فنادق وأماكن إقامة جديدة
في مناطق النمسا، هناك شغف كبير بتجديد وافتتاح أماكن جديدة. فالعديد من هذه الأعمال تُدار من قِبل عائلات على مدى أجيال، مما يعزز ارتباطها العميق بالمكان وتركيزها على استخدام مواد مستدامة. ويمكن للزوار الاستمتاع بملاذات هادئة في مواقع رائعة، غالباً ما تكون محاطة بالطبيعة، مع مساحات واسعة للاسترخاء ومرافق صحية مثالية للاستجمام.
فالعمارة الخشبية العصرية تبهر الزوّار في فورارلبيغ، بينما تحتوي تيرول، سالزبورغ لاند، ستيريا، وكارنتن، على شقق دافئة على الطراز الجبلي، وأكواخ جبلية، وشاليهات تشكّل ملاذات مثالية للاسترخاء.
هذا وتأسر المدن النمساوية الزوار بفنادقها الفاخرة التقليدية والإقامات البوتيكية التي تبهر الجميع بتصاميمها عالية الجودة. فهنا، يمكنك أن تبدأ يومك بالمتعة وأن تسترخي بينما تستمتع بنمط الحياة النمساوي الفريد.
فورارلبرغ
فنادق ومنتجعات
زون ميلاو في بريغينفرفالد
منذ منتصف يوليو 2024، عاد فندق زون ميلاو لاستقبال ضيوفه بعدما خضع للكثير من التجديدات. يضم الفندق الآن أربع أجنحة فسيحة، وغرفة للتمارين الرياضية واليوغا، بالإضافة إلى سطح شمسي جديد يحتوي على مسبح ومنطقة استراحة. كما تم تعزيز مرافق الاسترخاء بإضافة منطقة سبا خاصة حصرية.
بلاو روز فيلدكيرش
يرحب فندق بلاو روز البوتيكي الساحر بالضيوف منذ أواخر عام 2023. يقع هذا المبنى الذي يبلغ عمره 500 عام في البلدة القديمة، ويضم 18 غرفة مصممة بشكل فريد، تتراوح من غرفة مفردة بمساحة 10 أمتار مربعة، إلى غرفة عائلية بمساحة 21 متراً مربعاً.
فندق مارفيا في دورنبيرن
بدأ فندق مارفيا في بوديل عملياته في منتصف ديسمبر 2023 في المنطقة التي كانت تُدعى بيرغهوف فيتز، وهو يوفر عشر غرف مع شرفات، ويضم أيضاً مكاناً مخصصاً للحفلات باسم فيلزنكيلر.
فندق كلاينر لوف في بريغينز
في أبريل 2024، رحبت بريغينز بفندق جديد في المدينة: فندق كلاينر لوف الواقع في كورنماركتبلاتز. يضم هذا الفندق ذو التصميم المعماري الضيق ثماني غرف، يبرزها سقفه البرميلي المميز المصنوع من أكثر من 30 قوساً خشبياً، بينما يضم في الطابق الأرضي باراً لتناول الفطور وصالة لاونج.
شقق وغرف مؤجرة لقضاء العطلات
شقق ألبينستولز في دامولس
منذ أغسطس 2023 أصبحت شقق ألبينستولز البالغ عددها 39، والتي تضم غرفتين أو ثلاث أو أربع غرف في أربعة مبانٍ مختلفة، متاحة امام الضيوف، حيث يمكن لأكبر شقق العطلات أن تستوعب ما يصل إلى ثمانية أشخاص.
شقق زونبيرغ في شروكن
منذ خريف 2023، أصبحت شقق زونبيرغ متاحة للضيوف، حيث تتراوح مساحة شقق العطلات الـ 17 التي تحتوي على شرفات وساونا، من 48 متراً مربعاً إلى 76 متراً مربعاً.
شقق بريغينزرفالد في أنديلسبوخ
خضعت المزرعة إلى توسعة جديدة بحيث أصبحت تتسع لشقتين فسيحتين ومفروشتين بشكل عصري، وهما متاحتان منذ أغسطس 2023. تبلغ مساحة الشقة الأولى 100 متر مربع، بينما تبلغ مساحة الشقة الثانية 150 متراً مربعاً، وهي تتسع لما يصل إلى ستة ضيوف.
شقق بالما ليخ الفندقية
في ديسمبر 2023، افتتحت شقق بالما ليخ الفندقية أبوابها، حيث تضم مطعماً انتقائياً أنيقاً، كما تشتمل على خمس شقق بأثاث مصمم، ومدفأة، وساونا خاصة، بينما تتراوح مساحة الشقق من 54 متراً مربعاً إلى 149 متراً مربعاً، وتتسع لما يصل إلى أربعة ضيوف.
