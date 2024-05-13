أماكن إقامة استثنائية
سواء كنت عالياً بين قمم الأشجار، حيث تشعر بالطبيعة قريبة منك، أو في شاليهات ساحرة تصبح ملاذات ممتعة وسط الطبيعة البكر، تقدم المناظر الخلابة للجبال والبحيرات في النمسا مزيجاً مثالياً من المغامرة والاسترخاء لتجربة لا تُنسى. وفي هذه الملاذات الفريدة، يمكنك الاستمتاع بساعات مليئة بالسلام والإلهام. من الأكواخ الجبلية التقليدية إلى الغرف ذات الثيمات الغريبة التي تثير الخيال، تتمتع النمسا بمخبأ مثالي لكل مسافر، مما يجعل الحياة اليومية تبدو بعيدة تماماً عن الأنظار.
بيوت الخشب والشجر
تبادل النظرات مع نصفك الآخر وتناول كأساً من المشروبات الفاخرة واستعدّ لعطلة نهاية أسبوع ممتعة معاً، فقضاء ليلة رومانسية في بيت شجرة تجعل من العطلة تجربة لا تُنسى في النمسا. هذا وتقدم بيوت الشجر أيضاً تجربة رائعة لكل العائلة، حيث توفر مغامرات فريدة من نوعها. لذا لا تتردد في الارتقاء عالياً فوق الأشجار والاستمتاع بوقت من الراحة بين الأوراق، سواء كنت مع شريكة حياتك أو مع العائلة بأكملها.
· مساكن خشبية في بحيرة ناتيرير سي، تيرول
· غاردن لوفتس في غات غونترامس، النمسا السفلى
· منزل الشجرة في فلوراس غارتن، تيرول
· منزل الشجرة في بيرشتلهوف، كارينثيا
· منزل الشجرة في فندق غاسنير في نوكيرشن على غروسفينيديغر، سالزبورغر لاند
إقامة ذات أفكار مميزة
سواء كنت تتناول الفطور بجوار الديناصورات، أو تستمتع بالسماء المرصعة بالنجوم في خيمة ساونا، أو تتلذذ مع شريكة حياتك باحتساء المشروبات، فهذه الإقامات ذات الطابع المميز من النمسا السفلى إلى تيرول، تقدم للضيوف ليالي نوم هانئة وتجارب فريدة بالكامل.
· فندق الشجرة في ستيراسيكبارك في باد غلايشينبيرغ، ستيريا
· فندق تيبي في ناترنباخ، النمسا العليا
· هوستادل في سانت يوهان إم بونغاو، سالزبورغر لاند
· فندق دانيال لوفتكيوب في غراتس، ستيريا
شاليهات بتوقيع مصممين
تقدم هذه الشاليهات تجربة نوم فاخرة، حيث تقع بجانب البحيرات المتلألئة، وفي الغابات الشاسعة، كما تتمتع بإطلالات على سلاسل الجبال الرائعة، لتشكل ملاذات مريحة في جميع أنحاء النمسا. فقضاء العطلة في الشاليه يتمحور حول تدليل نفسك بسحر الطبيعة الريفية.
· شاليهات ألبين في مانيتز، كارينثيا
· شاليه فور إليمينتس في بالفاو، ستيريا
· بيور لايف في أوبرهاغ، ستيريا