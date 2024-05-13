إقامة مباشرة على منحدرات التزلج
ملاذ قريب من الجبل
ثمة ما هو مميز جداً حيال هذا الأمر: فعندما تشعر باللهيب في ساقيك بينما تقوم بآخر جولة تزلج، يمكنك أن تعود بسهولة إلى مكان إقامتك الواقع مباشرةً على المنحدر. مثل هذه الإقامات تخلّصك من حمل المعدات المرهقة وانتظار حافلة التزلج – فكل شيء سيكون قريباً ويمكن الوصول إليه بسهولة. تخيّل أن تقوم بفك الزلاجات عند الباب مباشرةً، وأن تعلق حذاء التزلج على السخانات، لتبدأ بعد ذلك رحلة الاسترخاء والاستمتاع، والتي تشكل القيام ببضعة دورات سباحة في البركة الخارجية المدفأة، تليها جلسة استرخاء في الساونا، حيث يساهم الدفء في تهدئة عضلاتك وإراحة عقلك. الأمر أشبه بمنزل في قلب منطقة التزلج – حيث يتحول يومك على المنحدرات بسلاسة إلى لحظات من الاسترخاء والسكينة.
فورارلبرغ
تشتهر فورارلبرغ بمناظرها الجبلية التقليدية وتراثها المتجذّر في رياضة التزلج، حيث توفر ميزة لا تُقدّر بثمن من خلال اماكن الإقامة الواقعة مباشرةً على المنحدرات. سواء كنت في منتجعات التزلج الفاخرة مثل أرلبيرغ، سيلفريتا مونتافون، أو دامولس-ميلو، يمكنك نحت المسارات الأولى في الثلج كل صباح، والتمتع بالهواء الجبلي النقي حتى قبل أن تبدأ المصاعد الكهربائية بالعمل. خذ وقتك في استراحة الكوخ، حيث أن الوصول المباشر إلى مكان إقامتك يضمن لك أقصى درجات الاسترخاء، ويسمح لك بقضاء يوم تزلج خالٍ من التوتر وسط مناظر جبلية خلابة.
فنادق في أرلبيرغ
• منتجع بورغفيتال 5* في أوبرليخ
• فندق غولدنر بيرغ 4 * في أوبرليخ
• ثورنيرز 5* في زورس
• فندق رومانتك كروني 5* في ليخ
• فندق شتيفيسالب الرياضي 4* في فارته
• فندق ياغرالبه 4* في فارته
• فندق مونزابون 4* في ليخ
• فندق إديلفيس 4* في زورس
شاليهات ومنازل عطلات
• شاليه آنا ماريا في ليخ
• شاليه فيرفال في ليخ
•منازل عطلات تشوفن في سانت غالينكيرخ في مونتافون
•لاندال براندنيرتال في بورسيربيرغ
• لاندال هوخمونتافون في جارجيلين
• تراومزيشت فاشينايوخ في فاشينا
المزيد من أماكن الإقامة
•منتجع ألبين شيلركوبف 4 * في بورسيربيرغ في براندنيرتال
•فندق لاغانت العائلي 4* في براند في براندنيرتال •فندق ناتور تشيزا فاليسا 4* في هيرشيغ في كلاينفالسرتال
•فندق الأطفال ألفهوتل 4* في هيرشيغ في كلاينفالسرتال
•فندق ترافيل شارم إيفن كلاينفالسرتال 5* في هيرشيغ
تيرول
في تيرول حيث ترتفع الجبال شامخة وتتجذّر رياضة التزلج بعمق في تراث الولاية، يبدأ اليوم مباشرةً على المنحدرات. سواء كان ذلك في منطقة كيتسبوهل الأسطورية، أو في منطقة سكي-فيلت فيلدر كايزر-بريكسنتال، أو في منطقة تسيلرتال المتنوعة – فإن اختيارك للإقامات التي تقع مباشرةً على المنحدرات، يسمح لك بأن تكون أول من يضع بصماته على الثلج الطازج بينما تشرق الشمس ببطء فوق القمم.
