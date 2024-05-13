آيزنشتات
عطلات الشتاء في مدينة هايدن
القلب الثقافي في بورغنلاند
تقع مدينة آيزنشتات على بُعد حوالي 60 كيلومتراً من فيينا، ويتميز وسطها القديم بمنطقة مخصصة للمشاة، حيث يمكنك الاستمتاع بجولة هادئة، بينما تنتظرك داخل الأزقة الضيقة، العديد من الحانات والمحلات الصغيرة الساحرة.
هذا ويشكل قصر إسترهازي يقع في قلب المدينة، نقطة الجذب الرئيسية التي تلفت الأنظار. ففي هذا المكان، عمل المؤلف الموسيقي الشهير يوزيف هايدن لصالح الأمير إسترهازي لمدة تقارب الثلاثين عاماً، مما منح آيزنشتات لقب "مدينة هايدن".
وفي الوقت الحاضر، تقيم المدينة مهرجان هيربستغولد للاحتفال بموسيقى هايدن في كل عام. ومن هنا، تشكّل آيزنشتات بالمدى الفسيح لمنطقة بورغنلاند، جوهرة ثقافية تجمع بين الجمال التاريخي والإرث الموسيقي.
إذا عليكَ القيام بأمر واحد فقط..
فلا تفوت زيارة هايدن هول في قصر إسترهازي والتي تثير الإعجاب بفضل صوتياتها الفريدة ولوحاتها الجدارية الباروكية - فحضور حفل موسيقي هنا سيعيدك بالزمن إلى الوراء.
تعرف على آيزنشتات
أبرز المعالم
نشاطات في آيزنشتات وحولها
رحلات المشي في آيزنشتات وحولها
Sights in Burgenland
أبرز الأحداث
حفل كلاسيك.إسترهازي
حيث يحرص الفنانون المتميزون على أخذ الضيوف في رحلة موسيقية، تركز على أعمال يوزيف هايدن.
شخصيات مشهورة
الطعام والمشروبات في آيزنشتات
أماكن فريدة للإقامة
للمسافرين المهتمين بالبيئة
السفر باستخدام وسائل النقل العام ليس فقط صديقاً للبيئة، بل يمكن أن يكون أكثر راحة وخالياً من التوتر مقارنةً بقيادة السيارة. وهنا تأتي فائدة خط القطار الجديد بين فيينا وآيزنشتات، والذي يأخذك إلى وجهتك في غضون ساعة واحدة فقط.
وعند الوصول، تأخذك أربع خطوط حافلات إلى الأماكن السياحية في جميع أنحاء آيزنشتات. إنه خيار مثالي لأي شخص يرغب في استكشاف الثقافة والتاريخ والطبيعة، بينما يسترخي بكل بساطة.
اكتشف آيزنشتات
احصل على خصومات وعروض مذهلة في العديد من مناطق الجذب الشهيرة باستخدام بطاقة بورغنلاند.
أسئلة وأجوبة شائعة
قد يكون هذا مثيراً للاهتمام أيضاً
Burgenland in Winter
From wellness at the thermal spa to ice skating or winter walks along Lake Neusiedl, Burgenland is Austria’s peaceful retreat.