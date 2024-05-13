في هذه المدينة، ندعوكَ للتجول في الشوارع، وأن تكون مستعداً للكثير من الاكتشافات الجديدة، وتتبّع متاجر التصميم الصغيرة، فضلاً عن بزيارة المقاهي غير العادية، واستخدام حديقة

لأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بالإطلالات الخلابة لمدينة غراتس والحصول على فكرة واضحة عن المكان، تُعدّ تلة شلوسبيرغ نقطة الانطلاق المثالية، حيث يمكنك صعود 260 درجة أو ركوب القطار المائل لشلوسبيرغ لتنتقل من البلدة القديمة إلى منصة المشاهدة المفضلة لدى الجميع. وعندها ستتمكن من أن تشاهد من أعلى، برج الساعة الشهير في غراتس، وأن تحظى بإطلالات مذهلة على المدينة الساحرة في الأسفل.

من ناحية ثانية، يمكنك بدء يومك في عاصمة الطهي بتناول إفطار هادئ في مطعم "أيولا أبستيرز". وبعد ذلك، يمكنك التجوّل في أنحاء المدينة، حيث يمكنك الاستمتاع بمشاهدة أسطح البلدة القديمة والواجهات المزخرفة للمباني الجميلة، فضلاً عن اكتشاف الساحات المخفية التي تختبئ بعيداً عن الشوارع الرئيسية. هذا ويُعد ميدان كايزر يوزيف بلايتس مكاناً شهيراً لاحتساء كوب من المشروبات المعتقة أو تذوق الأطباق المحلية الطازجة مباشرةً من السوق.