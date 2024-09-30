إعلان بشأن إمكانية الوصول الرقمي
محتويات هذه الصفحة
1. حالة الالتزام بالمتطلبات
2. ردود الفعل وتفاصيل الاتصال
3. إجراءات التنفيذ
تسعى هيئة سياحة النمسا ومقرها فيينا إلى التأكد من أن موقعها الإلكتروني الذي يحمل عنوان austria.info يتوافق مع قانون إمكانية الوصول إلى الويب (WZG) لتنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2016/2102 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 26 أكتوبر 2016، بشأن إمكانية الوصول إلى مواقع الويب وتطبيقات الهواتف المحمولة للهيئات العامة، بحيث تكون متاحة بدون حواجز.
إذا لاحظت أي عوائق تمنعك من استخدام موقعنا - مشاكل لم يتم وصفها في هذا البيان، أو أوجه قصور فيما يتعلق بالامتثال لمتطلبات إمكانية الوصول - فيرجى إبلاغنا بذلك عبر البريد الإلكتروني.
يرجى إرسال جميع الرسائل والاقتراحات إلى
يرجى وصف المشكلة وتضمين عنوان (عناوين) رابط الصفحة (الصفحات) الفرعية المتأثرة بموقعنا على الويب.
في حالة عدم الحصول على ردود مرضية من خيار الاتصال المذكور أعلاه، يمكنك تقديم شكوى إلى وكالة تعزيز البحث النمساوية (FFG) التي تستقبل الشكاوى إلكترونياً عبر نموذج الاتصال:
https://www.ffg.at/form/contact-form-federal-complaints-office.
سيتم فحص هذه الشكاوى من قِبل FFG للتحقق مما إذا كانت تتعلق بانتهاكات لأحكام قانون الوصول الرقمي، وخاصةً فيما يتعلق بأوجه القصور في الامتثال لمتطلبات إمكانية الوصول الشامل التي يلتزم بها الجهاز الفيدرالي أو أي مؤسسة تابعة له.
إذا كانت الشكوى مبررة، يجب على FFG تقديم توصيات للعمل إلى الحكومة الفيدرالية أو الكيانات القانونية المعنية واقتراح تدابير لمعالجة أوجه القصور المعنية.