شاليهات
كابينة التزلج في زونتاغ- أوبربوخولتس
في شتاء 2023/24، تم افتتاح اثنتي عشرة كابينة من كبائن التزلج إضافية، مع تراسات ومواقف للسيارات في بيوسفير بارك غروسس فالسرتال. هذا وقد تم بناء كل كبائن التزلج من الخشب والمعدن والزجاج، وهي تتسع لما يصل إلى أربعة أشخاص.
أماكن التخييم
مخيم دورنبيرن
منذ منتصف مايو 2024، تتوفر 14 شقة جديدة تتسع لـ 56 ضيفاً في دورنبيرن كامبيست. وقد تم تأثيث الوحدات بأثاث خشبي، وهي تحتوي على منطقة للنوم ومطبخ صغير وحمام ومرحاض ومناطق جلوس داخلية وخارجية.
تيرول
فنادق ومنتجعات
منتجع ماونت ميد في أوبيراو، فيلدشوناو
سيتم إعادة افتتاح منتجع كيليرفيرت السابق كمنتجع ماونت ميد في نهاية عام 2024 بعد تجديدات واسعة النطاق، حيث أصبح يضم 60 غرفة وجناحاً، بالإضافة إلى منطقة سبا تبلغ مساحتها 3300 متر مربع. يركز المنتجع على الجمال والجماليات والمرونة العقلية والتخلص من السموم بالإضافة إلى ممارسة الرياضة واللياقة البدنية.
منتجع فيبربرون ألبنستايل في بيليرسيتال
افتتح منتجع فيبربرون ألبنستايل أبوابه في نهاية عام 2023، وهو يقدم 13 شقة تضم ما يصل إلى ثلاث غرف نوم، ولكل منها شرفة أو شرفتان، في حين أن أكبر شقة يمكن أن تستوعب ما يصل إلى تسعة أشخاص. بالإضافة إلى ذلك، يضم المنتجع ساونا وغرفة بخار وغرفة استرخاء ومطعماً.
أجنحة أي دي إي أي لايفستايل فييبربرون
يتم تحويل فندق سبورتهوتيل فونتانا السابق إلى أجنحة أي دي إي أي لايفستايل فييبربرون الجديدة، حيث تم بناء معظم المنتجع حديثاً، ليضم 124 جناحاً، وبدأ تشغيله في صيف 2024. تتراوح مساحة الأجنحة، التي يحتوي بعضها على ساونا خاصة، من 30 متراً مربعاً إلى 180 متراً مربعاً، ويمكن أن تتسع إلى ما يصل من أربع غرف نوم. بالإضافة إلى ذلك، توجد منطقة عافية ومطعم أبسايد داون من ستيفن ماركارد.
فندق سيفيلد بيد أن بريكفيست
يقع سيفيلد بيد أن بريكفيست الذي تم افتتاحه حديثاً، بالقرب من محطة قطار سيفيلد، وقد بدأ عملياته في ديسمبر 2023. هذا ويوفر الفندق إجمالي 44 غرفة مزدوجة حديثة وأجنحة جونيور وأجنحة سوبيريور على الطراز الحضري، حيث تتسع لما يصل إلى أربعة أشخاص.
شقق وغرف مؤجرة لقضاء العطلات
سوميت سيفيلد
تم افتتاح سوميت سيفيلد وهو عبارة عن منزل سكني ذو موقع مركزي، في منتصف ديسمبر 2023، حيث يمكن للضيوف الاختيار من بين 25 شقة في ثلاث فئات مختلفة. تتميز أماكن الإقامة بشرفات ومطابخ مجهزة بالكامل، وتتراوح مساحتها من 35 متراً مربعاً إلى 82 متراً مربعاً، وتتسع لشخصين إلى ستة أشخاص، علماً أن المبنى يضمّ أيضاً منطقة عافية مع مسبح خارجي وغرف ساونا.
كوربلهوف في لوتاش
افتتح فندق كوربلهوف أبوابه في صيف عام 2024. ويوفر هذا المرفق المبني بشكل مستدام سبع شقق، ويضم في الطابق العلوي غرف ساونا وغرفة استرخاء. ولتعزيز تجربة الضيوف، يتضمن الفندق أيضاً متجراً لمنتجات المزارع، وغرفة لليوغا واللياقة البدنية، وغرفة للتدليك وغرفة للتزلج والدراجات.
زيلرومز في تسيل، زيلير
تتوفر أربع شقق "زيلرومز" منذ ديسمبر 2023 في تسيل أم زيلير، وهي تُعتبر مناسبة لشخصين إلى أربعة أشخاص، كما أنها مثالية للأزواج أو العائلات الصغيرة.
شقق بيغسيفن للعطلات في فيبربرون، بيليرسيتال
اعتباراً من ديسمبر 2023، أصبحت شقتا العطلات بيغسيفن الجديدتان من عائلة سيفالد متاحتين للحجز. هذا ويمكن لما يصل إلى أربعة ضيوف الاستمتاع بأماكن الإقامة الحديثة التي تحتوي على أسرّة زنبركية وحمامات مع دش مطري وساونا على شرفة خاصة.
