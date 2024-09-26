أجمل المعالم السياحية في كارينثيا
كارينثيا، المقاطعة الواقعة في أقصى جنوب النمسا، تأسر الأنظار بمزيجها المذهل بين الطبيعة والثقافة. تحيط بها الجبال الشامخة وتنتشر فيها البحيرات الرقراقة، مما يضفي على المنطقة إحساساً فريداً بالراحة والبهجة. هنا، يلتقي السحر الألبي بالتأثيرات المتوسطية، ويتجلى ذلك في المناخ المعتدل، وأيضاً في أسلوب حياة سكان كارينثيا.
عاصمة الولاية، كلاغنفورت، بمركزها التاريخي وبلدتها القديمة الساحرة، تُعدّ نقطة انطلاق مثالية لاستكشاف المنطقة. فالمقاهي الحيوية والأجواء المتوسطية للمدينة تجذبان الزوار للبقاء والاستمتاع في ثناياها. ومع ذلك، فإن ما يجعل كارينثيا مميزة حقاً هو بحيراتها المتعددة، مثل بحيرة فورتهرزيه وبحيرة ميلتشات. هذا وتساهم المياه الصافية المتلألئة، المحاطة بالتلال الخضراء، في توفير ظروف مثالية للرياضات المائية، أو ببساطة للاسترخاء على ضفافها.
وللمهتمين بالثقافة، لا بدّ من زيارة دير ميلشتات أو قلعة هوهوسترڤيتز. ومن ناحية ثانية، تُعدّ كارينثيا جنة لعشاق المشي وركوب الدراجات، فيما يوفر منتزه هوهي تاورن الوطني، بطبيعته البكر، وجبال نوك ذات القمم اللطيفة، مناظر خلابة تأسر الأنفاس.
باختصار، تقدم كارينثيا كل هذه المرافق في أجواء تتميز بإحساس فريد بالراحة وحب للحياة لا يُخطئه أحد.
العاصمة كلاغنفورت
زيارة إلى عاصمة المقاطعة: كلاغنفورت
يُظهر التجول في المدينة القديمة في كلاغنفورت بوضوح، التأثير الكبير للمعماريين الإيطاليين على تصميم المركز التاريخي. فهنا، تُعتبر المباني التي تعود إلى عصر النهضة ذات الواجهات المرممة بعناية، من أبرز المعالم الجذابة. هذا ويمكنك التنزه عبر الساحات الهادئة والممرات المقنطرة التي توفر ظلالاً مريحة. وبعيداً عن الشوارع الرئيسية، ستجد العديد من المقاهي الساحرة الصغيرة في الأزقة الجانبية.
في كلاغنفورت، عاصمة ولاية كارينثيا، يتجسد السحر النمساوي بامتياز مع لمسة متوسطية جذابة. تقع المدينة على ضفاف بحيرة فورته، مما يجعلها وجهة مثالية تجذب عشاق الثقافة والرياضة على حد سواء. ومن أبرز معالم المدينة النمساوية الكلاسيكية، واجهات الفن الجديد في مركز المدينة، وتنوّع المتاحف، والمسرح البلدي الأنيق. وفي أمسيات الصيف الدافئة، يتجمع الناس على ضفاف بحيرة فورته للاستمتاع بكأس من المشروبات ووجبة لذيذة في خليج ماريا لوريتو الساحر على سبيل المثال، حيث يمكنهم رؤية آخر البحّارة المغادرين.
معالم سياحية أخرى في مدينة كلاغنفورت
ليندفورم
وفقاً للأسطورة، في العصور القديمة، كان هناك تنين عملاق يسمى "ليندفورم" يرعب الأراضي المستنقعية الواقعة بين بحيرة فورتهرزيه ونهر دراو. وقد تمكن بعض الخدام الشجعان من التغل
كاتدرائية كلاغنفورت
يقع مبنى الكنيسة الباروكية في قلب المدينة القديمة في كلاغنفورت، على مقربة من ساحة نويَر ونافورة ليندفورم.
ساحة كلاغنفورت القديمة
تجول، تناول الآيس كريم، واستمتع بالحياة الاجتماعية في كلاغنفورت، فهذا هو المكان المثالي للقيام بكل هذه الأنشطة في كلاغنفورت.
متحف الفن الحديث في كارينثيا
هنا، يتم عرض أعمال فنانين محليين ودوليين، سواء كانوا شباباً أو متمرسين، على مساحة حديثة تبلغ حوالي ألف متر مربع مخصصة للمعارض.
