منتجعات التزلج الصغيرة في النمسا
موطن سحر الشتاء
الشتاء في النمسا هو الانغماس في جمال المناظر الطبيعية وتجربة نمط الحياة الجبلية معاً. يمكنك الشعور بذلك خاصة أثناء التزلج أو المشي لمسافات طويلة عبر الغابات الثلجية أو التزلج عبر الريف وعلى طول الأنهار المتجمدة.
الاتصال والوعي بالطبيعة سيكونان في أقوى حالاتهما بالذات في المناطق الجبلية. غالباً ما تكون هذه الملاذات الهادئة عبارة عن قرى مرتفعة في جبال الألب. في الماضي، كان من الصعب الوصول إليها لأسابيع خلال فصل الشتاء؛ لكن كل ذلك تغيّر اليوم بعدما بات الوصول إليها متاحاً في كل الأوقات. توفر أماكن الإقامة فيها، بمضيفيها الودودين، وسائل راحة حديثة مع مرافق صحية ومأكولات ممتازة. لحسن الحظ، يأتي كل ذلك مع الحفاظ على طابع المكان الفريد.
إن هذا المزيج من مناظر الجبال الثلجية والبلدات العتيقة التاريخية سيمنحك حتماً الاسترخاء والاستمتاع المنشودين في عطلة الشتاء.
فيلزموس
تقع القرية على ارتفاع 1000 متر (3280 قدماً)، وتتميز بمزارعها التقليدية وسحر قراها الجبلية. بالنسبة لأولئك الذين يحرصون على ممارسة الرياضة، توجد منطقة تزلج صغيرة عالية الجودة بها 20 كم (12 ميلاً) من المنحدرات وثمانية مصاعد. وتوفر جبال التزلج - روسبراند (1600 متر / 5250 قدماً) وجروسبرج (1380 متراً / 4528 قدماً) - بالإضافة إلى المنحدرات في منطقة نيوبيرج، وتضاريس سهلة التزلج للأطفال والمبتدئين، بالإضافة إلى مسارات حمراء وسوداء للمتزلجين الأكثر احترافية.
المنطقة المليئة بالثلوج مثالية أيضاً للتزلج الريفي والمشي لمسافات طويلة. ستكون رحلة استكشاف المناظر الطبيعية المذهلة حول فيلزموس في سالزبورغ لاند رائعاً بالمزلجة التي تجرها الخيول.
من المعالم السياحية العالمية مهرجان البالونات الهوائية السنوي الذي يقام في شهر يناير. تحلق البالونات بألوانها الزاهية فوق فيلزموس في الليل، مصحوبة بالموسيقى وتنتهي بعرض للألعاب النارية. يا لها من تجربة!
نصيحة خاصة: يوجد في فيلزموس 17 موقع "Kraftplatz" أو ما يسمى بـ (مكان القوة) هو موقع يُعتقد أنه يتمتع بطاقة طبيعية خاصة أو أهمية روحية.
ماريا ألم
تقع قرية ماريا ألم على ارتفاع 802 متر (2628 قدم) فوق مستوى سطح البحر في سالزبورغ لاند، وتحيط بها مناظر طبيعية خلابة لجبال الألب. وتتميز القرية بمباني من القرون الماضية وبرج كنيسة الحجاج. وتقع على خلفية رائعة من هوشكونيج، وتوفر للزوار مكاناً آسراً للاسترخاء والأنشطة الخارجية بعيداً عن الحشود.
تتميز منطقة هوشكونيج للتزلج على الجليد بمنحدرات يبلغ طولها 120 كم (75 ميلاً) و34 مصعداً، مما يوفر مجموعة متنوعة من التضاريس لمتزلجي الجليد. من المسارات العائلية الواسعة إلى المنحدرات الصعبة للمتزلجين المحترفين، ما يعني خيارات تناسب الجميع. وتعد هذه المنطقة جزءاً من Ski amadé، أكبر شبكة تزلج في النمسا، والتي تمنح الوصول إلى إجمالي 760 كم (472 ميلاً) من المنحدرات.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى استكشاف ما وراء المنحدرات، ستجدون في ماريا ألم 30 كم (19 ميلاً) من المسارات المهيئة للتزلج الريفي على الجليد. كما توفر مسارات التزحلق على الجليد والمشي لمسافات طويلة على الثلج فرصة لتجربة البيئة الطبيعية الهادئة. ومن بين التجارب الخاصة جداً ركوب مزلجة تجرها الخيول لتأخذكم إلى قلب الأماكن الطبيعية المغطاة بالثلوج، إنها رحلة مثالية للرومانسيين.