شقق فولف في باداون، فيبتال
توفر أربع شقق عطلات جديدة من شقق فولف، خيارات إقامة أوسع في فيبتال. فهناك ثلاث شقق جاهزة بالفعل لاستقبال الضيوف، وكان من المقرر أن تتبعها شقة عطلات بمساحة 60 متراً مربعاً في يونيو 2024. هذا ويقع بيرغاستهوف شتيكهولزر مباشرةً في الجوار.
أجنحة كيتسبوهيل في أوبرندورف
تتكون أجنحة كيتسبوهيل الجديدة، التي تم افتتاحها في فبراير 2024، من 20 شقة للعطلات تتراوح مساحتها من 48 متراً مربعاً إلى 107 أمتار مربعة، وتضم غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر هنا أيضاً منطقة عافية مجهزة بساونا.
هاريز هوم في لينز
منذ أبريل 2024، يرحب هاريز هوم الجديد بالضيوف حيث يضم 85 غرفة، تتميز جميعها بأرضيات خشبية وخزائن ملابس كبيرة ومطابخ صغيرة. وتشمل الخيارات غرف "العائلة والأصدقاء" بمساحة 40 متراً مربعاً، وشققاً بمساحة 36 متراً مربعاً، وغرفاً خالية من العوائق بمساحة 26 متراً مربعاً.
فالشسي ليكسايد
تمّ افتتاح فالشسي ليكسايد في منتصف مايو 2024، وهو يقع بجوار البحيرة مباشرةً ويضم 22 جناحاً. هذا ويمكن للشقق التي تبلغ مساحتها 54 متراً مربعاً أن تستوعب ما يصل إلى أربعة ضيوف.
النُزل
نزل لوف في إشغل
أصبح نُزل لوف متاحاً منذ ديسمبر 2023، ويقدم خمسة أماكن إقامة بمساحة 130 متراً مربعاً مع أربع غرف نوم لكل منها، حيث تحتوي جميعها على شرفات واسعة.
بيوت المزارع
فايزرهوف في نافيس
منذ ديسمبر 2023، يمكن للضيوف الإقامة في مزرعة عائلة غاربر التي تم تجديدها وتحمل اسم فايزرهوف وتقع على ارتفاع 1400 متر. تتضمن المرزعة 3 شقق عطلات مخصصة للبالغين وقادرة على استيعاب ما يصل إلى أربعة أشخاص.
سالزبورغر لاند
فنادق ومنتجعات
فالامار بليسيس في أوبرتاورن
افتُتح أول فندق فالامار بليسيس في منطقة الألب في نهاية نوفمبر 2023 في موقع فندق ماريا سابقاً في أوبرتاورن. يضم الفندق 120 غرفة تتسع من شخصين إلى أربعة أشخاص، بالإضافة إلى أجنحة تصل مساحتها إلى 81 متراً مربعاً. ويمكن للنزلاء الاستمتاع بمساحات عامة متنوعة تشمل المطعم، صالة الاستراحة، البار الموجود على السطح ومنطقة الترفيه.
فندق روزوود شلوس فوشل
في صيف 2024، افتتح فندق روزوود شلوس فوشل، الذي جددته مجموعة فنادق روزوود، أبوابه بتصميم راقٍ يضم 98 غرفة وجناحاً فاخراً، بالإضافة إلى ستة شاليهات. وهنا، يمكن للنزلاء الاستمتاع بخيارات متعددة لتناول الطعام، وصالات استراحة، ومنطقة استجمام تشمل مسابح داخلية وخارجية.
فندق سيتي هوتيل زالفيلدن
يقع فندق سيتي هوتيل زالفيلدن بالقرب من مركز المؤتمرات والفعاليات "كونغريس زالفيلدن"، الذي تم افتتاحه في صيف 2024، وهو يضم 72 غرفة و92 مكاناً للجراج وباراً لتناول الفطور مع تراس.
فيلا ألبن في غروسارل
في ديسمبر 2023، أعيد افتتاح بيت الضيافة السابق باسم فيلا ألبن. يضم الفندق 20 غرفة وجناحاً، تتراوح مساحتها من 21 متراً مربعاً إلى 45 متراً مربعاً، وتحتوي جميعها على شرفات ووسائل راحة من فئة 4 نجوم. هذا ويمكن للضيوف الاسترخاء في منطقة العافية التي تضم ساونا.
كارب سوليم كابوم في كابرون
منذ نوفمبر 2023، تمّ تحويل فندق توني السابق إلى فندق كارب سوليم كابوم، حيث يضم 50 غرفة وجناحاً، جميعها مزينة بألوان نابضة بالحياة. ومن المقرر إعادة افتتاحه في عام 2027 كجزء من مجموعة كارب سوليم سيركل كوليكشن.
