تقع عاصمة ولاية فورارلبرغ على بحيرة كونستانس، وتتميز بالهندسة المعمارية المثيرة والتقاليد الغنية.

الأجواء الشتوية في بريغينز

تمتد بحيرة كونستانس بمياهها الهادئة وجمالها الساحر أمام المدينة، حيث تنبض الحياة بأضواء الكورنيش على ضفاف البحيرة، بانتظار حلول فصل الشتاء. وبينما يستقر البرد في الخارج، تضيء الشموع نوافذ المنازل الريفية الحالمة. وفي ساحة كورنماركتبلاتز، تتلألأ الأضواء لتخلق أجواء احتفالية، بينما يتجول حارس الليل في الأزقة بفانوسه، ليروي الحكايات القديمة وأساطير المدينة الغنية بالتاريخ— والتي تعيش الكثير من الازدهار في الوقت الحاضر.

من ناحية ثانية، اعتاد الأفق اللامتناهي لبحيرة كونستانس أن يجلب نسمات الهواء النقي إلى المدينة، مما عزز التجارة لأكثر من 2000 عام ورحّب بالأفكار الجديدة من كل الاتجاهات، وهذا الانفتاح هو ما يمنح المدينة طابعها المميز والفريد.

الهندسة المعمارية تلتقي بروح العصر: بريغينز كرمز معماري حديث

اليوم، يرتبط اسم بريغينز بالعمارة الحديثة. فقد قام مهندسون معماريون دوليون مرموقون مثل هانس هولين، وجان نوفيل، وبيتر زومتور بتجسيد رؤاهم هنا. ومع ذلك، يكمن الجوهر الحقيقي في أعمال "مهندسي فورارلبرغ" المحليين، الذين تتميز تصاميمهم بالخطوط النظيفة، واستخدام الخشب بكثرة، والأناقة التي تنبع من البساطة المتأصلة في أسلوب الحداثة، مما يعكس جاذبية الجمال الطبيعي المحيط.