متعة حقيقية: أفضل المطاعم في تيرول
من الأطباق البسيطة إلى تلك المستوحاة من المطبخ الفرنسي، ومن الوجبات المبتكرة إلى التقليدية – تزخر المأكولات الحائزة جوائز في تيرول، والمطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان، بأفضل المكونات المحلية، لكنها تحمل أيضاً طابعاً عالمياً. هل يبدو لك هذا الأمر متناقضاً؟ على الإطلاق. إنه ببساطة فن الطهي في أبهى صوره، مصنوع من قِبل أشخاص يتمتعون بالإبداع والرؤية وشغف عميق بأشهى الأطباق.
هنا، تجعل جبال كيتسبوهل، وسلسلة جبال كارافندل، وتسوغشبيتسه من تيرول أرض الجبال. وحيث توجد الجبال، توجد الوديان، وكلاهما يقدم جمالًا طبيعياً مذهلاً. وفي قلب هذه المناظر الخلابة تقع بعض المطاعم المميزة، حيث يمكنك تذوق أطباقاً مصنوعة من مكونات تنمو بالقرب، أو من ماشية ترعى في المراعي الجبلية، أو من ثمار تنضج على الأشجار المحلية، بينما تستمتع بالهواء النقي والمنعش.
استمتع بتذوق كُرات السبانخ التيرولية، والسباتزل الجبني، وشلوتزكرافتن (أكياس المعكرونة المحشوة): وإلى جانب هذه الأطباق الكلاسيكية من تيرول، ستجد غالباً إبداعات جديدة، دولية، أو حتى غريبة تتزين بها طاولات غرف الطعام المريحة، وأحياناً الحديثة. أما الرابط المشترك بين جميعها، فهو حس الضيافة التيرولية الشهير!
أفضل المطاعم في تيرول
تمتلك عائلة سيغفارت مطعم تيرولر فينشتوبن في بريكسليغ منذ ستة أجيال، حيث تقوم تراودي سيغفارت بمهارة بتحسين المكونات المستمدة من الغابة وحديقتها الخاصة. بدوره، ومنذ العام 1996 يدير مارتن سيبرر مطعم بازناونرشتوبن في فندق تروفانا رويال الفاخر ذو الخمس نجوم في إشغل، حيث تسعد إبداعاته المحترفة الزبائن بمكونات دولية ومحلية عالية الجودة. أما بنيامين بارث، فيقدم نهجاً بسيطاً وعالمياً في مطبخه، حيث يعدّ قوائم طعام حصرية مستوحاة من المطبخ الفرنسي في مطعم شتوفا بفندق يسكلا، في إشغل. وفي الوقت نفسه، يركز الشيف النمساوي الشهير ألكسندر فانكاوزر على المقاربات الحديثة للأطباق التقليدية التيرولية في مطعم ألكسندر بفندق لامارك، الواقع في تسيلرتال. مكان آخر مميز في تسيلرتال هو مطعم بيتر فانكاوزر النباتي-العضوي غواتس إيسن، الذي يتبع شعار "من المزرعة إلى المائدة".
مطاعم الغورميه في تيرول
في مطعم غورندلير غورميستوبيرل في آخنكيرش، تُقدم أفضل المكونات من منطقة كاروندل، مع أطباق تُعرف بأناقتها. هذا وتلعب الأسماك والصيد من المنطقة المحيطة دوراً مركزياً في مطبخ ماركو غاتيرر في مطعم بيرغغيريشت، حيث يتم تحسين المكونات الدولية عالية الجودة ببراعة في المبنى التاريخي في كيتسبوهل.
وفي مطعم بوستام بفندق بوست في ستايغ، يُتبع نهج طهي مشابه، حيث يقدم فلوريان أوبفيغيسر مطبخه الجبلي في صالة الصنوبر. وفي مطعم غرندر في فاتنس، يركز توماس غرندر على أفضل المكونات الإقليمية والموسمية، حيث يقدمها في قوائم متنوعة ذات نكهات دقيقة. وفي الوقت نفسه، يتخصص مطعم شتوبن 1972 في فندق سبورتالم في كيرشبرغ، في تقنيات الطهي الفرنسية، حيث يربط برنارد هوكوكغلر بين هذه التقنيات والمنتجات المحلية ببراعة، بما في ذلك الحلويات اللذيذة.
