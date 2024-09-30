إعلان بشأن إمكانية الوصول الرقمي

3. إجراءات التنفيذ

في حالة عدم الحصول على ردود مرضية من خيار الاتصال المذكور أعلاه، يمكنك تقديم شكوى إلى وكالة تعزيز البحث النمساوية (FFG) التي تستقبل الشكاوى إلكترونياً عبر نموذج الاتصال:

https://www.ffg.at/form/contact-form-federal-complaints-office.

سيتم فحص هذه الشكاوى من قِبل FFG للتحقق مما إذا كانت تتعلق بانتهاكات لأحكام قانون الوصول الرقمي، وخاصةً فيما يتعلق بأوجه القصور في الامتثال لمتطلبات إمكانية الوصول الشامل التي يلتزم بها الجهاز الفيدرالي أو أي مؤسسة تابعة له.

إذا كانت الشكوى مبررة، يجب على FFG تقديم توصيات للعمل إلى الحكومة الفيدرالية أو الكيانات القانونية المعنية واقتراح تدابير لمعالجة أوجه القصور المعنية.

