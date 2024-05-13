أكبر مناطق التزلج في النمسا
أكبر منتجعات التزلج على الجليد في النمسا هي عبارة عن مجموعة مرموقة من مناطق الرياضات الشتوية، حيث توفر مناظر خلابة لجبال الألب، ومنحدرات ممتازة، وبنية تحتية حديثة للتلفريك، وأكواخ جبلية ساحرة.
وتتصدر منطقة فورارلبيرغ في أرلبيرغ القائمة بمنحدرات يبلغ طولها 300 كيلومتر، مما يجعلها واحدة من خامس أكبر مناطق التزلج في العالم، حيث تقدم الرياضات الشتوية من الدرجة الأولى.
بدورها، تتميز منطقة إيشغل في تيرول بمسافات تزلج يصل طولها إلى 11 كيلومتراً، وهي متاحة حتى أوائل شهر مايو بفضل ارتفاعها الذي يصل إلى حوالي 3000 متر. نقدم لك أيضاً سبعة منتجعات تزلج أخرى تحتوي على كل ما قد يرغب فيه عشاق الرياضات الشتوية: من المنحدرات الواسعة إلى المسارات شديدة الانحدار، ومن المنحدرات الممتعة والمتنزهات عبر الأرياف، إلى مناطق التزلج الحر الرسمية.
أرلبيرغ في فورارلبرغ
يُعد منتجع أرلبيرغ أكبر منتجع للتزلج في النمسا، وواحداً من خامس أكبر منتجعات التزلج في العالم حيث يضمّ ما لا يقلّ عن 305 كيلومتراً (190 ميلًا) من المنحدرات و87 مصعداً للتزلج. هنا يمكنك التزلج بدءاً من سانت أنتون في أرلبيغ عبر شتودن وأن تكمل حتى تصل إلى ليخ في أرلبيغ وفراث- شروكن.
سالباخ في سالزبروغرلاند
ستجد هنا ما لا يقل عن 270 كيلومتراً (168 ميلًا) من المنحدرات و70 مصعداً وأكثر من 60 كوخاً مريحاً للتزلج، ومناطق رسمية للتزلج الحر وأفضل المأكولات وأماكن إقامة من الدرجة الأولى.
إشغل في تيرول
توفر لك هذه المنطقة 239 كم (148 ميل) من الممرات والمنحدرات التي يصل طولها إلى 11 كم (6.8 ميل)، وأنشطة التزلج والتزحلق على الجليد حتى بداية شهر مايو - وذلك بفضل ارتفاعها الذي يصل إلى 3872 متراً (12703 قدماً) فوق مستوى سطح البحر.
شلادمينغ-داخشتاين في ستيريا
تضمّ منطقة شلادمينغ-داخشتاين للتزلج 230 كيلومتراً (143 ميلًا) من المنحدرات، وهي مثالية للقيام بعدة رحلات نهارية مختلفة، وتخدمها شبكة جيدة من المصاعد الكهربائية. وهنا تحظى العائلات بالكثير من الاهتمام، كما يُمنح الأطفال خصومات متنوعة، فضلاً عن التزلج المجاني.
سكيفيلت فايلدر كايزر – بريكسنتال في تيرول
ستجد هنا 270 كيلومتراً (167 ميلًا) من المنحدرات المُجهزة بشكل مثالي للاستمتاع بالتزلج. وبفضل ارتفاعها، يمكنك دائماً أن تثق بكثافة الثلوج فيها.
سرفاوس- فيس- لاديس في تيرول
مع منحدراتها التي يبلغ طولها 214 كيلومتراً (133 ميلًا)، تُعدّ هذه المنطقة جنة حقيقية للمتزلجين والمتزحلقين على الجليد على حدٍ سواء. ومع مسارات زرقاء في الغالب من الأحيان، تُعتبر هذه المنطقة مناسبة تماماً للعائلات، ويمكن الاعتماد عليها جداً فيما يتعلق بتساقط الثلوج مع ارتفاعها الذي يزيد عن 2000 متر (6561 قدماً).
تسيليرتال أرينا في تيرول
ستجد هنا 150 كيلومتراً (93 ميلًا) من المنحدرات، وارتفاع 2500 متر (8219 قدماً) فوق مستوى سطح البحر، ومنحدرات واسعة، وبانوراما جبلية مذهلة. كما ينتظرك هنا أطول منحدر في النمسا.
سولدن في تيرول
تنتظرك هنا ثلاث مناطق تزلج مترابطة بطول 144 كيلومتراً (89 ميلاً) من المنحدرات. فكلمة السر هنا تتجلى في كثافة تساقط الثلوج، في حين تساهم جبال تيرول الأسطورية في استكمال المشهد الرائع.
سيلفريتا مونتافون في فورارلبيرغ
مع توفر 140 كيلومتراً (87 ميلًا) من المنحدرات، تنتظرك هنا الكثير من الخيارات: سبعة مسارات "بلاك سكوربيون" شديدة الانحدار، ومصاعد جبلية حديثة، وأكواخ مريحة، مع منحدرات مسطحة، مناسبة أيضاً للأطفال.
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