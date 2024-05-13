أفضل المطاعم في كارينثيا
اختبر متعة الحياة الخالصة في كل قضمة: فنون الطهي الرفيعة في كارينثيا تستحق أن تستمتع بها في كل لحظة. فكبار الطهاة هنا يبدعون في تقديم تفسيرات أصلية، متطورة وعصرية للأطباق الكلاسيكية على أعلى مستوى، مع لمسات من مطبخ البحر الأبيض المتوسط التي تحظى بشعبية كبيرة - فبعد كل شيء، البحر الأدرياتيكي ليس ببعيد. نقدم لكم مجموعة مختارة بعناية من أبرز العناوين الفائزة بالجوائز لعشاق الطعام.
تضم كارينثيا ما لا يقل عن 200 بحيرة للسباحة - إلى جانب المناظر الطبيعية الجبلية الفاتنة وكروم العنب الرائعة والقرى الخلابة. وهنا تُعدّ فلسفة الطعام البطيء جزءاً أصيلاً من أسلوب الحياة، تماماً كأسلوب السكان في الاستمتاع بجماليات الحياة والتي تشمل الأطباق الشهية التي تتحول إلى تجارب تخاطب الحواس في الأماكن الخاصة التالية بالقرب من المياه، في الريف، وعلى المرتفعات العالية:
تتجلى الكلاسيكيات الكارينثية، التي تتراوح بين التقليدية وأحدث المبتكرات، في المطاعم في أقصى الجنوب، حيث تمتزج المأكولات الكارينثية بالنكهات الألبية-الأدرياتيكية لتشكل تناغماً لذيذاً.من كارنتنر رايدلينغ، وهي معجنات مصنوعة من عجينة الخميرة، إلى الأسماك الطازجة من البحيرات المحلية، وكاسنوديلن الكارينثي الشهير (شعيرية الجبن) ذات الأطراف "المجعدّة"، إلى جانب بعض "الكنوز" في قوائم النُزل، والتي يشبه بعضها غرف المعيشة.
في مطعم فوغلهاوس، يقدم كبير الطهاة فابيان كاوتز المأكولات الإقليمية المتطورة مع لمسات من البحر الأبيض المتوسط. ويبرز الاهتمام بالتفاصيل، في قوائم الطعام التي تتغير بشكل شهري، مما يجعلها متعة للذّواقة. وبالمثل، يفاجئ هيوبرت فالنر رواد مطعمه بمزيجه المبتكر من الأطباق المحلية، والتي تتداخل فيها بمهارة، تأثيرات البحر الأبيض المتوسط والشرق الأقصى. ولتناول أطباق السمك المبتكرة، يُعدّ مطعم فيش ريستورانت سيخر أحد أفضل العناوين، حيث يقدّم سمك الشار والتروت من البرك الخاصة به، بينما تتم زراعة أكثر من 200 نوع من الأعشاب والخضروات المختلفة في مزرعته.
وفي دي فوريل على بحيرة فيسينسين يتم تقديم الأطباق المُعدّة من الأسماك المحلية والأعشاب التي تنمو في مزرعة المطعم الخاصة، إلى جانب أجود المكونات المحلية. وأخيراً، يقدم مطعم لاغانا تجربة طهي إقليمية وموسمية وطازجة، بدءاً من غداء العمل وحتى العشاء متعدد الأصناف.
مطاعم الغورميه في كارينثيا
في مطعم ليلينبيرغ، الذي يقع داخل مصنع مشروبات أنيق، يقوم رئيس الطهاة الجديد ثوماس غوغينبيرغ بإعداد كل طبق بكثير من الشغف والدقة، أما في مطعم تريبولت زوم بارن، فيحتل "المطبخ الطبيعي ألبي- أدريا" مركز الصدارة حيث يوازن يوزيف تريبولت ببراعة بين التأثيرات الإقليمية والمتوسطية. وفي مطعم موريتز، يحتضن رومان بيشلر الأسلوب التجريبي والإبداعي للغاية، ويقدم الطعام البطيء المتطور في أجواء حديثة ومفتوحة داخل المطعم الذي خضع لإعادة تجديد. بدوره، يُعدّ لا تيراس في قلعة سيفيلز الأنيقة وجهة راقية للمقاربات الحديثة لمأكولات جبال الألب والبحر الأدرياتيكي، والتي تم إعدادها بخبرة على يد ريتشارد هيسل، الذي يوفر لضيوفه إطلالات ممتعة على بحيرة فورثرسي منذ سنوات عديدة. وعلى بحيرة فيسينسي، يعرف الطاهي الشاب الديناميكي ستيفان جلانتشنيج كيف يجتذب الكثير من الاهتمام إلى مطعم نيوزاخرهوف، مع ما يقدمه من مأكولات الحانة من الرفيعة المستوى والطعام الفاخر، والمصنوعة كلها من مكونات إقليمية.
