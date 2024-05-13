بورغنلاند

يتم إنتاج المشروبات المعتقة العالية الجودة في بورغنلاند حول بحيرة نويزيدل، بينما في الغرب، تنضج ثمار المشروبات المعتقة من نوع DAC.

هذا ويتمحور حب المنطقة للطعام الجيد والتجمعات الاجتماعية حول هذه المشروبات. فالعلاقة المتناغمة بين الناس والطبيعة الخلابة، تضفي على بورغنلاند سحرها الخاص – حيث يمكنك اختبار هذا السحر في منتزه نويزيدلر زي-سيفينكل الوطني.