فندق كيسيلغروب في التنماركت زواخنزي
أصبح فندق كيسيلغروب أكثر ملاءمة للعائلات منذ مارس 2024، بعد تجديدات واسعة النطاق. هذا وقد تمّ تحديث معظم الغرف والأجنحة، بحيث يضم الفندق الآن مسبحاً داخلياً ومسبحاً خارجياً، وحديقة ألعاب مائية مع منزلقات ونادي كيسيلينوس للأطفال. ويمكن للبالغين أيضاً الاستمتاع بمنتجع ماونتن أدولتس الصحي الذي يضم غرفة سكاي، فضلاً عن غرفة للياقة البدنية.
شقق وغرف مؤجرة لقضاء العطلات
هاريز هوم في سالزبورغ
تم افتتاح هاريز هوم الجديد في سالزبورغ في مارس 2024، وهو يتميز بموقع مركزي يضم 119 غرفة، تأتي معظمها مع مطابخ مجهزة بالكامل. يوفر مكان الإقامة أيضاً غرف اجتماعات ومركزاً للياقة البدنية وغرفة ألعاب للأطفال وموقف سيارات تحت الأرض مزود بمحطات شحن كهربائية.
شاليهات
شاليهات غوت فنغهوف في أفينفينغ
منذ منتصف ديسمبر 2023، يقدم منتجع غوت فنغهوف العائلي أربعة شاليهات جبلية فاخرة، تتراوح مساحتها من 160 متراً مربعاً إلى 260 متراً مربعاً. ويحتوي كل شاليه على سبا مع ساونا وحوض استحمام ساخن، بالإضافة إلى تراس واسع. ويمكن للضيوف الاستمتاع بخدمة الإفطار، كما يمكن توصيل العشاء إلى الشاليه عند الطلب.
ملجأ بريستيريغ بريميوم في ليوغانغ
منذ صيف 2024، يقدم ملجأ بريستيريغ بريميومسبع كبائن جديدة على ضفاف البحيرة، حيث تتميز كل كابينة بإمكانية الوصول إلى البحيرة الخاصة وساونا بانورامية وخليج خاص بها. كما تستوعب هذه الوحدات ما يصل إلى أربعة ضيوف، وتوفر ملاذاً مريحاً في أجواء هادئة.
كارينثيا
فنادق ومنتجعات
منتجع جبل فوربيرغ في بودنسدورف على قمة غيرليتزن الألبية
منذ مايو 2023، كشف منتجع جبل فوربيرغ عن العديد من الميزات الجديدة: بار الفندق الموسع، مطبخ أكبر، بيت شجرة للأطفال، ومسارات طبيعية، بالإضافة إلى منطقة المهارات الحركية، ومضمار حبال منخفضة، وميدان الرماية لهواة الرياضة.
فندق براغانت في باد كلينكيرشهايم
افتتح فندق براغانت منطقة السبا الجديدة الخاصة به في صيف 2023، حيث تتميز واحة العافية التي تبلغ مساحتها ألف متر مربع بمسبح داخلي وساونا فنلندية وساونا حيوية وغرفة بخار ملحي. وتشمل الإضافات الجديدة مطعماً للوجبات الخفيفة، وغرف استرخاء إضافية، ومسبحاً خارجياً مُدفأ على مدار العام.
فندق وسبا فالكنشتاينر كارينزيا في هيرماجور، ناسفيلد
بعد التجديدات، أعيد افتتاح فندق وسبا فالكنشتاينر كارينزيا كفندق سوبيريور ذو 4 نجوم في نهاية يوليو 2023. فقد تم تجديد جميع الغرف، بحيث يضم الفندق الآن أجنحة عائلية جديدة تبلغ مساحتها 66 متراً مربعاً، فضلاً عن تجديد مفهوم المطبخ، الذي يكتمل بمطعم حديث ومنتجع أكوابورا كارنيكا الصحي.
منتجع سيستراند في سانت كانزيا، كلوبينر سي
منذ ربيع عام 2024، يرحب منتجع سيستراند الجديد بالضيوف، وهو يحتوي أربعين شقة تضم ما يصل إلى ثلاث غرف نوم ومطبخ وشرفة مطلة على البحيرة، وتتراوح مساحتها، من 60 متراً مربعاً إلى 83 متراً مربعاً. ومع أسرّة أريكة إضافية، يمكن لكل شقة أن تستوعب ما يصل إلى ثمانية ضيوف.
فندق كارنتنرهوف في هيليغنبلت
في ديسمبر 2023، أعاد فندق كارنتنرهوف فتح أبوابه بعد التجديدات الأخيرة، وهو يضم 40 غرفة وجناحاً بمساحات تتراوح بين 20 متراً مربعاً إلى 40 متراً مربعاً، بعضها مزود بشرفات. وهنا يمكن للضيوف الاستمتاع بالمأكولات النمساوية والكارينثية في المطعم.
