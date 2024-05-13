عِش تجربة الضيافة التي تشتهر بها منطقة تيرول عندما تتوقف في نزل تقليدي أو مطعم راقٍ، حيث تنتظرك الأطباق الريفية، الأصيلة، واللذيذة بشكل لا يُصدق.

من الأطباق البسيطة إلى تلك المستوحاة من المطبخ الفرنسي، ومن الوجبات المبتكرة إلى التقليدية – تزخر المأكولات الحائزة جوائز في تيرول، والمطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان، بأفضل المكونات المحلية، لكنها تحمل أيضاً طابعاً عالمياً. هل يبدو لك هذا الأمر متناقضاً؟ على الإطلاق. إنه ببساطة فن الطهي في أبهى صوره، مصنوع من قِبل أشخاص يتمتعون بالإبداع والرؤية وشغف عميق بأشهى الأطباق.

هنا، تجعل جبال كيتسبوهل، وسلسلة جبال كارافندل، وتسوغشبيتسه من تيرول أرض الجبال. وحيث توجد الجبال، توجد الوديان، وكلاهما يقدم جمالًا طبيعياً مذهلاً. وفي قلب هذه المناظر الخلابة تقع بعض المطاعم المميزة، حيث يمكنك تذوق أطباقاً مصنوعة من مكونات تنمو بالقرب، أو من ماشية ترعى في المراعي الجبلية، أو من ثمار تنضج على الأشجار المحلية، بينما تستمتع بالهواء النقي والمنعش.

استمتع بتذوق كُرات السبانخ التيرولية، والسباتزل الجبني، وشلوتزكرافتن (أكياس المعكرونة المحشوة): وإلى جانب هذه الأطباق الكلاسيكية من تيرول، ستجد غالباً إبداعات جديدة، دولية، أو حتى غريبة تتزين بها طاولات غرف الطعام المريحة، وأحياناً الحديثة. أما الرابط المشترك بين جميعها، فهو حس الضيافة التيرولية الشهير!