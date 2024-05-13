بريغينز
المدينة التي تجتمع فيها التقاليد والهندسة المعمارية الحديثة والتنوّع الحضري في تناغم تام

تقع عاصمة ولاية فورارلبرغ على بحيرة كونستانس، وتتميز بالهندسة المعمارية المثيرة والتقاليد الغنية.

الأجواء الشتوية في بريغينز

تمتد بحيرة كونستانس بمياهها الهادئة وجمالها الساحر أمام المدينة، حيث تنبض الحياة بأضواء الكورنيش على ضفاف البحيرة، بانتظار حلول فصل الشتاء. وبينما يستقر البرد في الخارج، تضيء الشموع نوافذ المنازل الريفية الحالمة. وفي ساحة كورنماركتبلاتز، تتلألأ الأضواء لتخلق أجواء احتفالية، بينما يتجول حارس الليل في الأزقة بفانوسه، ليروي الحكايات القديمة وأساطير المدينة الغنية بالتاريخ— والتي تعيش الكثير من الازدهار في الوقت الحاضر.

من ناحية ثانية، اعتاد الأفق اللامتناهي لبحيرة كونستانس أن يجلب نسمات الهواء النقي إلى المدينة، مما عزز التجارة لأكثر من 2000 عام ورحّب بالأفكار الجديدة من كل الاتجاهات، وهذا الانفتاح هو ما يمنح المدينة طابعها المميز والفريد.

الهندسة المعمارية تلتقي بروح العصر: بريغينز كرمز معماري حديث

اليوم، يرتبط اسم بريغينز بالعمارة الحديثة. فقد قام مهندسون معماريون دوليون مرموقون مثل هانس هولين، وجان نوفيل، وبيتر زومتور بتجسيد رؤاهم هنا. ومع ذلك، يكمن الجوهر الحقيقي في أعمال "مهندسي فورارلبرغ" المحليين، الذين تتميز تصاميمهم بالخطوط النظيفة، واستخدام الخشب بكثرة، والأناقة التي تنبع من البساطة المتأصلة في أسلوب الحداثة، مما يعكس جاذبية الجمال الطبيعي المحيط.

حقائق حول بريغينز
عدد السكان: حوالي 29,600 ألف نسمة (بحسب إحصاءات عام 2024)
عاصمة ولاية: فورالبرغ
المساحة: حوالي 29.50 كيلومتراً مربعاً/ 7,289 أكراً
الارتفاع: 427 متراً/ 1,400 قدم
منصة المشاهدة: بفاندر (1,064 متراً/ 3,490 قدماً)

في فصل الشتاء، يتحول مارتينستورم إلى نقطة مراقبة مدهشة: جوهرة حقيقية في موسم البرد.

بريغينز من كل النواحي

أبرز المعالم

استقل تلفريك بفاندرباهن للحصول على أفضل المناظر لبريغنز والب

كونستهاوس: الفن الحديث في العمارة المذهلة

ميناء بريغينز: بوابة عبورك إلى بحيرة كونستانس

متحف فورارلبرغ: حيث يلتقي الفن والتاريخ والهندسة المعمارية

خط أنابيب بريغينز: الممشى المثالي بجوار البحيرة

نشاطات في بريغينز ومن حولها

جولات

جولة الحارس الليلي: حيث يلتقي التاريخ والأساطير على ضوء الشم

قوارب عيد الميلاد: الإبحار إلى أفضل أسواق الميلاد

الرحلات في المنطقة المحيطة بالمدينة والريف والبحيرة

وصفات

أماكن فريدة للإقامة

فندق غراند هوتيل بريغينز

فندق شفارزلير

مطعم ذو نهج مسؤول

الاستدامة الاجتماعية في مانغولد على بحيرة كونستانس

في مطعم مانغولد في لوخاو على بحيرة كونستانس، تجتمع التقاليد مع الحداثة في كل قضمة، في حين يعيد المطبخ تعريف المعنى الحقيقي لمفهوم المنتجات المحلية، حيث يقدم مكونات طازجة ومحلية بمقاربات طهي مبتكرة. وإلى جانب التميز في الطهي، يولي المطعم أهمية كبيرة للاستدامة الاجتماعية، بما في ذلك ساعات العمل العادلة.

لسنوات طويلة، حرض زوجان شغوفان على إدارة المطعم، وظلا وفيين لرؤيتهما المتمثلة في إسعاد الضيوف. ومن هنا، ينبغي على أي شخص يخطط لقضاء إجازة في فورارلبيرغ، أن يزور مطعم مانغولد ليستمتع بأجوائه الفريدة وخدمته المتميزة.

مطعم مانغولد

أسئلة وأجوبة شائعة

تتميز بريغينز عاصمة فورارلبيرغ بمجموعة من المعالم السياحية الفريدة التي تجعل منها وجهة مثيرة، تجمع بين الطبيعة والثقافة والتاريخ. وتشمل المعالم البارزة ما يلي:

• ميناء وممشى بريغينز

• كونستهاوس بريغينز (KUB)

• برج سانت مارتن

• جبل بفاندر

• متحف فورارلبرغ

استكشف هذه المعالم البارزة لتجربة لا تُنسى في بريغينز!

للحصول على أحدث المعلومات حول الفعاليات في بريجينز، يرجى زيارة هذا التقويم (بالألمانية فقط)

في الشتاء، تتحول منطقة بريغينز إلى جنة لمحبي الطبيعة. إليك بعض الأنشطة الرياضية التي عليك تجربتها:

• التزلج والتزحلق على الجليد

• التزلج عبر الأرياف

• المشي بأحذية الثلج

• رحلات المشي في فصل الشتاء

• التزحلق على الجليد

• التزحلق على الألواح

• جولات التزلج

بريغينز في الشتاء: مدينة ثقافية على ضفاف بحيرة كونستانس