الحدائق النباتية
إنها الوجهة المثالية لعشاق النباتات، حيث تضم ممرات جميلة وجسوراً صغيرة تأخذك بجولة بين نباتات من مختلف أنحاء العالم.
متنزه مينيموندوس للمغامرات
العالم في مجسمات صغيرة: استكشف المباني الشهيرة من جميع أنحاء العالم في مجسمات مصغرّة.
قلاع وقصور في كارينثيا
اختبر تجربة تاريخية في قلعة هوهوسترفيتز
كيف كانت تبدو الحياة بالنسبة لفارس في مثل هذا القلعة؟ هذا السؤال يتبادر إلى ذهنك بلا شك بينما تتأمل الجدران المهيبة لقلعة هوهوسترفيتز المحاطة بالتلال المتموجة والغابات الكثيفة، والتي تبدو وكأنها خرجت من قصة خيالية، ويُقال إنها ألهمت تصميم والت ديزني لقلعة سندريلا.
تتربع هذه القلعة التي تعود للقرن السادس عشر بشكل مهيب على صخرة ارتفاعها 160 متراً بالقرب من سانكت غورغن آم لانغزيه، والتي تُعتبر جواهر حقيقية في ولاية كارينثيا. إن الطريق إلى القمة، الذي تصطف على جانبيه 14 بوابة مهيبة، يُعتبر مغامرة في حد ذاته. وعند الوصول إلى القمة، يُكافَأ الزوار بإطلالة خلابة على المناظر الطبيعية في كارينثيا والتي تمتد حتى جبال الألب. وبالنسبة لأولئك الذين يسعون للغوص في عالم العصور الوسطى وتجربة التاريخ عن كثب، فإن هذا هو المكان المثالي.
المزيد من القلاع والقصور في كارينثيا
قلعة فولفسبيرغ
في قلب وادي لافانت، يبرز الطراز المعماري القوطي الجديد على طراز تيودور وسط بحر من الأسطح في عاصمة منطقة فولفسبيرغ.
أطلال قلعة فينكنشتاين
هنا، تطل أنقاض القرن الثاني عشر على بحيرة فاك، وتحتضن بقايا قلعة فينكنشتاين التي كانت في يوم من الأيام رائعة، ساحة للمناسبات تتسع لألف ضيف.
قلعة ماريا لوريتو
تقع شبه جزيرة ماريا لوريتو، مع قصرها الترفيهي، في الخليج الشرقي لمدينة كلاغنفورت، ونصيحتنا لك ألا تفوت غروب الشمس من مطعم القصر الخاص الذي يوفر لك مشهداً خيالياً!
أطلال قلعة لاندسكرون
تتميز قلعة عصر النهضة بمطعمها الرائع وعرض الطيور الجارحة الذي يبهر الضيوف من جميع الأعمار.
الفن والثقافة في كارينثيا
من الرؤوس الزجاجية الملونة وعوالم الباستيل
لقد أنتجت منطقة كارينثيا فنانة مميزة في فن البوب، وهي كيكي كوجلنيك والتي تشمل أعمالها اللوحات، التركيبات، المنحوتات، والفن الغرافيكي. وقد حققت شهرة دولية بفضل ابتكارها لرؤوس فريدة مصنوعة من الزجاج، البرونز، والسيراميك. وخلال فترة إقامتها في نيويورك، كانت جزءاً من مجموعة فنية تضم روي ليختنشتاين وآندي وارهول.
من ناحية ثانية، وأثناء تجوالك في مدينة كلاغنفورت، ستكتشف نافورة "غيسانغ" التي صممتها في حديقة لاندهاوس، وهو مكان رائع للحظات من الإلهام. كما يمكنك الإطلاع على أعمالها الأخرى في متحف الفن الحديث في كارينثيا، الذي يُعد واحداً من أهم مجموعات الفن البصري الحديث في النمسا.
هنا، ستلتقي أيضاً بفنانة أخرى مشهورة في كارينثيا، وهي ماريا لاسنغ، حيث تتضمن أعمالها عدداً لا يُحصى من اللوحات الذاتية وأشكالاً ملونة بالألوان الباستيل التي تبدو مجزأة كما لو كانت عائمة في درجات لونية رقيقة على القماش.
مزيد من النصائح الثقافية في كارينثيا
متحف نوتش سيركل
شهدت قرية نتش الصغيرة في وادي غايلتال في كارينثيا، حدثاً مميزاً، حيث وُلدت فيها حركة فنية عالمية المستوى.
