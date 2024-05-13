العطلات مع الحيوانات الأليفة
في النمسا، يمكن للعطلات مع الكلاب أن تكون تجربة لا تُنسى. فالكثير من الفنادق ترحب بحرارة بضيوفها من "ذوي الأربع أرجل"، وتحرص على توفير كل ما يحتاجونه. وبينما يستمتع الناس وحيواناتهم الأليفة باستكشاف مرافق طبيعية خلابة غير معروفة، سيتنفسون هواء الجبال النقي ويستمعون إلى أصوات الغابات الهادئة.
وفي الوقت نفسه سيجدون مسارات المشي الواسعة التي تمتد عبر مناظر طبيعية ساحرة، وتمر بجوار بحيرات متلألئة ومروج ألبية خضراء، حيث يمكن للكلاب الركض واللعب كما يحلو لها. وبعد يوم مليء بالنشاط، تنتظرهم أسرّة مريحة للكلاب، ومكافآت لذيذة، وأطباق طعام في الفندق – كل ما يتطلّب الأمر لجعل العطلة تجربة لا تُنسى.
بورغنلاند
تجربة في الطبيعة مع كلبك
مطعم- فندق آيزنبيرغ انت مارتن أن در راب
في فندق آيزنبيرغ، تحظى الكلاب باهتمام جيد، سواء في الغرف أو في المطعم. هنا، تبدأ الطبيعة الخلابة الممتدة على مساحات واسعة مباشرةً من باب الفندق، مما يجعلها مثالية للنزهات الطويلة. هذا وتوفر الحديقة التي تبلغ مساحتها 15 هكتاراً مساحة كافية للجري واللعب، بينما يتيح نهر راب القريب وبركة صغيرة للكلاب، إمكانية الانتعاش والتهدئة. ولأصحاب الكلاب المهتمين، عادةً ما يتم تنظيم عطلات نهاية أسبوع خاصة مع مدربين محترفين لتقديم نصائح قيمة حول التواصل وتدريب الكلاب.
فندق لاريمار في شتيغرسباخ
في فندق لاريمار، يمكن للضيوف الذين يصطحبون كلابهم الاستمتاع بغرف مريحة مزودة بمنطقة حديقة خاصة، إضافةً إلى مساحة لعب واسعة مسيّجة تبلغ 200 متر مربع، وبركة سباحة للكلاب لتبريدهم واللعب بالماء. كما تتوفر عطلات نهاية أسبوع مخصصة لجلسات التواصل مع الكلاب وأيام تدريب الكلاب، مما يتيح للضيوف فرصاً إضافية لتعزيز علاقتهم مع أصدقائهم ذوي الأرجل الأربعة، وتعلم مهارات جديدة معاً.
عطلة العافية مع كلبك
سانت مارتنز ثيرم أند لودج
كارينثيا
عطلات قرب الماء في الكلاب
فندق جو. زيه هوتيل في بورتسشاخ
في فندق داس جو. زيه هوتيل، سُيسمح لك باصطحاب كلبك الذي سيحظى بالكثير من الترحيب. فهذا الفندق يوفر غرفاً ملائمة للكلاب بأرضيات متينة، بالإضافة إلى سرير للكلب، بطانيات، وأوعية للطعام والماء. كما يتيح إمكانية الوصول المباشر إلى البحيرة، مع توفير مناشف للأرجل الرطبة، وهو ما يُعتبر مثالياً بعد جولة مشي.
فندق شتراندهوتيل بورغشتالر في فيلد أم زيه
في فندق شتراندهوتيل بورغشتالر، يتم الترحيب الحار بكل من الكلاب وأصحابها، مع توفير وسائل راحة مريحة تشمل أسرّة للكلاب، أوعية، ومناشف. يتميز الفندق بممر مباشر إلى البحيرة المخصصة للكلاب، بالإضافة إلى مسارات مشي واسعة وقريبة. كما تتوفر دشات مخصصة للكلاب وإمكانية اصطحاب كلبك إلى الشاطئ الملائم للكلاب التابع للفندق.
الضيافة المألوفة مع كلب
فندق إيشينهوف ذو الأربع نجوم في باد كلاينكيرخهايم
يرحب فندق إيشينهوف، بحيواناتك الأليفة بحرارة، سواء في الغرف أو في مناطق محددة من المطعم. كما أن الكلبتين المقيمتين، بيلا وكوكو، دائماً سعيدتان بلقاء أصدقاء جدد للعب.
