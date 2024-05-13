فنادق وأماكن إقامة جديدة

تيرول

فنادق ومنتجعات

منتجع ماونت ميد في أوبيراو، فيلدشوناو

سيتم إعادة افتتاح منتجع كيليرفيرت السابق كمنتجع ماونت ميد في نهاية عام 2024 بعد تجديدات واسعة النطاق، حيث أصبح يضم 60 غرفة وجناحاً، بالإضافة إلى منطقة سبا تبلغ مساحتها 3300 متر مربع. يركز المنتجع على الجمال والجماليات والمرونة العقلية والتخلص من السموم بالإضافة إلى ممارسة الرياضة واللياقة البدنية.

منتجع فيبربرون ألبنستايل في بيليرسيتال

افتتح منتجع فيبربرون ألبنستايل أبوابه في نهاية عام 2023، وهو يقدم 13 شقة تضم ما يصل إلى ثلاث غرف نوم، ولكل منها شرفة أو شرفتان، في حين أن أكبر شقة يمكن أن تستوعب ما يصل إلى تسعة أشخاص. بالإضافة إلى ذلك، يضم المنتجع ساونا وغرفة بخار وغرفة استرخاء ومطعماً.

أجنحة أي دي إي أي لايفستايل فييبربرون

يتم تحويل فندق سبورتهوتيل فونتانا السابق إلى أجنحة أي دي إي أي لايفستايل فييبربرون الجديدة، حيث تم بناء معظم المنتجع حديثاً، ليضم 124 جناحاً، وبدأ تشغيله في صيف 2024. تتراوح مساحة الأجنحة، التي يحتوي بعضها على ساونا خاصة، من 30 متراً مربعاً إلى 180 متراً مربعاً، ويمكن أن تتسع إلى ما يصل من أربع غرف نوم. بالإضافة إلى ذلك، توجد منطقة عافية ومطعم أبسايد داون من ستيفن ماركارد.

فندق سيفيلد بيد أن بريكفيست

يقع سيفيلد بيد أن بريكفيست الذي تم افتتاحه حديثاً، بالقرب من محطة قطار سيفيلد، وقد بدأ عملياته في ديسمبر 2023. هذا ويوفر الفندق إجمالي 44 غرفة مزدوجة حديثة وأجنحة جونيور وأجنحة سوبيريور على الطراز الحضري، حيث تتسع لما يصل إلى أربعة أشخاص.

شقق وغرف مؤجرة لقضاء العطلات

سوميت سيفيلد

تم افتتاح سوميت سيفيلد وهو عبارة عن منزل سكني ذو موقع مركزي، في منتصف ديسمبر 2023، حيث يمكن للضيوف الاختيار من بين 25 شقة في ثلاث فئات مختلفة. تتميز أماكن الإقامة بشرفات ومطابخ مجهزة بالكامل، وتتراوح مساحتها من 35 متراً مربعاً إلى 82 متراً مربعاً، وتتسع لشخصين إلى ستة أشخاص، علماً أن المبنى يضمّ أيضاً منطقة عافية مع مسبح خارجي وغرف ساونا.

كوربلهوف في لوتاش

افتتح فندق كوربلهوف أبوابه في صيف عام 2024. ويوفر هذا المرفق المبني بشكل مستدام سبع شقق، ويضم في الطابق العلوي غرف ساونا وغرفة استرخاء. ولتعزيز تجربة الضيوف، يتضمن الفندق أيضاً متجراً لمنتجات المزارع، وغرفة لليوغا واللياقة البدنية، وغرفة للتدليك وغرفة للتزلج والدراجات.

زيلرومز في تسيل، زيلير

تتوفر أربع شقق "زيلرومز" منذ ديسمبر 2023 في تسيل أم زيلير، وهي تُعتبر مناسبة لشخصين إلى أربعة أشخاص، كما أنها مثالية للأزواج أو العائلات الصغيرة.

شقق بيغسيفن للعطلات في فيبربرون، بيليرسيتال

اعتباراً من ديسمبر 2023، أصبحت شقتا العطلات بيغسيفن الجديدتان من عائلة سيفالد متاحتين للحجز. هذا ويمكن لما يصل إلى أربعة ضيوف الاستمتاع بأماكن الإقامة الحديثة التي تحتوي على أسرّة زنبركية وحمامات مع دش مطري وساونا على شرفة خاصة.

شقق فولف في باداون، فيبتال

توفر أربع شقق عطلات جديدة من شقق فولف، خيارات إقامة أوسع في فيبتال. فهناك ثلاث شقق جاهزة بالفعل لاستقبال الضيوف، وكان من المقرر أن تتبعها شقة عطلات بمساحة 60 متراً مربعاً في يونيو 2024. هذا ويقع بيرغاستهوف شتيكهولزر مباشرةً في الجوار.

أجنحة كيتسبوهيل في أوبرندورف

تتكون أجنحة كيتسبوهيل الجديدة، التي تم افتتاحها في فبراير 2024، من 20 شقة للعطلات تتراوح مساحتها من 48 متراً مربعاً إلى 107 أمتار مربعة، وتضم غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر هنا أيضاً منطقة عافية مجهزة بساونا.

هاريز هوم في لينز

منذ أبريل 2024، يرحب هاريز هوم الجديد بالضيوف حيث يضم 85 غرفة، تتميز جميعها بأرضيات خشبية وخزائن ملابس كبيرة ومطابخ صغيرة. وتشمل الخيارات غرف "العائلة والأصدقاء" بمساحة 40 متراً مربعاً، وشققاً بمساحة 36 متراً مربعاً، وغرفاً خالية من العوائق بمساحة 26 متراً مربعاً.

فالشسي ليكسايد

تمّ افتتاح فالشسي ليكسايد في منتصف مايو 2024، وهو يقع بجوار البحيرة مباشرةً ويضم 22 جناحاً. هذا ويمكن للشقق التي تبلغ مساحتها 54 متراً مربعاً أن تستوعب ما يصل إلى أربعة ضيوف.

النُزل

نزل لوف في إشغل

أصبح نُزل لوف متاحاً منذ ديسمبر 2023، ويقدم خمسة أماكن إقامة بمساحة 130 متراً مربعاً مع أربع غرف نوم لكل منها، حيث تحتوي جميعها على شرفات واسعة.

بيوت المزارع

فايزرهوف في نافيس

منذ ديسمبر 2023، يمكن للضيوف الإقامة في مزرعة عائلة غاربر التي تم تجديدها وتحمل اسم فايزرهوف وتقع على ارتفاع 1400 متر. تتضمن المرزعة 3 شقق عطلات مخصصة للبالغين وقادرة على استيعاب ما يصل إلى أربعة أشخاص.