نصيحة خاصة: في ماريا ألم، ستجد مساراً للتزلج ليلاً بطول 6 كم (3.7 ميل).
Prägraten am Großvenediger
في بريغرارتن آم غروسفينيديغر، يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة أصيلة مع المزارع التقليدية. وهي المكان المثالي لأولئك الذين يبحثون عن الاسترخاء.
توفر منطقة التزلج الصغيرة في براغراتن 15 كم (9 ميل) من المنحدرات ومصعدين. يخوض العديد من السائحين تجربتهم الأولى في التزلج هنا. لذا توفر المنحدرات التي يمكن التحكم فيها تجربة تزلج مريحة في جو ودي.
تقع القرية في سلسلة جبالهوهي تاورنعلى ارتفاع 1312 متراً (4304 قدماً) وتوفر ما هو أكثر من مجرد التزلج. حيث يمكن لمتزلجي الريف استكشاف حوالي 20 كم (12 ميلاً) من المسارات الممهدة عبر المناظر الطبيعية الجميلة. تأخذك رياضة المشي بالأحذية الثلجية ومسارات التزحلق على الجليد ومسارات المشي لمسافات طويلة على الثلوج عبر الطبيعة البكر، مع إطلالات على الجبال المحيطة. تضيف رياضة التزلج على الجليد ورياضة الأيس ستوك (الكيرلنج) على الجليد الطبيعي تنوعاً إلى أيام الشتاء في شرق تيرول. أما جولة التزلج المصحوبة بمرشد ف غروسفينيديغر فتعد نشاطاً استثنائياً. ولهؤلاء الذين يبحثون عن الإثارة، يمكنكم خوض مغامرة لا تنسى في رابع أعلى جبل في النمسا.
نصيحة خاصة: لا تنسوا استكشاف الأكواخ الجبلية الريفية، المحاطة بأكثر من 60 قمة يصل ارتفاع كل منها إلى 3000 متر (9843 قدماً)، وتسعة وديان جميلة.
هيليغينبلوت
في قرية هيليجينبلوت، يمكن للزوار خوض تجربة العودة إلى الماضي، وكأن الزمن توقف. تقع هذه القرية على ارتفاع 1300 متر (4265 قدماً) فوق مستوى سطح البحر، في منطقة جبلية خلابة داخل منتزه هوه تاورن الوطني، وتطل على جبل غروسغلوكنر الشاهق، أعلى جبل في النمسا.
سيجد المتزلجون القادمون إلى هايليجينبلوت منطقة التزلج جروسجلوكنر/هايليجينبلوت، التي تضم 55 كم (34 ميلاً) من المنحدرات و12 مصعداً. تتراوح المنحدرات من المنحدرات اللطيفة للمبتدئين والعائلات إلى المنحدرات الصعبة للمتزلجين المحترفين. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون المغامرات خارج المنحدرات، توجد ساحة التزلج الحر التي تبلغ مساحتها 1500 هكتار (3707 فداناً) مع ستة قطاعات للتزلج الحر.
في منطقة جروسجلوكنر، تتحقق الأحلام في تسلق الجبال الشتوية. ستجعلك جولات التزلج على الجليد أقرب إلى الطبيعة، بينما يمكن لأولئك الذين يبحثون عن تجربة أكثر استرخاءً استكشاف المناظر الطبيعية الثلجية خلال نزهة شتوية، أو الاستمتاع بجولة تزلج ليلية على مسار مضاء، أو الذهاب في رحلة رومانسية على ظهر مزلجة تجرها الخيول.
نصيحة خاصة: اكتسبت القرية شهرة واسعة كواحدة من أجمل القرى الجبلية في جبال الألب بسبب خلفية جبال غروسغلوكنر.
