أجمل المعالم السياحية في ستيريا

ستيريا، "القلب الأخضر" للنمسا، تسحر الجميع بجمالها الطبيعي وكنوزها الفنية وأسلوب حياة شعبها الملهم.

كنوز فنية معاصِرة، تأملية، ومهيبة

ينتظركم عالم الثقافة الرفيعة في العاصمة غراتس، وفي مناطق كروم العنب، وحتى في جبال الألب، حيث يُعدّ دير أدمنت، الذي يضم أكبر مكتبة دير في العالم، جوهرة متنزه غيزاوزي الوطني. أما كنيسة مريم العذراء في مارياتسيل، فهي موقع حج شعبي وتتميز بمذبحها العالي الرائع الذي يطل على سفوح ستيريا العليا. بدورها، تتربع قلعة هيربرشتاين الرومانسية في محمية وادي فايستريتس الطبيعية، بينما تحتضن قلعة ستاينز، المحاطة بكروم العنب والبساتين، متحف الصيد الستايري.

من الجبال إلى المشروبات والشوكولاته

يُعدّ جبل داخشتاين، الذي يبلغ ارتفاعه 2995 متراً، أعلى قمة في منطقة ستيريا، ويمكن استكشافه عن قرب في عالم جليد داخشتاين. ومن قلعة ريغرسبورغ المهيبة، يمكنك رؤية جميع أنحاء شرق ستيريا، بما في ذلك غاباتها وكروم العنب فيها. وعند سفح القلعة، يدعوكم مسرح الشوكولاتة لجوزيف زوتر لتذوق الشوكولاتة بدءاً من حبة الكاكاو وحتى المنتج النهائي.