مطاعم في سالزبورغرلاند

المطاعم في ولاية سالزبورغ
تُعد سالزبورغ مرادفاً للمطبخ الألبي حيث يقوم طهاة مشهود لهم بالكفاءة العالية بتحسين أجود المنتجات من منطقة جبال الألب باستخدام تقنيات حديثة وقدر كبير من الإبداع. ومع ذلك، فإن مطبخ جبال الألب ليس العرض الوحيد الذي ستحصل عليه، فالإبداع لا يعرف حدوداً، والطهاة في ولاية سالزبورغرلاند أصحاب رؤية غنية وشغف كبير على حد سواء. إنه مزيج ساحر حقاً!
البحيرات الصافية الكريستالية التي تتوسط المناظر الطبيعية الجبلية الرائعة والغابات الكثيفة والتلال المورقة ومدينة موزارت التي تقع في مدينة سالزبورغ: هذه المنطقة تستحق الزيارة بما فيها من مناظر طبيعية. وهنا نكشف لك أين يمكنك الاستمتاع بتجارب الطهي الاستثنائية بجانب المياه، أو بإطلالة على الجبل، أو بإطلالة على المدينة:
تمزج ثقافة الحانات التقليدية في سالزبورغ بين الجديد والعريق، ففي النُزل المحلية ستجد أطباقاً خاصة مثل سالزبورغر نوكرلن الشهير أو باورن كرابفن أو سبايتزل جبن بينزغاو إلى جانب الإبداعات المعاصرة باستخدام أفضل المنتجات الإقليمية - من لحم البقر بينزغاو وسمك السلمون المرقط الطازج إلى جانب خبز العجين المخمر. استمتع بتجارب الطهي وانعم بالكثير من السعادة!
أفضل المطاعم في ولاية سالزبورغرلاند
بصفته مبتكر مفهوم "المطبخ الألبي"، أمتع أندرياس دوليرر ضيوفه في مطعم دوليرر غورميه لأكثر من 20 عاماً بأطباقه الجبلية المحلية الفاخرة. إنه وجهة استثنائية بحق! وبالمثل، في مطعم كارل ورودولف أوباوير في فيرفن، قام الأخوان بإضافة لمسات فنية راقية على أفضل المكونات المحلية والعالمية. ففي الأجواء الرائعة لمصنع أجراس سابق، يتبنى أندرياس سين في مطعمه "سينز" نهجاً غير تقليدي، حيث يقدم أطباقاً عطرية من المطبخ المفتوح مصممة بعناية إلى حد الكمال. أما يورغن فيغن، فيقدم في مطعم "بففرشيف" بالقرب من هالوانغ أطباقاً موسمية مبتكرة تركز على الجوهر. وفي الوقت ذاته، يركز ماريا وجوزيف ستيفنر في مطعم "ميسنرهاوس" القديم في ماوترندورف على المنتجات المحلية، باستخدام أفضل المكونات من الغابات والجبال، بما في ذلك "إشتلينغ" من لونغاو، وهو نوع فريد من البطاطا.
مطاعم غورميه في سالزبورغرلاند
المكان الساحر المعروف باسم "فينترستيلغوت" في أنابيرغ يحتفي بالنقاء الإقليمي: هنا يستفيد فلوريان هوبر من خيرات المروج والغابات في وادي لامرتال—حيث تفوح رائحة البايكون المدّخن بمجرد وصولك إليه. أما مطعم "بروناور" في سالزبورغ بقيادة ريتشارد بروناور، فيقدم أطباقاً فاخرة بلمسات إبداعية، تمتاز ببساطتها وإتقانها. هذا ولا تقل إبداعات ستيفان بيرنباخر في مطعم "كيرشنفيرت" في ليوغانغ روعةً، حيث يستخدم في طعامه الأطباق التقليدية الألبية والأطباق النباتية العصرية، في أجواء تراثية. وفي مطعم "ماير" في تسيل أم زيه، الواقع في الحديقة الجميلة لقصر "بريلاو"، يطلق أندرياس ماير العنان لإبداعه بدمج نكهات سالزبورغ مع أجواء عالمية. وفي مطعم "هوبرز فيشرورت" في سالزبورغ، يقدم هارالد هوبر أطباقاً مبتكرة في أجواء باروكية رائعة. إنه ببساطة مكان لا يُقاوم!