مطاعم ذات أجواء مميزة في كارينثيا
في مطعم بارنفيرت الساحر في قلب الساحة الرئيسية في هيرماغور، تمزج كلوديا ومانويل ريسي بخبرة بين التقليد والحداثة، ويعرضان أرقى منتجات غيلتال. أما بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن أطباق السمك الرائعة مع إطلالة مذهلة على بحيرة أوسياخ، فإن شتيفتشميدي هو المكان المناسب، حيث تتحول المكونات المتوسطية والإقليمية إلى إبداعات أنيقة وواقعية. في المقابل، يمكن تناول الطعام على ترّاس مطعم كروننسال في قلعة لاندسكرون، والذي يقدم المأكولات الحاصلة على جائزة، مع إطلالة على أسطح المنازل في فيلاخ وجبال كارافانكن.
بدوره، يقع زيشبيتس في شلوسهوتيل فيلدن على بحيرة فورثيرسي، ويقدم المأكولات البطيئة النقية ومأكولات البيسترو الفاخرة مع لمسات البحر الأبيض المتوسط، والتي تضم الأسماك الطازجة من بحيرة القلعة الخاصة بالفندق.
مطاعم ذات إطلالات مميزة في كارينثيا
هل تتوق إلى المأكولات اللذيذة في كرم عنب مطل على الجبل؟ توجه إلى مطعم لايتن في كلاغنفورت، حيث يتم تقديم المنتجات الإقليمية والموسمية فقط من حدائق المطعم الخاصة. أما إذا كنت تفضل تناول الطعام بجانب الماء، فإن شرفة فندق مطعم هوتيل سيفيشر الواقعة على بحيرة ميلشتات تقدم المأكولات النمساوية المتوسطية مع لمسة عالمية. وعلى بحيرة ميلشتات أيضاً، في ذا موريش، يمكنك الاستمتاع بمأكولات منطقة جبال الألب والبحر الأدرياتيكي الإقليمية مع وفرة من الأسماك الطازجة، سواء في جناح البركة أو على الشرفة الأرضية. بدوره يقدم فندق ستراندهوتيل أم فيسينسي، وهو أول فندق نباتي في النمسا، الأطباق الإقليمية العضوية في الغالب مع الكثير من الخيارات النباتية، وإطلالات مدهشة على المياه الصافية. وبالمثل، يقع مطعم فيرسيرز داس بادهاوس مباشرةً على بحيرة فورثرسي، ويشتهر بأطباق السمك التي يقدمها، ويوازن بمهارة بين التقاليد والحداثة، مع غروب الشمس المذهل بشكل خاص فوق البحيرة.
نُزل في كارينثيا
قد تكون صالة الذواقة في لاندهوتيل ليندنهوف صغيرة، وتحتوي على خمس طاولات فقط، ولكنها تقدم تجربة رائعة حقًا، وتفاجئ الضيوف بتفسيرات حديثة للأطباق الكلاسيكية المصنوعة من مكونات محلية المصدر. في مطعم بار أند شاف في فولكرماركت، وهو مكان غني بالتاريخ، الشعار هو "الأطباق القديمة والمأكولات الحديثة والمنتجات المحلية والكثير من النبيذ الجيد". يقع غاستهوف ألت بوينت في أرياخ في قلب كارينثيا، وهو وجهة شهيرة للمأكولات الإقليمية الراقية التي تتراوح من الشهية إلى الخفيفة ولكنها مثيرة للإعجاب دائمًا. يقدم مطعم فريرز فاينس هاوس الواقع في فيلاخ المأكولات الكارينثية إلى جانب أطباق جبال الألب الآسيوية المتطورة في أجواء مريحة. وفي الوقت نفسه، يقدم مطعم غاستهوف كروبف (رابط باللغة الألمانية فقط) في غريفين المأكولات الكلاسيكية ذات الطراز المنزلي مع لمسات عصرية. لأولئك الذين لديهم فضول بشأن قائمة طعام شهية مصنوعة من أجود المكونات في المنطقة، يجب عليهم الحجز مساء الجمعة!
حانات في كارينثيا
فضلاً عن تاريخه الذي يمتد إلى 400 عام، يقدم لويشتوبن في فندق بولفيرير في باد كلينكير مأكولات رائعة تستعرض العديد من المنتجات من مزرعة الفندق الخاصة. أما في نُزل "كونسثادفيرك" (رابط باللغة الألمانية فقط) في ليبينفيلز، الذي يقع في كوخ غابات ساحر، فتعمل الأعشاب والزهور والتوابل على تعزيز كلاسيكيات كارينثيا وأطباق الووك على حد سواء.
وفي لاندغاستهوف نوغباور في لولينغ يُعتبر الدجاج المقلي المقرمش الطبق المميز، على الرغم من أنه لا يمكنك تفويت المأكولات الحديثة الأخرى مثل "السوشي الكارينثي" المصنوع من سمك التروت المحلي. هذا ويقدم مطعم غاستهوف ساندفيرت الريفي والمريح في ماريا زال بالقرب من كلاغنفورت الأطباق الإقليمية مع لمسات البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك الوصفات التي تم إحياؤها بعدما كادت أن يلفّها النسيان، كما يتمتع بحديقة خاصة تشكّل بهجة للضيوف. وبالمثل، في برونفيرت كاسلفي غوتارينغ، يمكنك الاستمتاع بالطهي المنزلي الراقي أثناء الجلوس في الخارج في مكان جميل.