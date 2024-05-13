غراتس
مدينة الابتكار والطهي
في فصل الشتاء، وخاصةً خلال موسم عيد الميلاد، تتحول مدينة غراتس إلى عالم شتوي ساحر، حيث الأضواء البرّاقة تضيء كل زاوية، بينما تتلألأ الساحات التاريخية للمدينة بأجواء احتفالية مبهرة. من ناحيتها، تساهم الأسواق الميلادية الساحرة في جذب الزوار بروائح لا تقاوم من مشروب البنش والزنجبيل، بينما تمتلئ الأجواء بالألحان الرقيقة وصدى الضحكات المبهجة، مما يخلق عالماً من الدفء والبهجة.
ولأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بجمال مدينة غراتس من أعلى، لا يوجد مكان أفضل من قلعة شلوسبيرغ. يمكنكم الصعود عبر 260 درجة أو ركوب قطار شلوسبيرغ المائل الذي ينقلكم من المدينة القديمة إلى هذه النقطة المميزة للمشاهدة. هنا يقف برج الساعة الأيقوني، رمز المدينة الفخور، مشرفاً على غراتس، ويوفر إطلالات خلابة على المدينة الواقعة أسفله.
خلال الجولة، لن تستمتع فقط بواجهات المنازل الجميلة وأسطح البلدة القديمة من الأعلى، بل ستكتشف أيضاً الكثير من الأفنية المخفية.
غراتس من نواحي مختلفة
أبرز المعالم
جولات
كونستهاوس غراتس
يشير سكان غراتس إلى "كونستهاوس غراتس" بلقب "الكائن الفضائي الودود". بتصميمه الذي يشبه القطرة العملاقة، استقرّ هذا المبنى في المدينة عام 2003، عندما كانت غراتس عاصمة الثقافة الأوروبية. ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا المبنى الحديث، رمزاً لهذه المدينة الجامعية، حيث يبهر الزوار بواجهته المثيرة للجدل والمعارض المحفزّة للتفكير والتي يحتضنها من وقت إلى آخر. ومن خلال ما يُسمّى "الفوهات" - فتحات تشبه جذع المبنى - يستمتع الزوار بإطلالة على برج الساعة، فبهذه الطريقة، تعمّد المهندسون المعماريون إنشاء رابط بين اثنين من المعالم الأكثر شهرةً في المدينة، حيث يمكن للواجهة المضيئة التي تواجه وسط المدينة، أن تسمح للفنانين والقيمين بالتواصل والتفاعل مع الفضاء الحضري.
هذا ويُعد مقهى كونستهاوس مكاناً شهيراً لتجمّع الجمهور المبدع والطلاب، وبالطبع عشاق الفن المعاصر في غراتس.
أبرز الأحداث
الطعام والمشروبات في غراتس
أماكن فريدة للإقامة
بطاقة غراتس
باستخدام بطاقة غراتس، يمكنك الاستمتاع بالتنقل الكامل والميزات الثقافية في آن واحد. يمكنك السفر بشكل مريح بالقطار أو الترام أو الحافلة إلى المتاحف والمعالم السياحية – وهي أماكن مثالية للاستكشاف مع جميع أفراد العائلة! وتذكر أن البطاقة متاحة لمدة 24 أو 48 أو 72 ساعة.
أبرز ميزات البطاقة:
• سفر مجاني في منطقة التعرفة 101، بما في ذلك المطار
• سفر مجاني على تلفريك شلوسبيرغباهن ومصعد شلوسبيرغ
• دخول مجاني إلى العديد من المتاحف
• جولة حرة في البلدة القديمة
• خصومات في غراتس وما حولها
• تذكرتان للأطفال حتى سن 15 عاماً مقابل كل تذكرة للبالغين