مطاعم ذات أجواء مميزة في سالزبورغرلاند
تشكل بحيرة فوشل التركوازية الخلفية الساحرة لمطعم "برونويرت"، حيث يتم تحضير الأسماك الطازجة والمكونات المحلية بتفانٍ في مبنى عمره 600 عام. بدوره، يقدم مطعم "فلوس" تجربة طعام غير رسمية على ضفاف بحيرة تسيل، حيث يتميز بأطباق عصرية مستوحاة من المنطقة، تمتاز بالأصالة وأساليب تقديم تأسر العين. وعلى ضفاف بحيرة "فالرزيه"، يقدم مطعم "فيرينغر" مطبخاً عالمياً غنياً بالنكهات، حيث تتحول التناقضات الظاهرة إلى تناغم مذهل. أما في مطعم "بارادوكسون" في سالزبورغ، فتلعب التناقضات دوراً أيضاً، حيث يتم تقديم أطباق غير تقليدية مصنوعة من مكونات بسيطة بأسلوب نقي وبسيط، مع ضمان العديد من المفاجآت السارة. أما في "فورستهوفغوت" في ليوغانغ، المحاط بالمروج والغابات، فتجربة تناول الطعام الحصرية (لـ 10 ضيوف فقط) تتم في مطبخ مفتوح، مع تقديم خيارات من المطبخ الألبي-المتوسطي أو النباتي أو الأطباق المحلية الخالصة.
مطاعم ذات إطلالات مميزة في سالزبورغرلاند
يقدم مطعم "داهوام" في ليوغانغ أفضل مأكولات جبال الألب في أجواء حضرية، حيث تتميز أطباقه الإقليمية بكونها تحفاً صغيرة من النكهات والقوام. وتحت قبة زجاجية تطل على أسطح مدينة سالزبورغ، يقدم مطعم "غلاس غاردن" قوائم طعام فاخرة مع خيارات نباتية. أما في مطعم "كراوترريتش" بإدارة فيتوس فينكلر في سانت فيت في بونغاو، فستستمتع بإطلالة لا مثيل لها على جبال بونغاو، حيث تُعزز الأطباق بالأعشاب الإقليمية لتفاجئك بنكهتها وعرضها المتميز. من ناحية ثانية، تُعد إبداعات الطهي في مطعم "زيكارهاوس" في أوبرتاورن أيضاً أعمالًا فنية صغيرة، ويمكنك من الترّاس المشمس الاستمتاع بإطلالة رائعة على الجبال. أما مطعم "سالزبورغر شتوب" في فندق "سالزبورغرف" في تسيل أم زيه، فيتميز بحديقة جميلة حيث تترك الأطباق المتجذرة في التقاليد الإقليمية والممزوجة بلمسات عالمية، بما في ذلك الحلويات، انطباعاً رائعاً لدى جميع الضيوف.
فنادق صغيرة في سالزبورغ لاند
"العبقرية الإقليمية"، "حب البحر الأبيض المتوسط"، و"منتجات مختارة بعناية" هي المواضيع الثلاثة التي تدور حولها الأطباق في مطعم "إسنز" في منتجع بوراديس الطبيعي في ليوغانغ، الذي يتميز بمزرعته العضوية الخاصة. نصيحة: جرّب فيليه العجل الرائع. من ناحية ثانية، فإن الكثير من النكهات الدقيقة وخليط التوابل المتقن يميزان المطبخ الإقليمي في مطعم "فينيسين" في منتجع تاورن سبا في تسيل أم زيه كابرون والذي يشكّل متعة حقيقية للحواس. أما في مطعم غولدادر في تامسفيغ، فيتم تقديم المأكولات الألبية المعاصرة في أجواء راقية، مع التركيز على المكونات الطازجة المحلية. دوره، يقدم نيسلرهوف في غروسارل مأكولات نمساوية عضوية مصنوعة من أرقى المنتجات الطبيعية، مع التزام صارم بالاستدامة في جميع الجوانب. أما مطعم غوستو في فورترهوف في راوريس فيقدم تفسيرات حديثة لأطباق الحانات الكلاسيكية مع تأثيرات دولية. فمن سنوات عديدة، يلتقي التقليد هنا مع الأجواء العالمية، إلى جانب إضافة موضوع جديد كل شهر لتجربة فريدة.
مطاعم في سالزبورغرلاند
في مطعم فايتموسر شلوسل في باد هوفغاشتاين، تتألق لحوم الأبقار العضوية من فايتموسر على القائمة بعدة أشكال، من التارتار إلى طبق التافلشبيتز، بجانب أطباق الصيد البري، وسمك السلمون الطازج، والخيارات النباتية. وفي مطعم ألمهوف الساحر في هينترتهال على قمة هوخكونيغ، تركز القائمة على أطباق بينزغاو التي تُقدم بإبداع وسهولة، فيما تتجلى النكهات المتوسطية في التفاسير الحديثة للأطباق الكلاسيكية في مطعم سانت بيتر شتيفسكوليناريوم في سالزبورغ، حيث يتميز بجو أركادنهوف "فناء الممرات" الفريد من نوعه. وبالمثل، في مطعم شلوس ميترشيل يتم تقديم أطباق راقية مثل المحار وشرائح اللحم من ماشيته الخاصة في ساحة القلعة وقاعات الطعام الأخرى الجميلة. أما في مطعم دي أورالت غونيسكرامراي في هالين، فتفتخر العائلة المالكة للمطعم بتقديم تجربة مستدامة مفعمة باللمسات الشخصية، حيث تتميز الأطباق بالبساطة وبنكهاتها العالمية، بينما يضفي الجو العام شعوراً بالراحة مع لمسة خاصة: وتذكر أن القائمة تتغير شهرياً.