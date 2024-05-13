تضم النمسا العليا، مجموعة من النُزُل المتواضعة والمطاعم التي تتمتع بإطلالات خاصة إلى جانب عدد من أفضل عناوين الضيافة التي تنتظر مَن يكتشفها.

إن نخبة فنون الطهي في النمسا العليا تستحق الإعجاب بكل تأكيد. فهذه المنطقة تُعدّ موطناً للعديد من أفضل المطاعم الحاصلة على نجمات ميشلان وقبعات غولت ميلو. ويضمّ المطبخ هنا تنوّعاً غنياً ما بين الأطباق الإبداعية والخيارات التقليدية الرائع، من خلال التفنن باستعمال أفضل المكونات في المنطقة ببراعة. وبما أن النمسا العليا هي واحدة من أجمل المناطق في البلاد، فستكون حتماً في مكان رائع، وسيكون قلوبك ممتلأً بشعور الهناء.

تُعتبر بحيرات أتيرزيه، تراونزيه، وهالشتاترزيه – ثلاثة من بين أكثر من 70 بحيرة منتشرة في سالزكامرغوت، ويحيط بكل منها مطاعم نابضة بالحياة تقدم تنوعاً كبيراً يتخطى الأسماك الطازجة. فهنا، مناظر المياه والجبال لا تُوصف بكل بساطة! ولكن حتى لو كنت بعيداً عن الطبيعة أو في ساحات مريحة ومنعزلة، ستجد عناوين طهي رائعة مختصة في ترجمة فن الطهي، لتأتيكَ بالكثير من الأطباق المفاجِئة.

غالباً ما تكون عبارة "اختَر مقعدك" هي الدعوة الدافئة التي يعتمدها المضيفون في النمسا العليا للترحيب بضيوفهم. فالنُزل في هذه المنطقة تطغى عليها أجواء المجتمعات الصغيرة، والتي تعيش "متعة الحياة" بشكل جلي وواضح. هنا، ستستمتع بأرقى المأكولات التقليدية مع بعض اللمسات الحديثة. في النهاية، تُعتبر هذه النزل بمثابة انعكاس للحاضر بقدر ما هي انعكاس للماضي. لذا ما عليك سوى أن تستمتع بكل وجبة!