إقامة مباشرة على منحدرات التزلج

كن أول مَن يتزلج في الصباح وعُد إلى مكان إقامتك مباشرةً بعد التزلج - فهذه الراحة تضمن لك عطلة شتوية لا تُنسى في النمسا.

ملاذ قريب من الجبل

ثمة ما هو مميز جداً حيال هذا الأمر: فعندما تشعر باللهيب في ساقيك بينما تقوم بآخر جولة تزلج، يمكنك أن تعود بسهولة إلى مكان إقامتك الواقع مباشرةً على المنحدر. مثل هذه الإقامات تخلّصك من حمل المعدات المرهقة وانتظار حافلة التزلج – فكل شيء سيكون قريباً ويمكن الوصول إليه بسهولة. تخيّل أن تقوم بفك الزلاجات عند الباب مباشرةً، وأن تعلق حذاء التزلج على السخانات، لتبدأ بعد ذلك رحلة الاسترخاء والاستمتاع، والتي تشكل القيام ببضعة دورات سباحة في البركة الخارجية المدفأة، تليها جلسة استرخاء في الساونا، حيث يساهم الدفء في تهدئة عضلاتك وإراحة عقلك. الأمر أشبه بمنزل في قلب منطقة التزلج – حيث يتحول يومك على المنحدرات بسلاسة إلى لحظات من الاسترخاء والسكينة.