المنتجعات الصحية الحرارية في النمسا: القوة المهدّئة للماء
عندما تكون الأجواء دافئة ومشبعة بالبخار
يوجد في النمسا حوالي 40 حماماً حرارياً، حيث تتدفق فقاعات المياه وتتصاعد منها الأبخرة. لا يمكن تسمية منشأة الاستحمام "بالحمام الحراري" إلا إذا كانت تحتوي على نبع خاص بها ومياه جوفية مع درجة حرارة تصريف تزيد عن 20 درجة مئوية. وما يميز المياه الحرارية هو أنها تحتوي على معادن وعناصر نادرة في مجموعات مختلفة، والتي يمكن أن تكون ذات فوائد صحية عالية.
هل يمكن للمياه الحرارية أن تساعدك حقاً؟
تُظهر الأبحاث أن الزيارات المنتظمة إلى الحمامات الحرارية والساونا يمكن أن تساعد في تقليل التوتر وتعزيز الاسترخاء. ويرجع هذا التأثير الإيجابي جزئياً إلى انخفاض مستويات الكورتيزول، المعروف باسم "هرمون التوتر". تشير الدراسات أيضاً إلى أن الأنواع المختلفة من المياه الحرارية لها تأثيرات مختلفة، إذ يجب على أولئك الذين يريدون معرفة أي التركيبات المعدنية الفعّالة مفيدة في حالات مرضية معينة، الاستفسار مباشرةً من الحمامات الحرارية قبل زيارتها.
تهيرمي فين: أكبر منتجع صحي في أوروبا
هل ترغب بأخذ نفس عميق في سلام، وأن تستمتع بالاسترخاء، وأن تمارس بعض الأنشطة الرياضية؟ يلبي تهيرمي فين مجموعة واسعة من هذه الرغبات والاحتياجات. فالمناطق الخيالية المختلفة الموجودة فيه، والمسابح الحرارية ومسابح الأنشطة تجعل كل هذه الرغبات ممكنة.
تتميز المناظر الطبيعية لمنتجعات المياه الحرارية بتصميمها المستوحى من مجرى مائي طويل. هنا، يتدفق الماء عبر شلالات صغيرة وأحواض نبات القصب التي تنتشر على طول الطريق من المصدر باتجاه الطبيعة، مما يشكل مفاجأة ممتعة. وبين هذه المشاهد، توجد مساحات واسعة تشبه الأحجار الموزعة على طول مجرى الماء، مما يعزز التناغم بين العناصر الطبيعية والهندسة المائية.
حمام ونُزل سانت مارتينز الحراري: ملاذ قريب جداً من الطبيعة
يستقر المجمع الصحي الحراري مثل قوقعة الحلزون المعقدة على حافة حديقة نوسيدلر زيه-سيفينكل الوطنية. يشكل عالم الرفاهية والمياه الحرارية الواسع، الذي يضم حمامات سباحة داخلية وخارجية، وغرف استرخاء واسعة، ومناطق للتشمس على شبه الجزيرة الخاصة ببحيرة الاستحمام، الجزء "الكلاسيكي" من العرض.
هنا، سيشعر الأطفال بسعادة غامرة عند اللعب على الزحليقة التي يبلغ طولها 90 متراً، وفي مسبح أنشطة الأطفال المزود بقناة مياه برية وموزعات مياه ملونة. كما يوجد فريق ترفيهي يعتني بالأطفال الصغار في غرف الاكتشاف والإبداع، حيث تكون منطقة الأطفال في السبا الحراري محمية صوتياً.
كيف تعمل المياه الحرارية؟ إذا كنت تريد أي التركيبات المعدنية الفعّالة مفيدة في حالات معينة قبل زيارة المنتجع الصحي الحراري، فمن الأفضل الاستفسار مباشرةً في الحمامات الحرارية.
المزيد من الحمامات الحرارية في بورغنلاند
تهيرمي لا: لمسة من الفخامة تجتمع مع الاسترخاء
يقع المنتجع السوبيريور 4 نجوم في وسط منطقة فاينفيرتل ويجذب الخبراء والعائلات وأي شخص يبحث عن بعض الهدوء والسكينة. يقدم تهيرما لا مجموعة واسعة من خيارات الاسترخاء والترفيه: فهنا، تكتمل المسابح الداخلية والخارجية بالإضافة إلى حمامات المياه المالحة والمساج بمناظر الساونا الواسعة، مع حمامات البخار وأنواع مختلفة من الساونا، في حين يوفر "سايلنت سبا" ملاذاً هادئاً للبالغين. يضمّ الحمام الحراري أيضاً مسبحاً صيفياً من يونيو إلى أغسطس، ويقدم عرضاً لقضاء عطلة نهارية مريحة مع العديد من الخدمات المُخصصة لكبار الشخصيات. كما توجد هنا أيضاً مسابح خاصة وبرامج ترفيهية للأطفال.
