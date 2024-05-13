مطاعم في ستيريا

أفضل المطاعم في ستيريا
إن وفرة الخيرات في حقول ستيريا وغاباتها وبحيراتها مثيرة للإعجاب، إذ يمكن العمل بكنوز المنطقة ودمجها واستعمالها وتحويلها بطرق لا حصر لها. ومن هنا يمكن للطهاة المحترفين في العديد من المطاعم المرموقة والمطاعم الفاخرة، أن يجذبوا الذوّاقة بأسلوبهم الفريد ومقارباتهم المبتكرة.
تُعرف ولاية ستيريا باسم "القلب الأخضر للنمسا"، وهي تضم أكبر مساحة من الغابات في البلاد، كما أنها تتمتع بجبال رائعة تجذب عشاق الطبيعة ببحيراتها وحدائقها وكروم العنب الكثيرة فيها. ومن هنا، تتوافق التنوعات الخلابة مع عروض الطهي الاستثنائية التي يمكن العثور عليها في العديد من المواقع الساحرة بجوار المياه أو في المساحات الخضراء المورقة.
هذا وتُعدّ الأطباق الكلاسيكية في ستيريا مثل باكهندل (الدجاج المقلي) وكافربوننزلات (سلطة الفاصوليا مع زيت بذور اليقطين) وسمك التروت مع عصيدة الذرة، من بين التخصصات الإقليمية التي تنتظرك في النُزل المحلية. فهنا يتم تقديم الوجبات التقليدية المطهوة بأساليب منزلية على أعلى مستوى، وغالباً ما تترافق مع لمسات عصرية ودائماً بدفء كبير - وهي السمة المميزة لستيريا.
المطبخ الراقي بلمسة بسيطة: في أجواء مطعم ستايررشلوسل في زيلتفيغ، يمكنك الاستمتاع بلمسات معاصرة من الأطباق الكلاسيكية الستيرية مع لمسات عالمية. وهنا ستكون اللمسة الأخيرة عبارة عن الكثير من الأعشاب الطازجة. ففي مطعم فاينبانك في إرينهاوزن، يقدم غيرهارد فوكس أطباقاً راقية ودقيقة ترافقها المشروبات المُختارة بعناية - وكل ذلك بدون قائمة محددة. كما تتميز عروضه بالأطعمة الشهية من فريولي وإستريا. في باد غليشنبيرج، يركز الأشقاء روخ على المكونات المحلية، والتي تتم معالجتها بشكل مبتكر وتقديمها على أنها "انعكاس للموسم، بينما يفاجئك كريستوف ماندل في مطعم سازياني شتوبن في شترادن، بأطباق بسيطة ومشروبات ممتازة من ممتلكاته الخاصة. بدوره، يُعد فندق شتايريرك أم بوغوش التابع لـ هاينز ريتباور، أحد أفضل الفنادق في البلاد، حيث يتم الحصول على العديد من المكونات من مزرعته الخاصة، والتي تضم ما لا يقل عن 500 نوع من النباتات والأعشاب المختلفة.
مطاعم الغورميه في ستيريا
يُعد مطعم شلوسكيلير زودشتايرمارك وجهة رئيسية لأولئك الذين يحبون المفاجآت - وعندما يتعلق الأمر بقائمة الطعام، فأنت لا تعرف أبداً ما الذي ستحصل عليه. ومع ذلك، من المؤكد أنها ستكون أطباقاً إبداعية ومصنوعة بعناية من مكونات محلية. من ناحية ثانية، يقول أندرياس كرينر عن مطبخ ستيريا الجديد، الذي يقدمه في مطعم فندق كرينر في لانغنفانغ: "أطباقنا تُعدّ منصة لاستعراض روائع الزراعة الريفية".
أما في مطعم يوهانس ليفينغ الحميم في بروك آن دير مور، يتم تقديم الأطباق التقليدية مع لمسة مستقبلية. هنا الطبق المميز هو كبد الإوز العضوي مع النقانق والكرشة. هذا ويُعدّ مطعم شلوس غابلهوفن، الأكثر اتساعاً حيث يقدّم المطبخ الإقليمي المدروس والغني بالنكهات، وغالباً ما يتميز باستعماله للطرائد التي يتم صيدها من عقاره الخاص والأسماك التي تؤخذ من المياه المحلية.
ويظل غاستهاوس هابرل في إلز وفياً لتقاليده في إعداد الأطباق الإقليمية والموسمية، بينما يحرص على أن يكون منسجماً مع الزمن الحاضر.
