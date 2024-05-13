المتنزهات الترفيهية في النمسا
مع ازدياد طول الأيام واعتدال درجات الحرارة، تتدفق طاقة الأطفال بشكل لا حدود له. فما هو أفضل من توجيه هذا الحماس إلى استكشاف المساحات الواسعة لحديقة ترفيهية؟ تقدم هذه الحدائق مجموعة متنوعة من مرافق الجذب التي تناسب جميع الفئات العمرية، مما يضمن المتعة والمغامرة للجميع. سواء كان ذلك من خلال ألعاب الأفعوانية السريعة، أو مناطق اللعب التفاعلية، أو هدوء أماكن النزهات المريحة، هناك شيء يثير اهتمام الجميع. هذا وتضيف الفعاليات والعروض المنتظمة المزيد من الترفيه، مما يسمح للعائلات بخلق ذكريات لا تُنسى معاً، والهروب من روتين الحياة اليومية.
حدائق المغامرات والمتنزهات الترفيهية في بورغنلاند
عندما تعلق الأمر بشخصيات مختلفة مثل الأميرة أو القرصان أو فتاة القلعة أو رعاة البقر، فإن المغامرات والمتنزهات الترفيهية في بورغنلاند تقدم شيئا ممتعاً للجميع. فهنا ستجد أيضاً أكبر حديقة مغامرات في النمسا، تحت اسم فاميلي بارك.
مدن الملاهي والمغامرات في كارينثيا
في منتزهات الترفيه والمغامرة في كارينثيا، يمكنك محاربة التنانين وزيارة هايدي في المراعي الجبلية ورسم أقزام حديقتك الخاصة. وفي حديقة مينيموندوس للمجسمات المصغرّة، يمكن للزوار السفر حول العالم في غضون ساعات قليلة.
· هايدي بارك- كارناتنير نوكبيرغ
· فوريست أدفنتشر وورلد- بحيرة كلوباينر زيه
مدن الملاهي والمغامرات في النمسا السفلى
تتميز حدائق الترفيه والمغامرات في النمسا السفلى بأنها متنوعة وتعليمية. ففي دينوبارك هابهوف على سبيل المثال، توجد نماذج بالحجم الطبيعي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وفي كارنونتوم يمكنك العودة إلى العصر الروماني، وفي بيلاختال، يمكن للأطفال الذهاب للبحث عن الكنز.
· بريد أدفنتشر وورلد هاوبيفيرسوم
· وايلد لايف بارك إرنستبرون مع مركز وولف ساينس سنتر
· كامل ثياتر وحديقة حيوان كيرنهوف
· دي غارتن تولين-ملعب طبيعي للمغامرة والألعاب
مدن الملاهي والمغامرات في النمسا العليا
هناك الكثير مما يمكن التعرف عليه للمستكشفين الصغار وذوي القلوب الشابة في منتزهات المغامرات والملاهي في النمسا العليا.
· أدفنتشر بارك إيكونا ناتوريزورت
· باومكرونينفيغ كوبفينغ (تريتوب بارك)
· أبارينا
مدن الملاهي والمغامرات في سالزبورغر لاند
تعِدك حدائق الترفيه والمغامرة في سالزبورغر لاند بالتمارين الرياضية والطبيعة والمغامرة. فمناطق الجذب الأصلية فيها، توفر الكثير من المتعة والتنوع للصغار والكبار.
· فانتازيانا أدفنتشر بارك شتراسفالشن
· فيرليتن والدلايف أند أدفنتشر بارك
· جبل الأشباح في سانت يوهان- ألبيندورف
مدن الملاهي والمغامرات في ستيريا
هناك العديد من القصص المثيرة للاهتمام التي يمكنك سماعها في منتزهات الترفيه والمغامرة في ستيريا: ففي ستيراسيك بارك، يمكنك معرفة سبب انقراض الديناصورات، وفي غابة الحكايات، ستخبرك ذات الرداء الأحمر وأصدقاؤها عن مغامراتهم المشوقة.
· هوهنتاورن نايتشر أدفنتشر بارك
· حديقة المرح وغابة القصص الخيالية في ستيريا
· مدينة ملاهي "در فايلد بيرغ" ماوتيرن
· أدفنتشر إرزبيرغ- أدفنتشر وورلد شو ماين
مدن الملاهي والمغامرات في تيرول
تتضمن المتنزهات الترفيهية ومراكز المغامرة، المتواجدة في خلفية جبال تيرول الرائعة، العديد من وسائل الترفيه للشباب ولمن يحملون في قلوبهم روح الشباب. هذا وتشمل المواضيع مجموعة متنوعة تتراوح من معسكرات البحث إلى عوالم السحر والخيال.
· ترياسيك بارك شتاينبلاتي فايدرينغ
· آريا 47
· بيليرسيتال فاميلي أدفنتشر بارك
· فاميلي أدفنتشر دراخنتال فيلدشوناو
· زيربنبارك هوشزايغر في بيتزتال
مدن الملاهي والمغامرات في فورارلبيرغ
يُعدّ السفر إلى منتزهات المغامرات في فورارلبرغ تجربة بحد ذاتها، إذ لا يمكن الوصول إلى كل من بارينلاند في كلوسترتال وشموغلرلاند في مونتافون إلا عن طريق التلفريك.
مدن الملاهي والمغامرات في فيينا
تُعتبر الحدائق الترفيهية ومراكز المغامرة تقليداً طويلاً في فيينا. فبراتر فيينا، الذي يعود تاريخه إلى عام 1766، يُعدّ من أبرز المعالم، بينما تُعتبر حديقة حيوان شونبرون، التي افتُتحت عام 1752، أقدم حديقة حيوان قائمة في العالم. بالإضافة إلى ذلك، توجد العديد من الأنشطة الترفيهية الأخرى للأطفال في فيينا.
· مسار هوهي فاند فيز الصيفي للتزحلق