فنادق خمسة نجوم
•فندق كيمبنسكي "داس تيرول" 5* في يوخبيرغ بالقرب من كيتسبوهل
•فندق أرلبيرغ هوسبيز 5* في سانت كريستوف على أرلبيرغ
•منتجع ألبين ويلنيس هوخفيرست 5* في أوبرجورجل في أوتستال
•فندق ألبين سبا تكسيرهوف 5*في توكس في تسيلرتال
منتجعات
• منتجع غرادونا ماونتن 4* في كالس على منطقة غروغلوكنر في شرق تيرول
• منتجع غرونفالد في زولدن في منطقة أوتستال
• فندق إليزابيث 4* في كيرشبيرغ في تيرول
• فندق ذا كريستيل فايا يونيك 4* في أوبيرغورغل في أوتستال
• فندق وشقق جادشلوس ريزورت كوهتاي في كوهتاي
• فايا تسيلرتال في أشاو في تسيلرتال
• فندق سبورتالم غورميهوتيل 4* في كيرشبيرغ في تيرول
• فندق سنجر – ريلي أند شاتو في بيروانغ
شاليهات ومنازل عطلات
• شاليهات وشقق فاشترهوف في كالتنباخ في تسيلرتال
• شاليه كيتزورن في سانت يوهان في تيرول
• ميرل ألم أند شاليه في كيرشبيرغ في تيرول
• شاليهات تيرول لاديس العائلية في لاديس
أماكن إقامة للعائلات
• منتجع فاميلي أند ويلنس ريزورت غالتنبيرغ 4 * في ألباخ في ألباختال
• فندق فاميلينبارادايز سبورتهوتيل أخن زيه في أخنكيرش
• فندق سنتيدو ألبيهوتيل قيسرفيلس 4 * سانت يوهان في تيرول
• فندق نايتشر أند سبا لارشنهوف 4 * في زيفيلد
• فندق غولدرايد في ماتري في شرق تيرول
للكبار فقط
• ترومهوتيل ألبينا 4 * في غيرلوس في تسيلرتال
• داس كرونتاير 4 * في أخنكيرش في بحيرة أخن زيه
شقق وأكواخ للعطلات
• فيلا ألبن في كالتنباخ في تسيلرتال
• ألبن أبارت باخر في سيرفاوس
• أبارت روبن في سيرفاوس
• شقق يوهانس الفندقية في أوبيرغورغل في أوتستال
• ألمدورف وفندق سيلبرتال في زولدن في أوتزتال
• ألمدورف فالديسروه في سولدن في أوتستال
سالزبورغرلاند
في سالزبورغرلاند، يُعدّ الوصول المباشر إلى المنحدرات من ملامح الرفاهية بكل معنى الكلمة. استمتع بكونك أول مَن يختبرون المسارات المجهزة بشكل مثالي في الصباح، ثم استمتع بالدفء الهانئ في مكان إقامتك – فهذا تماماً ما تعنيه كلمة "راحة" أثناء عطلة التزلج. سواء كنتَ في مناطق التزلج الواسعة في سالزبورغ سبورتفلت أو القرى الساحرة المحيطة بـ تسيل أم زيه، فإن الوصول المباشر إلى المنحدرات يجعل عيش أجواء الشتاء في سالزبورغ لاند تجربة مميزة بكل المقاييس.