مطاعم ذات أجواء مميزة
تبدو الكتلة الجبلية لجبال تسوغشبيتسه كلوحة فنية، إذ تتراءى لك كمنظر باهر يمكنك أن تتأمل جماله من الشرفة المشمسة في فندق بوست في ليرموس—حتى تتناهى إليك رائحة الأطباق الجبلية ذات اللمسات الدولية وتأسر حواسك. بدوره، يقع مطعم راوتر شتوبه في حديقة هوهي تاورن الوطنية، حيث يُقدم المطبخ الإقليمي الموسمي جنباً إلى جنب مع الكلاسيكيات التيرولية، بينما يقدم مطعم أونيريك في إنسبروك، أجواء مستوحاة من الدول الإسكندنافية، مع قائمة تتضمن العديد من الخيارات النباتية والمخمرة. وفي وادي فيلغراتن الخلاب، يقع غانرهوف، وهو جنة طبيعية حيث يبدو أن الوقت يسير ببطء، ويتم تقديم المأكولات ذات الجودة العالية المستوحاة من المنطقة. أما في تانيهوف في سانت أنتون آم أرلبرغ، فيقوم الشيف غوستاف يانتشر بتربية الحمام، والديك البري، والأرانب شخصياً، والتي تُستخدم في أطباقه المتأثرة بالمطبخ الفرنسي—كل ذلك مع إطلالات جبلية مذهلة.
مطاعم ذات إطلالات مميزة
يُعدّ مطعم فيرفالشتوبه الذي خضع لإعادة تصميم في سانت أنتون آم أرلبرغ، واحداً من أعلى مطاعم الذواقة في أوروبا. فعلى ارتفاع يزيد عن ألَفي متر، يُفاجئ الزبائن بأطباق مبتكرة وطموحة مصنوعة من مكونات فاخرة. وأعلى منه، على ارتفاع يزيد عن 3 آلاف متر، يوجد مطعم آيس كيو في سولدن، الذي يقدم إطلالات رائعة على جبال أوتستال، وقائمة تركز على المكونات الإقليمية مع لمسة دولية. وفي مطعم إيسكولتور بفندق أونترليخن في سانت جاكوب، تأتي 99% من المكونات من مصادر عضوية ومحلية، مما يقدم تجربة طعام بطيئة في جو هادئ مع إطلالات جبلية هانئة. هذا ويدمج مطعم فينسينا في لافانت، الواقع بجوار ملعب الغولف مع خلفية جبلية باهرة، بين المكونات الدولية والمكونات المحلية والموسمية ببراعة. وفي الوقت نفسه، فإن الاسم أكبر دليل على الوجبات الراقية في مطعم كايزرهوف في إلماو، حيث تكاد جبال فايلدر كايزر أن تخطف الأضواء من الأطباق الإقليمية المعدة بخبرة عالية.
نُزل في تيرول
تشكّل الأطباق الكلاسيكية النمساوية الراقية أساس المطبخ في مطعم فندق إنترالبن في تيرول في تيلفز-بوخن، حيث تظهر الأطباق الدولية أيضاً. وفي مطعم در ماكس في منتجع ألبن زاخر زيفيلد، يتم تقديم تجربة الطعام التيرولية بأفضل صورها، حيث يقوم المطبخ على التوازن بين التقليد والابتكار. هذا ويحرص بيتر رايثماير في مطعم غرانشتوبه بفندق بيرغبليك، على إعداد المأكولات المستوحاة من الجمال الطبيعي لوادي تانهيم، بكثير من الموهبة والشغف، في حين يُعدّ تأمين أحد المقاعد الـ 12 في مطعم فيلديرر غورميستوبه بفندق داس كارفندل في بيرتيساو على بحيرة آخنسي، ضرباً من ضروب الحظ: فهنا، تحرص شتيفاني ريزر على إبهار الروّاد بإبداعاتها المبتكرة، والتي غالباً ما تتجاوز التوقعات.
حانات في تيرول
يُعدّ مطعم بلاوي كويل في إرل نزلاً تقليدياً يضم ثلاث غرف طعام مريحة، حيث يقدم أطباقاً إقليمية شهية، بالإضافة إلى خيارات أكثر غموضاً. وفي مطعم هيليني في تسيل آم زيلر، يتم منح المطبخ الإقليمي لمسة عصرية في غرفة زيربن القديمة الساحرة، مع أطباق بسيطة ونقية. أمل مطعم سبفاندل في رايث قرب كيتسبوهل، فينضح بسحر ريفي، حيث يقدم المأكولات النمساوية الأصيلة منذ ما يقرب من 40 عاماً. في مطعم آر 35 في لاديس، يقوم باتريك لاندرر بإعداد أطباق إقليمية بكثير من الابتكار واللمسات الجمالية. وفي الوقت نفسه، يقدم فندق ستانغلفيرت العضوي عند سفح جبال فايلدر كايزر في إلمو بانتظام، أطباق الحانات الشهية، حيث يأتي الجبن، والزبدة، والحليب، وغيرها من المنتجات، من مزرعته العضوية الخاصة.