شقق وغرف مؤجرة لقضاء العطلات
هاريز هوم في فيلاخ
في أبريل 2023، افتُتح هاريز هوم في موقع جديد في وسط فيلاخ، من تصميم شركة بي أم دبليو. يضم الفندق 96 غرفة وشقة، معظمها مزود بمطابخ مجهزة بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للضيوف الاستفادة من غرفة الندوات وخدمة تأجير الدراجات الإلكترونية.
شقق ألبن بيكس لايف ستايل في توراخر هوهي
يقع فندق ألبن بيكس الجديد على ارتفاع 1800 متر بجوار بحيرة توراخ مباشرةً وفي قلب منطقة التزلج. ومنذ ديسمبر 2023، أصبح المبنى ذا الواجهة الخشبية يضمّ 42 شقة بمساحات مختلفة، تتسع من شخصين إلى ثمانية ضيوف. وهنا يمكن للضيوف الاستمتاع بمنطقة العافية مع غرف الساونا ومركز اللياقة البدنية.
شاليهات
كلاينغوت موزرهوف الصغير في بينك، مولتال
استقبلت قرية الشاليهات عنصر جذب جديد في أغسطس 2023: إنه منتجع كلاينغوت موزرهوفالذي تبلغ مساحته 180 متراً مربعاً، والذي يقع في قلب الغابة، ويتسع لما يصل إلى ثمانية ضيوف. وهنا ينتظر للزوار مرفق صحي يضمّ ساونا بانورامية وحوض استحمام ساخناً وبركة سباحة وتراساً واسعاً.
ستيريا
فنادق ومنتجعات
فندق در هيشل في تاوبليتز
كشف فندق در هيشل التقليدي عن العديد من التحديثات منذ عيد الميلاد عام 2023، حيث تم تجديد منطقة المدخل وعدداً من غرفه العشرين بشكل جميل. هذا وتضم منطقة العافية الموسعة الآن، غرفة للياقة البدنية واليوغا، فضلاً عن غرفة ألعاب داخلية.
فندق راديسون غراتس
في يونيو 2024، تم افتتاح فندق راديسون غراتس الجديد والذي يضم 232 غرفة، ويتمتع بموقع ملائم بالقرب من محطة القطار. يحتوي الفندق على مطعم وبار في ساحة فناء مغطاة، وغرف اجتماعات ومنطقة للياقة البدنية، وهو يبعد عن وسط المدينة مسافة قصيرة سيراً على الأقدام.
شقق وغرف مؤجرة لقضاء العطلات
بيوت العطلات شتايريبليك في غامليتس
تشمل بيوت العطلات شتايريبليك الآن ما مجموعه أحد عشر شاليه وبيت عطلات مع إضافة أربعة بيوت جديدة لصانعي المشروبات، تم افتتاحها في مايو 2024. توفر هذه الوحدات الجديدة، المصممة لضيفين، إطلالات جميلة على كروم العنب المحيطة، وقد تم تجهيز كل منها بساونا بانورامية وحوض استحمام ساخن.
شاليهات ونُزل
شاليه هاوسر كايبلينغ في منطقة شلادمينغ-داخشتاين
منذ مايو 2024، تم توفير شاليهين فاخرين جديدين من مزود "شتايريبليك" لضيوف العطلات، ويمكن الوصول إليهما عن طريق التلفريك، حيث يحتوي كل منهما على غرفتي نوم وحمامين، وتقعان على ارتفاع ألفَي متر. كما تمّ تجهيز كل شاليه بساونا وتراس ومسبح خارجي يتسع لما يصل إلى ستة ضيوف.
نُزل هوفلنر غومبنلودج في هاوس إم إنستال
بعد نُزل هوفلنر بريميوم إيكو لودج، تمّ افتتاح هوفلنر غومبنلودج في ديسمبر 2023، حيث يقع على بُعد مسافة قصيرة من فندق الطبيعة والعافية. هنا، يمكن للضيوف الاختيار من بين ثلاث فئات من الشقق، حيث تحتوي كل واحدة على غرفتي نوم ومنطقة معيشة واسعة ومنطقة عافية صغيرة وتراس أو شرفة مع إطلالات على الجبال المحيطة.
مواقع تخييم
منتجع التخييم ريغرسبورغ
يرحّب منتجع التخييم ريغرسبورغ بضيوفه من مارس 2024، حيث يحتوي على ملعب متاح للبيوت المتنقلة والكرفانات عبر ثلاث فئات مختلفة. يتميز موقع المخيم أيضاً بمنازل متنقلة مجهزة بالكامل تتسع لما يصل إلى ستة أشخاص، بالإضافة إلى براميل تخييم تتسع لما يصل إلى أربعة أشخاص.
