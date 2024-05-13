الملصق الخاص بالرسوم المرورية في النمسا
ملصق رسوم المرور الملموس
يمكن الحصول على الملصقات المادية من نوادي السيارات النمساوية وكذلك من مكاتب البريد ووكلاء الأخبار ومحطات الوقود. يمكنك أيضاً شراء الملصقات في البلدان المجاورة للنمسا في محطات الوقود وعلى الحدود وفي نوادي السيارات. بالنسبة للسيارات المستأجرة في البلدان المجاورة، فهناك احتمال ألا تكون مجهزة بالملصق، لذا يرجى الحصول على واحد من وكالة تأجير السيارات الخاصة بك.
· للسيارات
يجب عليك عرض الملصق الصغير داخل الزجاج الأمامي لسيارتك عند دخولك النمسا. يجب أن يكون ملتصقاً بالزجاج الأمامي الخاص بك حتى يكون صالحاً، كما يجب أن يكون مثبتاً على الزجاج الأمامي، أو على الحافة العلوية اليسرى أو خلف مرآة الرؤية الخلفية، وألا يكون مغطى بأي شرائط تظليل.
· للدراجات النارية
في الدراجات النارية، يجب تثبيت الملصق على مكوّن يصعب إزالته (أنبوب الشوكة أو الخزان) ويجب أن يكون مرئياً بوضوح.
إن عدم القيام بذلك سيعرّضك لغرامة مالية كبيرة على الفور.
ملصق المرور الرقمي
تتوفر نسخة رقمية من ملصق الرسوم،، ويمكنك الحصول عليه بإحدى الطريقتين:
· الشراء عبر الإنترنت على جهازك
قم بزيارة الموقع الإلكتروني لـ أي أس أف آي أن أي جي أو قم بتحميل تطبيق أي أس أف آي أن أي جي على هاتفك المحمول. يتوفر الملصق لفترات زمنية مختلفة تشمل مدة عام كامل، شهرين، عشرة أيام أو يوم واحد. الرجاء أخذ العلم بأن الملص الصالح لمدة عام ومدة شهرين، يصبح صالحاً للاستعمال بعد 18 يوم من تاريخ الشراء عبر الإنترنت، في يمكن استعمال حين الملصقين الآخرين على الفور.
· الشراء من نقاط البيع
يمكنك أيضًاً شراء ملصق الرسوم الرقمي من مكتب مبيعات فعلي أو من آلة البيع. في هذه الحالة، تكون جميع الملصقات الرقمية صالحة على الفور.
أماكن مستثناة من الملصق
• القسم الخاضع لرسوم المرور A 1 ويستاوتوباهن بين حدود الولاية عند والسربيرغ وتقاطع سالزبروغ الشمالية
• القسم الخاضع لرسوم الطريق السريع A 12 إنتال بين حدود الولاية عند كوفشتاين وتقاطع كوفشتاين-الجنوبي
• القسم الخاضع لرسوم الطريق السريع A 14 راينتال/ فالغاو بين حدود الولاية عند هوربرانز وتقاطع هوهينمز
• القسم الخاضع لرسوم الطريق السريع A 26 لينز (لا يزال قيد الإنشاء حالياً).
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الإعفاءات المؤقتة على الموقع الإلكتروني للسلطة المسؤولة، أي أس أف آي أن أي جي.
قسم الرسوم / طرق ذات رسوم
بغض النظر عن الملصق، يتم فرض رسوم على الطرق (رسوم مرور) للممرات الجبلية في جبال الألب التي تتطلب تكاليف عالية من حيث البناء والتشغيل. بالنسبة لهذه الأقسام ذات الرسوم، مثل نفق أرلبيرغ أو نفق كارفانكن، يمكن دفع الرسوم مباشرةً في محطة الرسوم المعنية أو عبر الإنترنت مسبقاً.
أهم الأسئلة والأجوبة حول الملصقات ورسوم المرور
ملصق غو-بكوس للمركبات التي يزيد وزنها عن 3.5 طن
يجب على سائقي المركبات التي يتجاوز وزنها الأقصى المسموح به 3.5 طن (مثل مركبات البضائع الثقيلة والحافلات والمنازل المتنقلة الثقيلة) دفع رسوم تعتمد على الأميال لاستخدام الطرق السريعة وطرق النقل.
لتتمكن من دفع هذه الرسوم، تحتاج إلى الحصول على ما يسمى غو- بوكس قبل القيادة على الطريق السريع أو طرق النقل. لا يمكن دفع الرسوم إلا إذا كان لديك ملصق غو-بوكس، والذي يتوفر في العديد من محطات الوقود وشركاء غو- بوكس الآخرين في النمسا. يمكنك العثور على قائمة كاملة بمنافذ البيع هنا.
تعتمد التكلفة، على عدد المحاور، وعدد الكيلومترات المقطوعة، وفئة الانبعاثات الأوروبية للمركبة، من بين أمور اخرى.
يمكنك العثور على الأسعار ومزيد من المعلومات هنا.
نصيحة: الملصق البيئي في النمسا
في النمسا، لا ينطبق شرط الملصق البيئي إلا على الشاحنات من الفئات N1 وN2 وN3 إذا كانت ترغب في دخول إحدى المناطق البيئية الست المعمول بها حالياً، كما ينطبق الملصق على السيارات التي تم تسجيلها على أنها HGV N1 للأغراض الضريبية.
ملف تنزيل ملصق المرور
أهم أرقام الطوارئ
• رقم الطوارئ الأوروبي 112
• فرقة الإطفاء 122
• الشرطة 133
• سيارة إسعاف 144
خدمات الأعطال
• خدمة الأعطال الطارئة ÖAMTC 120
• خدمة الأعطال الطارئة ARBÖ 123
• الإنقاذ الجبلي 140
• طبيب تحت الطلب 141