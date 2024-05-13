أفضل المطاعم في النمسا السفلى
معاصِر ولكن راسخ، مع توجه كبير نحو التجريب والابتكار: يُعتبر المطبخ الرفيع المستوى في النمسا السفلى مثيراً للإعجاب بقدر ما هو لذيذ - من فالدفيرتيل إلى فاينفيرتيل، ومن فاخاو إلى غابات فيينا. وفي كثير من الأحيان، تكون المكونات النادرة عالية الجودة التي يتم الحصول عليها من المنطقة هي العنصر الأبرز في الأطباق، جنباً إلى جنب مع الطهاة المبدعين الذين يقومون بابتكار هذه الأطباق.
لا ينعكس تنوّع النمسا السفلى في عروض الطهي فحسب، بل يتجلّى أيضاً في مناظرها الطبيعية الخلابة، إذ تحتوي هذه المنطقة على كل شيء، بدءاً من مرتفعات جبال الألب إلى السهول المنخفضة، ومن الأراضي العشبية الجافة إلى أراضي الدانوب الرطبة الخصبة. وبينما تكون مناظر نهر الدانوب آسرة بشكل خاص من العديد من المواقع، فإنه من الرائع أن نجد العديد من أبرز المطاعم قائمة على حافة المياه مباشرةً، بينما نجد أماكن أخرى في مناطق جميلة في قلب الطبيعة – وكل هذا يجعلها مواقع مثالية لاستنشاق الهواء المنعش!
يُعدّ النُزل التقليدي أو فيرتهاوس الذي تمتاز به النمسا السفلى، كنزاً ثقافياً تراثياً. فهنا، يجتمع كل شيء معاً: كرم الضيافة، المضيفون المميزون والأطباق الإقليمية الاستثنائية الأصيلة والمتواضعة - بدءاً من البايكون المشوي المقرمش وحتى هليون مارشفيلد، وفطائر مشمش فاخاو الشهيرة. وفيما يلي مجموعة مختارة من أفضل الأماكن للاسترخاء والاستمتاع بهذه المأكولات الشهية.
أفضل المطاعم في النمسا السفلى
يقع لاندهاوس باخر في فاخاو، وتتخطى شهرته حدود النمسا السفلى، مع تقاليد طويلة في عالم الطهي. ويواصل توماس دورفر هذا الإرث بلمسة معاصرة، ويغمره بجرعة كبيرة من الإبداع والسهولة.
من ناحية ثانية، يتألق الابتكار والإبداع أيضاً في ترياد في بوكليغي فيلت، حيث يفاجئ أوفي ماخرايخ روّاد المطعم بقوائم موسمية وإقليمية، تضم مكونات مصدرها حديقته النباتية الخاصة. هذا ويُعدّ المطبخ في غوت أوبرستوكسال بمثابة احتفال بالنكهات الموسمية، ويتم إعداد الأطباق باستخدام أجود المكونات، إلى جانب المشروبات المعتقة - وكل ذلك في بيئة خلابة تنضح بالتصميم الراقي والجماليات، مما يجعله مكاناً مثالياً للاسترخاء، يشبه إلى حد كبير إسلوكال في هادرسدورف أم كامب بالقرب من كريمس، حيث يتم إتقان فن تحويل المكونات المحلية بنكهات الشرق الأقصى إلى أطباق بسيطة "تشعرك بالسعادة" إلى حد الكمال.
مطاعم الغورميه في النمسا السفلى
هل ترغب باختبار عالم من الفخامة؟ توجه إذن إلى مطعم توني أم. في فوربرون حيث يقدم توني مورفالد المأكولات النمساوية المعاصرة على أعلى مستوى.
بدوره، يقدم مطعم فيرتهاوسكوشي الخاص بـ ستيفان هوبير في هوبير در فيرت أطباقاً ذكية ومبتكرة تعتمد على المكونات الإقليمية التقليدية. وتحت شعار "تكريم القديم، وتنمية الجديد" يتبنى مايك نهرر في غاستهاوس ناهرر بالقرب من سانت بولتن فلسفة استعمال كل شيء "من الأنف إلى الذيل"، مع القليل من التجارب المبتكرة أحياناً، في مكان تم بناؤه حديثاً ويُعتبر مثيراً للإعجاب تماماً مثل الطعام الذي يقدمه.
أما في هوفميستيري هيرتزبيرغر في فاخاو، فستجد جنباً إلى جنب مع أكبر قائمة للمشروبات المعتقة في النمسا السفلى (مع أكثر من 2000 صنف)، المأكولات الإقليمية الطبيعية مع اللمسات الحديثة.
بدوره، يقوم غينوسفيرشافت في ميلبيرغ، الذي كان في السابق محل بقالة تقليدية وأصبح الآن نقطة جذب للذّواقة، باستعمال وتحويل المكونات المحلية بشكل إبداعي في مطبخ مفتوح، أمام عينيك مباشرةً.
