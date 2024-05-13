أفضل المطاعم في النمسا العليا
إن نخبة فنون الطهي في النمسا العليا تستحق الإعجاب بكل تأكيد. فهذه المنطقة تُعدّ موطناً للعديد من أفضل المطاعم الحاصلة على نجمات ميشلان وقبعات غولت ميلو. ويضمّ المطبخ هنا تنوّعاً غنياً ما بين الأطباق الإبداعية والخيارات التقليدية الرائع، من خلال التفنن باستعمال أفضل المكونات في المنطقة ببراعة. وبما أن النمسا العليا هي واحدة من أجمل المناطق في البلاد، فستكون حتماً في مكان رائع، وسيكون قلوبك ممتلأً بشعور الهناء.
تُعتبر بحيرات أتيرزيه، تراونزيه، وهالشتاترزيه – ثلاثة من بين أكثر من 70 بحيرة منتشرة في سالزكامرغوت، ويحيط بكل منها مطاعم نابضة بالحياة تقدم تنوعاً كبيراً يتخطى الأسماك الطازجة. فهنا، مناظر المياه والجبال لا تُوصف بكل بساطة! ولكن حتى لو كنت بعيداً عن الطبيعة أو في ساحات مريحة ومنعزلة، ستجد عناوين طهي رائعة مختصة في ترجمة فن الطهي، لتأتيكَ بالكثير من الأطباق المفاجِئة.
غالباً ما تكون عبارة "اختَر مقعدك" هي الدعوة الدافئة التي يعتمدها المضيفون في النمسا العليا للترحيب بضيوفهم. فالنُزل في هذه المنطقة تطغى عليها أجواء المجتمعات الصغيرة، والتي تعيش "متعة الحياة" بشكل جلي وواضح. هنا، ستستمتع بأرقى المأكولات التقليدية مع بعض اللمسات الحديثة. في النهاية، تُعتبر هذه النزل بمثابة انعكاس للحاضر بقدر ما هي انعكاس للماضي. لذا ما عليك سوى أن تستمتع بكل وجبة!
يوضح فيليب راشنغر أن الأطباق العصرية والتقليدية لا تتعارضان في مطعم موهلتالهوف، حيث يحتل السحر غير التقليدي مركز الصدارة - وأحياناً بدون قائمة طعام، لتكون النتيجة عبارة عن أطباق استثنائية ومبتكرة!
وفي تانغلبيرغ، يقدم ماكس سكيلير الأطباق المستوحاة من المطبخ الفرنسي والتي تنافس الأعمال الفنية المعاصرة المعروضة في الغاليريهات مما يجعله ملاذاً حقيقياً للخبراء من الذّواقة. وفي لينز، وتحديداً في مطعم داس فيردي، يتعاون الأب والابن في المطبخ، لابتكار أطباق راقية تمزج بين التأثيرات الإقليمية والمتوسطية، ومن بينها أطباق السمك التي يُوصى بها بشدة. وبالمثل، وضمن فريق مكوّن من أم وابنها، يعدّ مطعم فالدشانكيالخلاب "طعام الروح المصنوع من أجود المنتجات الإقليمية"، والذي يتم تقديمه في حديقة فاتنة خلال فصل الصيف. بدوره، يقدم مطعم لوكاس كاينباوير "الطعام الفاخر البطيء" مع التركيز على المكونات الإقليمية والموسمية، والتي تكمّلها اللمسات العالمية، وأما الهدف منه فهو جعلك تشعر وكأنك تتناول الطعام في منزل أحد الأصدقاء.
مطاعم الغورميه في النمسا العليا
يُعتبر مطعم لوكاس كابيلير ومايكل سكلوغلهوفر ذو التصميم الجديد في شتاير مذهلاً بكل المقاييس، فهو أشبه بـ"ورشة عمل للفن والطهي" حيث يتم إعداد الطعام العصري والمثير للإعجاب.
بدوره، يُوصف مطعم هولزبولدل في ليختنبيرغ بأنه "رحلة طهي على حبل مشدود بين نُزل ريفي ومطعم غورميه"، بينما يبقى مطبخ مانويل غرابنر دائماً مرادفاً للأطباق البسيطة وغير المعقدة.
الأمر ذاته ينطبق على مطعم كامر5 البعيد عن الضجيج، والذي يقع في مزرعة قديمة في إنفرتل، حيث يقدم فريق الطهاة فيه، مزيجاً من المأكولات المحلية والفرنسية.
بدوره يعِدك مطعم روسبارث في لينز، بالالتزام بـ "التجارب الواقعية وبعض التحديات"، مع نهجه البسيط وأجوائه المريحة للغاية. هذا ويُعتبر مطعم غاستهوف راهوفر الواقع في كرونستورف مؤسسة طهي تقدم أفضل المكونات الإقليمية البسيطة - حتى في ظل إدارته الجديدة. وبالمثل، فإن مطعم غوتفرايد في لينز مشهور أيضاً بأطباقه الأصيلة على طراز طعام النُزل مع بعض التأثيرات العالمية.
مطاعم ذات أجواء مميزة في النمسا العليا
لا شكّ أن الحديقة الساحرة المطلة على بحيرة أترزيه ستشكّل سبباً كافياً للتوقف عند مطعم براو، بينما يجعله مطبخه التقليدي الذي يُمتع الضيوف بالأسماك الطازجة من البحيرة، بمثابة جائزة مزدوجة.
