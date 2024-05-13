أجمل المعالم السياحية في ستيريا
كنوز فنية معاصِرة، تأملية، ومهيبة
ينتظركم عالم الثقافة الرفيعة في العاصمة غراتس، وفي مناطق كروم العنب، وحتى في جبال الألب، حيث يُعدّ دير أدمنت، الذي يضم أكبر مكتبة دير في العالم، جوهرة متنزه غيزاوزي الوطني. أما كنيسة مريم العذراء في مارياتسيل، فهي موقع حج شعبي وتتميز بمذبحها العالي الرائع الذي يطل على سفوح ستيريا العليا. بدورها، تتربع قلعة هيربرشتاين الرومانسية في محمية وادي فايستريتس الطبيعية، بينما تحتضن قلعة ستاينز، المحاطة بكروم العنب والبساتين، متحف الصيد الستايري.
من الجبال إلى المشروبات والشوكولاته
يُعدّ جبل داخشتاين، الذي يبلغ ارتفاعه 2995 متراً، أعلى قمة في منطقة ستيريا، ويمكن استكشافه عن قرب في عالم جليد داخشتاين. ومن قلعة ريغرسبورغ المهيبة، يمكنك رؤية جميع أنحاء شرق ستيريا، بما في ذلك غاباتها وكروم العنب فيها. وعند سفح القلعة، يدعوكم مسرح الشوكولاتة لجوزيف زوتر لتذوق الشوكولاتة بدءاً من حبة الكاكاو وحتى المنتج النهائي.
العاصمة غراتس
تبنت مدينة غراتس نهجاً معمارياً مبتكراً باستخدام الزجاج والخرسانة والفولاذ. ويُعدّ مبنى كونستهاوس الأيقوني رمزاً لهذا الإبداع، حيث يتميز بتصميمه المستدير بانسجام. ويشبه المتحف الحديث فقاعة زرقاء بها نوافذ دائرية، حيث يحتضن أسطح المنازل المبلطة في البلدة القديمة لغراتس. ومن خلال إحدى هذه النوافذ، يمكنك رؤية برج الساعة أورترم الذي يطل على المدينة من قلعة شلوسبرغ. خلف مبنى كونستهاوس يقع حي ليندفيرتل، وهو مركز مثالي للمشهد الإبداعي في المدينة. أما جزيرة مور، وهي هيكل فولاذي عائم في النهر، فتضاهي هذا الإبداع في جمالها، بينما يجد الفن الخارجي مكانه في حديقة النحت المعروفة.
تُقام فعاليات الطهي على مدار السنة في عاصمة الطهي غراتس، من "الطاولة الطويلة" إلى جولات الطهي في المدينة.
المزيد من المعالم السياحية في مدينة غراتس
قلاع وقصور وأديرة في ستيريا
ريغيرسبورغ: تجربة مميزة في القلعة
على مدى قرون، كانت قلعة ريغيرسبورغ، التي تقع على صخرة بركانية مرتفعة فوق التلال المتدحرجة في شرق ستيريا، تُعتبر محصنة، وما زالت حتى اليوم تثير الاحترام بحضورها المهيب. تحتوي القلعة على معرضين: المتحف الخاص بالساحرات الذي يستكشف واحداً من أحلك فصول التاريخ الأوروبي، مع التركيز على منطقة ستيريا. بينما يقدم متحف القلعة رحلة إلى القرن السابع عشر، ويستعرض حياة امرأتين خلال فترة الحروب مع الأتراك، ونظام الاستعباد، ومطاردات السحرة، بالإضافة إلى حيوية الباروك وثقافة الاحتفالات.
تُعرف منطقة جنوب شرق ستيريا أيضاً بأرض الينابيع الحرارية والبراكين. وبالإضافة إلى القلاع والقصور الرائعة، يمكنك الاستمتاع بالينابيع المتدفقة وتذوق أنواع المشروبات الطازجة والفواحة والحارة في الحانات!
