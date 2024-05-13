غراتس
مدينة الابتكار والطهي
لأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بالإطلالات الخلابة لمدينة غراتس والحصول على فكرة واضحة عن المكان، تُعدّ تلة شلوسبيرغ نقطة الانطلاق المثالية، حيث يمكنك صعود 260 درجة أو ركوب القطار المائل لشلوسبيرغ لتنتقل من البلدة القديمة إلى منصة المشاهدة المفضلة لدى الجميع. وعندها ستتمكن من أن تشاهد من أعلى، برج الساعة الشهير في غراتس، وأن تحظى بإطلالات مذهلة على المدينة الساحرة في الأسفل.
من ناحية ثانية، يمكنك بدء يومك في عاصمة الطهي بتناول إفطار هادئ في مطعم "أيولا أبستيرز". وبعد ذلك، يمكنك التجوّل في أنحاء المدينة، حيث يمكنك الاستمتاع بمشاهدة أسطح البلدة القديمة والواجهات المزخرفة للمباني الجميلة، فضلاً عن اكتشاف الساحات المخفية التي تختبئ بعيداً عن الشوارع الرئيسية. هذا ويُعد ميدان كايزر يوزيف بلايتس مكاناً شهيراً لاحتساء كوب من المشروبات المعتقة أو تذوق الأطباق المحلية الطازجة مباشرةً من السوق.
في الطابق السادس من متجر كاستنر أند أوهلر المتعدد الأقسام، يمكنك الاستمتاع بأفضل إطلالة على مدينة غراتس القديمة، وتحديداً من شرفة السطح في مقهى داس فرايبليك.
كونستهاوس غراتس
يشير سكان غراتس إلى "كونستهاوس غراتس" بلقب "الكائن الفضائي الودود". بتصميمه الذي يشبه القطرة العملاقة، استقرّ هذا المبنى في المدينة عام 2003، عندما كانت غراتس عاصمة الثقافة الأوروبية. ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا المبنى الحديث، رمزاً لهذه المدينة الجامعية، حيث يبهر الزوار بواجهته المثيرة للجدل والمعارض المحفزّة للتفكير والتي يحتضنها من وقت إلى آخر. ومن خلال ما يُسمّى "الفوهات" - فتحات تشبه جذع المبنى - يستمتع الزوار بإطلالة على برج الساعة، فبهذه الطريقة، تعمّد المهندسون المعماريون إنشاء رابط بين اثنين من المعالم الأكثر شهرةً في المدينة، حيث يمكن للواجهة المضيئة التي تواجه وسط المدينة، أن تسمح للفنانين والقيمين بالتواصل والتفاعل مع الفضاء الحضري.
هذا ويُعد مقهى كونستهاوس مكاناً شهيراً لتجمّع الجمهور المبدع والطلاب، وبالطبع عشاق الفن المعاصر في غراتس.
بطاقة غراتس
باستخدام بطاقة غراتس، يمكنك الاستمتاع بالتنقل الكامل والميزات الثقافية في آن واحد. يمكنك السفر بشكل مريح بالقطار أو الترام أو الحافلة إلى المتاحف والمعالم السياحية – وهي أماكن مثالية للاستكشاف مع جميع أفراد العائلة! وتذكر أن البطاقة متاحة لمدة 24 أو 48 أو 72 ساعة.
أبرز ميزات البطاقة:
• سفر مجاني في منطقة التعرفة 101، بما في ذلك المطار
• سفر مجاني على تلفريك شلوسبيرغباهن ومصعد شلوسبيرغ
• دخول مجاني إلى العديد من المتاحف
• جولة حرة في البلدة القديمة
• خصومات في غراتس وما حولها
• تذكرتان للأطفال حتى سن 15 عاماً مقابل كل تذكرة للبالغين