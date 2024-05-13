أسواق عيد الميلاد في إنسبروك وتيرول

سوق عيد الميلاد في المدينة القديمة

ففي كل زاوية في هذا الجزء التاريخي من إنسبروك، وأمام السقف الذهبي الشهير والمُحاط بواجهات القرون الوسطى المحفوظة بشكل جميل، ستصادف سوق عيد الميلاد في المدينة القديمة. وعند التجول في السوق، ستجد زينة عيد الميلاد، والحرف اليدوية، وغيرها من الحلويات الشتوية، إلى جانب الأطباق التقليدية مثل الكياخن وكوب من الغلوفاين (مشروب العنب الساخن) ستجعلك تشعر بالدفء أثناء اختلاطك بالسكان المحليين وتكوين صداقات جديدة.