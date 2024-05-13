أجمل الشاليهات وقرى الأكواخ في جبال الألب
تلتقي الراحة العصرية بالجمال الطبيعي لجبال الألب في شاليهات وبيوت النمسا الريفية، والتي تحيط بها بها قمم مهيبة وغابات كثيفة، مما يجعل كل لحظة فيها بمثابة عودة إلى الطبيعة. فهنا، ستستيقظ كل صباح على ضوء لطيف يتدفق عبر النوافذ، بينما تملأ رائحة الخشب الطازج المكان، ليبدأ يومك بهواء الجبل المنعش وينتهي بمدفأة تشتعل بنيران هادئة ولطيفة.
هنا، لن تستمتع بالسلام والاسترخاء فحسب، بل ستستمتع أيضاً بمغامرات لا مثيل لها - سواء على المنحدرات المغطاة بالثلوج، أو من خلال المشي لمسافات طويلة عبر مروج جبال الألب المليئة بالأزهار، أو من خلال الانغماس في منتجعات السبا الفاخرة التي تمنحك تجارب استرخاء لا تُنسى.
كارينثيا
منطقى لافنتال
عند بناء قرية الشاليه، تم التركيز بشكل كبير على المواد الطبيعية والعالية الجودة. ويتجلى ذلك في ميزات مثل المطبخ المفتوح على غرفة المعيشة، والتراس البانورامي مع حوض استحمام ساخن.
تجد هنا 21 شاليهاً ألبية حديثة ومجهزة بشكل مريح مع ساونا خاصة وتراس مغطى وغرفة للتزلج.
منطقة باد كلينكيرشهايم
تضم القرية 44 مزرعة أعيد بناؤها على ارتفاع 1350 متراً فوق مستوى سطح البحر، بعضها يحتوي على ساونا خشبية ومنطقة صحية صغيرة.
تقع الشاليهات الـ 14 في موقع مركزي، مباشرةً على منحدرات التزلج، وعلى مسارات المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات، في منتجع التزلج والسبا في كارينثيا في باد كلينكيرشهايم.
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تقع النُزل السبعة على ارتفاع 1650 متراً مباشرةً على المنحدر أو في منتصف منطقة المشي لمسافات طويلة. وهي توفر مساحة كبيرة ومستوى عالٍ من الراحة، بما في ذلك منطقة صحية خاصة.
قرية أكواخ جبال الألب في منتجع فيوربيرغ الجبلي
ينتظركم هنا 14 منزلاً تتسع من شخصين إلى ستة أشخاص، جميعها متصلة بمنطقة العافية في الفندق المجاور.
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النمسا العليا
يضم المنتجع 75 شاليهاً فاخراً و16 فيلا مفروشة بأفضل الأثاث في موقع مميز على بحيرة هالشتات.
نُزل هولز كوتيدج فيليدج، الغابة البوهيمية
هو عبارة عن قرية شاليهات في الغابة البوهيمية، تتكون من 11 شاليهاً، جميعها مزودة بساونا. وبالإضافة إلى الخشب والجص الطيني، تم استخدام الكثير من اللودن والكتان في المفروشات.
تجد هنا أربعة أكواخ على ارتفاع 1020 متراً فوق مستوى سطح البحر، مع إطلالات رائعة وموقد من البلاط وشرفة أو تراس. هذا ويمكنك الحصول على الإفطار الصباحي أو وجبتَي طعام عند الطلب في منتجع ألمغاستهوف القريب.
هذا المنتجع عبارة عن شاليهات مفروشة بأناقة مع مرافق حصرية في منطقة بيرن-برييل، حيث يُقدَّم مستوى استثنائياً من الراحة مع خدمات الاستجمام الفاخرة.
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ستيريا
منطقة شلادمينغ- داخشتاين
يضمّ هذا المكان 22 كوخاً جبلياً على ارتفاع 1200 متر فوق مستوى سطح البحر، ومطعماً قروياً. أما أكثر ما يميّزه، فهو المنتجع الصحي البانورامي والذي يمتد على طابقين.
قرية أكواخ غالستربيرغالم بروغيرن
تجد هنا 13 كوخاً مجهزاً بشكل فاخر يقع مباشرة على مسار المشي لمسافات طويلة وعلى المنحدر ومسار التزلج الليلي.
تضم القرية أربعة منازل كبيرة ومريحة تتسع لما يصل إلى 24 شخصاً و12 كوخاً فاخراً يمكنها استيعاب ما يصل إلى عشرة أشخاص بشكل مريح.
تنتظرك هنا العديد من الأكواخ والنُزل على الطراز الريفي الأنيق، لتحيا تجربة جبلية على أعلى مستوى.