أماكن إقامة للعائلات
• فاميلوتيل أميامو 4 * في تسيل أم زيه
• منتجع فاميلي ريزورت ألماوهوف 4 * في هنيترغليم
• ألبينا فاميلي، سبا وسبورتهوتيل 4 * في سانت يوهان إم بنوغاو
• سيكارهاوس 5 * في أوبرتاورن
• غارتنهوتيل ثيريزيا 4 * في سالباخ- هنيترغليم
• بيرغهوتيل رودولفشوتي 3 * في أوتندورف
شاليهات
• شاليه أم جيت في فلاخاو
• لودج تايم تو ليف الراقي في أنانبيرغ
• فندق مونتانارا 4 * في فلاخاو
• فندق وشاليه للكبار در كونيغسلايتنر 4 * في كونيغسلايتنر (الموقع متوفر باللغة الألمانية فقط)
فنادق في الطبيعة
• فندق فورستهوفغوت 5 * في ليوغانغ
• هولسهوتيل فورستهوفالم 4 * في ليوغانغ
• ناتوروتيل إلديلفيز 4 * في فيغراين
• شاليلهات وودريدج في فيرفنفنغ
• فندق نسلروف 4 * في غروسارل
فنادق بتصاميم مميزة
• منتجع داس إلديلفيز سالزبورغ ماوتن 5 * في غروسارل
• داس غولدبيرغ 4 * في باد هوفغاشتاين
• داي هوشكونغين 4 * في ماريا ألم
شقق للعطلات
• فيرينفوهنونغين بيرفيلدهوف في سالباخ هينترلغليم
• أبارتمنتهاوس شتاينادلر في أوبرتاورن
• بيرغبارادايز في دورفغاشتاين إم غاشتاينرتال
• هيرزفيز في باد هوفغاشتاين
•هوتردورف ماريا ألم في هوشونيغ
• هوتردورف سشلوغلبيرغر في سانت مارغاريثين في لانغاو
المزيد من أماكن الإقامة
• فندق شنايدر 4 * في أوبرتاورن
• فندق ألبن جويل 4 * في سالباخ هينترغليم
• منتجع فايا ريزورت تسيل أم زيه في تسيل أم زيه
• غروسارلرهوف 4 * في غروسارل
• منتجع غريزلي سبورت أند موتوراد 4 * في سانت مارغايثن في لانغاو
• فالدغاستهوف 3 * في فلاخاو
• منتجع داس ألبنفيلت العائلي 4 * في كونيغسلايتن
• ترافيل شارم فيرفينفنغ 4 * في فيرفينفنغ
• منتجع أوبرغوسين ألم في هوشكونيغ
النمسا السفلى
يبدأ اليوم في منتجعات التزلج في النمسا السفلى مبكراً، حيث تغمر أشعة الشمس الأولى التلال المغطاة بالثلوج بالضوء الذهبي. سواء كنت في أوتشر أو أنابيرغ أو هوشكار، فإن سهولة الانتقال مباشرةً من مكان إقامتك إلى المنحدرات تمنحك مزيداً من الوقت للمشي لمسافات طويلة وفترات استراحة ممتعة في أحد الأكواخ الجبلية المريحة. وبعد قضاء يوم حافل على المنحدرات، يمكنك العودة إلى مسكنك القريب مسترخياً ومستعداً للاستمتاع بالمساء في المحيط الهادئ والشاعري للمناظر الطبيعية الجبلية في النمسا السفلى.
فنادق
• يوشي سبورتهاوس 3 * في غوستلينغ
• فندق جوفا هوتيل هوشكار- منتجع رياضي3 * في غوستلينغ
• فندق يوفا هوتيل أنابيرغ – يرغرلبنيس – منتجع 3 * في أنابيرغ
• غاستهوف "زوم سيسيليفت" في ميترباخ في إرلاوفسي
النمسا العليا
تُعد النمسا العليا، بمنتجعاتها الساحرة للتزلج ومناظرها الجبلية الخلابة، المكان المثالي لقضاء عطلة تزلج على المنحدرات مباشرةً. غادر سريرك في الفندق وتوجه مباشرةً إلى منحدرات سالزكامرغوت أو مناطق التزلج داخشتاين الرائعة دون الحاجة إلى القيادة لمسافات طويلة. بعد ذلك، يمكنك الاسترخاء في مكان إقامتك القريب مع كأس من المشروبات والمأكولات المحلية الشهية – إنه أمر رائع بكل بساطة!
