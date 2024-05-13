آيزنشتات
عطلات الشتاء في مدينة هايدن

تجمع آيزنشتات، مسقط رأس هايدن، بين أناقة البلاط وأسلوب الحداثة، حيث تحيط بها كروم العنب، وتجذب الزوار بمواقعها التاريخية وفعالياتها الثقافية المتنوعة.

القلب الثقافي في بورغنلاند

تقع مدينة آيزنشتات على بُعد حوالي 60 كيلومتراً من فيينا، ويتميز وسطها القديم بمنطقة مخصصة للمشاة، حيث يمكنك الاستمتاع بجولة هادئة، بينما تنتظرك داخل الأزقة الضيقة، العديد من الحانات والمحلات الصغيرة الساحرة.

هذا ويشكل قصر إسترهازي يقع في قلب المدينة، نقطة الجذب الرئيسية التي تلفت الأنظار. ففي هذا المكان، عمل المؤلف الموسيقي الشهير يوزيف هايدن لصالح الأمير إسترهازي لمدة تقارب الثلاثين عاماً، مما منح آيزنشتات لقب "مدينة هايدن".

وفي الوقت الحاضر، تقيم المدينة مهرجان هيربستغولد للاحتفال بموسيقى هايدن في كل عام. ومن هنا، تشكّل آيزنشتات بالمدى الفسيح لمنطقة بورغنلاند، جوهرة ثقافية تجمع بين الجمال التاريخي والإرث الموسيقي.

حقائق حول مدينة آيزنشتات
عدد السكان:حوالي 17,400 نسمة
المقاطعة:بورغنلاند
المساحة:42.91 كيلومتراً مربعاً
الارتفاع: 182 متراً

إذا عليكَ القيام بأمر واحد فقط..

فلا تفوت زيارة هايدن هول في قصر إسترهازي والتي تثير الإعجاب بفضل صوتياتها الفريدة ولوحاتها الجدارية الباروكية - فحضور حفل موسيقي هنا سيعيدك بالزمن إلى الوراء.

تعرف على آيزنشتات

أبرز المعالم

قصر إسترهازي

قاعة هايدن هول

غلورييت وبالاس بارك

تنزه في وسط المدينة الباروكي

لاندسميوزيوم بورغنلاند

لاندسغاليري بورغنلاند

منزل هايدن

كنيسة هايدن

مسار هايدن

نشاطات في آيزنشتات وحولها

Sights in Burgenland

اكتشف المقاطعة

أبرز الأحداث

سوق عيد الميلاد في آيزنشتات

تتحول منطقة المشاة في آيزنشتات إلى سوق ميلادي في وقت عيد الميلاد.

سوق عيد الميلاد في آيزنشتات

حفل كلاسيك.إسترهازي

حيث يحرص الفنانون المتميزون على أخذ الضيوف في رحلة موسيقية، تركز على أعمال يوزيف هايدن.

حفل كلاسيك.إسترهازي

سوق عيد الميلاد في قصر إسترهازي

استكشف الفناء والقصر الباروكي المزين بشكل احتفالي بينما تستمتع بروح عيد الميلاد.

سوق عيد الميلاد في قصر إسترهازي

شخصيات مشهورة

عائلة إسترهازي

كانت عائلة مجرية رئيسية، حيث ساهمت في تشكيل الحياة السياسية والجيش والثقافة، وقدمت رعاية أسطورية للفنون وقصر آيزنشتات.

عائلة إسترهازي

فرانز يوزيف هايدن (1732- 1809)

عمل هايدن لدى عائلة استرهازي لمدة 30 عاماً، وساهم في تشكيل المدرسة الكلاسيكية الفيينية من خلال أعماله.

فرانز يوزيف هايدن

الطعام والمشروبات في آيزنشتات

مطعم هنريتشي

كروم العنب

ألم من رابينا

ممر فينشفاين هوف

حانان هوريغن للمشروبات المعتقة

كروم إسترهازي

أماكن فريدة للإقامة

فندق غالانثا

فندق باركهوتيل آيزنشتات

للمسافرين المهتمين بالبيئة

اقضِ العطلة على القطار والحافلات

السفر باستخدام وسائل النقل العام ليس فقط صديقاً للبيئة، بل يمكن أن يكون أكثر راحة وخالياً من التوتر مقارنةً بقيادة السيارة. وهنا تأتي فائدة خط القطار الجديد بين فيينا وآيزنشتات، والذي يأخذك إلى وجهتك في غضون ساعة واحدة فقط.

وعند الوصول، تأخذك أربع خطوط حافلات إلى الأماكن السياحية في جميع أنحاء آيزنشتات. إنه خيار مثالي لأي شخص يرغب في استكشاف الثقافة والتاريخ والطبيعة، بينما يسترخي بكل بساطة.

أو بي بي- السكك الوطنية النمساوية

اكتشف آيزنشتات

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أسئلة وأجوبة شائعة

آيزنشتات تُترجم حرفياً إلى "المدينة الحديدية". تم ذكر المدينة لأول مرة في عام 1264، وهي تدين باسمها لأسوارها المحصنة، مما منحها قوة منيعة على مر التاريخ.

وبعد دمج بورغنلاند في النمسا في عام 1921، تم اعتماد اسم آيزنشتات رسمياً.

تم تسمية آيزنشتات عاصمة مقاطعة بورغنلاند في عام 1925. فبعد الحرب العالمية الأولى ومعاهدتي سان جيرمان وتريانون، تم دمج بورغنلاند في جمهورية النمسا في عام 1921 باعتبارها المقاطعة التاسعة والأحدث.

• قصر إسترهازي

• هايدن هاوس

• حديقة القلعة

• كنيسة هايدن

• متحف ولاية بورغنلاند (متحف المقاطعة)

• مسار هايدن

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