تقع هذه الشاليهات على ارتفاع 1180 متراً تقريباً فوق مستوى سطح البحر مباشرةً على المنحدرات. وتبلغ مساحة ألبينشاليه 120 متراً مربعاً، وهي مجهزة بساونا وجاكوزي داخلي.
منطقة مورتال
هو عبارة عن منازل فردية ومزدوجة ومتدرجة – حيث تم بناء 74 وحدة إقامة مريحة في فيرين بارك كريشبيرغ على طراز خشبي حديث. وهنا، تضمن لك منطقة العافية الكثير من الاسترخاء، في حين يوفر لك المطعم تجربة طعام ممتعة.
الشاليهات المنفصلة البالغ عددها 49 في ألبينبارك توراخر هوهي مناسبة لاستيعاب ما يصل إلى 16 شخصاً - ولكل منها منطقة عافية خاصة بها مع ساونا وجاكوزي.
كوخ تاورن هاتن في هوهنتاورن
هل ترغب بالتزلج أو المشي لمسافات طويلة؟ يُعدّ تاورن هاتن في هوهنتاورن نقطة البداية المثالية. ستجد أيضاً مساراً للتزلج الريفي على الثلج في المنطقة المجاورة مباشرةً.
يقع مباشرةً على المنحدرات، وفي وسط منطقة المشي لمسافات طويلة، حيث ستجد 64 شقة للعطلات مع منطقة عافية ومطعم مريح في المبنى الرئيسي.
ستيريا العليا ومنطقة ستيريا الجنوبية
هي عبارة عن قرية شاليهات تتميز بأناقتها وسحرها الخاص والتصميم الأنيق، بالإضافة إلى منطقة سبا وعافية فاخرة.
تحتوي هذه القرية على 10 أكواخ مريحة ودافئة توفر خدمة الإفطار للروّاد.
توفر هذه الشاليهات بيتاً العطلات في لوكسغوت في سانت ستيفان، وسط الكثير من الهدوء، ومع موقع منعزل على ارتفاع ألف متر. ويشمل هذا البتي سبا خاصاً مع حوض استحمام ساخن أو مسبح فسيح على التراس وساونا وبركة سباحة.
يضمن لك هذا الفندق مزيجاً من الخصوصية والأجواء الأنيقة في وسط الطبيعة. وهنا تدعوك ستة شاليهات فاخرة مفروشة بشكل أنيق وجناحين بانوراميين، إلى الابتعاد كلياً عن الحياة اليومية.
منطقة أوسرلاند
يضم منتجع هاغن لودج الساحر الواقع في منطقة سالزكامرغوت في ستيريا، شققًا مريحة لقضاء العطلات، بعضها مزود بساونا خاصة. هذا ويقدم مطعم ألبين شتوبن أشهى المأكولات، كما تتوفر خدمة إفطار ألبن بارك عند الطلب.
تقع قرية الشاليهات في منتجع موندي ريزورت أم غروندلزيه على تلة صغيرة بين الجبال وبحيرة غروندلزيه في منطقة سالزكامرغوت في ستيريا. وتحتوي بعض الشاليهات التي تتسع لستة أشخاص، على سبا خاص مع ساونا وحوض استحمام ساخن على التراس، بالإضافة إلى مدفأة في منطقة المعيشة، تضاعف من سحر أجواء الأكواخ الجبلية.
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سالزبورغر لاند
منطقة لونغاو
تجد هنا شاليهات جبلية مع شرفات زجاجية وإطلالات رائعة على الريف، علماً أن جميع الشاليهات مجهزة بساونا.
وهي عبارة عن عشرة شاليهات مريحة مع مواقد تعمل بالحطب وغرف تخزين وتجفيف للمعدات الرياضية. هذا ويمكن الوصول بسهولة إلى كل من أوبرتاورن، وفانينبيرغ، وكاتشبيرغ-آينيك وغروسيك-سبايريك.
هوتندورف شلوغيلبرغر
يوفر هذا الشاليه سبعة كبائن خشبية مفروشة بذوق رفيع على ارتفاع 1300 متر، وتتميز بساونا وكابينة الأشعة تحت الحمراء.
منطقة داخشتاين- الغربية
قرية داخشتاين- الغربية الألبية
تضم هذه القرية 100 منزل منفصل لقضاء العطلات على خلفية جبال دولوميت سالزبورغ، وهي تقع مباشرةً على المنحدرات وعلى بُعد 70 كيلومتراً فقط من مدينة سالزبورغ.
منطقة هوشكونيغ
إن قضاء العطلة في إحدى هذه الفيلات الخمسة الفاخرة، ستوفر لك الكثير من الاسترخاء والراحة والرفاهية.