النمسا السفلى
عطلات مستوحاة من الطبيعة مع كلبك
غينيسرغاستهوف كوتشر كلاوزه في إيغيرن، فالدفيرتل
في فندق غينيسرغاستهوف كوتشر كلاوزه، يتم استقبال الكلاب بمأكولات ترحيبية، وبطانية دافئة، ووعاء للطعام، وأكياس نفايات في الغرف. كما يوفر الفندق العديد من الفرص للتنزه في مسارات المشي المحيطة، حيث توجد أيضاً برك قريبة تتيح للكلاب الانتعاش والتهدئة.
مزرعة وايلد هيرب شتاينشالرهوف في رابنشتاين
في فندق شتاينشالرهوف، تنتظر الكلاب تجربة مميزة، حيث يتم الترحيب بها بحرارة في المطعم ومنطقة تناول الطعام الخارجية. وتوفر المنطقة العديد من مسارات المشي وطرق التنزه وأماكن للسباحة، في حين تُعدّ الأكواخ المريحة، والتي يحتوي كل واحد منها على حديقة خاصة مسيجة، مثالية تماماً للكلاب. وتشمل الخدمات الإضافية مناشف للأقدام، وأوعية للماء والطعام في الغرفة، وبركة طبيعية، وأماكن خلابة للسباحة بجانب الجدول. كما توجد مكافأة ترحيبية ومحطة مياه ملائمة للكلاب عند الوصول. هذا ويتطلّع فريق شتاينشالرهوف، مع كلبتهم باولا (كلب بيرديد كولي)، إلى الترحيب بأصدقاء جدد من ذوي الفراء!
النمسا العليا
عطلات متضمنة خدمات خاصة بالكلاب
فندق بارنشتاينهوف في آيغن-شلاغل
يرحب فندق بارنشتاينهوف بشكل مثالي بالكلاب. ومع "باقة صديقة للكلاب"، يوفر الفندق الطعام، أوعية الماء، بطانية مريحة للكلاب، أكياس النفايات، منشفة تجفيف ونصائح للنزهات والمشي لمسافات طويلة.
فندق فالكنشتاينر غورميه أند ويلنيس في موهلفيرتل
يوفر فندق فالكنشتاينر باقة الوصول الملائمة للكلاب والتي تتضمن العديد من الامتيازات: مكافآت، عظام المضغ، نصائح لمسارات المشي، ساعة لعب يومية، خدمة تمشية الكلاب، بطانية، منشفة، وعاء طعام ومنديل أنيق.
فندق دوناوشلينغ هايباخ/الدانوب
يخصّ فندق دوناوشلينغ الكلاب بترحيب حار، حيث يحصلون على باقة ترحيبية شاملة تشتمل على وعاء للطعام، الماء، منشفة، بطانية مريحة، أكياس النفايات، الحلويات، خدمة تمشية الكلاب، مسارات للمشي ومكان للسباحة في نهر الدانوب.
سالزبورغر لاند
عطلات نشطة للكلاب وأصحابها
فندق الكلب غريمينغ في راوريس
يوفر فندق غريمينغ أسرّة مريحة للكلاب وأطباقاً وخدمة تغذية يومية مع مجموعة مختارة من الأطعمة. هنا يمكن للكلاب اللعب في مرج خالٍ من المقاود بمساحة 4500 متر مربع مع ملعب للرشاقة والسباحة في البركة. هذا وقد تمّ إدراج الأكواخ المناسبة للكلاب لقضاء عطلات المشي لمسافات طويلة في "دليل Dog Hut".
بيرغهوتيل أرثورهاوس *** في هوخكونيغ
يمكن للكلاب الإقامة مجاناً في بيرغهوتيل أرثورهاوس على بُعد 1500 متر في منطقة هوخكونيغ للمشي لمسافات طويلة. وتشمل الميزات الخاصة قائمة للكلاب، أكياس النفايات، منطقة لعب مسيجة ودورة خفة الحركة والمناشف. هذا ويتوفر أيضاً تدريب خاص للكلاب ومسارات للمشي لمسافات طويلة.
العافية والاسترخاء للحيوانات الأليفة
ريزيدانس غروبر في غاشتاين
في ريزيدانس غروبر، تتمتع الكلاب بأريكة مريحة وأوعية خاصة، ويتم الترحيب بها مع وجبات الطعام المخصصة. هذا وتتوفر جليسة للكلاب أثناء زيارة المالكين للمنتجع الصحي، في حين تشمل وسائل الراحة منطقة لعب مسيجة ومركزاً صحياً للكلاب ودشاً خاصاً بهم.
