحتاجون إلى تصريح سفر من إي تي آي أي أس اعتباراً من ربيع عام 2025. يرجى التحقق هنا لمزيد من المعلومات.
كقاعدة عامة، لم تعد عمليات التفتيش تُجرى على الحدود البرية الداخلية لدول شنغن. ومع ذلك، لكي يتمكن المسافرون من تقديم إثبات الهوية أثناء عمليات التفتيش العشوائية، يجب عليهم حمل وثيقة سفرهم في منطقة شنغن.
يحتاج كل طفل إلى وثيقة هوية خاصة به (بطاقة الهوية أو جواز السفر)، لأن إدراج الأطفال في جواز سفر أحد الوالدين لم يعد صالحاً.
يحتاج المواطنون السويسريون إلى بطاقة هوية صالحة أو حتى لجواز سفر منتهي الصلاحية لمدة أقصاها 5 سنوات لدخول النمسا.
لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع السفارة النمساوية في بيرن
يحتاج مواطنو جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى بطاقة هوية صالحة أو جواز سفر ساري المفعول (أو حتى جواز سفر غير صالح لمدة لا تزيد عن عام واحد) لدخول النمسا.
لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع السفارة النمساوية في برلين
تجد هنا المزيد من المعلومات حول الوثائق المقبولة للدخول إلى النمسا.
لا يحتاج مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا والعديد من الدول الأخرى (مثل أستراليا وإسرائيل واليابان وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وغيرها) إلى تأشيرة لدخول النمسا. هذا وتتطلّب جميع الجنسيات الأخرى تأشيرة شنغن للإقامة لمدة تصل إلى 90 يوماً.
مع دخول اتفاقية شنغن حيز التنفيذ، يمكن لمواطني الدول من الفئة الثالثة الخاضعين لمتطلبات التأشيرة، دخول النمسا بتأشيرة شنغن دون الحاجة إلى تأشيرة نمساوية أخرى.
يحق للمواطنين الذين يحملون تصريح إقامة في إحدى دول شنغن السفر إلى أي دولة أخرى من دول شنغن والبقاء هناك لمدة تصل إلى 90 يوماً.
معلومات عن التأشيرة
تتوفر خدمة معلومات صوتية عبر الرقم 022 575-0900 (باللغة الألمانية)
يمكن الحصول على المعلومات الشخصية من الساعة 2 إلى الساعة 4 مساءً في قسم التأشيرات بالسفارة النمساوية في بيرن عبر الهاتف +41 31-356 52 52
المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا
من حيث المبدأ، تمّ إلغاء عمليات التفتيش الجمركي، ولكن التفتيش المفاجئ ممكنة في أي وقت.
في حالة الرحلات المباشرة (بدون توقف في دولة ثالثة) من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، يمكن استخدام المخرج الخاص بالمسافرين من الاتحاد الأوروبي.
ملاحظة: إذا بدأت الرحلة في دولة خارج الاتحاد الأوروبي وتم إجراء توقف/ترانزيت فقط في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي قبل دخول النمسا، فسيتم تطبيق الأحكام الخاصة بالمسافرين من دول ثالثة.
تجد هنا المزيد من المعلومات حول حرية حركة البضائع في الاتحاد الأوروبي.
الدخول من دول الاتحاد الأوروبي
منتجات التبغ أو المشروبات الكحولية المخصصة للاستخدام الشخصي فقط تكون معفية من الرسوم. لكن في حالة تجاوز الكميات القياسية المذكورة أدناه، عليك إثبات أن البضاعة مخصصة للاستخدام الشخصي.
منتجات التبغ:
• السجائر : 800 سيجارة
• سيجاريلو (أقصى وزن للوحدة 3 غم): 400 قطعة
• السيجار: 200 سيجار
• تبغ التدخين: 1 كغم
المشروبات الكحولية:
• المشروبات الروحية: 10 ليترات
• المشروبات الكحولية غير البيرة أو النبيذ الفوار أو النبيذ بتركيز يصل إلى 22%: 20 ليتراً
• النبيذ (بحد أقصى 60 ليتراً من النبيذ الفوار): 90 ليتراً
• البيرة : 110 ليترات
تجد هنا معلومات مفصلة عن المتعلقات المسموح بها عند السفر من دول الاتحاد الأوروبي.