منتجعات صحية حرارية
روغنر باد بلوماو
تم تصميم روغنر باد بلوماو من قِبل المصمم فريدنسرايخ هوندرتفاسر، وقد شهد تحديثات مختلفة منذ عيد الميلاد 2023. فهنا، تتميز الشقق في أوغنشليتزهاوسر بمفروشات جديدة وتصميم منعش. بالإضافة إلى ذلك، خضعت التراسات والمطاعم والحديقة الشتوية وغرفة المدفأة إلى عمليات توسعة مختلفة.
النمسا العليا
فنادق ومنتجعات
سيفيلا في فولفغانغزي
أصبح فندق سيفيلا متاحاً أمام الضيوف من أوائل صيف 2024 وذلك بعد خضوعه للعديد من التجديدات. هذا وسيتم تحديث ثماني غرف وأجنحة أخرى، كما سيتم تقديم غرفة جديدة تماماً للياقة البدنية واليوغا على السطح. كما سيتم تغطية شرفة مطعم ليديرريرهاوس، مما يجعلها صالحة للاستخدام على مدار السنة.
فندق إمبولسهوتيل فريغولد في فريشتادت، مولفيرتيل
منذ سبتمبر 2023، يقدم فندق إمبولسهوتيل فريغولد مفهوماً فندقياً جديداً يتمحور حول "الذاتية". فهنا، يمكن للضيوف استكشاف اليوغا والكيغونغ والتدريب الذهني في بيئة ملهمة. كما يضم الفندق 111 غرفة وجناحاً، يكملها منتجع صحي بانورامي في الطابق العاشر مع مسبح لا متناهٍ ومطعم سكاي.
منتجع ناتور ديتلغوت في هينترستودر
في ديسمبر 2023، تم تحويل العمل الذي تديره إحدى العائلات، إلى منتجع ناتور ديتلغوت، الذي يضم 30 شقة فسيحة - بعضها به حمامات ساونا خاصة - وستة منازل في الغابات، يوفر كل منها مساحة معيشة تبلغ 144 متراً مربعاً، وساونا خاصة ومدفأة مفتوحة. هذا ويعرض متجر البقالة الموجود في الموقع المنتجات الإقليمية، في حين يوفر الينبوع الخاص بالعقار، المياه الطبيعية للمنتجع.
منتجع تريفورت ألبن في هينترستودر
منذ ديسمبر 2023، يرحب منتجع تريفورت ألبن الواقع على ارتفاع 1410 متراً، بضيوفه الكرام، حيث يضم هذا المنتجع البوتيكي فندقاً و20 شاليهاً تتسع من شخصين إلى ستة أشخاص. هذا ويضم المبنى الرئيسي 41 شقة حصرية بمساحة تصل إلى 63 متراً مربعاً، بالإضافة إلى منطقة للياقة البدنية والعافية وساونا ذات مناظر طبيعية مع مسبح لا متناهٍ وغرف اجتماعات ومطعم.
فندق زيت أند راوم في إيغلسبيرغ
يوفر فندق زيت أند راوم الذي تم افتتاحه حديثاً، منذ مارس 2024، اثنتي عشرة شقة وغرف مزدوجة، تعمل جميعها بتقنية تسجيل الوصول الذاتي. وهنا أيضاً، يمكن للضيوف الوصول إلى مرآب آمن للدراجات وأربع محطات شحن للسيارات الكهربائية.
شقق وغرف مؤجرة لقضاء العطلات
نوفابارت في فيلس
فتح فندق نوفابارت الجديد أبوابه منذ ربيع عام 2024، حيث يتكون من 52 غرفة، تتراوح مساحتها من 23 متراً مربعاً إلى 36 متراً مربعاً، وتحتوي كل منها على مساحة عمل ومطبخ صغير وشرفة أو تراس مغطى. هذا ويقع مركز نوفوم للندوات والفعاليات، فضلاً عن مطعم ليغاتو في مكان قريب.
موتيل شلافراوم 24 في فينغ، إنكريس
تم افتتاح موتيل شلافراوم 24 المبني بشكل مستدام منذ صيف 2024، وهو يضم خمس شقق مع تراسات و19 غرفة مزدوجة مع كبائن للأشعة تحت الحمراء و12 غرفة مزدوجة مع أسرّة فرنسية وعشر غرف فردية. وتشمل بعض الوحدات أيضاً كبائن للأشعة تحت الحمراء، في حين تشتمل المرافق الإضافية على غرفة ندوات وصالة وغرفة للياقة البدنية ومرافق لغسل الملابس ومحطات شحن السيارات الكهربائية.
النمسا السفلى
فنادق ومنتجعات
فندق بي أند بي في سانت بولتن
من المقرر افتتاح فندق بي أند بي (المبيت والفطور) بحلول نهاية عام 2024، بجوار محطة قطار سانت بولتن في منطقة كوارتييه ميتي، حيث سيحتوي المبنى على 105 غرف فقط، وسيضم أيضاً العديد من الشقق والمتاجر.