الضيافة العائلية مع الكلاب
فندق ألوازيا في ماريابفار
هنا، يمكن للكلاب الركض في منطقة لعب تبلغ مساحتها ألف متر مربع، فيما يتم الترحيب بها في مطعم وحديقة فندق ألوازيا، علماً أن الفندق يقدم أيضاً خدمة المشي ومجالسة الكلاب.
فندق زون *** في سالباخ هينترغليم
يشتهر فندق زون بخدمته الصديقة للكلاب، حيث يوفر لها الطعام، كما يتم الترحيب بها في البار ومناطق تناول الطعام. هذا وتوفر الأراضي الفسيحة مساحة كبيرة لإقامة مريحة مع حيوانك الأليف.
ستيريا
فنادق توفر خدمات للكلاب
فندق ألمفريدن هوتيل أند رومانتيك شاليه في رامساو أم داخشتاين
في ألمفريدن هوتيل أند رومانتيك شاليه، يمكن للكلاب أن تقيم مجاناً وأن تستمتع بمساحة كبيرة في حديقة الرشاقة بالفندق. تحتوي الغرف على وعاء للكلاب وبطانية وألعاب ومنشفة ومكافأة ترحيبية. كما توجد منطقة مخصصة لتناول الطعام لأصحاب الكلاب، ومتجر صغير للكلاب، وخدمة مجالسة عند الطلب، ووسائل راحة أخرى لجعل الإقامة في منطقة داخشتاين حيث يوجد مسارات مشي وتزلج خلابة، ممتعة بشكل خاص.
تيرول
إقامات راقية ومريحة للكلاب
غرادونا *** ماونتن ريزورت في شرق تيرول
يوفر منتجع غرادونا *** ماونتن ريزورت الخالي من السيارات، مساحة كبيرة للكلاب للركض. هذا وسيحصل الضيوف ذوو الأرجل الأربعة على مكافآت ووعاء طعام وصندوق سفر به منشفة.
فندق كلوستربراو **** في زيفيلد في تيرول
تتمتع الكلاب في فندق كلوستربراو بمنطقة خاصة لتناول الطعام والأوعية وسرير مريح. كما يوفر الفندق دورة تدريبية للرشاقة وقائمة للكلاب وغرف اختيارية للوصول إلى الحديقة. ستجدون أيضاً خدمات مجالسة الكلاب وطبيباً بيطرياً محلياً، فضلاً عن مسارات المشي لمسافات طويلة ومواقع السباحة في مكان قريب.
عطلات نشطة للكلاب وأصحابها
فندق رايدرهوف*** في أوبرلاند التيرولية
تم تصميم فندق رايدرهوف خصيصاً للكلاب، حيث يضم منطقة لعب تبلغ مساحتها ألف متر مربع، وبركة سباحة وخدمات العناية الشخصية ورحلات المشي لمسافات طويلة بصحبة مرشدين ومدرسة متنقلة للكلاب. هذا ويمكن للكلاب الانضمام إلى أصحابها في المطعم أو البقاء في الغرفة.
فندق لارخنهوف **** في زيفليد في تيرول
باعتباره فندق سبا طبيعي صديق للكلاب، يقدم لارخنهوف الحلوى والأوعية والسرير. ويمكن للضيوف الاستمتاع بمسارات المشي لمسافات طويلة التي تبدأ مباشرةً من الفندق ومسار الشتاء الصديق للكلاب عبر البلاد.
مرافق عافية واسترخاء للحيوانات الأليفة
فندق ماغدالينا *** في تسيليرتال
يستقبل فندق ماغدالينا الكلاب مجاناً، ويوفر لها سريراً، أوعية، ملعباً، بركة سباحة وغرفة غسيل. هذا ويمكن للضيوف الانضمام إلى رحلات المشي لمسافات طويلة بصحبة مرشدين أو استخدام خدمة العناية بالكلاب.
فندق بانوراماهوتيل إنتاليرهوف**** في زيفيلد، في تيرول
يوفر فندق بانوراماهوتيل إنتاليرهوف للكلاب ترحيباً حاراً من خلال تقديم الهدايا والمناشف وأكياس النفايات وجلسات التدريب بواسطة مدرب كلاب معتمد، علماً أن الفندق حاصل على شهادة "فحص المخالب" بخمسة أقدام.
الضيافة العائلية مع الكلاب
فندق يوهانا في أوتستال
في فندق يوهانا في أوتستال، سيشعر المالكون والكلاب على حد سواء بالألفة مع المكان الذي تديره عائلة مالكة، كما يتم الترحيب جيداً بالكلاب، مما يوفر إقامة مريحة للجميع.