مطاعم ذات إطلالات مميزة في ستيريا
هل ترغب في تناول مشروب قبل العشاء على متن قارب خشبي؟ يمكنك الاستمتاع بهذه الملذات في مطعم زيبلاتزل على شواطئ غروندلزيه، حيث يتم تقديم الطبق الرئيسي الإقليمي اللذيذ على التراس المطل على البحيرة. وبجوار توبليتزيه، يُعد فيشرهوتي المكان المثالي لتناول سمك التروت والشار. من جانبه يتخطى ما يقدمه فيرتهاوس ليلي، الواقع في الساحة الرئيسية الجميلة في فيرهينغ، مأكولات الحانة التقليدية الراقية، حيث تستضيف كل من حديقته الساحرة وغرف طعامه الحديثة، تجارب طعام مبتكرة. أما على طريق النبيذ في جنوب ستيريا، يوفر ليلي أند جوجوز فيرتهاوس إطلالة رائعة على كروم العنب، فيما يقدم قوائم طعام موسمية وإقليمية استثنائية من إعداد الشيف الموهوب يواكيم غرادوول. هذا ويقع غيغر ألم في جبال أوسرلاند، وهو عبارة عن كوخ جبلي صغير يقدّم ابتكارات طهي مميزة عالمية المستوى من إبداع دومينيك أوتاسي.
مطاعم ذات أجواء مميزة في ستيريا
يقع مطعم لورغباور في وادٍ جانبي هادئ في منطقة ماريازيل، حيث يتبنى مفهوم "من المزرعة إلى المائدة" على أعلى مستوى، ويقدم، من بين المأكولات اللذيذة الأخرى، لحوم بقر أنغوس الخاصة به. وفي قلب منتزه ألمندلاند الطبيعي المذهل، يقدم زيتروم "مأكولات إقليمية عالمية" مصنوعة من مكونات صحية من قِبل الشيف ستيفان إدر. وهنا ننصحك بعدم تفويت حلوى البرالين التي تُعتبر الصنف الأشهر للمطعم! هذا ويضم مطعم فيرتهاوس مايتز، شرفة مشمسة تطلّ على كروم العنب في جنوب ستيريا، حيث يمكنك الاستمتاع بالأطباق الإقليمية عالية الجودة (نوصيك بشدة بتجربة طبق الكوردون بلو)، والإبداعات المستوحاة من البحر الأبيض المتوسط، والمشروبات الفاخرة. بدوره يتميز مطعم شلوسبيرغ في غراتس بإطلالة مذهلة على المدينة، تكاد تنافس روعة مطبخه الدولي والراقي والشهي. جوهرة أخرى في ستيريا هي مطعم داس جيمس، والذي يحتل موقعاً فريداً من نوعه في ملعب الغولف في باد أوسي، مع إطلالات خلابة على الجبال. أما مطبخه فهو كلاسيكي مع لمسات عالمية.
مطاعم في ستيريا
يقدم مطعم غينوس غاستهاوس في كولروزرلهوتي مزيجاً رائعاً من الأطباق الشهية والمأكولات الخفيفة والإبداعات المبتكرة التي تشمل الأصناف الريفية والتقليدية إلى جانب الأطباق الراقية والحصرية، مع الأسماك الطازجة. وفي كيلبرغهوف في غراتس، ستجد قائمة من الأطعمة العصرية الخفيفة التي تُقدَّم بلمسة إبداعية تتجاوز التوقعات. بدوره، يجمع مطعم ماير في سانت مارتن أم غيرمينغ بين كلاسيكيات النُزل التقليدية والقوائم التي تضمّ أطباقاً غير متوقعة، بما في ذلك خيارات نباتية ووجبات خالية من اللحوم. هذا ويتم اتباع نهج مماثل في فيرتهاوس فورغوتر في ليغيست، حيث يلتقي مطبخ النُزل النموذجي بالطعام الفاخر. أما في كوغل3 في لايبنيتز، فيمكنك الاستمتاع بالتقاليد الإقليمية والنكهات العالمية في أجواء أنيقة غير رسمية مع إطلالة فاتنة على مزارع الكروم.
نُزل في ستيريا
يُظهِر مطعم يوهان غونوسراوم في شلادمينغ أن أنماط المأكولات الحضرية وأطباق جبال الألب يمكن أن تتناغم بشكل جميل، تماماً مثل مزيج المطبخ الكلاسيكي والحديث. أما في غونوستريفبونك هوفر في فينتزن بالقرب من غراتس، فيتم إضفاء لمسة معاصرة على الأطباق النمساوية التقليدية، فإذا كنت تريد الحصول على تجربة طهي أصيلة، اختر "غينوسرايز"، وهي قائمة من خمسة أطباق تضم أبرز الأصناف التي تميز كل موسم. بدوره يجمع هاركامب في زاوستال، الذي يقع بين كروم العنب، بين كونه نُزلاً ومطعماً، مع مشروبات منزلية الصنع تكمّل الأطباق الشعبية مثل الحساء والدجاج المقلي. أما مطعم آركس في رورموس –شلادمينغ فيذهل الزوّار بأطباقه التقليدية والمبتكرة، والمعززة بالأعشاب التي يتم قطفها من حديقته، إلى جانب مجموعة مختارة من المشروبات الطبيعية. بدوره يحرص مطعم ريتر بايو في بولاوبيرغ، على استخدام المكونات العضوية المختارة يدوياً ضمن دائرة قطرها 25 كم فقط، كما يوفر للزوّار خيارات مختلفة من الأطباق النباتية. إنه مطعم رائد فيما يتعلق بالمطبخ العضوي!