غارغيلين
تقع القرية في أقصى زاوية من مونتافون على ارتفاع 1423 متراً (4669 قدماً) فوق مستوى سطح البحر. ومن اللافت للنظر كيف يجمع المكان بين السلام الشتوي الهادئ وبين سياحة التزلج بانسجام. يمكن للمتزلجين الاستمتاع بمنحدرات بطول 39 كم (24 ميلاً) وثمانية مصاعد. وعلى الرغم من وقوعها في الجبال العالية بين سلسلتي راتيكون وسيلفريتا، فإن المناظر الطبيعية تتميز بتضاريس لطيفة.
هذه هي قوة غارغيلين: منتجع فورارلبرغ البعيد عن حركة المرور الرئيسية والحشود السياحية، مما يساعد في الحفاظ على أصالتها وتقاليدها. ويتجلى هذا بشكل خاص في المزارع الخلابة، والتي يصل عمر بعضها إلى 300 عام.
نصيحة خاصة: جارجيلين هي أعلى قرية جبلية في مونتافون
راوريس
تقع راوريس على ارتفاع 950 متراً (3117 قدماً) فوق مستوى سطح البحر في جنوب سالزبورغ، وتوفر بيئة شتوية فريدة من نوعها. الوادي، المحاط بقمم جبال مغطاة بالثلوج وغابات كثيفة، هو جوهرة مخفية كمكان مثالي لقضاء عطلة شتوية مريحة.
تتميز منطقة التزلج راوريسر هوخالامبانن بـ 32 كم (20 ميلاً) من المنحدرات وعشرة مصاعد. إنها صغيرة وسهل التحكم فيها، مع مسارات واسعة مشمسة مثالية للعائلات والمبتدئين. سيجد المتزلجون ذوو الخبرة ومتزحلقو الجليد الكثير للاستمتاع به أيضاً. تحافظ المنحدرات المواجهة للشرق على وضعها الثلجي الناعم حتى الربيع، مما يضمن موسم تزلج طويل.
بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في استكشاف المناظر الطبيعية الثلجية وهواء الجبل النقي، يوجد مسار للمشي لمسافات طويلة على الثلج بارتفاع 580 متراً (1903 قدماً). يمكن لمتزلجي الريف الاستمتاع بـ 30 كم (19 ميلاً) من المسارات الممهدة. يمكن الاستعانة بمرشد للذهاب في جولة الأحذية الثلجيةعبر "الغابة الشتوية" في أعماق منتزه هوهه تاورن الوطني.
نصيحة خاصة: لعدة قرون، كان وادي راوريس يُعتبر مركزاً لتعدين الذهب في النمسا.
ألباخ
يقع منتجع ألبختال بين جبال كيتسبروهل وبراندنبيرغر، هنا، يستمتع الزوار بالمناظر الطبيعية الخلابة في فصل الشتاء. ويمكن للمتزلجين على الجليد الاستمتاع بمنطقة سكي جويل ألباخ تال فيلدشوناو، لتي تضم 113 كم (70 ميلاً) من المنحدرات و45 مصعداً للتزلج. تساعد مدرسة التزلج للأطفال المبتدئين على أخذ خطواتهم الأولى على الجليد. أما بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن المزيد من السرعة، فهناك مسار تزلج على الألواح مثير جداً. إنه ممتع للغاية!
على مدى آلاف السنين، شقت مياه نهر براندنبرجر آشي البرية طريقها عبر الوادي. واليوم، إلى جانب مضيق تيفينباخ الخلاب، يوفر الوادي بيئة خلابة. توفر رياضة المشي لمسافات طويلة في فصل الشتاءوالتزلج الريفي والمشي بالأحذية الثلجية فرصة للاسترخاء الجسدي والعقلي. سيمنحك الوادي الساحر مساحة كبيرة ستجعلك تبقي بمشاغل الحياة اليومية خلف ظهرك.
نصيحة خاصة: من الممكن التزلج على الجليد في بحيرة راينتاليرزيه في كرامساخ إذا كانت درجة الحرارة وسمك الجليد مناسبين.
