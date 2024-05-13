غراتس
مدينة الابتكار والطهي

تجول في الشوارع المليئة بالزينة الاحتفالية، انغمس في أجواء الشتاء، وقم بزيارة المقاهي المريحة وأسواق عيد الميلاد.

في فصل الشتاء، وخاصةً خلال موسم عيد الميلاد، تتحول مدينة غراتس إلى عالم شتوي ساحر، حيث الأضواء البرّاقة تضيء كل زاوية، بينما تتلألأ الساحات التاريخية للمدينة بأجواء احتفالية مبهرة. من ناحيتها، تساهم الأسواق الميلادية الساحرة في جذب الزوار بروائح لا تقاوم من مشروب البنش والزنجبيل، بينما تمتلئ الأجواء بالألحان الرقيقة وصدى الضحكات المبهجة، مما يخلق عالماً من الدفء والبهجة.

ولأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بجمال مدينة غراتس من أعلى، لا يوجد مكان أفضل من قلعة شلوسبيرغ. يمكنكم الصعود عبر 260 درجة أو ركوب قطار شلوسبيرغ المائل الذي ينقلكم من المدينة القديمة إلى هذه النقطة المميزة للمشاهدة. هنا يقف برج الساعة الأيقوني، رمز المدينة الفخور، مشرفاً على غراتس، ويوفر إطلالات خلابة على المدينة الواقعة أسفله.

حقائق حول غراتس
عدد السكان: حوالي 289 ألف نسمة
عاصمة المقاطعة: عاصمة مقاطعة ستيريا
المساحة:127 كيلومتراً مربعاً
الارتفاع: 365 متراً
منصة المشاهدة: شلوسبيرغ
الجبل المحلي: شوكل (1,445 متراً)

خلال الجولة، لن تستمتع فقط بواجهات المنازل الجميلة وأسطح البلدة القديمة من الأعلى، بل ستكتشف أيضاً الكثير من الأفنية المخفية.

غراتس من نواحي مختلفة

أبرز المعالم

أسواق عيد الميلاد: احتفالات الميلاد على بُعد خطوات منك

شلوسبيرغ وبرج الساعة: نزهة ذات مناظر بانورامية خلابة

جزيرة مور: تطفو على صدفة كبيرة في وسط نهر مور

اكتشف الساحات الداخلية: نظرة فيما وراء الواجهات

مبنى كاريلون: حيث يمكنك الاستمتاع بالصوت الصادح لـ24 جرساً

عاصمة الأطايب: أماكن مثالية للقاءات وقضاء أمتع الأوقات

نشاطات في غراتس ومن حولها

جولات

جولات المدينة ورحلات ذهابا وإيابا

اكتشف الجانب الإبداعي لليندفيرتيل

جولة في المدينة القديمة

"المخلوق الفضائي الودود"

كونستهاوس غراتس

يشير سكان غراتس إلى "كونستهاوس غراتس" بلقب "الكائن الفضائي الودود". بتصميمه الذي يشبه القطرة العملاقة، استقرّ هذا المبنى في المدينة عام 2003، عندما كانت غراتس عاصمة الثقافة الأوروبية. ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا المبنى الحديث، رمزاً لهذه المدينة الجامعية، حيث يبهر الزوار بواجهته المثيرة للجدل والمعارض المحفزّة للتفكير والتي يحتضنها من وقت إلى آخر. ومن خلال ما يُسمّى "الفوهات" - فتحات تشبه جذع المبنى - يستمتع الزوار بإطلالة على برج الساعة، فبهذه الطريقة، تعمّد المهندسون المعماريون إنشاء رابط بين اثنين من المعالم الأكثر شهرةً في المدينة، حيث يمكن للواجهة المضيئة التي تواجه وسط المدينة، أن تسمح للفنانين والقيمين بالتواصل والتفاعل مع الفضاء الحضري.

هذا ويُعد مقهى كونستهاوس مكاناً شهيراً لتجمّع الجمهور المبدع والطلاب، وبالطبع عشاق الفن المعاصر في غراتس.

أبرز الأحداث

الطعام والمشروبات في غراتس

ستارك هاوس: مطعم غورميه على تلة شلوسبيرغ

غينيسيراي: المأكولات الطازجة من سوق المزارعين

إديغير-تاكس: مخبز ملكي الطابع في وسط المدينة

فرانكوفيتش: أشهى السندويشات والحلويات

هرتزل فينستوب: نُزل ستيريا القديم

أماكن فريدة للإقامة

في وسط المدينة: فندق غراند فيسلر

في محطة القطار: فندق دانيال

على تلة شلوسبيرغ: فندق شلوسبيرغ

تجارب ثقافية: تنقّل عبر الطرقات

بطاقة غراتس

باستخدام بطاقة غراتس، يمكنك الاستمتاع بالتنقل الكامل والميزات الثقافية في آن واحد. يمكنك السفر بشكل مريح بالقطار أو الترام أو الحافلة إلى المتاحف والمعالم السياحية – وهي أماكن مثالية للاستكشاف مع جميع أفراد العائلة! وتذكر أن البطاقة متاحة لمدة 24 أو 48 أو 72 ساعة.