تجارب في الطبيعة في كارينثيا
كهوف أوبير شتالاكتايت: الكثير من السحر المتخفّي تحت الأرض
يبدو عالم تحت الأرض وكأنه كوكب آخر: إنه بارد، ورطوبته مرتفعة. بدأت هذه التشكيلات المثيرة تتكون قبل 200 مليون سنة، وقد اكتُشفت تماماً عن طريق الصدفة. اليوم، تُعتبر كهوف أوبر شتالاكتايت واحدة من أشهر وأروع أنظمة الكهوف في النمسا. ويعود سبب شهرتها إلى تشكيلاتها الرائعة من المتدليات، ومزيجها المثير من العجائب الطبيعية والتاريخ البشري. وهنا يقود المرشدون ذوو الخبرة الزوار عبر شبكة من الأنفاق والغرف، حيث يمكنهم الاستمتاع بالمتدليات الملونة والتشكيلات اللافتة. هذا وتُعتبر القاعة الكبرى من أبرز معالم المكان، فهي مساحة مهيبة مليئة بالمتدليات العملاقة.
المزيد من أبرز معالم الطبيعة في كارينثيا
مضيق تشيبا
مغامرة لجميع أفراد العائلة: هنا يمكنك التنزه على طول الشلالات، فوق الجسور المعلقة، وعبر المضيق البري.
برج المراقبة بيراميدنكوجيل
إنه أعلى برج خشبي في العالم ويوفر إطلالة خلابة بزاوية 360 درجة على كارينثيا. أما أكثر ما يثير حماس الأطفال بشكل خاص، فهو المنزلق الذي يبلغ طوله 120 متراً.
مسار التزحلق الصيفي في نوكي فليتزر
استمتع بتجربة مثيرة للتزحلق نزولاً مع المنحنيات والحلقات عبر المناظر الطبيعية الخلابة في توراخر هويي على الأفعوانية الجبلية نوكي فليتزر.
حديقة حيوان الزواحف هاب
في كلاغنفورت، يمكن للأطفال الانغماس في عالم الزواحف في رحلة تعليمية مثيرة للاهتمام.
متنزه نوكبيرغ للمحيط الحيوي
استكشف الطبيعة البكر على مسارات المشي المثالية لمسافات طويلة، واكتشف أنواع الحيوانات والنباتات النادرة، أو تسلق قمم جبال نوكبيرغ اللطيفة على شكل قبة.
مركز المدينة التاريخي في كارينثيا
غموند: مدينة الفنانين
في الشوارع الضيقة لهذه المدينة العائدة للعصور الوسطى، تتوالى ورشات العمل الواحدة تلو الأخرى، بعدما اتخذها الفنانون مقراً لهم حيث يقدّرون أجواءها الإبداعية. لكن كيف بدأ كل شيء؟
كانت فكرة إنشاء مدينة للفنانين هي رد غموند في عام 1991 على التراجع التدريجي في عدد السكان والمنازل الشاغرة. تقع المدينة بين الجبال الجنوبية للفاصل الألبي، عند تقاطع حديقة هوهي تاورن الوطنية ومحمية نوكبيرغ الحيوية، حيث غادر العديد من السكان – ودخل الفن بسرعة إلى المكان.
لقد منحوا رؤية غموند الفرصة لتثبت نفسها، وجمعوا العقول المبدعة، وقاموا بترميم المنازل القديمة بمحبة، وحولوها إلى صالات عرض واستوديوهات ومساحات عرض. وما بدأ صغيراً سرعان ما أصبح مثالاً لأفضل ممارسات التنمية الحضرية الإقليمية، حيث يجذب المزيد والمزيد من الزوار كل عام. وهذا سبب وجيه لتجربة سحر غموند، مدينة الفنانين، بنفسك.
مدن تاريخية أخرى في كارينثيا
فريزاخ: الأقدم في البلاد
فريزاخ هي أقدم مدينة في كارينثيا وتحظى بشعبية كبيرة لدى هواة العصور الوسطى. هذا ويجري حالياً بناء قلعة بأدوات وتكنولوجيا كما كانت منذ قرون مضت.
فولفسبيرغ: المدينة التاريخية الصغيرة
المدينة القديمة التاريخية، والمنازل المدرجة ضمن التراث التاريخي، والمناطق المحيطة الجميلة، تجعل من هذه المدينة الصغيرة الواقعة في وادي لافانت مكاناً يتمتع بأجواء خاصة.
فيلاخ: مدينة السبا ذات السحر الفريد
الاستمتاع بزيارة مدينة جديدة والاهتمام بصحتك في الوقت نفسه ممكن في مدينة فيلاخ! فبفضل المياه الحرارية، يمكنك الاسترخاء هنا والاستفادة من مزاياها العلاجية.