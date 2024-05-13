أنظمة الدخول والجمارك في النمسا

يحتاج كل طفل إلى وثيقة هوية خاصة به (بطاقة الهوية أو جواز السفر)، لأن إدراج الأطفال في جواز سفر أحد الوالدين لم يعد صالحاً.

يحتاج المواطنون السويسريون إلى بطاقة هوية صالحة أو حتى لجواز سفر منتهي الصلاحية لمدة أقصاها 5 سنوات لدخول النمسا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع السفارة النمساوية في بيرن

يحتاج مواطنو جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى بطاقة هوية صالحة أو جواز سفر ساري المفعول (أو حتى جواز سفر غير صالح لمدة لا تزيد عن عام واحد) لدخول النمسا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع السفارة النمساوية في برلين

تجد هنا المزيد من المعلومات حول الوثائق المقبولة للدخول إلى النمسا.