المزيد من القلاع والقصور والأديرة في ستيريا
تجارب في طبيعة ستيريا
العالم الفريد لنهر داخشتاين الجليدي
على ارتفاع 2995 متراً، يُعدّ جبل داخشتاين أعلى قمة في ولاية ستيريا، وبإمكانك أن تستقلّ التلفريك البانورامي الأصفر لتصل إلى عالم جليد داخشتاين.
هنا يمكنك أن تعيش الإثارة عند عبور الجسر المعلق، ثم النزول عبر 14 درجة "إلى الفراغ التام"، وصولًا إلى منصة سكاي ووك البانورامية.
ستشعر بعظمة جبل داخشتاين، وبحرية الرياح، بينما تستمتع بالإطلالات الساحرة على سلاسل الجبال التي تحيط بوادي إينستال. وإذا ساء الطقس وانخفضت الرؤية، فإن قصر الجليد داخل نهر داخشتاين الجليدي يشكل ملاذًا آمناً لك.
انغمس في عالم الجبال عند شروق الشمس أو استمتع بالتوهج الناري لسلاسل الجبال عند غروب الشمس. هذا ويمنحك المطعم الجليدي أجواء ممتعة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية.
عوامل الجذب على نهر داخشتاين الجليدي
مرافق جذب للعائلات
عالم زوتر للتجارب: مصنع الشوكولاتة
يعتمد يوزيف زوتر على الكثير من التجارب في إعداد الشوكولاتة اليدوية ومزج النكهات الفريدة. من مرزبان بذور اليقطين إلى قهوة القنب، قام سريعاً بإنشاء "عالم تجارب زوتر"، مما ساعده على تأسيس إمبراطورية للاستمتاع بالحلوى.
• من حبة الكاكاو إلى لوح الشوكولاتة، منتجات عضوية وعادلة: هنا تتم صناعة الشوكولاتة مباشرةً من حبوب الكاكاو.
• مسرح الشوكولاتة: شاهد كيفية صنع الشوكولاتة، ثمّ تذوق المنتجات في محطات تذوق متنوعة.
• بار ميكسينج: قم بإنشاء لوح الشوكولاتة الخاص من مجموعة متنوعة من المكونات والأشكال والحشوات.
• متجر الشوكولاتة: يضم المتجر أكثر من 400 نوع من الشوكولاتة، والبرالين، والشوكولاتة السائلة، حيث كلها تأتي مباشرةً من المصنع.
وجهات ترفيهية أخرى للأطفال
فكر في المستقبل! حماية التراث = حماية المناخ
يُعدّ الحفاظ على المباني التاريخية مبادرة هامة في النمسا لحماية المناخ، حيث يُسهم الحفاظ على التراث في توفير الموارد، ويمنع إغلاق المساحات الخضراء القيمة، ويحمي الحيوانات والنباتات، ويؤدي دوراً اجتماعياً وثقافياً هاماً.
لنمضي قُدماً مع الحفاظ على التراث! فمن خلال الحفاظ على الماضي من أجل الغد، نحن أيضاً نحمي البيئة. فالحفاظ على التراث يُعتبر بمثابة رد فعل على وتيرة حياتنا السريعة.
هذا وتحتفي المنطقة بيوم التراث الذي يُصادف 29 سبتمبر، كجزء من أيام التراث الأوروبي. وفي هذا اليوم، يفتح حوالي 300 موقع محمي في النمسا أبوابه مجاناً، حيث تُقدم برامج خاصة تسلط الضوء على التراث الثقافي النمساوي، وعادةً ما يكون العديد من هذه المواقع مرتبط بشكل جيد بشبكة سكك الحديد النمساوية (أو بي بي)، مما يحوّل رحلتك إلى مساهمة فعلية في حماية المناخ أيضاً.
هذا وسيكون موضوع هذا العام: "الحرف: فكر + صناعة".