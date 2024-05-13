أسواق عيد الميلاد في إنسبروك وتيرول
عندما تُضفي أضواء الزينة لمسة سحرية على الأزقة القديمة والقرى الخلابة، نعلم أن وقت عيد الميلاد قد حل. تضيف الفِرق النحاسية وحفلات عيد الميلاد الموسيقية أجواء احتفالية تنشر الفرح في كل مكان. استمتع بتقاليد وعادات قديمة مثل سباقات كرامبوس، زيارات لكنيسة القديس نيكولاس ومعارض الحرفيين المحليين. ولا تنسَ تذوق خبز الكريستشتولن والخبز كليتسن بروت الشهي.
سوق عيد الميلاد في المدينة القديمة
ففي كل زاوية في هذا الجزء التاريخي من إنسبروك، وأمام السقف الذهبي الشهير والمُحاط بواجهات القرون الوسطى المحفوظة بشكل جميل، ستصادف سوق عيد الميلاد في المدينة القديمة. وعند التجول في السوق، ستجد زينة عيد الميلاد، والحرف اليدوية، وغيرها من الحلويات الشتوية، إلى جانب الأطباق التقليدية مثل الكياخن وكوب من الغلوفاين (مشروب العنب الساخن) ستجعلك تشعر بالدفء أثناء اختلاطك بالسكان المحليين وتكوين صداقات جديدة.
- المكان: أمام السقف الذهبي، في مركز إنسبروك التاريخي
- التاريخ: 15 نوفمبر – 23 ديسمبر 2024
ساعات العمل: يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى 9 ليلاً
سوق الميلاد في ماريا تيريزين شتراسه
سيبهر شارع التسوق الرئيسي في إنسبروك الزوار مرة أخرى في سوق الميلاد في شارع ماريا تيريزين شتراسه. ستجد تصاميم حديثة لعيد الميلاد ومجموعة مثيرة من الهدايا التذكارية تكمل عروض سوق عيد الميلاد التقليدية.
- المكان: شارع ماريا تيريزين شتراسه.
- التاريخ: 25 نوفمبر – 6 يناير 2025
ساعات العمل: يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى 9 ليلاً، ما عدا تاريخ 24 ديسمبر حيث يستقبل الزوار من الساعة 11 صباحاً وحتى 3 ظهراً، وفي تاريخ 31 ديسمبر من الساعة 11 صباحاً وحتى 7 مساءاً.
سوق الميلاد العائلي في ماركتبلاتز
يشكّل سوق عيد الميلاد في ماركتبلاتز (ساحة السوق) متعةً لجميع أفراد العائلة. حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بلعبة الأحصنة الدوارة وحديقة الحيوانات الأليفة والعديد من عوامل الجذب الأخرى التي تجعل عيون الأطفال تشرق بريقاً، بينما يمكن للآباء والأمهات الاطلاع على مجموعة من الهدايا الجميلة وتذوق الأطباق الإقليمية اللذيذة.
• المكان: ماركتبلاتز
• متى: 15 نوفمبر - 23 ديسمبر 2024
• ساعات العمل: 11 صباحاً - 9 مساءً
سوق الميلاد البانورامي في هونغربورغ
يعِدك خط القطار الجبلي المائل بجعل رحلتك إلى سوق عيد الميلاد في هونغربورغ بمثابة مغامرة رائعة. وبمجرد وصولك إلى القمة، لن تضمن فقط إطلالات خلابة على إنسبروك والمناطق المحيطة بها، بل ستحظى أيضاً بالعديد من المأكولات الشهية ومجموعة واسعة من الهدايا التذكارية لعيد الميلاد.
- المكان: هونغربورغ
-متى: 22 نوفمبر 2024 - 6 يناير 2025
-ساعات العمل: الاثنين - الجمعة 1 ظهراً - 7 مساءً، عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية من 12 ظهراً - 7 مساءً، 24 ديسمبر من 12 ظهراً - 3 مساءً، 31 ديسمبر من 12 ظهراً - 5 مساءً
المزيد من أسواق عيد الميلاد في تيرول
· سوق الميلاد في هال: هال في تيرول | متى: 22 نوفمبر - 24 ديسمبر 2024
· سوق عيد الميلاد في سانت نيكولاس هانز برينر بلاتز | متى : 22 نوفمبر - 23 ديسمبر 2024
· سحر عيد الميلاد في فيلتن متى: 22 نوفمبر - 23 ديسمبر 2024
· سوق عيد الميلاد في كيتزبوهيل متى: 20 نوفمبر - 26 ديسمبر 2023
· عيد الميلاد في البحيرة وعيد الميلاد في أم أس أخينسي
· إيمست سوق عيد الميلاد في وسط مدينة إيمست
· كوفشتاين سوق عيد الميلاد في حديقة المدينة وسحر عيد الميلاد في القلعة
· لينز: سوق لينز
· سوق عيد الميلاد في سيفيلد
· سوق الكاتدرايئة في لاوتساخ
· سوق راتنبرغر - سحر عيد الميلاد
· سوق سانت يوهان لعيد الميلاد