المزيد من الحمامات الحرارية في النمسا السفلى
تهيرمي روغنر باد بلوماو: واحة مستوحاة من القصص الخيالية
يتميز هذا المنتجع الحراري بأبراج وواجهات ممتعة وخطوط ملونة، حيث حرص الفنان النمساوي فريدنسرايخ هوندرتفاسر على منح مبناه، تصاميم لا تخطئها عين بأسلوبه المعماري الفريد. ومن ناحية ثانية، فإن المناظر الطبيعية الفسيحة للمنتجع الصحي والتي تبلغ مساحتها حوالي 2700 متر مربع من المياه مثيرة للإعجاب، مع وجود نبعين داخليين يغذيان حمامات السباحة الداخلية والخارجية.
يرتفع نبع ملكيور العلاجي إلى السطح عند 47.2 درجة، وينبوع فولكانيا العلاجي عند 110 درجة – حيث تُعتبر مياهه شديدة التمعدن أقوى نبع في منطقة الحمامات الحرارية في ستيريا. بالإضافة إلى منطقة الساونا ومغارة ملح البحر الميت وكابينة المناخ البحري، تتوفر أيضاً جلسات المساج وعلاجات الأيورفيدا.
المزيد من حمامات المياه الحرارية في ستيريا
أكوا دوم - سبا تيرول الحراري: محطة مستقبلية في جبال الألب
في هذا المكان، تذكّرنا المسابح الخارجية بسفن الفضاء المتوهجة، في حين يوفر السبا الحراري ذو الجدران الزجاجية، إطلالة على جبال الألب أوتستال العملاقة. ومن منظور معماري، يُعتبر أكوا دوم تجربة ممتعة لا تقلّ عن جودة المرافق المتوفرة فيه. فعالم الساونا الذي يضم ساونا العلية، ساونا الأرض، وكهف الجليد يشكل تبايناً مريحاً وجذاباً مع تصميمه المعماري الحديث.
هذا ويتمتع الأطفال بمنطقة مخصصة لهم للسباحة، التزحلق، والتسلق في مدينة الألعاب المائية "سفينة نوح الألب"، حيث يتولى المشرفون رعاية الصغار. أما الآباء، فيمكنهم الاستمتاع بتجربتهم الحرارية في هدوء وراحة.
المزيد من منتجعات المياه الحرارية في تيرول
منتجع تهيرمال رومرباد: تجارب حسية متعددة الألوان
رغم أنهم، إذا جاز التعبير، مخترعوا ثقافة "راحة الجسد"، ولكن في عالم العافية هذا، حتى الرومان القدماء سيشعرون بالدهشة. هنا تجدون حمامات حرارية مضاءة باللونين الأخضر والأرجواني، وجلسات استنشاق العطور والتي تتمحور حول طقوس الاستحمام الرومانية.
يُعدّ تهيرمال رومرباد في باد كلاينكيرخهايم، في قلب جبال نوكبيرغ كارينثيا، أحد أجمل أصرحة الصحة في جبال الألب في أوروبا. تتوزع فيه 13 غرفة ساونا فاخرة على ثلاثة مستويات، بينما تقدم أقسام التدليك والتجميل جلسات تدليك عطرية وتقشيراً الجسم.
المزيد من المنتجعات في كارينثيا
حمامات أمادي الحرارية: الراحة والاسترخاء والنشاط
يمتد هذا الحمام على مساحة 30 ألف متر مربع مخصصة للرفاهية الخالصة والاستمتاع بالأنشطة إلى جانب وسائل الراحة: يقع إرليبنيس- تهيرمي في وسط المناظر الطبيعية لجبال الألب في سالزبورغرلاند، حيث يرقى إلى مستوى اسمه، مع المناظر الطبيعية التي تشرف عليها مناطق الاستحمام والساونا، بالإضافة إلى أحد عشر حمام سباحة داخلي وخارجي - بما في ذلك حمام السباحة الرياضي وحمام السباحة بأمواج – فهنا ستجد الكثير من التنوع والكثير من أساليب الاسترخاء أيضاً.
تتراوح درجات الحرارة من البرودة إلى 35 درجة مئوية، كما هو الحال في حوض السباحة الكريستالي الصخري. هذا وقد تمّ إثراء بعض حمامات السباحة بمحلول ملحي بنسبة 1.5 إلى 2.5%.
المزيد من المنتجعات الحرارية في سالزبورغرلاند
حمامات سالزكامرغوت الحرارية في باد إشل
يقع المنتجع الصحي الحراري في قلب منطقة سالزكامرغوت الخلابة في بلدة باد إشل الإمبراطورية، ويشتهر بعالم الملح والمياه المالحة الذي ينعكس في جميع أنحاء المنتجع. يوفر المنتجع علاجات المياه المالحة والمياه الحرارية في "ريلاكسيوم"، وهي منطقة الساونا المخصصة للاسترخاء، أو في "العالم الشرقي" بمنطقة "الألهمبرا". كما يضم المنتجع الخارجي حوض استحمام ساخناً بدرجة حرارة 38 درجة مئوية، ونهراً هادئاً يُعرف باسم "النهر البطيء". ويكمل "الفيزيكاريوم" برنامج الصحة والعافية في المنتجع.
يرتبط المنتجع بفندق رويال 4 نجوم، ويقدم المأكولات العضوية من الدرجة الأولى في مطعم سالييرا.