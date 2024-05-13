هل تبحث عن أفضل المطاعم في كارينثيا؟ إليك إذن توصياتنا، من الحانات إلى أفضل المطاعم.

اختبر متعة الحياة الخالصة في كل قضمة: فنون الطهي الرفيعة في كارينثيا تستحق أن تستمتع بها في كل لحظة. فكبار الطهاة هنا يبدعون في تقديم تفسيرات أصلية، متطورة وعصرية للأطباق الكلاسيكية على أعلى مستوى، مع لمسات من مطبخ البحر الأبيض المتوسط التي تحظى بشعبية كبيرة - فبعد كل شيء، البحر الأدرياتيكي ليس ببعيد. نقدم لكم مجموعة مختارة بعناية من أبرز العناوين الفائزة بالجوائز لعشاق الطعام.

تضم كارينثيا ما لا يقل عن 200 بحيرة للسباحة - إلى جانب المناظر الطبيعية الجبلية الفاتنة وكروم العنب الرائعة والقرى الخلابة. وهنا تُعدّ فلسفة الطعام البطيء جزءاً أصيلاً من أسلوب الحياة، تماماً كأسلوب السكان في الاستمتاع بجماليات الحياة والتي تشمل الأطباق الشهية التي تتحول إلى تجارب تخاطب الحواس في الأماكن الخاصة التالية بالقرب من المياه، في الريف، وعلى المرتفعات العالية:

تتجلى الكلاسيكيات الكارينثية، التي تتراوح بين التقليدية وأحدث المبتكرات، في المطاعم في أقصى الجنوب، حيث تمتزج المأكولات الكارينثية بالنكهات الألبية-الأدرياتيكية لتشكل تناغماً لذيذاً.من كارنتنر رايدلينغ، وهي معجنات مصنوعة من عجينة الخميرة، إلى الأسماك الطازجة من البحيرات المحلية، وكاسنوديلن الكارينثي الشهير (شعيرية الجبن) ذات الأطراف "المجعدّة"، إلى جانب بعض "الكنوز" في قوائم النُزل، والتي يشبه بعضها غرف المعيشة.