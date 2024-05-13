تجول في الشوارع المليئة بالزينة الاحتفالية، انغمس في أجواء الشتاء، وقم بزيارة المقاهي المريحة وأسواق عيد الميلاد.

في فصل الشتاء، وخاصةً خلال موسم عيد الميلاد، تتحول مدينة غراتس إلى عالم شتوي ساحر، حيث الأضواء البرّاقة تضيء كل زاوية، بينما تتلألأ الساحات التاريخية للمدينة بأجواء احتفالية مبهرة. من ناحيتها، تساهم الأسواق الميلادية الساحرة في جذب الزوار بروائح لا تقاوم من مشروب البنش والزنجبيل، بينما تمتلئ الأجواء بالألحان الرقيقة وصدى الضحكات المبهجة، مما يخلق عالماً من الدفء والبهجة.

ولأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بجمال مدينة غراتس من أعلى، لا يوجد مكان أفضل من قلعة شلوسبيرغ. يمكنكم الصعود عبر 260 درجة أو ركوب قطار شلوسبيرغ المائل الذي ينقلكم من المدينة القديمة إلى هذه النقطة المميزة للمشاهدة. هنا يقف برج الساعة الأيقوني، رمز المدينة الفخور، مشرفاً على غراتس، ويوفر إطلالات خلابة على المدينة الواقعة أسفله.