فندق شاخنر في ماريا تافيرل، فاخاو
قام فندق شاخنر للندوات والعافية ذو الـ 4 نجوم بتحديث 37 غرفة، والتي أصبحت متاحة مرة أخرى منذ مارس 2024. وتتميز الغرف الجديدة بأسرّة مغطاة ذات أربعة أعمدة، في حين يشتمل جناح شهر العسل وجناح سبا فاشاو على ساونا وحوض استحمام قائم بذاته.
قصر تسيليرن قرب أمشتيتن
بعد التجديد الشامل، تعيد قلعة تسيلرن فتح أبوابها في شتاء عام 2024، حيث يجري حالياً تحديث جميع الغرف الـ 58 والمطبخ. وفي عام 2025، ستتوفر قاعة إضافية للمناسبات تتسع لما يصل إلى 400 شخص.
آفيا موتيل زفيتل
في شتاء 2023/24، افتتح موتيل آفيا الثالث أبوابه في النمسا، حيث يضم اثنتي عشرة غرفة متميزة عملية وإحدى عشرة غرفة عادية، جميعها متوفرة بأسعار تنافسية. كما يوفر الموتيل وجبة الفطور والوجبات الخفيفة في متجر محطة خدمة آفيا القريبة.
شقق وغرف مؤجرة للعطلات
شقق فورست كاينبيرغ في موستفيرتل
في فورست كاينبيرغ، تتوفر ثلاث شقق جديدة للضيوف منذ ديسمبر 2023 وتحديداً في منزل "هولزهامر" الذي تم تجديده مؤخراً. هذا وتتألف الشقق من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم، وتتوزع على ثلاثة طوابق. أما الميزة البارزة للشقة الموجودة في الطابق العلوي، فهي الجاكوزي في الهواء الطلق مع ساونا بانورامية على التراس الشمسي الفسيح الموجود على السطح.
منتجعات صحية حرارية
فيلات صامتة في ثيرم لا، فاينفيرتل
يضم ثيرم لا- الفندق والمنتجع الصامت، عشر "فيلات صامتة" فاخرة منذ صيف 2024. وتقع هذه الفيلات، المصممة لضيفين، حول بركة السباحة الطبيعية الجديدة ويمكن الوصول إليها بشكل كامل، وهي مجهزة بمنطقة للنوم والمعيشة بالإضافة إلى منتجع صحي خاص.
فيينا
فنادق ومنتجعات
أماوريس فيينا ريلايس آند شاتو
خضع الفندق، ذا رينغ سابقاً، للتجديد لمدة عامين وأعيد افتتاحه في فبراير 2023 كفندق بوتيكي فاخر باسم أماوريس فيينا. يضم الفندق 62 غرفة، 17 منها على شكل جناح أنيق، وجميعها مصممة على الطراز الكلاسيكي الحديث. هذا وتعرض التصميمات الداخلية بشكل بارز الخشب ورخام كرارا، إلى جانب نظام الألوان الأسود والأبيض. وتشمل أبرز المعالم مطعم الذواقة والسبا الذي يضم مسبحاً داخلياً مع سقف زجاجي.
فندق هوكستون فيينا
في مارس 2024، تم افتتاح فندق "ذا هوكستون" بالقرب من حديقة المدينة. وقد تمّ تشييد الفندق في مبنى "غيفربيهاوس" التاريخي السابق، حيث يضم 196 غرفة موزعة على ثمانية طوابق. وتشتمل المرافق الإضافية على بار وغرف اجتماعات ومطعم مع تراس خارجي وبار على السطح يوفر إطلالات خلابة على وسط المدينة.
فندق شاني يونو سيتي
في بداية عام 2024، افتتح فندق شاني أبوابه، حيث يضم 202 غرفة وجناحاً عائلياً، بالإضافة إلى مساحات للندوات والفعاليات تتسع لما يصل إلى 200 شخص. هنا، يخلق التصميم الحديث والمفروشات عالية الجودة وساحة الفناء الخضراء مع تراس، أجواءً رائعة بامتياز. ولعشاق ركوب الدراجات، تتوفر مرافق لتخزين الدراجات، كما يوفر مرآب الفندق محطات شحن كهربائية.
فندق فوكو فيينا براتر
أعيد افتتاح فندق أوستريا تريند السابق في نوفمبر 2023 تحت اسم جديد: فندق فوكو فيينا براتر ذو الـ 4 نجوم، والذي يضم 141 غرفة وجناحاً. هنا، يمكن للضيوف الاستمتاع بمطعم فيينا فايبز، أو الاسترخاء على التراس مع جناح الحديقة، أو الاستمتاع بالمشروبات في بار بلوبيرد. وبالإضافة إلى ذلك، يضم الفندق صالة عمل وثلاث غرف اجتماعات وغرفة للياقة البدنية.
