مطاعم في ستيريا

طعام ممتاز في أفضل المطاعم والفنادق في ستيريا: استمتع بالمأكولات الشهية على أعلى مستوى!

إن وفرة الخيرات في حقول ستيريا وغاباتها وبحيراتها مثيرة للإعجاب، إذ يمكن العمل بكنوز المنطقة ودمجها واستعمالها وتحويلها بطرق لا حصر لها. ومن هنا يمكن للطهاة المحترفين في العديد من المطاعم المرموقة والمطاعم الفاخرة، أن يجذبوا الذوّاقة بأسلوبهم الفريد ومقارباتهم المبتكرة.

تُعرف ولاية ستيريا باسم "القلب الأخضر للنمسا"، وهي تضم أكبر مساحة من الغابات في البلاد، كما أنها تتمتع بجبال رائعة تجذب عشاق الطبيعة ببحيراتها وحدائقها وكروم العنب الكثيرة فيها. ومن هنا، تتوافق التنوعات الخلابة مع عروض الطهي الاستثنائية التي يمكن العثور عليها في العديد من المواقع الساحرة بجوار المياه أو في المساحات الخضراء المورقة.

هذا وتُعدّ الأطباق الكلاسيكية في ستيريا مثل باكهندل (الدجاج المقلي) وكافربوننزلات (سلطة الفاصوليا مع زيت بذور اليقطين) وسمك التروت مع عصيدة الذرة، من بين التخصصات الإقليمية التي تنتظرك في النُزل المحلية. فهنا يتم تقديم الوجبات التقليدية المطهوة بأساليب منزلية على أعلى مستوى، وغالباً ما تترافق مع لمسات عصرية ودائماً بدفء كبير - وهي السمة المميزة لستيريا.