بحيرة فيسينزيه
تعد بحيرة فيسينزيه في منطقة غيلتال في كارينثيا نقطة البداية للعديد من أنشطة الرياضات الشتوية. وبفضل موقعها، تتجمد البحيرة بشكل موثوق فيه كل عام. وعلى بعد بضع دقائق فقط من البحيرة، توجد جوهرة مخفية: منطقة تزلج صغيرة بها مدرسة للتزلج ومصعد تزلج. يمكنك دائماً الاستمتاع بإطلالة على بحيرة ويسنسي عبر المنحدرات الواسعة، وهي خلفية نادرة ومذهلة. بالإضافة إلى البحيرة ومنطقة التزلج، يتميز وادي ويسنسي المغمور بأشعة الشمس بمسارات التزلج المزدوجة ومسارات التزلج الريفي على الثلج التي يبلغ طولها 40 كم (25 ميلاً). توفر أكواخ التزلج المريحة مكاناً لإعادة شحن الطاقة بين الجولات.
بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا نشيطين بعد يوم على المنحدرات، زلاجات الجليد متاحة أمامهم. عندما يكون الجليد مفتوحاً رسمياً، يأتي العديد من المتزلجين لممارسة رياضة االأيس ستوك.
منذ سنوات، التزمت القرى الصغيرة المحيطة ببحيرة فيسينزيه بالاستدامة. تم الاعتراف بجهود منتزه فيسينزيه الطبيعي عدة مرات كونه منطقة نموذجية. يمكن الوصول بسهولة إلى العديد من الوجهات بالحافلة، لذا يمكنك ترك سيارتك خلفك. وباعتبارها منطقة للأطعمة البطيئة (الطعام المحضر بالطرق التقليدية ومكونات عالية الجودة)، هناك تركيز قوي على المنتجات المحلية والمطاعم التي تقدم الوجبات التقليدية اللذيذة.
نصيحة خاصة: تبلغ مساحة السطح المتجمد لبحيرة فيسينزيه 6.5 متر مربع (69.9 قدم مربع)، وهي أكبر مساحة جليدية طبيعية مُجهزة في أوروبا.
هينترشتودر
تقع هينترشتودر في وادٍ خلاب على ارتفاع 600 متر (1969 قدماً) فوق مستوى سطح البحر وهي موقع شهير يقام فيه كأس العالم للتزلج، ومع ذلك فقد احتفظت بطابعها القروي الأصلي. سيجد المتزلجون 40 كم (25 ميلاً) من المنحدرات الممتدة حتى 2000 متر (6562 قدماً)، مما يجعل منطقة التزلج في النمسا العليا موثوقة الثلوج. توفر قمم توتس غيبيرغه الرائعة خلفية مذهلة، يمكن رؤيتها دائماً من المنحدرات البانورامية الواسعة. تحظى منطقة التزلج بشعبية خاصة بين العائلات بفضل مدرسة التزلج ومصاعد التدريب وأحزمة النقل للأطفال الصغار. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن التحدي، هناك مسار كأس العالم بأقصى ميل يبلغ 60 % ومنحدر إنفيرنو بميل يصل إلى 70%.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الاسترخاء، توفر هينترستودر والمناطق المحيطة بها كل ما يلزم لقضاء عطلة شتوية هادئة. اكتشاف المناظر الطبيعية بكل راحة وهدوء خلال المشي لمسافات طويلة أو المشي بالأحذية الثلجية. مع 100 كم (62 ميلاً) من المسارات الثلجية الممهدة، والتي قد تكون متدحرجة في بعض الأحيان، يمكنكم استكشاف شيء جديد كل يوم في منطقة بيرن بريل على حافة منتزه كالكالبن الوطني.
نصيحة خاصة: تعد هينترشتودر واحدة من لآلئ جبال الألب وبالتالي فهي واحدة من 25 منتجعاً مستداماً في جبال الألب. تتمتع لآلئ جبال الألب بأعلى معايير العطلات الصديقة للبيئة وتعتمد بشكل متزايد على سيارات التنزه المخصصة وحافلات الوادي والتلفريك