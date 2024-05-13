الملصق الخاص بالرسوم المرورية في النمسا

ملصق رسوم المرور الملموس

يمكن الحصول على الملصقات المادية من نوادي السيارات النمساوية وكذلك من مكاتب البريد ووكلاء الأخبار ومحطات الوقود. يمكنك أيضاً شراء الملصقات في البلدان المجاورة للنمسا في محطات الوقود وعلى الحدود وفي نوادي السيارات. بالنسبة للسيارات المستأجرة في البلدان المجاورة، فهناك احتمال ألا تكون مجهزة بالملصق، لذا يرجى الحصول على واحد من وكالة تأجير السيارات الخاصة بك.

· للسيارات

يجب عليك عرض الملصق الصغير داخل الزجاج الأمامي لسيارتك عند دخولك النمسا. يجب أن يكون ملتصقاً بالزجاج الأمامي الخاص بك حتى يكون صالحاً، كما يجب أن يكون مثبتاً على الزجاج الأمامي، أو على الحافة العلوية اليسرى أو خلف مرآة الرؤية الخلفية، وألا يكون مغطى بأي شرائط تظليل.

· للدراجات النارية

في الدراجات النارية، يجب تثبيت الملصق على مكوّن يصعب إزالته (أنبوب الشوكة أو الخزان) ويجب أن يكون مرئياً بوضوح.

إن عدم القيام بذلك سيعرّضك لغرامة مالية كبيرة على الفور.