ستيريا

منطقة شلادمينغ- داخشتاين

ألمفيلت النمسا

يضمّ هذا المكان 22 كوخاً جبلياً على ارتفاع 1200 متر فوق مستوى سطح البحر، ومطعماً قروياً. أما أكثر ما يميّزه، فهو المنتجع الصحي البانورامي والذي يمتد على طابقين.

قرية أكواخ غالستربيرغالم بروغيرن

تجد هنا 13 كوخاً مجهزاً بشكل فاخر يقع مباشرة على مسار المشي لمسافات طويلة وعلى المنحدر ومسار التزلج الليلي.

قرية أكواخ داخشتاينبليك

تضم القرية أربعة منازل كبيرة ومريحة تتسع لما يصل إلى 24 شخصاً و12 كوخاً فاخراً يمكنها استيعاب ما يصل إلى عشرة أشخاص بشكل مريح.

نُزل شلادمينغ-داخشتاين الألبي

تنتظرك هنا العديد من الأكواخ والنُزل على الطراز الريفي الأنيق، لتحيا تجربة جبلية على أعلى مستوى.

ألبينشاليه رايترالم

تقع هذه الشاليهات على ارتفاع 1180 متراً تقريباً فوق مستوى سطح البحر مباشرةً على المنحدرات. وتبلغ مساحة ألبينشاليه 120 متراً مربعاً، وهي مجهزة بساونا وجاكوزي داخلي.

منطقة مورتال

منتجع هوليداي بارك كريشبيرغ

هو عبارة عن منازل فردية ومزدوجة ومتدرجة – حيث تم بناء 74 وحدة إقامة مريحة في فيرين بارك كريشبيرغ على طراز خشبي حديث. وهنا، تضمن لك منطقة العافية الكثير من الاسترخاء، في حين يوفر لك المطعم تجربة طعام ممتعة.

ألبن بارك توراخر هوهي

الشاليهات المنفصلة البالغ عددها 49 في ألبينبارك توراخر هوهي مناسبة لاستيعاب ما يصل إلى 16 شخصاً - ولكل منها منطقة عافية خاصة بها مع ساونا وجاكوزي.

كوخ تاورن هاتن في هوهنتاورن

هل ترغب بالتزلج أو المشي لمسافات طويلة؟ يُعدّ تاورن هاتن في هوهنتاورن نقطة البداية المثالية. ستجد أيضاً مساراً للتزلج الريفي على الثلج في المنطقة المجاورة مباشرةً.

شانزر- هوتن | ماري-هوتي

منتزه مونارشيا لاختال

يقع مباشرةً على المنحدرات، وفي وسط منطقة المشي لمسافات طويلة، حيث ستجد 64 شقة للعطلات مع منطقة عافية ومطعم مريح في المبنى الرئيسي.

ستيريا العليا ومنطقة ستيريا الجنوبية

ثومباور- هوب

هي عبارة عن قرية شاليهات تتميز بأناقتها وسحرها الخاص والتصميم الأنيق، بالإضافة إلى منطقة سبا وعافية فاخرة.

قرية باربيكل للشاليهات

تحتوي هذه القرية على 10 أكواخ مريحة ودافئة توفر خدمة الإفطار للروّاد.

شاليهات لوكسغوت-ألبن الفاخرة

توفر هذه الشاليهات بيتاً العطلات في لوكسغوت في سانت ستيفان، وسط الكثير من الهدوء، ومع موقع منعزل على ارتفاع ألف متر. ويشمل هذا البتي سبا خاصاً مع حوض استحمام ساخن أو مسبح فسيح على التراس وساونا وبركة سباحة.

فندق شاليه مونتيستيريا

يضمن لك هذا الفندق مزيجاً من الخصوصية والأجواء الأنيقة في وسط الطبيعة. وهنا تدعوك ستة شاليهات فاخرة مفروشة بشكل أنيق وجناحين بانوراميين، إلى الابتعاد كلياً عن الحياة اليومية.

منطقة أوسرلاند

قرية أكواخ هاغن لودج

يضم منتجع هاغن لودج الساحر الواقع في منطقة سالزكامرغوت في ستيريا، شققًا مريحة لقضاء العطلات، بعضها مزود بساونا خاصة. هذا ويقدم مطعم ألبين شتوبن أشهى المأكولات، كما تتوفر خدمة إفطار ألبن بارك عند الطلب.

شاليهات موندي

تقع قرية الشاليهات في منتجع موندي ريزورت أم غروندلزيه على تلة صغيرة بين الجبال وبحيرة غروندلزيه في منطقة سالزكامرغوت في ستيريا. وتحتوي بعض الشاليهات التي تتسع لستة أشخاص، على سبا خاص مع ساونا وحوض استحمام ساخن على التراس، بالإضافة إلى مدفأة في منطقة المعيشة، تضاعف من سحر أجواء الأكواخ الجبلية.