بدوره، تتخطى شهرة مطعم بوتهاوس الواقع على بحيرة تراونزيه حدود سالزكامرغوت، حيث يُعتبر الشيف المسؤول لوكاس ناغل موهوباً في طهي أطباق الأسماك - على الرغم من أن إتقانه يمتد إلى اللحوم أيضاً.
أما المطعم الجديد في عالم الضيافة هنا، فهو بيليتاج بمطبخه المفتوح في فندق بوست في تراونكيرشن، حيث يقدّم "طعاماً للروح يمكن مشاركته مع الآخرين"، جنباً إلى جنب مع إطلالات بانورامية على الجبل، مما يكمل الطبخ الحيوي على طراز النُزل في بوستيوب 1327.
وللحصول على "مأكولات طبيعية ممتازة"، يمكنك إلى مطعم راو الواقع على حافة كاكالبن، حيث يسود الجمال الخلاب للطبيعة البِكر.
أما إذا كنت تبحث على أجواء تتسم بالمزيد من الرقي، قم بزيارة بولز قيسرتيرازيه في فايسيس روسل الشهير والواقع على بحيرة فولفغانغ. فهنا يتم استعمال بعض المكونات من إنتاج المطعم الخاص، كما تنتظرك إطلالات مدهشة على البحيرة.
مطاعم ذات إطلالات مميزة في النمسا العليا
يقع مطعم بيرغرغوت في أفيسل، وهي قرية صغيرة في منطقة موهلفيرتل، وفيه تُعتبر المأكولات الإقليمية المُعدة بدقة، رائعة للغاية لدرجة أن الناس يسافرون من أماكن بعيدة لتجربتها. ونصيحتنا لك ألا تفوّت الخبز المحلي الصنع.
وفي لاندهاوس زو أبيسباخ يتم تقديم الأطباق الكلاسيكية المحلية والأطباق التي تكاد تكون منسية تقريباً، في أجواء أنيقة، بينما توفر بحيرة فولفغانغ خلفية خلابة للمكان.
بدوره، يقع مطعم لاكنر على بحيرة موندزيه مباشرةً، ويقدم الأسماك الطازجة من البحيرة، فضلاً عن لحوم الطرائد والمخبوزات التقليدية من المنطقة.
هذا وتُعد زيارة سيريوسكوغلفي باد إشل تجربة خاصة، حيث يقدم كريستوف كراولي وفريقه من الطهاة الشباب المتحمسين، المأكولات الإقليمية الإبداعية وغير التقليدية، بينما ينعم الضيوف أيضاً بإطلالة مذهلة على سالزكاغرموت. وأخيراً، يقع غاينبيرغ5، وهو جزء من سبا غايبيرغ الحراري، بجوار بركة مليئة بالزنبق ويركز في أطباقه على أفضل المكونات الإقليمية.
نُزل في النمسا العليا
يقع شلوس هوخاوس في فورشدورف، ويضمّ نُزلًا مصمماً بعناية مع مطبخ تقليدي يتمتع بمواصفات مثالية: فهو متين وعملي ومصنوع بأيادٍ خبيرة.
أما ستيغفيرت في باد غويزرن فهو يقع على بحيرة هالشتات، ويقدم أطباقاً كلاسيكية مع لمسات عصرية، بما في ذلك أحشاء الذبائح، وكلها مُعدة وفقاً لفلسفة استعمال كل شيء "من الأنف إلى الذيل".
بدوره يقدم مطعم كيرشنفيرت ديرسباخ المأكولات التقليدية بلمسة عصرية ومبتكرة، حيث يتلاعب ببراعة بالنكهات والقوام. وإذا كنتَ ترغب بالحصول على أطباق بسيطة وغير معقدة، توجه إلى فيرت زكراكسنبيرغ في كيرشهايم، حيث تتغير القائمة الموسمية بشكل شهري. أما في منطقة مولفيرتل، فإن مطعم كيبلينغيرفيرتاكتسب سمعة طيبة - حيث اجتذب الزوّار لأكثر من 30 عاماً ممَن يقدّرون المأكولات الشهية والراقية. وعندما تزوره، تأكد من عدم تفويت وجبة الغرامرلتاشاريل مع الملفوف.
حانات في النمسا العليا
في غولينر هيرشن في غموندين، يقوم رئيس الطهاة الجديد كريستوف بارزر بتقريب المسافات بين طبخ النُزل التقليدي والطعام الفاخر - حيث يقدم أطباقاً مثل الأسماك من بحيرة تراون وشرائح اللحم اللذيذة.
بالنسبة لأولئك الذين يقدّرون الأطباق الموسمية المتواضعة مع اللمسات المبتكرة، فإن زيارة شميد في قرية بفافينغ الصغيرة أمر لا بد منه، حيث يفاجئهم بأطباقه الغنية المبتكرة.
بدوره يمزج مطعم موزر ألم في مونشدورف بشكل مثالي بين التفرّد والتقاليد، ويقدم أطباقاً مثيرة للاهتمام. وفي غرفة الطعام المريحة في بيرغفيفير في فوردستودر، ستجد الأطباق المرتبطة بعمق بالمنطقة، والتي يتمّ تقديمها مع مجموعة مختارة من المشروبات المعتقة الممتازة. وفي الوقت نفسه، يقدم مطعم راهوفر في شتاير، وهو أحد أعمدة الطهي منذ ما يقرب من 40 عاماً، مأكولات مستوحاة من البحر الأبيض المتوسط، فيما يوفر لضيوفه ساحة فناء شاعرية تثير فيهم مشاعر حب الحياة.