أبرز ميزات البطاقة:

• سفر مجاني في منطقة التعرفة 101، بما في ذلك المطار

• سفر مجاني على تلفريك شلوسبيرغباهن ومصعد شلوسبيرغ

• دخول مجاني إلى العديد من المتاحف

• جولة حرة في البلدة القديمة

• خصومات في غراتس وما حولها

• تذكرتان للأطفال حتى سن 15 عاماً مقابل كل تذكرة للبالغين

بطاقة غراتس

أسئلة وأجوبة شائعة

مزيج المعالم التاريخية والحديثة يجعل من غراتس مدينة مميزة تقدم الفن والثقافة بالإضافة إلى الابتكار.

شلوسبيرغ وبرج الساعة: هذا المعلم الرئيسي في غراتس يوفر إطلالة رائعة على المدينة، ويمكن لتلفريك شلوسبيرغباهن أو مصعد شلوسبيرغ أن يأخذانك إلى القمة بكل راحة.

مدينة غراتس القديمة: باعتبارها أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، فإن المدينة القديمة مثيرة للإعجاب بمبانيها التاريخية وشوارعها الضيقة وساحاتها الساحرة.

جزيرة مور: ستجد مشروعاً معمارياً حديثاً على جزيرة مور، حيث يبدو أشبه بنصف جزيرة ونصف جسر، مع مقهى ومدرج خاصين.

كونستهاوس غراتس: يُعرف هذا المبنى المستقبلي الطابع باسم بـ"الكائن الفضائي الودود"، ويجمع بين الفن الحديث والتصميم المبتكر.

قصر إيغنبيرغ: هو قصر باروكي رائع ذو حدائق جميلة، وهو أيضاً أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

الساحة الرئيسية وقاعة المدينة: يتمتع وسط المدينة بالهندسة المعمارية الرائعة والصخب والضجيج المفعم بالحيوية.

إن تنوع الثقافة والتاريخ والهندسة المعمارية الحديثة والمأكولات الممتازة يجعل من غراتس مدينة رائعة.

موقع التراث العالمي لليونسكو: تُعد مدينة غراتس القديمة أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو نظراً لمبانيها التاريخية المحفوظة جيداً وأزقتها الساحرة.

مدينة التصميم: تم الاعتراف بغراتس من قِبل اليونسكو باعتبارها "مدينة التصميم" وهي معروفة بمشهدها الإبداعي ومشاريعها المعمارية المبتكرة مثل كونستهاوس وجزيرة مور.

المأكولات الشهية: تُعرف غراتس بأنها "عاصمة الطهي" في النمسا حيث تدللك بالمأكولات الإقليمية والمنتجات الطازجة من سوق المزارعين.

المدينة الطلابية: تضم غراتس العديد من الجامعات والكليات التقنية، وتتسم بمشهد طلابي حيوي يميز حياة المدينة.

قصر إيغنبيرغ: هذا القصر الباروكي هو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وهو مثير للإعجاب بهندسته المعمارية الرائعة وحدائقه الجميلة.

باعتبارها "عاصمة الطهي" في النمسا، تقدم غراتس مجموعة رائعة من المطاعم والنُزل والمقاهي المريحة من الدرجة الأولى. وفيما يلي بعض التوصيات لتجارب الطهي في المدينة:

در شتايرير: هو عبارة عن نُزل يقدم مأكولات ستيريا على الطراز الحديث.

مطعم غاستهاوس دي هيرزل: يقدم مأكولات ستيريا في أجواء ريفية.

أيولا أبستيزر: لا يقدم المأكولات الإقليمية فحسب، بل يوفر أيضاً إطلالة خلابة على المدينة.

يقدم غينيسيراي أم ماركت منتجات إقليمية في أجواء عصرية.

فرانكويتش هي مؤسسة في غراتس وتشتهر بلفائف الخبز الأسطورية.

• يُعدّ هوفبيكيراي إيديغير – تاكس أقدم مخبز في غراتس ويشتهر بالمخبوزات المصنوعة يدوياً.

كافي فايتزر: هو عبارة عن مقهى أنيق في الفندق التاريخي الذي يحمل نفس الاسم.

غراندماس تيوبت: هو مقهى مريح يطل على برج الساعة.

يمكن الحصول على لمحة عامة عن الفعاليات الجارية في غراتس على الموقع الرسمي لهيئة السياحة في غراتس. ومن بين الفعاليات التي ستعثر عليها:

مهرجان خريف ستيريا الذي يقدم الفن والثقافة العالمية.

ذا ستيريات - مهرجان إيرلي ميوزيك في قلعة إيغنبيرغ.

أوبرا غراتس هي إحدى دور الأوبرا الرائدة في النمسا وتقدم برنامجاً متنوعاً يتراوح بين الأوبرا الكلاسيكية والأوبريتس إلى الإنتاجات الحديثة.

أوفشتيريرن: يقدم هذا المهرجان للثقافة الشعبية في ستيريا الموسيقى والرقص، إلى جانب العديد من الأكشاك التي تعرض الأطباق التقليدية من المنطقة.