تنتظرك هنا 20 كابينة خشبية كندية على ارتفاع ألف متر فوق مستوى سطح البحر، مع موقد حطب وساونا وكابينة الأشعة تحت الحمراء.
هي عبارة عن منازل ريفية دافئة بمساحة 130 متراً مربعاً موزعة على طابقين، ومزودة بموقد حطب وساونا لتوفير أجواء من الراحة والدفء.
منطقة تسيل أم زيه -كابرون
تضم القرية منازل عطلات مريحة وشقق شاليهات تتمتع بإطلالات رائعة على الجبال المحيطة. هذا ويقع مركز القرية على مسافة قريبة ويمكن الوصول إليه سيراً على الأقدام.
شاليهات وشقق أرييت إكسبرس تسيل أم زيه
في هذه الشاليهات والشقق، سيجد المتزلجون وعشاق الرحلات والباحثون عن الاسترخاء، ملاذاً فاخراً في قلب منطقة تسيل أم زيه – كابرون. هذا وتقع محطة أريت إكسبريس / شميتنهوه في الوادي على بُعد بضع دقائق فقط.
منطقة سالفلدين- لويغانغ
يوجد هنا أربعة عشر كوخاً على التلة الأكثر إشراقاً في ليوغانغ. فكل كوخ منها مجهز بساونا، وكابينة بالأشعة تحت الحمراء، ودشات بخارية. كما يوجد مصعد للتزلج على مقربة من الأكواخ.
تحتوي القرية على 16 كوخاً تقع على هضبة مرتفعة فوق ليوغانغ. وتشتمل المرافق المميزة، على ساونا ومدفأة مفتوحة وحوض استحمام مستقل.
منطقة فلاخاو
شقق حصرية وتقليدية ومريحة تجمع بين بركة سباحة، ومسار الحبال العالية، ومركز للمغامرات، ومدرسة لتعليم التزلج.
ألمدورف فلاخاو وبرومي ألم فلاخاو
ستجد هنا خمسة أكواخ وشاليهات فاخرة تتسع من شخصين إلى 13 شخصاً، وتتمتع بإطلالات بانورامية رائعة، وساونا خاصة وموقد حطب يمكن الدخول إليه والخروج منه سيراً على الأقدام. كما تقع هذه الأماكن على مسافة قريبة سيراً على الأقدام من وسط القرية.
منطقة غروسارتال
تضم القرية كبائن للعطلات تتسع لـ 14 شخصاً وتقع مباشرةً على المنحدرات. كل هذه الكبائن مجهزة بموقد حطب وساونا وغرفة بخار، وبعضها مزود بحوض استحمام خارجي، فيما تقع منطقة العافية الكبيرة في المنزل الرئيسي.
هي عبارة عن شاليهات مفروشة بشكل فاخر وستايل ريفي، مزودة بموقد حطب وتتسع من شخصين إلى 10 أشخاص.
منطقة تننغاو
وهي عبارة عن مزرعة تاريخية تمّ تصميمها من جديد لتصبح شاليهاً حديثاً ريفي الطراز.
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تيرول
منطقة تانهايمر تال
استيقظ على منظر بانورامي رائع لجبال تانهايم بفضل النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف. هذا ويضفي التصميم التقليدي لشاليهات غرانوبل، المصنوعة من الخشب والحجر والجص الطيني، أجواءً معيشية مريحة ومليئة بالجمال.
جميع هذه الشاليهات مجهزة بساونا خاصة بها، كما أنها مناسب لإقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف.
هي عبارة عن شاليهات حصرية مع سبا وحوض استحمام ساخن. هذا ويمكنك حجز طاهٍ خاص وباقات عافية وخدمة تسوق وفطور صباحي بشكل منفصل.
منطقة زوغزبيتزارينا التيرولية
يوجد هنا 16 شاليهاً تقع في قرية خلابة، وتجمع بشكل مثالي بين واحة العافية الفاخرة وأسلوب الحياة الجبلية.
منطقة سانت أنتون أم أرلبرغ
تجدون نُزل غالدينغ وسط قرية سانت أنتون بجوار غالزيغباهن مباشرةً، حيث يتمتع بموقع متميز وخدمة حصرية للغاية!
منطقة أوتستال
يضم المنتجع خمسة منازل عطلات حصرية، تأتي جميعها مع حوض استحمام ساخن وساونا، كما تقع مباشرةً على منحدر التزلج.
منتجع فيل فري نيتشر آند أكتيف في أوتستال
هو عبارة عن منتجع فندقي يحتوي على شقق وشاليهات وغرف متعددة تقع مباشرةً على نهر أوتستالر أيك، وتتمتع بإطلالات خلابة على جبال الألب أوتستال وستوباي.
