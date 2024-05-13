المطاعم في بورغنلاند: أبرز التوصيات
الطعام الفاخر في بورغنلاند: أطباق تتميز بالبساطة الراقية، تعكس أرض، جذور وشغف الطهاة المشهود لهم على أعلى مستوى، في الوقت الذي تتسم به بملامح مستقبلية الطابع.
المناظر الطبيعية في بورغنلاند تجعلك تُبطئ من وتيرة حياتك السريعة وتبعث فيك الكثير من التفاؤل، لتستمتع بحفيف القصب، وانعكاس أشعة الشمس على سطح بحيرة نويزيدل، وزقزقة الطيور مثل طير اللقلق. سواء كنت بجوار الماء أو محاطاً بالطبيعة الخضراء، فستكون دائماً على مقربة من قلب بورغنلاند. وإلى جانب المحيط الخلاب، تعِدك تجارب الطهي المحلية والموسمية في هذه الأماكن المميزة باختبار لحظات فريدة من نوعها.
يمكنك أن تختبر أسلوب الحياة الأصيل لبورغنلاند في العديد من النُزُل، والتي يقدم بعضها وجبات ممتازة مطبوخة على الطريقة المنزلية منذ أجيال عديدة. وتُعتبر هذه الأطباق تقليدية وحديثة، وتواكب العصر دون أي مبالغة في طريقة إعدادها. فالهدف منها أن يشعر الضيوف بالصدق والأصالة، تماماً مثل مضيفيهم الذين يجعلون من النُزل مراكز اجتماعية كما اعتادت أن تكون على الدوام.
أفضل المطاعم في بورغنلاند
تُعتبر الأطباق في مطعم تاوبنكوبل بسيطة للغاية، وغالباً ما يتم طهيها في فرن مفتوح ببراعة متكاملة: فآلان فايسجيربر، رئيس الطهاة لعام 2024، يستعين بالمكونات النادرة والمحاصيل الزراعية من المنطقة المحلية - من خضروات الحديقة إلى سمك الشبوط. كذلك فإن مطعم راتشن، الذي يقع في كروم العنب في جنوب بورغنلاند، يستعين بالمنتجات المحلية أيضاً، ويشتهر بالأطباق التقليدية في وقت الغداء والمزيد من المأكولات التي تعتمد على التجربة والابتكار في المساء، مصحوبةً بمجموعة ممتازة من المشروبات التقليدية.
بدوره يقدم مطعم زور بلاون غانز الدجاج المحشو الرائع إضافة إلى العديد من التخصصات النباتية غير المعقدة. وفي شينشيتس في جنوب بورغنلاند، كل شيء يدور حول الفرن الذي يعمل بالحطب، مع مقاربات راقية لأطباق مثل الخبز المُعدّ على النار وحساء السمك. هذا وتُعدّ الأطباق المحلية والموسمية أيضاً من الموضوعات الرئيسية في نُزل زيغلفيرك غاستهاوس في لايتها، حيث يقدم فريق شاب متحمس للغاية الأطباق الكلاسيكية والعالمية مثل التمبورا.
مطاعم ذات إطلالات مميزة في بورغنلاند
يقع مطعم غوت بورباخ في مزرعة تاريخية للمشروبات المعتّقة، ويتميز بحديقة ذات تصميم خلاب، وفيه يتبع الشيف ماكس شتيغل شعار "من الأنف إلى الذيل" بحماس وميل كبير إلى استعمال المنتجات المحلية. بدوره يوفر مطعم "داس فريتز" المأكولات التراثية من أسماك البحيرة المحلية، إلى جانب الطرائد التي يتمّ اصطيادها في المنطقة، ويقدم للضيوف إطلالة مباشرة على البحيرة منذ الصباح الباكر وحتى وقت متأخر من المساء. أما مطعم زيونفراو الذي يقع أيضاً على المياه مباشرةً، فيقدم التخصصات الإقليمية غير المعقدة في أجواء غير رسمية طوال اليوم، بينما يعزز مطعم ليبيل إطلالة البحيرة بإبداعات مستوحاة من آسيا وكلاسيكيات بورغنلاند. ويقع "ذا موفي" فيلا فيتا بانونيا - على بحيرة الفندق، ومن أشهر ما يقدمه، الأرز المُعدّ مع لحم بقر السهوب. وفي وسط مزارع الكروم في أنداو، ستجد مطعم إنفينيتي المثير للإعجاب. فهنا بالإضافة إلى مجموعة ممتازة من المشروبات، يتم تقديم الأطباق الكلاسيكية الوطنية إلى جانب الأطباق العالمية وفق مقاربات حديثة.
أفضل النُزُل في بورغنلاند
كبد الدجاج وحساء السمك مع الفلفل الحلو: هذه هي الأطباق الأكثر شهرة في مطعم غاستهاوس زرو غراتيمنت الأسطوري. أما مطعم "زوم فروهلينشن أربايتر" ذو التوجه الإقليمي والموسمي، فيقدم لحوم الطرائد وفطائر لحم البايكون النمساوية وغيرها من الأطباق الكلاسيكية. بدوره، اكتسب نُزل "إم هوفغاسل" الواقع في مدينة راست، شهرته من خلال المعكرونة محلية الصنع ومشروبات السوربيه الطازجة وحديقته الرائعة! هذا ويمكن العثور على المشروبات التجريبية ومأكولات الحانة الكلاسيكية في بوليز شتوبن في فنق براونشتاين.
بدورها، تقع مؤسسة غاستهاوس فوش في وسط بورغنلاند وتقدم طبق بلونزن الفاخر (السجق النمساوي، ويشبه البودنغ الأسود). أما في مطعم فندق كافيه جوزيف، فيضفي الفريق الشاب لمسة عصرية على الطبخ المنزلي، وسيتيح لك تناول العشاء تحت شجرة ضخمة على شكل طائرة، بينما يركز هيمليكفيرتعلى "المأكولات البسيطة المصنوعة من المكونات المزروعة من قِبل المزارعين المحليين"، إذ يجب أن يكون مذاقها جيداً، وأن تكون مُرضية للحواس، وأن تُشعرك بالسعادة.