بريغينز
المدينة التي تجتمع فيها التقاليد والهندسة المعمارية الحديثة والتنوّع الحضري في تناغم تام
الأجواء الشتوية في بريغينز
تمتد بحيرة كونستانس بمياهها الهادئة وجمالها الساحر أمام المدينة، حيث تنبض الحياة بأضواء الكورنيش على ضفاف البحيرة، بانتظار حلول فصل الشتاء. وبينما يستقر البرد في الخارج، تضيء الشموع نوافذ المنازل الريفية الحالمة. وفي ساحة كورنماركتبلاتز، تتلألأ الأضواء لتخلق أجواء احتفالية، بينما يتجول حارس الليل في الأزقة بفانوسه، ليروي الحكايات القديمة وأساطير المدينة الغنية بالتاريخ— والتي تعيش الكثير من الازدهار في الوقت الحاضر.
من ناحية ثانية، اعتاد الأفق اللامتناهي لبحيرة كونستانس أن يجلب نسمات الهواء النقي إلى المدينة، مما عزز التجارة لأكثر من 2000 عام ورحّب بالأفكار الجديدة من كل الاتجاهات، وهذا الانفتاح هو ما يمنح المدينة طابعها المميز والفريد.
الهندسة المعمارية تلتقي بروح العصر: بريغينز كرمز معماري حديث
اليوم، يرتبط اسم بريغينز بالعمارة الحديثة. فقد قام مهندسون معماريون دوليون مرموقون مثل هانس هولين، وجان نوفيل، وبيتر زومتور بتجسيد رؤاهم هنا. ومع ذلك، يكمن الجوهر الحقيقي في أعمال "مهندسي فورارلبرغ" المحليين، الذين تتميز تصاميمهم بالخطوط النظيفة، واستخدام الخشب بكثرة، والأناقة التي تنبع من البساطة المتأصلة في أسلوب الحداثة، مما يعكس جاذبية الجمال الطبيعي المحيط.
في فصل الشتاء، يتحول مارتينستورم إلى نقطة مراقبة مدهشة: جوهرة حقيقية في موسم البرد.
بريغينز من كل النواحي
أبرز المعالم
جولات
الرحلات في المنطقة المحيطة بالمدينة والريف والبحيرة
وصفات
أماكن فريدة للإقامة
الاستدامة الاجتماعية في مانغولد على بحيرة كونستانس
في مطعم مانغولد في لوخاو على بحيرة كونستانس، تجتمع التقاليد مع الحداثة في كل قضمة، في حين يعيد المطبخ تعريف المعنى الحقيقي لمفهوم المنتجات المحلية، حيث يقدم مكونات طازجة ومحلية بمقاربات طهي مبتكرة. وإلى جانب التميز في الطهي، يولي المطعم أهمية كبيرة للاستدامة الاجتماعية، بما في ذلك ساعات العمل العادلة.
لسنوات طويلة، حرض زوجان شغوفان على إدارة المطعم، وظلا وفيين لرؤيتهما المتمثلة في إسعاد الضيوف. ومن هنا، ينبغي على أي شخص يخطط لقضاء إجازة في فورارلبيرغ، أن يزور مطعم مانغولد ليستمتع بأجوائه الفريدة وخدمته المتميزة.