منطقة تسيلرتال
هنا، تم تحويل أربعة أكواخ ألبية سابقة إلى شاليهات حصرية تتيح لك استئجار طاهٍ خاص عند الطلب.
هي عبارة عن شاليهات جبلية صغيرة ومريحة ذات ذات خدمات رفيعة، تضم أيضاً قبواً للمشروبات المعتّقة.
ستجد هنا أربعة شاليهات على الطراز الريفي التيرولي التقليدي.
يوفر هذا المكان عشرة أجنحة جونيور فاخرة على ارتفاع 2350 متراً فوق مستوى سطح البحر في وسط منطقة هوخفوغين-هوختسيلرتال للتزلج.
تنتظرك هنا خمسة أكواخ في شفيندبيرغ في تسيلرتال، توفر لك الدفء التقليدي والراحة الحديثة.
هو عبارة عن شاليه ألبي فاخر على ارتفاع 2147 متراً فوق مستوى سطح البحر.
منطقة فيلدر كايزر
يتميز فندق الشاليهات هذا بحرارة الضيافة التيرولية ووسائل الراحة الحديثة.
إنه شاليه جبلي أنيق تم تجديده حديثاً وفرشه بشكل مناسب للمؤتمرات والاحتفالات، وهو يوفر خدمة الشيف والخادم الشخصي.
منطقة ألباختال
تقع الشاليهات الأحد عشر في مكان هادئ في ألباختال.
وهي عبارة عن شاليه فاخر مع منطقة سبا حصرية.
منطقة زيفيلد
تنتظرك هنا شقق عطلات حديثة مع إطلالات رائعة على جبال تيرول. وتُعتبر هذه الشقق المزودة بساونا خاصة بها أو كبائن للأشعة تحت الحمراء، مكاناً مثالياً للاستمتاع بالرفاهية الخاصة.
تحتوي الشاليهات الخمسة على نوافذ بانورامية ضخمة تطل على وادي ليوتاش، وتوفر عطلات ألبية مثالية لأولئك الذين يبحثون عن السلام.
منطقة شرق تيرول
تُعتبر قرية الشاليهات هذه الملاذ المثالي على ارتفاع 1450 متراً، ونقطة الانطلاق لتجارب العطلات في الصيف والشتاء.
تقع هذه المزرعة الأصلية التي يبلغ عمرها 250 عاماً في شرق تيرول، وهي مفروشة بشكل فاخر.
تضم 42 شاليهاً مع منطقة سبا خاصة بها وخدمة لبيع تذاكر التزلج.
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فورارلبرغ
منطقة براندنيرتال
شاليهات الغابات في براندنيرتال
توفر الشاليهات الخمسة أجواءً مريحة، مناظر رائعة، ومساحة واسعة، مما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لمنطقة التزلج والمشي في براندنيرتال.
تجد هنا 12 شاليهاً بتصميم خشبي حديث ومريح ومؤثث وفق معايير عالية.
منطقة بريغنزرفالد
تضم القرية 12 بيتاً من بيوت العطلات، مصنوعة من الخشب، إلى جانب ستة شقق فاخرة في كبائن خشبية بمفروشات مصنوعة حصرياً من مواد طبيعية.
فيلات وشاليهات جبال الألب في ميلاو
وهي عبارة عن شقق فاخرة جبال الألب الرومانسية داخل بيوت بريغنزرفالد الأصلية.
منطقة أرلبرغ
توجد هنا أربعة شاليهات من الحجر الطبيعي والخشب توفر لك خدمات الراحة بمستوى 5 نجوم.
نجمع هذه الشاليهات الثلاثة بين مستوى المعيشة الفاخرة والخدمة الاحترافية. هذا ويمكنك الحصول على خدمة الشيف والسائق والخادم الشخصي عند الطلب.
يمكنك استئجار الشاليهين الفاخرين الخاصين في نُزل ليخ معاً، مع خدمة مساعد شخصي مجاني.
ستتمتع هنا بالفخامة والراحة في الغرف والأجنحة المفروشة بشكل مختلف.
في هذا الشاليه الفاخر في قلب جبال الألب، يتم تقديم خدمات النقل والكونسيرج لضيوف شاليه ن أوبيرليخ، بالإضافة إلى فريق أمني، ومدربي تزلج، ومدربين شخصيين، وخبراء مساج وتجميل.
يوجد هنا سبعة شاليهات مبنية بالكثير من الخشب والحجر الطبيع وتضم ساونا خارجية خاصة.
منطقة مونتافون
يمكن حجز الشاليهات الجبلية الستة كأكواخ ذاتية الخدمة، أو مع باقة مونتافونر هوف التي تتضمن خدمة الطهي.
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