مطاعم ذات أجواء مميزة في النمسا السفلى
في غاستهاوس زور بالم في موتزفيرتل، تعمل تيريزيا بالمتزوفر، الحائزة على لقب أفضل طاهية لعام 2023، على تعزيز الكنوز الطبيعية في المنطقة المحيطة ببراعة - بدءاً من أسماك جبال الألب ولحم البقر إلى ديرندلن (الكرز الكورنيلي). يُعدّ الابتكار أيضاً أمراً أساسياً في در فلوه في لانغينليبرن على نهر الدانوب، حيث يتم تقديم الأطباق البسيطة المصنوعة من مكونات نادرة تُنتج ضمن مساحة دائرية يصل قطرها إلى 66 كم في نُزل قرية دوناوغارتل المثالي.
هذا ويُعتبر إسل باكهندل الشهير والأطباق الموسمية التقليدية والمعاصرة الأخرى من أبرز الأطباق في لاندغاستهاوس إسل، حيث يستمتع الضيوف أيضاً بإطلالات مدهشة على نهر الدانوب. بدوره يشتهر فندق هاسلاورهوف بإطلالته الرائعة على أراضي الدانوب الرطبة، على الرغم من أن مطبخ فيرتهاوس عالي الجودة والمتأثر بالمطبخ العالمي قد يسرق منه الأضواء.
وأخيراً، يُعدّ الترّاس الجميل المطل على المساحات الخضراء في مطعم أم تولبينغيركوغيلمكاناً مثالياً لتذوق المأكولات الطازجة والرائعة.
مطاعم ذات إطلالات مميزة في النمسا السفلى
من فندق شاخنر في ماريا تافيرل، يمكنك النظر إلى سفوح جبال الألب، بينما تستمتع بالأطباق المعدة بدقة حرفية. من ناحية ثانية، يتم إعداد الأسماك الطازجة من بحيرة الفندق الخاصة في فيشرفيرت في إرنسثوفن، حيث يتم تقديمها وسط أجواء الحديقة الخلابة.
في فندق كولم المعاصر في منطقة فالدفيرتل، حيث تمتزج نكهات العالم، وتضفي النوافذ الواسعة شعوراً بتناول الطعام وسط الطبيعة، يُبهر مايكل كولم دائماً بإبداعاته التي تحمل لمسات تأثيرات غريبة.
أما في فندق ومطعم شلوس دورنشتاين، تقدم رئيسة الطهاة الجديدة نادين ستانجل "أطباقاً طازجة ومبتكرة وجريئة"، وسط إطلالات لا مثيل لها على نهر الدانوب.
ويمكنك أيضاً الاستمتاع بإطلالة مثالية على النهر العظيم من سوديك في مدينة تولن، حيث يتم تقديم الأطباق الإقليمية مع لمسة البحر الأبيض المتوسط في جو مسترخٍ، من الصباح وحتى المساء.
نُزل في النمسا السفلى
يبرز مطعم فندق هوبفلد في ستوكراو باعتباره مطعماً رائداً في مجال الطهي، حيث يقدم المأكولات الكلاسيكية على مدار العام - مع تسليط الضوء على لحم البقر العضوي المحلي - والأطباق الموسمية النابضة بالحياة.
وفي لاندغاستهوف زور ليند في غابات فيينا، يتم معالجة لحوم البقر الجافة المعتقة والأسماك الطازجة وخضروات الحديقة بمهارة، بينما يقدم بولاكس فيرتهاوس في ريتزباكرهوف أطباق فاينفرتيل التقليدية، من الدجاج المقلي إلى المعجنات، بأسلوب بسيط.
بدوره يستخدم لاندغاستهاوس فينكيلهوفر في فاينفرتيل المكونات من مزرعته الخاصة، حيث يقوم باستخدام كل الأجزاء "من الأنف إلى الذيل" بمزيج من الإبداع والأصالة.
وأخيراً في مطعم غاستهوف بوخنغر الواقع في فالدفيرتيل، يمكنك الاستمتاع "بالمأكولات الحقيقية والبسيطة والطبيعية" بالتعاون المثالي مع الموردين المحليين.
حانات في النمسا السفلى
تتميز حانة فرانز جوزف فيرتهاوس بديكورات ذات جماليات عصرية بينما تقدم قائمة تجمع بين الكلاسيكيات التقليدية والإبداعات الجديدة والجريئة. وتتبع حانة فاغنرز فيرتهاوس في هولابرون نهجاً مماثلاً، حيث تقدم الأطباق الإقليمية والموسمية بالأسلوبالمتقن للحانة التقليدية، ولكن دون إغفال الاتجاهات المعاصرة.
بدورها تقع حانة ستوكرفيرت التي تم تجديدها حديثاً في منطقة فاينرفالد الخلابة، وتحقق توازناً متناغماً بين التقليد والحداثة، وتكتمل بمجموعة مختارة رائعة من المشروبات المعتقة. أما ألت باكهاوس في فاينر نوشتاد، فتتفوق في صناعة أجود المكونات من منتجين محليين مختارين بحرفية دقيقة. ومن ناحية أخرى، تتميز حانة قيسر فون أوستريخبمزيج من المأكولات النمساوية ومأكولات البحر الأبيض المتوسط، فيما توفر الأجواء الساحرة لفندق بورغرهاوس التاريخي الصغير في كريمس، أجواءً مبهجة لهذه الحانة التي ترحب بالجميع.