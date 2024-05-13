رحلات المشي في النمسا
يقدم المشي في النمسا مجموعة رائعة من التجارب الطبيعية، حيث تقود المسارات المُعتنى بها بشكل جيد، عبر مناظر طبيعية خلابة، من جبال الألب الشاهقة والتلال المتدحرجة، إلى البحيرات الجبلية الصافية، فيما تقدم الأكواخ الريفية على طول الطريق، المكان المثالي للاسترخاء، حيث يرّحب المضيفون بالزوار ويقدمون لهم الأطباق الإقليمية في جو مريح. إن التوقف عند هذه الأكواخ، مع الأطباق المنزلية والإطلالات الخلابة، يضفي على رحلتكم لحظات مميزة، ليس فقط من الناحية البصرية، بل أيضاً من ناحية الطهي.
حافظ على نشاطك في الصيف والخريف
حافظ على نشاطك في الشتاء
خرائط مسارات المشي
اختر دليل الرحلات المثالي، الخريطة المناسبة، والكتاب المثالي لمغامرتك القادمة في النمسا من فريتاغ وبيرندت!
فنادق رحلات المشي في النمسا
كل ما عليك فعله هو أن تنطلق وتستمتع بنسيم الجبال النقي في أجمل مناطق جبال الألب، مع خدمة ممتازة وراحة لا مثيل لها. فالعطلة في جبال النمسا تضمن لك تجارب لا تُنسى، فيما توفر الفنادق المخصصة لرحلات المشي، قاعدة مثالية لمغامرات المشي في أحضان الطبيعة.