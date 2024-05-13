تجمع آيزنشتات، مسقط رأس هايدن، بين أناقة البلاط وأسلوب الحداثة، حيث تحيط بها كروم العنب، وتجذب الزوار بمواقعها التاريخية وفعالياتها الثقافية المتنوعة.

القلب الثقافي في بورغنلاند

تقع مدينة آيزنشتات على بُعد حوالي 60 كيلومتراً من فيينا، ويتميز وسطها القديم بمنطقة مخصصة للمشاة، حيث يمكنك الاستمتاع بجولة هادئة، بينما تنتظرك داخل الأزقة الضيقة، العديد من الحانات والمحلات الصغيرة الساحرة.

هذا ويشكل قصر إسترهازي يقع في قلب المدينة، نقطة الجذب الرئيسية التي تلفت الأنظار. ففي هذا المكان، عمل المؤلف الموسيقي الشهير يوزيف هايدن لصالح الأمير إسترهازي لمدة تقارب الثلاثين عاماً، مما منح آيزنشتات لقب "مدينة هايدن".

وفي الوقت الحاضر، تقيم المدينة مهرجان هيربستغولد للاحتفال بموسيقى هايدن في كل عام. ومن هنا، تشكّل آيزنشتات بالمدى الفسيح لمنطقة بورغنلاند، جوهرة ثقافية تجمع بين الجمال التاريخي والإرث الموسيقي.