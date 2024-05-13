مقاطعات النمسا
بين قمم الجبال والكنوز الفنية، ومأكولات جبال الألب ومناطق المشروبات المعتقة
الجبال والبحيرات، ومأكولات جبال الألب ومناطق المشروبات المعتقة، والثقافة التاريخية والحديثة: تقدم المقاطعات التسعة في النمسا تنوعاً مثيراً ومليئاً بالألوان، بحيث تلبي احتياجات العائلات التي لديها أطفال، والمسافرين المنفردين، ومجموعات الأصدقاء، والأزواج على حدٍ سواء.
بورغنلاند
يتم إنتاج المشروبات المعتقة العالية الجودة في بورغنلاند حول بحيرة نويزيدل، بينما في الغرب، تنضج ثمار المشروبات المعتقة من نوع DAC.
هذا ويتمحور حب المنطقة للطعام الجيد والتجمعات الاجتماعية حول هذه المشروبات. فالعلاقة المتناغمة بين الناس والطبيعة الخلابة، تضفي على بورغنلاند سحرها الخاص – حيث يمكنك اختبار هذا السحر في منتزه نويزيدلر زي-سيفينكل الوطني.
كارينثيا
تشتهر أقصى مقاطعة جنوبية في النمسا ببحيراتها الفيروزية الصافية، وبشعبها المعروف بحبه للحياة وشغفه بالطبيعة. فالمناخ المتوسطي المعتدل يساعد في توفير فرض لا حصر لها للاستمتاع، سواء بالقرب من المياه أو في الجبال، حيث يمكنك القيام بجولة سيراً على الأقدام، أو ركوب الدراجة الهوائية حول البحيرة، أو التنزه عبر المراعي الجبلية، أو ببساطة الاستمتاع بكأس من مشروبك المفضل على ترّاس يطل على البحيرة.
النمسا السفلى
لا تكتمل أي رحلة إلى المناطق ذات المناظر الخلابة في النمسا السفلى دون التوقف لتناول الطعام في حانة تقليدية أو نُزل دافئ، حيث ننصحك بعدم تفويت تذوق المشروبات المعتقة المحلية.
ونظراً لما تحظى به من تقدير، وجودتها الاستثنائية، تمّ تخصيص "موسم خامس" لهذه المشروبات الفاخرة، يمتد من أغسطس إلى نوفمبر، حيث يُحتفل بما يُسمى "خريف النبيذ" بأسلوب رائع.
النمسا العليا
وفقاً لشعب النمسا العليا، من المؤكد أن المناظر الطبيعية المحيطة تؤثر إيجاباً على النفس والروح.
فهذه المنطقة تُعدّ موطناً لبعض المناطق الأكثر روعة في النمسا، والتي يشعر فيها قلبك بالكثير من الانتعاش، من سالزكامرغوت الرومانسية، إلى مولفيرتيل الوعرة. هذا وتحمل هذه الأماكن الهادئة والمريحة باسم خاص بها هو "غيسما بلاتزل" .
سالزبورغرلاند
يتمتع أهل سالزبورغرلاند بحب عميق للطبيعة، ولجميع الأنشطة الرياضية الخارجية التي ترافقها. ويبرر ذلك ما تتمتع به المنطقة من جمال طبيعي يخطف الأنفاس يتجلى في بحيرات سفوح جبال الألب، والمراعي الجبلية، والغابات، والجبال.
هذا من دون أن ننسى بأن المدينة التي تُعتبر موطن موزارت، تتألق بالعديد من الكنوز الثقافية والمعمارية بشكل مثير للإعجاب.
ستيريا
حصلت ستيريا، المعروفة باسم "القلب الأخضر للنمسا"، على هذا اللقب بفضل غطائها النباتي من الغابات والذي يُعتبر الأكبر في البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المناخ المعتدل في المنطقة يجعلها منطقة رئيسية لإنتاج المشروبات المعتقة في النمسا.
هذا ويمكن للزوار الاستمتاع بكرم الضيافة والكثير من الود، فضلاً عن تجربة مثالية في واحدة من أفضل حانات بوشنشانكن على امتداد المنطقة.
تيرول
السعادة تعيش في الجبال - على الأقل هذا ما يعتقده سكان تيرول. وعندما ترغب بتناول مشروب ما بعد العمل، سيبادر المحيطون بك على الفور لسؤالك إلى أي "كوخ جبلي" تريد أن تذهب. وهذا بالذات ما يُظهر مدى حبهم واعتزازهم بالجبال.
ولا عجب في ذلك، فتيرول هي المكان الذي تعلو فيه جبال الألب شامخةً، حيث يرتفع جزء من جبل غروسغلوكنر، أعلى جبل في النمسا، ليصل إلى السماء.
فورالبرغ
تُعتبر المقاطعة الواقعة في أقصى غرب النمسا مسرحاً في الهواء الطلق لكل من الهندسة المعمارية الخشبية التقليدية والحديثة، فضلاً عن جنة البحيرات الجبلية والغابات والمروج الألبية. فهنا، يُعدّ التقدير العميق للفن والاستدامة، جزءاً من الحياة اليومية.
وفي فورارلبيرغ، يتم تنفيذ كل شيء "بشكل صحيح" - بدءاً من الاهتمام بالمشهد الثقافي وحتى إنتاج الجبن.
فيينا
فيينا هي المدينة الأكثر خضرة في العالم، وتتمتع بجودة حياة عالية بشكل استثنائي، وهي مرادفة للموسيقى والفن والثقافة.
ما يجعل فيينا ساحرة للغاية هو المزيج الفريد في نمط حياتها: جرعة من الهدوء، الكثير من السحر، لمسة من التشويق وروح الدعابة الأسطورية (نوع مميز من الفكاهة).
كيف يمكننا أن نساهم في حماية بيئة الجبال؟
· أعد كل ما تحضره معك إلى الجبل - المناديل، الأغلفة، زجاجات المياه، وما إلى ذلك.
· التزم دائماً بمسارات المشي المحددة! يساعد هذا في حماية الحياة البرية والغابات الصغيرة.
· كن حذراً من الحيوانات! راقب الأبقار، الأغنام والحيوانات البرية من مسافة بعيدة فقط.
· استخدم الشبكة الواسعة من القطارات الإقليمية وحافلات رحلات المشي.
· اختر الأكواخ التي تلتزم بالاستدامة وحماية البيئة.
· شجع أطفالك على حب الطبيعة! سيتعلمون تقدير ما يعرفونه.
· احمِ التنوع البيولوجي: سيُظهر لك حراس المتنزهات الوطنية كيفية القيام بذلك.