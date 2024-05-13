أكبر مناطق التزلج في النمسا

إذا كنت ترغب في الإقامة في منتجع كبير، ما عليكَ إلا أن تقرأ قائمتنا التي تضم أكبر مناطق التزلج المتجاورة في النمسا.

أكبر منتجعات التزلج على الجليد في النمسا هي عبارة عن مجموعة مرموقة من مناطق الرياضات الشتوية، حيث توفر مناظر خلابة لجبال الألب، ومنحدرات ممتازة، وبنية تحتية حديثة للتلفريك، وأكواخ جبلية ساحرة.

وتتصدر منطقة فورارلبيرغ في أرلبيرغ القائمة بمنحدرات يبلغ طولها 300 كيلومتر، مما يجعلها واحدة من خامس أكبر مناطق التزلج في العالم، حيث تقدم الرياضات الشتوية من الدرجة الأولى.

بدورها، تتميز منطقة إيشغل في تيرول بمسافات تزلج يصل طولها إلى 11 كيلومتراً، وهي متاحة حتى أوائل شهر مايو بفضل ارتفاعها الذي يصل إلى حوالي 3000 متر. نقدم لك أيضاً سبعة منتجعات تزلج أخرى تحتوي على كل ما قد يرغب فيه عشاق الرياضات الشتوية: من المنحدرات الواسعة إلى المسارات شديدة الانحدار، ومن المنحدرات الممتعة والمتنزهات عبر الأرياف، إلى مناطق التزلج الحر الرسمية.