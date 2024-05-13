اسمح لنفسك بالانغماس في الحمامات الحرارية واشعر بالسعادة الخالصة التي توفرها المناظر الطبيعية للمنتجعات الحصرية: اليوم يمكنك اختبار هذه التجربة في حوالي 40 منتجعاً صحياً

عندما تكون الأجواء دافئة ومشبعة بالبخار

يوجد في النمسا حوالي 40 حماماً حرارياً، حيث تتدفق فقاعات المياه وتتصاعد منها الأبخرة. لا يمكن تسمية منشأة الاستحمام "بالحمام الحراري" إلا إذا كانت تحتوي على نبع خاص بها ومياه جوفية مع درجة حرارة تصريف تزيد عن 20 درجة مئوية. وما يميز المياه الحرارية هو أنها تحتوي على معادن وعناصر نادرة في مجموعات مختلفة، والتي يمكن أن تكون ذات فوائد صحية عالية.

هل يمكن للمياه الحرارية أن تساعدك حقاً؟

تُظهر الأبحاث أن الزيارات المنتظمة إلى الحمامات الحرارية والساونا يمكن أن تساعد في تقليل التوتر وتعزيز الاسترخاء. ويرجع هذا التأثير الإيجابي جزئياً إلى انخفاض مستويات الكورتيزول، المعروف باسم "هرمون التوتر". تشير الدراسات أيضاً إلى أن الأنواع المختلفة من المياه الحرارية لها تأثيرات مختلفة، إذ يجب على أولئك الذين يريدون معرفة أي التركيبات المعدنية الفعّالة مفيدة في حالات مرضية معينة، الاستفسار مباشرةً من الحمامات الحرارية قبل زيارتها.