فنادق
• فندق فاميلينهوتيل سومرهوف 4 * في غوزاو
• إلديلفيز ألبين لودج في هينترستودر
• إكسبلورر هوتيل هينترستودر في هينترستودر
• بيرغهوف شتورمغوت في هينترستودر
• هوشنبرغهاوس في غروناو في ألمتال
ستيريا
سواء كنت في شلادمينغ-داخشتاين، أو في تاوبليتز، أو في منتجع كريشبيرغ للتزلج، فإن المنحدرات الواسعة في ستيريا تدعوك لتشق طريقك عبر مسارات التزلج بينما تستمتع بالمناظر الخلابة، قبل أن تدلل نفسك بتذوق المأكولات الستيرية التقليدية في أحد الأكواخ الجبلية. وفي المساء، ما عليك سوى فك أربطة الزلاجات لتجد نفسك بعد دقائق قليلة تسترخي في حمام السباحة – كل هذا يختزل مفهوم رفاهية الإقامة على مقربة من المنحدرات الجبلية في جبال ستيريا.
فنادق
• ناتور-أوند ويلنيسهوتيل هوفلهنر 4 * في هاوس إم إنستال
• فندق شوايغرهوف 4 * في شلادمينغ - روهرموس
• فندق بيرغهوف رايسنرالم 3 * في دونيرسباشفالد
• فندق توي بلو في شلادمينغ
• فندق بلاينايهوف 4 * في شلادمينغ
• فندق ريلاكس ريزورت كرايشبيرغ 4 * في سانت جورجين أوب موراو
• فندق بنسيون بروكرايترهوف في بيشل/رايترالم
بيوت العطلات والأكواخ
• ألمدورف رايترالم في شلادمينغ
• ألمفلت أوستريا في بيكل- شلادمينغ
• أوبربرينر في هاوس إم إنستال
• شقق أبارتهوتيل سيلبرسي على جبل توراخر هوهي
• ألمهوتندورف ماي زيت على جبل توراخر هوهي
كارينثيا
سواء كنت تستكشف المنحدرات العريضة في ناسفيلد، أو الحمامات الحرارية في باد كلاينكيرخايم، أو المسارات المناسبة للعائلة في كاتشبيرغ، فإن قرب هذه الأماكن من مكان إقامتك يتيح لك بداية يوم خالية من التوتر في كارينثيا. هنا في جنوب النمسا، غالباً ما تجتمع أشعة الشمس والثلوج معاً بشكل جميل، مما يجعلك تقضي أياماً طويلة على المنحدرات. وبعد يوم حافل بالنشاط على المنحدرات، يمكنك الاستمتاع بالمأكولات المحلية الشهية مثل كاسنودلن أثناء مشاهدة غروب الشمس فوق الجبال.
فنادق
• فالكنشتاينر هوتيل أند سبا كارينثيا 4 * في هيرماغور في ناسفيلد
• فندق غارتنركوفل 4 * في هارماغور في ناسفيلد
• فندق ناسفيلد 4 *
• فالكنشتاينر كلوب فونيمايشن 4 * في رينفيغ على جبل كاتشبيرغ
• فندق فالكنشتاينر هوتيل كريستالو 4 * في رينفيغ على جبل كاتشبيرغ
• در كيرشهايمرهوف 4 * في باد كلينكيرشهايم
• فندق نوكريزورت 4 * في باد كلينكيرشهايم
• ألبن هوتيل باخينر 4 * في تريفن/ غرليتزن ألب
• منتجع ماونت ريزورت فوربيرغ 4 * في بودنسدورف/ غرليتزن ألب
• فندق كورنوك على جبل توراخر هوهي
أكواخ وشقق للعطلات
• فيرينبارك لاندال في باد كلينكيرشهايم
• ألمهوتندورف ماي زيت على جبل توراخر هوهي
• شقق أبارتهوتيل سيلبرسي على جبل توراخر هوهي
• فيرينبارك لاندال في كاتشبيرغ
• كاتشبيرغ لودجز في كاتشبيرغ