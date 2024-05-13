تيرول

إقامات راقية ومريحة للكلاب

غرادونا *** ماونتن ريزورت في شرق تيرول

يوفر منتجع غرادونا *** ماونتن ريزورت الخالي من السيارات، مساحة كبيرة للكلاب للركض. هذا وسيحصل الضيوف ذوو الأرجل الأربعة على مكافآت ووعاء طعام وصندوق سفر به منشفة.

فندق كلوستربراو **** في زيفيلد في تيرول

تتمتع الكلاب في فندق كلوستربراو بمنطقة خاصة لتناول الطعام والأوعية وسرير مريح. كما يوفر الفندق دورة تدريبية للرشاقة وقائمة للكلاب وغرف اختيارية للوصول إلى الحديقة. ستجدون أيضاً خدمات مجالسة الكلاب وطبيباً بيطرياً محلياً، فضلاً عن مسارات المشي لمسافات طويلة ومواقع السباحة في مكان قريب.

عطلات نشطة للكلاب وأصحابها

فندق رايدرهوف*** في أوبرلاند التيرولية

تم تصميم فندق رايدرهوف خصيصاً للكلاب، حيث يضم منطقة لعب تبلغ مساحتها ألف متر مربع، وبركة سباحة وخدمات العناية الشخصية ورحلات المشي لمسافات طويلة بصحبة مرشدين ومدرسة متنقلة للكلاب. هذا ويمكن للكلاب الانضمام إلى أصحابها في المطعم أو البقاء في الغرفة.

فندق لارخنهوف **** في زيفليد في تيرول

باعتباره فندق سبا طبيعي صديق للكلاب، يقدم لارخنهوف الحلوى والأوعية والسرير. ويمكن للضيوف الاستمتاع بمسارات المشي لمسافات طويلة التي تبدأ مباشرةً من الفندق ومسار الشتاء الصديق للكلاب عبر البلاد.

مرافق عافية واسترخاء للحيوانات الأليفة

فندق ماغدالينا *** في تسيليرتال

يستقبل فندق ماغدالينا الكلاب مجاناً، ويوفر لها سريراً، أوعية، ملعباً، بركة سباحة وغرفة غسيل. هذا ويمكن للضيوف الانضمام إلى رحلات المشي لمسافات طويلة بصحبة مرشدين أو استخدام خدمة العناية بالكلاب.

فندق بانوراماهوتيل إنتاليرهوف**** في زيفيلد، في تيرول

يوفر فندق بانوراماهوتيل إنتاليرهوف للكلاب ترحيباً حاراً من خلال تقديم الهدايا والمناشف وأكياس النفايات وجلسات التدريب بواسطة مدرب كلاب معتمد، علماً أن الفندق حاصل على شهادة "فحص المخالب" بخمسة أقدام.

الضيافة العائلية مع الكلاب

فندق يوهانا في أوتستال

في فندق يوهانا في أوتستال، سيشعر المالكون والكلاب على حد سواء بالألفة مع المكان الذي تديره عائلة مالكة، كما يتم الترحيب جيداً بالكلاب، مما يوفر إقامة مريحة للجميع.

فندق رومانتيكهوتيل بوغليرهوف**** في ألباخ

تحصل الكلاب في فندق رومانتيكهوتيل بوغليرهوف على مجموعة ترحيبية تحتوي على سرير وحلويات وأوعية ومنشفة ونصائح للمشي، بما في ذلك مسار خاص لتمشية الكلاب.

الطبيعة بالقرب من الماء

فندق ألبينهوتيل كيتزبوهل

يقع فندق ألبينهوتيل كيتسبوهل على ضفاف بحيرة شفارزيه مباشرةً، ويوفر أياماً من الاسترخاء، مع العديد من مسارات المشي التي يمكن استكشافها من قِبل الكلاب وأصحابها.

فندق ناتورليخ في فيس

ناتورليخهو فندق صديق للحيوانات الأليفة ويحتوي على غرف تتميز بتراسات خاصة ومناطق عشبية. تشمل وسائل الراحة سريراً للكلاب ومحطة غسيل ونزهات منظمة للكلاب.