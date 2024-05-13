العافية في أجواء من الخصوصية: منتجعات صحية حصرية في النمسا
علاجات استرخاء لجميع الحواس
توفر المنتجعات الصحية الخاصة في فنادق النمسا تجربة شاملة، حيث تشمل جميع الحواس في بيئات صحية منسقة بشكل مثالي. تم تخصيص كل منشأة وعلاج للاستجمام اللطيف والاسترخاء الحسي. سواء كنت تستمتع بوقت من الدلال لشخصين، أو بعلاج تجديد للتشافي، أو بطقوس رومانسية تُشعرك بالسعادة، أو خلوات تُعنى بالصحة، توفر المنتجعات الصحية الخاصة ملاذاً يتوقف فيها الزمن. استمتع بالدلال، استرخِ، وأعد شحن طاقتك: يمكنك أن تطفو في مغارة المياه المالحة، وأن تهدّئ أعصابك في الساونا مع عناصر صوتية هادئة، وأن تسترخي في الساونا الفنلندية أو الساناريوم اللطيف في أحضان الغابة.
من ناحية ثانية، واعتماداً على تفضيلاتك واحتياجاتك، توفر الطبيعة خلفية وأجواءً مثالية لتجربة العافية الخاصة بك. كما يمكنك العثور على منتجعات صحية خاصة ذات جودة رائعة في المدينة. وفي المساء، ستحظى بقائمة طعام شهية على طاولة احتفالية، تكمّل بها رحلتك مع الصحة والتعافي. فأهلاً بك في عالم الاسترخاء المثالي!
منتجع ذا ريتز- كارلتون سبا فيينا: الرعاية الذاتية في المدينة
يمكن للضيوف في سبا ذا ريتز- كارلتون سبا فيينا الاسترخاء في أجواء من الخصوصية التامة. وبالإضافة إلى حمام الجاكوزي وغرفة البخار الخاصة، سيتمتع الزوار بفرصة الحصول على خطة علاجية شخصية خاصة بهم، والاستمتاع بالمأكولات الشهية أثناء تناول وجبة غداء صحية.
فندق وسبا لاريمار: الاسترخاء في جو من الراحة
إنه ملاذ لأولئك الذين يبحثون عن الاسترخاء الحقيقي. فهما، يتجلى النهج البيئي في استخدام المواد الطبيعية مثل الخشب والطوب، وكذلك الأسطح الخضراء. أما الضيافة المدروسة في بيئة مريحة من الدرجة الأولى، في تكمّل عروض العافية والصحة والعلاج. هذا وتتوفر علاجات مخصصة وفحص حيوي شامل للمساعدة في تعزيز مستويات الطاقة لديك.
فندق بيوهوتيل دابرير: أسلوب الحياة العضوي
تحيط بساونا الغابة في الفندق الحيوي الأشجار على مساحة 24000 متر مربع في وادي غيل في كارينثيا، وتوفر تجربة فريدة من نوعها.
وخلال النهار، يكون المنتجع الصحي مفتوحاً لجميع الزوار، ولكن في المساء، يصبح ملاذاً مريحاً يمكن للضيوف حجزه بشكل حصري. فهنا، تُملأ البركة العميقة بمياه الجبال التي توفر لكم الكثير من الانتعاش، ويتسلل الهواء النقي القادم من الغابة إلى الرئتين بينما تسترخون على الشرفة الخارجية..
منتجع لينسبيرغ آسيا الخاص: العافية مع تأثيرات من الشرق الأقص
يجسّد المنتجع الصحي الرومانسي الخاص في لينسبيرغ آسيا في باد إرلاخ هدوء الشرق الأقصى. يمكن حجز واحة العافية الحميمة هذه للأزواج أو المجموعات التي يصل عدد أفرادها إلى ستة أشخاص، لجلسات تستمر من ساعة واحدة إلى يوم كامل. ويضم غرفة بخار وساناريوم وعناصر ضوئية وصوتية مهدئة. كما يحظى الضيوف في منطقة الراحة والاسترخاء المغلقة، جنباً إلى جنب مع أماكن الاستحمام المنفصلة وغرف تغيير الملابس، بالمزيد من الخصوصية.