فندق هيلتون فيينا دانوب ووترفرونت
منذ نهاية عام 2023، كشف فندق هيلتون فيينا دانوب ووترفرونت عن تصميم جديد يضم 367 غرفة، حيث أصبحت جميع الغرف ومساحات المؤتمرات والصالة التنفيذية والشرفة ومنطقة العافية بالإضافة إلى المطعم والبار، تتمتع بمظهر جديد كلياً.
ليف شونبرون فيينا للشقق الفندقية
افتتحت الشقق الفندقية ليف شونبرون فيينا أبوابها في نوفمبر 2023، حيث يضم 162 شقة حديثة تتراوح مساحتها من 22 متراً مربعاً إلى 34 متراً مربعاً. وقد تم تجهيز مكان الإقامة أيضاً بصالة عمل مشتركة وتراس مشترك وغرفة غسيل مع طاولة كرة قدم وغرفة ألعاب ومنطقة للياقة البدنية ومطبخ مشترك.
سيتادين دانوب فيينا للشقق الفنديقة
سيتادين دانوب فيينا هي عبارة عن شقق فندقية ذات 4 نجوم، تضم 244 غرفة وشقة بالقرب من نهر الدانوب القديم، وهي متاحة للضيوف منذ نوفمبر 2023. هذا ويضم المبنى مركزاً للياقة البدنية وباراً على السطح.
أركوتيل أي كيو
من المقرر افتتاح فندق أركوتيل أي كيو في عام 2024 في حي ألثان الجديد، حيث سيضم 157 غرفة وجناحاً تقع في الطابقين الخامس والسادس من المبنى الجديد. وبالإضافة إلى البار والمطعم، سيوفر الفندق أيضاً أربع غرف للندوات ومنطقة للياقة البدنية.
شقق وغرف مؤجرة للعطلات
شقق أوربن جانغلز
تقع في قلب مدينة فيينا، وهي عبارة عن اثنتي عشرة شقة ذات تصميم مستدام تتسع من أربعة إلى خمسة ضيوف متاحة منذ سبتمبر 2023 في مبنى يزيد عمره عن 200 عام. هنا، تُعتبر النباتات عنصراُ أساسياُ في هذا المفهوم، وهذا ما يتضح من المساحات الخضراء الموجودة في الفناء، والتي تعرض شقق أوربن جانغل.
سومرست شونبرون فيينا
في المبنى الجديد الذي تم افتتاحه في نوفمبر 2023، يوفر فندق سومرست شونبرون فيينا175 شقة، تحتوي كل واحدة منها على مطبخ مجهز بالكامل وحمام مع دش ومناطق منفصلة للمعيشة/تناول الطعام والنوم.
بورغنلاند
فنادق ومنتجعات
فيلا فيتا بانونيا في بامهاغن
منذ مايو 2023، يقدم فندق وقرية العطلات فيلا فيتا بانونيا تجربة أكثر استدامة وراحة، حيث يتم توليد 100% من الطاقة باستخدام الكتلة الحيوية وتسخين الهواء. كما تمت إعادة تصميم مطعم الفندق وتوسيع منطقة العناية لتشمل حمامات ساونا جديدة، غرفة استرخاء، وحوض استحمام خارجي. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر هنا منازل عطلات جديدة مبنية بطرق صديقة للبيئة منذ أواخر صيف 2023، لتتيح لك مزيداً من الراحة والاستجمام.
شقق وغرف مؤجرة للعطلات
ماين فينستوكل في نوداوبيرغ، جنوب بورغرلاند
افتتح ماين فينستوكل أبوابه في خريف 2023 حيث يضم شقتين للعطلات مع تراس مغطى. ويمكن لشقة "ماغدالينا" أن تستوعب أربعة ضيوف، بينما تستطيع شقة "يوهانا" أن تستضيف ثمانية ضيوف، مما يوفر لك تجربة إقامة مريحة ومشوقة.
فيني هومز في ستيغرسباخ، جنوب بورغرلاند
منذ فبراير 2024، أصبح بإمكان المصطافين الإقامة في فيني هومز حيث تضم هذه الكبائن الأربع، التي تبلغ مساحة كل واحدة منها 42 متراً مربعاً بالإضافة إلى تراس بمساحة 28 متراً مربعاً، ركناً للنوم، مطبخاً صغيراً، حماماً، وكابينة بالأشعة تحت الحمراء. كما يحتوي الموقع على ساونا على شكل برميل، وحوض استحمام دوار، وحديقة، ومساحة للاستلقاء تحت الشمس، ليمنحك لحظات من مثالية من الاسترخاء.
غيستهاوس شتوب، شتوب
منذ سبتمبر 2023، أصبح بيت الضيافةالجديد متاحاً للزوار. يتكون المبنى من 49 غرفة، حيث تبلغ مساحة كل غرفة 20 متراً مربعاً. هذا وتتوفر تسع غرف على مدار السنة للمصطافين، بينما يمكن حجز الغرف المتبقية فقط خلال موسم العطلات.