لا ينطبق هذا الحكم على جزر الكناري (إسبانيا)، وجبل طارق (بريطانيا العظمى) وجزر القنال البريطانية (غيرنسي، جيرسي، ألديرني، وما إلى ذلك). عند الدخول من هذه الدول، يُسمح بنفس كميات الاستيراد كما هو الحال عند الدخول من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
ملاحظة: لم تعد عمليات الشراء المعفاة من الرسوم الجمركية ممكنة عند السفر مباشرةً داخل الاتحاد الأوروبي.
عند المرور عبر الجمارك، يجب عليك التصريح عن البضائع التالية، أو تقديم بيان جمركي فيما يتعلق بـ:
• البضائع غير المخصصة للاستخدام الشخصي
• السلع التي تم شراؤها خارج الاتحاد الأوروبي والتي تتجاوز الكمية المسموح بها لمنتجات التبغ والمشروبات الكحولية والنبيذ غير الفوار والبيرة والأدوية، وحد الإعفاء للسلع الأخرى
• البضائع التي تخضع لحظر الاستيراد أو قيود الاستيراد
الدخول من خارج دول الاتحاد الأوروبي
الحد الأقصى للكميات المعفية من الرسوم الجمركية والمسموح باستيرادها إلى النمسا من دول ثالثة بهدف الاستخدام الشخصي أو كهدية، خلال السفر الجوي والبحري:
منتجات التبغ:
• السجائر: 200 سيجارة أو
• Cigarillos (سيجار بحد أقصى لوزن 3 غم): 100 قطعة أو
• السيجار: 50 سيجاراً أو
• تبغ التدخين: 250 غراماً أو
• تشكيلة متناسبة من هذه السلع
ستجد هنا معلومات مفصلة عن المتعلقات المسموح بها عند السفر من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
سلع أخرى تصل قيمتها الإجمالية إلى 300 يورو (للدخول حسب البلد)، للمسافرين جواً بقيمة إجمالية تصل إلى 430 يورو.
بالنسبة للمسافرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، يتم تخفيض هذه المتعلقات بشكل عام إلى 150 يورو (بغض النظر عن وسيلة النقل المستخدمة). لا يجوز لعدة مسافرين إضافة متعلقات السفر الخاص بهم معاً.
يمكن استيراد معدات السفر للاستخدام الشخصي أثناء الإقامة إلى النمسا بشكل غير رسمي، وستكون معفاة من الرسوم الجمركية، بشرط عدم وجود حظر على الاستيراد.
مكتب الاستعلام المركزي/الجمارك
مكتب الاستعلام الجمركي كلاغنفورت فيلاخ
أكيرفيغ 19
9500 فيلاخ
هاتف +43 (0) 50 233 740
بريد إلكتروني zollinfo@bmf.gv.at
هذا ما يجب أن تأخذه بعين الاعتبار
• يُسمح بحد أقصى خمسة حيوانات للشخص الواحد.
• يجب التعرف على كل حيوان بواسطة شريحة إلكترونية دقيقة. ومع ذلك، فإن الوشم الذي تم إجراؤه قبل 3 يوليو 2011 لا يزال صالحاً، بشرط أن يكون مقروءاً بوضوح.
• يجب أن يكون لكل حيوان جواز سفر للحيوانات الأليفة صادر عن طبيب بيطري مرخص من السلطة المختصة. ويجب أيضاً أن يُظهر أن الحيوان المعني لديه تطعيم صالح ضد داء الكلب، وإذا كان ذلك ممكناً، تطعيماً معززاً صالحاً. يكون التطعيم ضد داء الكلب صالحاً لمدة 21 يوماً بعد الانتهاء من التحصين الأساسي، إذا كان الحيوان قد خضع للتطعيم المعزز بانتظام بعد ذلك.