فندق رومانتيكهوتيل بوغليرهوف**** في ألباخ
تحصل الكلاب في فندق رومانتيكهوتيل بوغليرهوف على مجموعة ترحيبية تحتوي على سرير وحلويات وأوعية ومنشفة ونصائح للمشي، بما في ذلك مسار خاص لتمشية الكلاب.
الطبيعة بالقرب من الماء
فندق ألبينهوتيل كيتزبوهل
يقع فندق ألبينهوتيل كيتسبوهل على ضفاف بحيرة شفارزيه مباشرةً، ويوفر أياماً من الاسترخاء، مع العديد من مسارات المشي التي يمكن استكشافها من قِبل الكلاب وأصحابها.
فندق ناتورليخ في فيس
ناتورليخهو فندق صديق للحيوانات الأليفة ويحتوي على غرف تتميز بتراسات خاصة ومناطق عشبية. تشمل وسائل الراحة سريراً للكلاب ومحطة غسيل ونزهات منظمة للكلاب.
فورارلبيرغ
تجارب في الطبيعة مع الكلاب
فندق هوبرتوشوف ** شتوبن أم أرلبيرغ
يمكن للضيوف في فندق هوبرتوشوفالاستمتاع بعطلة التزلج مع كلبهم. فهنا، تتوفر أوعية الماء والطعام مع سجاد الأرضية ولافتة للباب كُتب عليها "كلب في الغرفة"، إلى جانب المكافآت وأكياس روبي للأصدقاء ذوي الأرجل الأربعة. كما تتوفر مسارات المشي في مكان قريب.
عالم الكلاب كلاينفالسيرتال
يقدم عالم الكلاب في كلاينفالسيرتال رحلات مشي خاصة بالكلاب بصحبة مرشدين للمسافرين المنفردين والنساء ومحبي الأعشاب، بالإضافة إلى جولات مشي عامة في كلاينفالسيرتال.
بريغنزرفالد
في بريغنزرفالد، يُسمح بصعود الكلاب في معظم عربات التلفريك، مما يجعل من السهل التنزه معاً في المناظر الطبيعية لجبال الألب.
فيينا
إقامات فاخرة مع الكلاب
فندق زاخر
يقدم برنامج "زاخر بيتس" في فنادق زاخر في فيينا وسالزبورغ، تجربة فاخرة للضيوف الذين يأتون مع حيوانات أليفة أو بدونها. ففي فندق زاخر فيينا، يُمنح الكلب سريراً ناعماً يناسب حجمه، بطانية مريحة، منشفة خاصة، أكياس النفايات، وأوعية الماء والطعام في الغرفة. كما يتم الترحيب بالكلاب وأصحابها ترحيباً حاراً في زاخرشتروبي لتناول الفطور والعشاء، حيث يمكن تقديم طعام الكلاب الطازج عند الطلب. هذا ويوفر الفندق أيضاً خدمة مجالسة الكلاب.
بوتيك هوتيل شتادهالي
يرحب فندق شتادهالي البوتيكي في فيينا بحرارة بالحيوانات الأليفة، ويقدم مجموعة من الخدمات لإقامة مريحة مع الحيوانات الأليفة. ومن هنا، تتلقى الكلاب باقة ترحيبية خاصة تتضمن سريراً مريحاً وأوعية طعام. كما تتوفر أيضاً الكثير من المساحات الخضراء ومسارات المشي القريبة، وهي مثالية للمشي مع الكلاب.
غاستهاوس فيينا
يقع فندق غاستهاوس فيينا ذو التصميم الأنيق في قلب مدينة فيينا، ويقدم خدماته بشكل خاص للضيوف الذين يصطحبون كلابهم معهم. هنا، تقيم الكلاب مجاناً، ويتم الترحيب بها بسرير مريح وهدايا ترحيبية ووعاء ماء في الغرفة. كما يتم الترحيب بالكلاب أيضاً في مطعم الفندق، حيث تحظى بالكثير من الاهتمام. كما يمكن ترتيب خدمة مجالسة الكلاب عند الطلب، مما يسمح للمالكين باستكشاف المدينة بدون قلق.
فنادق المشي لمسافات طويلة
يحظى حيوانك الأليف بالكثير من الترحيب أماكن الإقامة هذه.
عطل في الأكواخ رفقة الكلاب
أكواخ وشاليهات جبلية لقضاء العطلات مع الكلاب.
فنادق ريفية مع الكلاب
هنا، تشمل الضيافة العائلية حيوانك الأليف.