سبا تهيرمي غاينبيرغ: خصوصية تامة في منتجع فيلا
انعم بعلاجات العافية في السبا، في خصوصية تامة: تتميز كل من فيلات منتجع غاينبيرغ الخاص الحديثة بمنطقة عافية مع حوض استحمام وساونا فنلندية ودش بخار وجاكوزي في الهواء الطلق بمياه حرارية دافئة ومدفأة مفتوحة.
وفي فصل الصيف، يتوفر أيضاً رصيف خاص للسباحة بجانب بركة السباحة الطبيعية. وفيما يتعلق بعلاجات السبا الشرقي والتي تشمل الحمام التقليدي، وحمام السريرال (علاج تجميلي بالطين العلاجي في الحمام)، والكهف الدافئ، يمكن لمشرف الحمام إعداد طقوس عافية مخصصة بحسب الطلب.
داس.غولدبيرغ: أجنحة سبا مطلة على جبال الألب
يوفر الفندق ذو التصميم الفني، المطل على سلسلة جبال هوهي تاورن، أجنحة خاصة فاخرة مجهزة بكل وسائل الراحة الصحية اللازمة للاسترخاء العميق: من جاكوزي في الهواء الطلق ومدفأة مريحة وشرفة، إلى مواد طبيعية عالية الجودة ونوافذ بانورامية كبيرة.
فندق فيرفوهنهوتيل كريستال: الخصوصية التامة في ويلنيس- ألم
سواء كنت تستمتع مع الشريك بالطواف على سطح الماء في الكهف الملحي، أو تتلذذان بتناول وجبة شهية، يمكنكما عيش لحظات خاصة في فندق فيرفوهنهوتيل كريستال في بيرتيساو. كما يمكنكما حجز جناح السبا الخاص في ويلنيس- ألم، على بعد 300 متر فقط من بحيرة أخنسي، كملاذ مثالي. فهنا، سوف يسعد العشاق والرومانسيون بالعطور الساحرة، وحمامات الحب في حوض الاستحمام الفاخر المزدوج، والعلاجات المخصصة لشخصين، وتبادل العناق في السرير الخشبي ذي الأربعة أعمدة.
فندق إملاور هوتيل شلوس بيشلارن: جناح سبا خاص
يشتهر فندق إملاور هوتيل شلوس بيشلارن بأنه مقصد وملاذ لأولئك الذين يحبون الاستمتاع بالرفاهية. فواحة السبا الخاصة به توفر إطلالة رائعة من الشرفة على صخور غريمينغ، وساونا خاصة، وحوض استحمام، ودش متعدد الوظائف، وكراسي استلقاء مدفئة، وزاوية مريحة. بدورها، تضمن الأسرّة عالية الجودة نوماً هانئاً، في حين تخلق الأرضية المصنوعة من خشب الصنوبر الطبيعي والمواد الطبيعية، أجواءً مريحة وجذابة.
سبورتهوتيل سيلفريتا مونتافون: استرخ في جناح شهر العسل
يوفر جناح شهر العسل في هذا الفندق أجواء فاخرة مع وسائل الراحة الحديثة للأزواج الذين يبحثون عن ملاذ حصري. يحتوي الجناح على سرير كينغ وساونا خاصة وجاكوزي ونوافذ بانورامية مع إطلالات على المناظر الطبيعية الجبلية، فيما تخلق عناصر ومواد التصميم المختارة بعناية، أجواءً دافئة ومريحة.
الاستدامة في منتجعات العافية- معلومات مهمة
• منتجات حاصلة على العلامة البيئية النمساوية
• الأغذية الإقليمية
• مواد طبيعية من النمسا
• حماية الحيوانات والنباتات والتنوع البيولوجي
• مفاهيم الطاقة (الخلايا الكهروضوئية، تدفئة المناطق، استعادة الحرارة)
• مفاهيم فصل النفايات
• أهداف التنمية المستدامة للشراء والتصرف والطاقة والتنقل