لمزيد من المعلومات حول الدخول وصلاحية التطعيم ضد داء الكلب ومتطلبات الدخول للكلاب، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة الاتحادية للشؤون الاجتماعية والصحة والرعاية وحماية المستهلك. ستجد هناك أيضاً معلومات حول الدخول وإعادة الدخول مع الحيوانات الأليفة من دول الفئة الثالثة إلى النمسا.
يجب الالتزام باستعمال الرسن والكمامة أثناء إقامتك في النمسا. فهنا يقع تنظيم استعمال الرسن أو الكمامة على عاتق المجتمعات الفردية، إذ لا يوجد قانون وطني ينظم بدقة هذه المتطلبات. هذا ويمكن لجمعيات السياحة في وجهة العطلات المختارة تقديم معلومات دقيقة حول اللوائح المطبقة في البلدية المعنية.
بشكل عام، يتم أخذ قانون تربية الكلاب في النمسا العليا كأساس، وهذا مقتطف منه:
في المنطقة المحلية، يُلزم الجميع باستعمال الرسن أو الكمامة، إذا تطلّب الأمر، ولكن على أي حال في محطات الحافلات، وفي وسائل النقل العام، وفي المدارس ورياض الأطفال/دور الحضانة، وفي ملاعب الأطفال، وكذلك في أماكن الكبيرة من الناس، كما هو الحال في مراكز التسوق، ومرافق الاستحمام وفي المناسبات، يجب الالتزام باستعمال الرسن والكمامة.
تُستثنى من هذه اللوائح الكلاب البوليسية المناوبة، وكلاب المساعدة والإنقاذ، وكلاب الصيد المدربة، وكذلك الكلاب التي يعتمد عليها بعض الأشخاص (مثل كلاب الإرشاد لضعاف البصر).
هذا ويجوز للبلدية أن تحدد بموجب مرسوم ما يلي:
• أماكن لا ينطبق عليها الالتزام باستعمال الرسن أو الكمامة في المنطقة المحلية (مناطق الجري الحر)
• أماكن محلية يتم فيها تطبيق الالتزام باستعمال الرسن والكمامة
• أماكن محلية يُحظر فيها عموماً حمل الكلاب (منطقة خالية من الكلاب)
• أماكن خارج المنطقة المحلية يكون فيها التقييد أو التكميم إجبارياً أيضاً.
أسئلة شائعة حول الدخول إلى النمسا
قد يكون هذا مثيراً للاهتمام أيضاً
بطاقات السفر والمدينة
مع البطاقات الخاصة بالمقاطعات، المناطق والمدن، يمكنك الاستمتاع بزيارة المعالم السياحية والمشاركة في الأحداث المختلفة واستعمال وسائل النقل العام مجانا أو لقاء تكلفة مخفضة.
خدمات وحقائق
أشياء يجب معرفتها عن النمسا كوجهة لقضاء العطلات: معلومات عن السفر ورسوم المرور والجمارك والنقل والبريد والعملة والاستدامة ونصائح للسفر بدون عوائق.
السفر المُيسّر والاندماج الثقافي في النمسا
فنادق ومطاعم يسهل الوصول إليها، ومتاحف شاملة ورحلات مريحة في أجمل المناطق: عطلات مريحة في النمسا للجميع.
النظام الأوروبي لمعلومات وتصاريح السفر ("إي تي آي أي أس")
تعرّف على كل ما يتعلق بالنظام الإلكتروني الجديد لتصاريح السفر في أوروبا
الوصول إلى النمسا بالطائرة
توفر النمسا شبكة مثالية من رحلات الطيران. فبالإضافة إلى فيينا التي تُعتبر مركز البلاد، توجد مطارات أخرى متصلة بالكثير من الرحلات الدولية.
الملصق الخاص بالرسوم المرورية في النمسا
تخضع جميع الطرق السريعة النمساوية ("أوتوباهن") والطرق السريعة ("أس") لرسوم المرور. إليك كل المعلومات عن مكان الحصول على الملصق وكيفية عرضه هنا.